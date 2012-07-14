RIP
R I P.
Август месяц. Утро. Город Брянск. Сижу на кухне, пью кофе и никого не трогаю. На мобильник звонит Леха. Беру трубку.
- Здорова, Серый. Не спишь?
- Не. Кофе пью. Сам чего делаешь?
- Да мне тут на форуме диггер один под ником RIP приглашение на коп кинул. Ему человека три нужно в помощь. Пишет, что знает, где немецкий самолет с хабаром лежит. Место глухое, за болотами, говорит, что никто не знает, и он один тропинку к нему нашел.
- Леха, чего-то ник у него странный. Может, аферист какой?
- Не знаю, Серый, но вроде складно все рассказывает.
- А где место-то? Далеко?
- Километров 50 от города. Точнее не скажет, пока не согласимся. Боится, что без него обойдемся.
- Логично… Сам чего думаешь?
- Думаю, бери Саню. И дуйте ко мне. Втроем все обсудим.
Через полчаса звонок в дверь оторвал Леху от клавиатуры. Он открыл и впустил парней в квартиру.
- Пока вы добирались, я еще пообщался с RIP-ом и выяснил подробности. Он говорит, что самолет укомплектован под завязку, и его, видать, зенитчики потрепали. Короче, рухнул он в глухом лесу, а вокруг болота. Упал аккуратно, груз почти весь целый, кроме провизии. Ее экипаж сожрал. Они на парашютах спрыгнули в том же месте. И через болото выйти не смогли, поэтому там же и загнулись.
- Н-нифига себе триллер, - заикаясь сказал Саня. Он слегка заикался, особенно когда волновался. – Т-так это там еще и фашистики мертвые в-валяются?
- Надо думать, - задумчиво изрек я.
- А за-зачем ему мы н-нужны? - вопрошал Саня. - П-почему он весь хабар себе не з-заберет?
- А давай я спрошу. Он в онлайне, - ответил Леха и, напечатав вопрос, метким ударом по энтеру отправил его новому знакомому.
Ответ пришел мгновенно:
«Я один почти ничего не смогу унести через болото. Там метров 500 по жиже идти, местами по грудь. Один не справлюсь. Человека три мне бы в помощь надо. Столько наберется?»
«Не проблема. Мы как раз втроем на коп и ходим», -ответил RIPу Леха.
- А если зимой пойти, когда болото замёрзнет? - выдал я.
«А если зимой пойти?» - тут же напечатал и отправил Леха.
«В том месте болото не замерзает даже в самые лютые морозы. И зимой там еще опаснее ходить,» -ответил RIP.
- Т-тогда зимой не поедем, - резонно заметил Саня.
- Ну что , господа-диггеры, поедем с RIPом самолет трофейный смотреть? - спросил Леха. - А то он ответа от нас ждет.
- А почему он именно на нас вышел? - вопросил я.
- Я уже у него спрашивал. Он говорит, что читал мои комменты на форуме и ему понравилось мое отношение к теме войны.
Я там писал, что если мы наших бойцов находим, то не трогаем, а сообщаем координаты этого места военно-патриотической группе «Поиск», и они производят перезахоронение останков, – пояснил Леха.
- Ясно, -ответил я. - Значит у нас с ним понятки одинаковые. Наши - это святое, а немцев сюда никто не звал. Это хорошо.
- Ну так что, решаем, парни? - снова задал вопрос Леха.
- Я в отпуске, могу хоть завтра ехать, а Санька вообще уволился с работы, - ответил за двоих я.
- Меня шеф тоже отпустит на недельку, - подумав, сказал Леха.
- Ну пиши ему, что мы согласны. Пусть говорит, куда ехать надо, и где мы его встретим.
Леха отбарабанил вопрос на клавиатуре и тут же получил ответ, который гласил следующее: «Встретимся у вас. Я могу подойти завтра утром, сразу и стартанем. Ехать 50 км. До села Георгиевка. Там у меня есть избушка, от деда в наследство досталась. Оттуда едем в лес до болота. У вас машина какая?»
««Нива» у нас, русский вездеход», - ответил Леха.
««Нива» - это хорошо. Из снаряги возьмите с собой вейдерсы, это такие сапоги-комбинезон, если не хотите промокнуть в
болотной жиже. А металлодетекторы не берите, копать не будем. Там все на поверхности лежит, прямо в самолёте. Да и, адресок чиркни, куда мне завтра подходить?» - пришло от RIPа.
Леха отправил адрес, стартануть решили часиков в 9 утра. Оставшийся день посвятили подготовке.
На следующий день, около 9 утра, экипированная и подготовленная нива стояла у подъезда. Леха загружал в нее провизию, а мы с Саньком рылись в багажнике, проверяя, не забыто ли что-нибудь из экипировки.
- Привет диггерам! - раздалось за спиной у ребят.
Все хором обернулись и увидели высокого худощавого парнишку, лет двадцати пяти, в камуфляжном комбинезоне.
- А ты значит RIP? - спросил Леха.
- Ага, он самый - Ромашов Игорь Петрович, сокращенно - RIP, – выдал новый знакомый.
-Теперь ясно, откуда такой ник, - сказал Леха, и парни по очереди представились, пожав руку Игорю.
- А это значит и есть ваш вездеход? - спросил Игорь.
- Он самый! - гордо ответил Леха и похлопал рукой по крыше автомобиля.
- Хороший конь, как раз то, что нам надо! И даже лебедка спереди есть, отличная машина! - с уважением заключил Игорь.
- Это Леха у нас мастер на все руки. Техника его любит! - пошутил я.
- А Ты ч-что на легке?- поинтересовался Саня, увидев ,что у Игоря ничего с собой нет.
- У меня вся снаряга в Георгиевке. Так что я готов стартовать.
- Тогда по коням!- сказал Леха.
Парни расселись, и «Нива», урча двигателем, устремилась в сторону Георгиевки. Игоря усадили на переднее сидение рядом с
Лехой. А мы с Саньком сели сзади.
- Так ты говоришь, у тебя там домик есть? - спросил я, обращаясь к Игорю.
- Да, избушка от дедушки. В наследство досталась. Он у меня в войну партизанил в тех местах. Ему тогда лет 16 было. