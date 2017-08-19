Книга корней

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:36

AlexeyChe Просмотров: 109 Комментарии: 1 +1 Вчера, 16:36 by

Нет же, он никогда не отличался от любого из нас, самый обычный молодой человек, со своими мечтами, желаниями, увлечениями и страхами. Ну разве что иногда увлекался неизведанным, читая странные книги и журналы, от которых, по его же словам, так и веяло загадочностью и некой тайной. Да, лишь это, порой, и отвлекало его от обыденности и мерного безликого течения жизни.Изменилось все, когда он вернулся с похорон своего нелюдимого деда. Он его не знал толком, на похороны поехал лишь из-за просьбы бабки, что жила в городе. Но вернулся он оттуда совсем другим, говорил, что наткнулся на настоящую тайну. И верно, он ушел в свою тайну с головой, а я упустил тот момент, когда всё ещё можно было исправить.Поначалу он закрывался в своей комнате и подолгу сидел там, ел мало, новая мания питала его нескончаемым потоком сил и какой-то, будто демонической энергии, он всецело посвятил себя увлечению.Был день, когда он, усталый и грязный, вернулся под утро, незнамо откуда, и показал мне книгу, показал тайну, что нашел он в подвале дома, совсем недавно похороненного прадеда. Хоть он и был одержим, но не смог оставить тайну себе одному, насколько непосильна была его ноша, мне неизвестно.Эта книга была поистине великолепна, я не знаю, да и не хочу знать, что в ней написано и какие силы спали на её страницах, но вид этого артефакта завораживал. Обложку из коры неизвестного мне дерева украшали загадочные символы и рисунок темного древа, чьи корни уходили в земли не только под стволом, но и ветвями. Переплет сам состоял из множества небольших корней, которые, словно вены на коже, покрывали и обложку, и каждую страницу этого зловещего шедевра. Тогда я был заворожен видом книги, казалось, она была живой, а глаза сами выискивали моменты, когда корни начинали двигаться и чуть содрогаться, быть может, мне всё это показалось, но я уверен - нет, после того, что я видел, – нет.Вы, верно, думаете, что я сошел с ума? Что ж, возможно, так и есть, ведь я пришел сюда, находясь на грани безумия, и только желание помочь другим заставляет остатки моего изуродованного сознания рассказывать вам эту историю. Будьте добры все же дослушать, а после делайте со мной что угодно.С тех пор, как он показал книгу, он не выходил из собственной комнаты. Иногда по ночам я слышал мерный шорох во тьме и нечто похожее на хлюпанье воды под ногами в заболоченном лесу. Включая свет, я осматривал свою комнату и стоял рядом с его дверью, но звуки пропадали. Я знаю, как долго я медлил, но и он был одержим. До этого, стоило мне завести речь о книге, о том, как она пугает меня, о том, как я боюсь за него, его взгляд менялся: он смотрел на меня долгие секунды, длящиеся вечность, после уходил в комнату.С неделю назад я уехал к родственникам, и, когда вернулся и открыл дверь, меня охватил неописуемый страх, нет, даже ужас. Я стоял и смотрел на покрытую корнями дверь его комнаты. Понимаете, мне не показалось - эти корни, что и тогда на книге, пульсировали, спокойно отбивая ритм сердца своего ужасного хозяина, и от них медленно тянулись ко мне тоненькие ростки. Паника не целиком захватила меня, и я ринулся на помощь другу. С большим трудом мне удалось выбить дверь, и я очутился посреди ужаса и мерзости, наполнившей эту некогда уютную комнату. Оцепенев, я стоял и не мог отвести глаз от самого ужасного действа, что я когда-либо видел в своей жизни. Я чуть было не потерял сознание, лишь чудом сохранив остатки рассудка. Он был мертв, а тайна книги жила и сеяла смерть. Тело его распяли, но не на кресте, а огромными пугающими корнями, изнутри. Оно слилось с ним, малые корни мерзко торчали из его рта, глаз, ушей, другие оплетали мертвое тело моего друга, постепенно сжимаясь на манер огромного удава. Оно питалось им и жаждало новых жертв.Я просто боюсь представить, что за демон обитал на страницах этой зловещей книги и как она попала к дедушке моего друга, что за ритуалы он проводил, оставаясь наедине с неизведанным, как мой друг выпустил этот ужас, пожертвовав собственной жизнью. И я прошу вас, идите туда и сожгите это нечто, уничтожьте, пока не стало поздно и оно не поглотило других. Ведь когда я убегал, издав самый громкий и наполненный ужасом крик, корни его жили и тянулись ко мне, к окнам и вентиляции, а там, в доме, еще живут люди, и я прошу мне поверить. Не теряйте времени, не дайте ему погубить их тела и души, убейте или заточите обратно в книгу, дабы не мог существовать этот страх в нашем мире.

Ключевые слова: Книга корни страх смерть ужас авторская история

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