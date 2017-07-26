Им будет не хватать...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 86 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 07:32 by

— Пора, собирайся, — сказала Смерть.Менеджер Дмитрий Чистяков, сидевший за компьютером, отвлёкся от работы. Он не успевал доделать гору отчётов, поэтому работал в субботу. В пустом, как ему казалось, помещении. Меньше всего на свете он ожидал увидеть в офисе человека в чёрной накидке. Да ещё держащего косу. Чистяков содрогнулся от неожиданности. Он смог собраться с мыслями и подумал, что это придурковатый коллега из соседнего отдела тоже решил поработать в выходной и заодно развести его, Диму.— Серёга, не пугай так больше! — сказал Чистяков, схватившись за сердце.— По инструкции, мне полагается забрать тебя прямо сейчас, — заметила Смерть, — но ты — человек хороший. Так что я не хочу торопиться. Хочу, чтобы твой уход не был таким уж резким.Смерть щёлкнула костлявыми пальцами, и в стене возникло что-то похожее на прозрачный водоворот.— Это, Дима, — вход в иной мир. Мне придётся доставить тебя туда. Сходи, попрощайся с коллегами, с родными. Ну, а сейчас ты, наверное, будешь кричать. Давай, начинай.— Нет, — сказал Чистяков, смотря в одну точку и посчитав доказательство Смерти убедительным, — yчитывая мой график работы, я тебя ждал. Думал, ты раньше придёшь.Не высыпающийся менеджер с красными глазами достал из нижнего ящика стола бутылку. Двое находившихся в офисе минут десять молча пили виски.— Иди, — наконец посоветовала Смерть, — прощайся. Я знаю, что вы любите друг друга. Хоть и не показываете этогo. А я здесь подожду.Чистяков вернулся домой.***— Дима, куда обниматься лезешь? Совсем сдурел что ли? — жена отталкивала Чистякова, стараясь не пропустить телепередачу. — Что?... Попрощаться?.. Ой, всё, не загораживай телевизор!— Пап, отойди, пожалуйста, мне на работу бежать, — дочь суетливо надевала пальто. — Чего?.. Любишь?.. Попрощаться?.. Ага, да. Пока.— Поговорить надо? Пап, если ты про сигареты, так наша училка врёт всё. Не курил я за школой! — испуганно говорил Мелкий и удивился неожиданным объятиям. — А! Ты не поэтому?.. Ой, а можно я на "Мстителей" схожу. Пап, дай денег!— Аллё. Димон, чего так поздно звонишь? В смысле — никогда больше не увидимся? Ты пьёшь что ли? Нам в понедельник шефу отчёты сдавать. Об этом лучше думай!***Чистяков пришёл в офис.— Не огорчайся, — успокаивала Смерть. — Они же не знали. А так бы показали, что им тебя будет не хватать. Ну, всё, засиделись мы. Пора.Автор - КостяСтечкин.

Ключевые слова: Смерть менеджер офис прощание с родными прозрачный водоворот

Другие, подобные истории: