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Творческие истории

Изгнала беса

Не сразу заметила, как Алексей перешел от чтения к делу. Черные свечки в его комнате тоже делом не назовешь. Это предметы эстетики. Пентаграмма на полу, хоть и портит вид квартиры, — а тоже беда невелика. Когда я увидала череп на его компьютерном столике, то испугалась, но потом сообразила, что это пластмассовый муляж, и махнула рукой… Домахалась!

В декабре мы традиционно украшаем елку. Повесили старые игрушки и забыли. 18 декабря что-то меня насторожило в нашей елочке. Взяла я свою книжку, стала читать, а время от времени возьму да на елку покошусь, хотя не могу дать отчета в том, что там не так. Рассеянный взгляд не улавливает, а душа не расслабляется. Отложила книжку, подошла к елке, вгляделась и открыла рот от удивления. Промеж веток, на заднем плане от ярких игрушек, на черных ниточках развешаны куриные желудочки! Позвала я Лешу: «Ты чего натворил? Зачем нам вонючая елка? Пропахнет же тухлятиной!»

Леша не хотел вступать в диалог, но, когда я вознамерилась поснимать и выбросить всю эту гадость, переменил тактику, пустился в разъяснения: «Елка с древности была предметом сакрального украшения. Это началось еще за долго до появления христианских культов. Своими очертаниями елка напоминает пирамиду, за что ее и ценили древние маги. На елку вешали мясные жертвы, чтобы умилостивить духов, которых потом христиане стали называть чертями. Однако черти жили задолго до христиан, а значит, и дальше будут жить. Сатана главнее Бога, сильнее и полезнее. Это еще Карл Маркс заметил, и все вышло, как он предупреждал». Я не знаю, вешал ли Карл Маркс куриные желудочки на елку, но мне это не понравилось. Говорю: «Снимай эту гадость сейчас же, а то милицию позову!.. Или полицию… Кто их там разберет?».

Сын замкнулся, нахамил и заперся и своей комнате, а в квартире с того момента начала твориться чертовщина. Шторы, например, я вешала новые к декабрю, чтобы праздновать в уюте. Так вот, эти шторы покрылись ржавыми пятнами. Откуда? Ночь с 21 на 22 декабря чуть меня не доконала. Сплю себе, и вдруг диван подо мной как дернется! Я проснулась, вглядываюсь в темноту и вижу, как из-за елки на меня глядит козлиная морда! Страшно! Спряталась я под одеяло и слышу, как по ламинату цокают копыта. Мысль в голове сверкнула, как молния: «Сейчас этот черт мне весь ламинат исцарапает!». Выскочила я из-под одеяла, включила свет — а никого в комнате и нету! Только голос прозвучал не то реально, не то в моем мозгу: «Адобовс!». Чего это такое?

Пошла в комнату Алексея. Там темно. Он спит сам, а на столике черная свеча то разгорится, то притухнет почти совсем. Хочу я крикнуть: «Вставай, дурак!». А голос как заклинило. Одно бульканье раздается из меня. От бульканья сын проснулся, глаза вытаращил: «Мама, что с тобой?». А откуда мне знать? Инфаркт, наверное. Чуть утро наступило, я стала желудки с елочки сдирать. Остервенело их срываю, исколола все руки. На шум приперся Алексей. Сел с умным видом и говорит: «Самая длинная ночь была в году. В эту ночь все адские силы пробуждаются…». Я не дала ему договорить, а как рявкну от возмущения: «Купи глобус, двоечник! В другом-то полушарии как раз преобладает день. Твои черти что, кочуют? Вот сошлю тебя на Южный полюс, к пингвинам!». И в этот миг меня осенило: пингвин похож на католического священника! Надо срочно найти католика, чтобы он сотворил над моим непутевым сыном экзорцизм!

Идея хорошая, но невыполни­мая. Где найти католика в нашем захолустье? Я провела в мытар­ствах весь Новый год, вплоть до Рождества. 7 января мне пришло понимание: нет разницы меж ка­толиками и православными. Все служат силам добра, чтобы наводить порядок в умах и природе! Пошла я в церковь, купила икон­ку и крестик, а еще мне посовето­вали побрызгать на елку святой водой.

Пришла я домой, самостоятель­но провела обряд экзорцизма. Опрыскала всю елку, повторив трижды молитву: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа — приди в дом, чисть, изыди, нечисть! Ме­сто себе ищи, с ветром свищи, а с меня не взыщи! Аминь!». Потом вошла в Лешину комнату (его дома не было), перекрестила крестикoм каждый угол, а иконку положила ему под матрац. Оборотясь к его столику, предупредила: «Если не сгинешь, дух нечистый, то пеняй на себя!». Не знаю, внял ли тот козел моим словам. Скорее всего, затаился. Только я не шутила. Дождалась Крещения, когда все воды делают­ся святыми, набрала из речной ку­пели двухлитровую бутыль и с той же молитвой на устах щедро окро­пила сыновнюю комнату, не щадя ни одну вещь.

Лешенька свою дурь забросил. Книжки, череп и свечки выбросил, а сам теперь в церковь ходит почти регулярно. Так солнце поворачива­ется на лето, а люди — к духовному свету!

Автор - Тамара Москаленко.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:43
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 1
-1

Ключевые слова: Черные свечки экзорцизм череп свечки нечистый

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:30
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Репутация: (453|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 504
Н-да.. впечатление от истории можно выразить словами: "И тебя вылечат, и меня вылечат..."
Можете закидать меня тапками и облить помоями, но мне не понравилось. Что за мать такая? Сын рисует пентаграммы, черепа притаскивает, пусть и плпстмассовые, а она
и махнула рукой
.
Потом случай с этой козлиной мордой.
«Сейчас этот черт мне весь ламинат исцарапает!»
что за ересь вообще?? Мама, вы не в себе!!! И почему надо звать католического священника? Насмотрелись голливудских ужастиков об изгнании Дьявола?
А это вообще убило, добило и просто вынесло мозг:
Пришла я домой, самостоятель­но провела обряд экзорцизма

Алё, дамочка, вы хоть имеете малую толику понимания, что такое ЭКЗОРЦИЗМ и КТО может проводить такой обряд.
Вобщем, от меня минус. Мне не понравилось!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
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