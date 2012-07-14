Контракт

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:19

Marina_So Просмотров: 135 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 15:19 by

Вадим скучающим и ничего не выражающим взглядом смотрел в иллюминатор, сидя в удобном кресле бизнес-класса Боинга 777, выполняющего рейс Москва-Вашингтон, который спокойно плыл по бескрайнему небу, изредка подпрыгивая на воздушных ямах. Его убаюкивало мерное гудение турбин воздушного судна, и ему даже удалось задремать на пару часов, но всякий раз его вырывали из сна то громкие объявления капитана, сообщающие о их месторасположении и погоде за бортом, то длинноногие стюардессы предлагали прохладительные напитки и товары из дьюти-фри, то милые пожилые немки, сидящие с ним по соседству, начинали слишком громко и картаво шпрехать на своем. От нечего делать, Вадим стал искоса их разглядывать, повернув голову чуть вправо. Хм, вот что удивительно, почти все немки пожилого возраста, которых он когда-либо встречал, выглядели как под копирку. Короткая мужская стрижка, серебристые с фиолетовым или синеватым отливом волосы, удобный свитер, брючки со стрелочками и супер-комфортные мокасины. Из ювелирных изделий фрау предпочитали неброские серьги и жемчужную нитку бус. «Трусики, бусики и красавица» - неожиданно для себя вдруг вспомнил анекдот про африканских красавиц Вадим и, усмехнувшись в голос, отвернулся и снова уставился в иллюминатор, тем более что дамы уже косо на него поглядывали.К слову сказать, африканская тема была у него в крови. В прямом смысле. Мать его, Надежда Трофимовна, по молодости имела роман с нигерийцем, что и привело к появлению на свет Вадима. Дело происходило в 1980-м и Вадим, что называется, был одним из «детей Олимпиады», проводившейся как раз в этом году. Папашка благополучно упорхнул, почти сразу после того, как прозвучала прощальная песня «до свиданья, мой ласковый мишка…», оставив Вадиму в наследство экзотические африканские черты лица, смуглую кожу и курчавые волосы, но при этом глаза его были голубыми, как у матери, что неизменно привлекало внимание окружающих, впрочем к которому он давно уже привык и не удивлялся вопросам типа: «а не линзы ли это». Генетика – тетушка с юмором.Вырос Вадим в Москве, несмотря на свою необычность, его никогда не обижали, он имел много хороших друзей, с которыми дружил с детства. Имея высокий рост, почти под два метра, он вполне себе мог стать баскетболистом, но предпочел заниматься компьютерными технологиями, закончив соответствующий факультет университета, и неплохо преуспел в своем деле, став заместителем генерального в своей фирме, в которую без проблем устроился сразу после окончания обучения.В США он летел к партнерам, заключать очень важный и выгодный для них контракт, и абы кого послать было нельзя, поэтому босс полностью доверился ему. Блестящий английский, грамотная речь, изысканные манеры, обаятельный, всегда одетый с иголочки Вадим мог очаровать любого.Несмотря на свои успехи в карьере, Вадим не был счастлив. Ему осточертели бесконечные перелеты, бесконечные встречи с партнерами и клиентами, бесконечные фальшивые белозубые улыбки и кофе-брейки. Занимая должность заместителя, он хотел чего-то большего, возможно, иметь собственный бизнес, быть во главе компании, принимать решения самому, а не подчиняться имеющимся правилам и распорядкам, иногда он чувствовал себя рядовым курьером, летающим из страны в страну и передающим из рук в руки папки с бумагами. Да, с очень важными, очень дорогими, на миллионы долларов бумагами, но все же…В личной жизни, по меркам общества, у него тоже было все хорошо. Его девушка Аня, студентка 4-го курса филфака, обладала поистине потрясающей внешностью: точеная фигурка, большие карие глаза, пухлые губки и длинные вьющиеся волосы каштанового цвета сводили мужчин с ума. Вадим прекрасно понимал, почему она выбрала именно его, он понимал, чего он стоит и что он себе может позволить многое, тогда как ее однокурсники могут позволить себе разве что пару чебуреков в университетской столовой. И далеко не каждая студентка имеет честь приезжать на пары на новенькой БМВ, которую Вадим презентовал Ане по случаю ее 23-летия.