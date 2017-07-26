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Творческие истории

Им будет не хватать...

— Пора, собирайся, — сказала Смерть.
Менеджер Дмитрий Чистяков, сидевший за компьютером, отвлёкся от работы. Он не успевал доделать гору отчётов, поэтому работал в субботу. В пустом, как ему казалось, помещении. Меньше всего на свете он ожидал увидеть в офисе человека в чёрной накидке. Да ещё держащего косу. Чистяков содрогнулся от неожиданности. Он смог собраться с мыслями и подумал, что это придурковатый коллега из соседнего отдела тоже решил поработать в выходной и заодно развести его, Диму.

— Серёга, не пугай так больше! — сказал Чистяков, схватившись за сердце.
— По инструкции, мне полагается забрать тебя прямо сейчас, — заметила Смерть, — но ты — человек хороший. Так что я не хочу торопиться. Хочу, чтобы твой уход не был таким уж резким.
Смерть щёлкнула костлявыми пальцами, и в стене возникло что-то похожее на прозрачный водоворот.
— Это, Дима, — вход в иной мир. Мне придётся доставить тебя туда. Сходи, попрощайся с коллегами, с родными. Ну, а сейчас ты, наверное, будешь кричать. Давай, начинай.
— Нет, — сказал Чистяков, смотря в одну точку и посчитав доказательство Смерти убедительным, — yчитывая мой график работы, я тебя ждал. Думал, ты раньше придёшь.
Не высыпающийся менеджер с красными глазами достал из нижнего ящика стола бутылку. Двое находившихся в офисе минут десять молча пили виски.
— Иди, — наконец посоветовала Смерть, — прощайся. Я знаю, что вы любите друг друга. Хоть и не показываете этогo. А я здесь подожду.
Чистяков вернулся домой.

***
— Дима, куда обниматься лезешь? Совсем сдурел что ли? — жена отталкивала Чистякова, стараясь не пропустить телепередачу. — Что?... Попрощаться?.. Ой, всё, не загораживай телевизор!
— Пап, отойди, пожалуйста, мне на работу бежать, — дочь суетливо надевала пальто. — Чего?.. Любишь?.. Попрощаться?.. Ага, да. Пока.
— Поговорить надо? Пап, если ты про сигареты, так наша училка врёт всё. Не курил я за школой! — испуганно говорил Мелкий и удивился неожиданным объятиям. — А! Ты не поэтому?.. Ой, а можно я на "Мстителей" схожу. Пап, дай денег!
— Аллё. Димон, чего так поздно звонишь? В смысле — никогда больше не увидимся? Ты пьёшь что ли? Нам в понедельник шефу отчёты сдавать. Об этом лучше думай!

***
Чистяков пришёл в офис.
— Не огорчайся, — успокаивала Смерть. — Они же не знали. А так бы показали, что им тебя будет не хватать. Ну, всё, засиделись мы. Пора.

Автор - КостяСтечкин.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:32
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 86Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Смерть менеджер офис прощание с родными прозрачный водоворот

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:41
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Комментариев: 495
Печально осознавать, что всю ценность и надобность человека по настоящему начинаешь осознавать только после его смерти.
Вспомнилось почему-то:
С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них.
.........
И каждый раз на век прощайтесь,
Когда уходите на миг.
От меня первый плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 08:10
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Онлайн
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Комментариев: 3 419
Правда жизни) все думают, что успеют еще сказать, сделать, обнять... +
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#3 написал: Pmariam
Сегодня, 11:34
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молча плюсую
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