Но, как почти все красавицы ее полета, Аня была капризна, взбалмошна и истерична. Кроме того она частенько пыталась указать ему, что он должен делать, куда идти, а куда нет, с кем встречаться и с кем общаться, чего свободолюбивый и независимый Вадим не терпел до зубовного скрежета. Поэтому ссоры между ними были нередки, и каждый раз, театрально заламывая руки, Аня плакала и обвиняла его во всех имеющихся на этом свете грехах. Постепенно Вадим сделал для себя вывод, что если уж он и женится когда-нибудь, то это будет не Аня, а может, даже и не обзаведется семьей никогда.Самолет в очередной раз подпрыгнул на воздушной яме, мелко задрожав, заставив проснуться задремавших было фрау. «По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку бух!» - пронеслась детская потешка у Вадима в голове, заставив его улыбнуться. В детстве так пыталась его успокоить и отвлечь мама в моменты, когда мальчик очень уж сильно капризничал.Длинные ноги Вадима вдруг напомнили о себе, что надо бы и размяться немного, да и после выпитой бутылки минералки и в уборную неплохо бы попасть. С таким ростом летать, конечно, еще то удовольствие, поэтому Вадим всегда путешествовал исключительно бизнесом, потому как лететь в экономе, скрючившись весь полет и упираясь коленями в переднее кресло ему совсем не улыбалось. Вадим привстал: «Entschuldigung Sie bitte» - с извинениями, на корявом немецком обратился он к фрау, давая понять, что его нужно выпустить в проход. Пожилая леди улыбнулась, выбралась из своего кресла и провела рукой, мол, "bitte, bitte".Проходя мимо кресел других пассажиров бизнес-класса, Вадим мельком обратил внимание на пассажира, находящегося на переднем ряду. Это был молодой человек, вальяжно развалившийся на кресле, одетый в черную мятую толстовку с накинутым на голову капюшоном и потертые бледно-голубые джинсы, и старые истоптанные кроссовки, щеки покрывала густая щетина, а глаза были закрыты. В ушах были наушники, а правая рука, лежащая на колене, отбивала ритм в такт музыке. Вадим задержал взгляд на пассажире, потому как очень уж необычно выглядел молодой человек для полета в классе для состоятельных людей. Словно почувствовав взгляд, мужчина открыл глаза, пристально посмотрел на Вадима и, кивнув в знак приветствия, снова закрыл их. Вадим, тихо фыркнув, отвернулся и зашел внутрь уборной.Через пару минут, открыв дверь, Вадим направился к своему креслу, с улыбкой снова потревожив фрау. Устроившись, он закрыл глаза, решив подремать, ведь лететь еще долго, а заняться все равно нечем. С этими мыслями Вадим начал проваливаться в сон…Самолет опять тряхнуло. В этот раз тряска была очень ощутима, немедленно загорелись таблички «пристегните ремни», а стюардесса объявила, что обслуживание пассажиров временно прекращается. Вадим напрягся, летать он никогда не боялся, но в этот раз почему-то забеспокоился. Повернув в голову в сторону иллюминатора, он попытался было отвлечься. Как вдруг, неожиданно и очень громко, раздался хлопок и салон мигом наполнился удушающей вонью и дымом, и Вадим, к ужасу своему, увидел, что из турбины валит дым и вырываются языки пламени! Что тут началось! Паника, крики, плачь, мольбы о помощи, стюардессы бегают, пытаясь успокоить пассажиров, но люди не слушают, вскакивают со своих мест, толкаются, пытаются бежать куда-то… Его соседка тяжело дышала, закатив глаза, лицо покрылось испариной, а руки дрожали. Вадим вцепился в поручни и сильно сжал челюсти, и мельком, сквозь ряды, увидел, что на него смотрит тот самый незнакомец на первом ряду. Во всей этой какофонии звуков, суете, панике и криках, его лицо излучало крайнее спокойствие и даже безразличие к происходящему. И этот взгляд… пристальный, немигающий, он смотрел на Вадима в упор черными, без зрачков, глазами. В этот момент раздался еще один хлопок, еще больше заполонив пространство едким дымом, перед глазами замелькали кислородные маски и Вадим понял, что они падают…Говорят, что разбиваться на самолете не больно. Ты просто этого не почувствуешь, потеряешь сознание еще до того, как самолет рассыпется в прах, ударившись о землю. Тем временем, самолет продолжал с бешеной скоростью приближаться к гибели, Вадим повертел головой, обнаружив, что большинство вокруг уже в отключке, тогда почему он все еще в сознании, почему ему не предназначила судьба такой подарок, умереть без боли?! В последний раз он посмотрел в иллюминатор…. земля.Вадим проснулся от резкого толчка. Все еще не соображая, где он и почему он до сих пор жив, он, открыв рот, уставился на соседних пассажиров. Снаружи мирно гудели турбины, стюардессы предлагали напитки, фрау щебетали на своем… что это?! Ему приснилось? Если да, то это был самый страшный кошмар в его жизни. Надо умыться. «Enthsch,» - начал было Вадим, фрау улыбнулась, встала, махнула рукой, мол, "bitte, bitte". Вадим замер на секунду, потряс головой и поспешил в уборную. Все тот же человек, все так же закрыты глаза, все тот же приветственный кивок… Недоумевая, он вернулся на свое место и попытался задремать и вдруг хлопок…Проснулся. Опять, черт возьми, проснулся! В 4, 5, 6 раз! Опять тот же сон, те же люди рядом, как в заезженной пластинке повторяющие одни и те же движения! Почему, как? Он сходит с ума? Никто кроме него ничего необычного не замечал, все вели себя естественно, никакой паники, никаких проблем. И только он…. Тот пассажир на первом ряду смотрит, не отрываясь, но уже легко ухмыляясь уголками губ. Вадим встал и, впервые за это время не извинившись перед соседкой, грубо протиснулся, заставив ее охнуть от возмущения, поспешил в сторону первого ряда. Плюхнувшись на свободное место с загадочным парнем, Вадим задал лишь один вопрос: «Кто ты?». Молодой человек неспешно снял наушники, положил их в карман джинс, все так же пристально глядя в глаза Вадиму, произнес: «Я - Смерть… Впрочем, – продолжил он, отведя взгляд и вальяжно положив руку на подлокотник, – люди называют меня по-разному, кто-то называет Дьяволом, кто-то Сатаной, а кто-то и Повелителем тьмы, ну, это особые романтики, как я их называю,» - хохотнув, взглянул он на собеседника. Вадим вскочил, взбешенный подобной чушью, от его вальяжности и абсолютного спокойствия, и того бреда, который нес мужчина, Вадима буквально трясло от бешенства. «Кто ты?! Ктооо?! Что ты несешь, что тебе надо?! Где я?!». Молодой человек усмехнулся. «Я начну издалека,» - произнес он, все так же спокойно улыбаясь. «Ты в аду. В своем собственном, который создал ты сам. Своей неблагодарностью, своим эгоизмом, высокомерием. Тебе всегда мало, ты хочешь быть все выше, выше всех, выше самого…» - тут мужчина осекся, дернувшись. «Ну того… кого мы по имени не называем, не положено нам. Ты по сути – бесполезное существо, потребитель, тщеславный человечишко, не ценящий данного тебе. И чем выше ты поднимаешься, тем больше ты падаешь в пропасть, в пропасть пресыщения. Корочееее, – мужчина фамильярно хлопнул Вадима по плечу, - наш человек». И захохотал. Издевательски, взахлеб, закинув голову. «Вот и здесь ты будешь падать, снова и снова, доооо, – мужчина прочертил в воздухе значок в виде перевернутой набок восьмерки – бесконеччччности!Вадим вскочил. Он не верил ни одному слову, он задыхался, теребя галстук, пот застилал глаза, сердце было готово выпрыгнуть. Резко сев обратно, он, как и загадочный человек, посмотрел в глаза и спросил уже спокойным голосом: «Чего ты хочешь?». Собеседник посерьезнел, в его глазах мелькнул красноватый огонек, промедлив он произнес: «Твою душу».Вадим открыл глаза. Белый потолок, кровать, капельница, какие-то пикающие приборы над головой. В горле пересохло, жутко хочется спать. Реанимация. Черт возьми, он в больнице! Не там, на том роковом самолете, а в больнице! И он жив! Рядом с ним стояла медсестра и внимательно на него смотрела. В комнату зашел мужчина в белом халате, судя по всему – это был врач. «Ну как самочувствие пациента?» - обратился он к медсестре. «Хорошо, только что очнулся,» - прозвучал ответ. «Ну что, голубчик, - повернулся он к Вадиму, – операция прошла успешно, аппендицит удален, только и осталось, что выздороветь».«Ааа-пппп-ендицит?» - заикаясь, переспросил Вадим. «Да-да, с приступом вас привезли, прямо из аэропорта, хорошо, что на самолет сесть не успели».Да. Хорошо что не успел…. Хорошо. Вадим вышел из здания больницы, улыбаясь. На улице было тепло, ярко светило солнце, щебетали птички, пахло весной. Все вокруг словно излучало счастье. Аня вышла из своего шикарного БМВ и крепко обняла его. «Давай прогуляемся, хорошо-то как сегодня,» - произнес Вадим. «А тебе не тяжело?» - с беспокойством в голосе спросила Аня. «Нет, ни капельки,» - улыбнулся Вадим, и они зашагали прочь.Провожая их взглядом, мужчина в черной толстовке и потертых бледно-голубых джинсах докуривал сигарету и наклонился, чтобы поднять с асфальтовой дорожки тонкий желтоватый лист бумаги, похожий на папиросный, выпавший из брюк Вадима – контракт. Самый дорогой в его жизни, а может быть, и в смерти. Снизу – вычурная размашистая подпись – Еремеев Вадим. И печать, старинная, сургучная с тремя большими и четкими цифрами - 666…

Ключевые слова: Контракт самолёт Дьявол Смерть авторская история

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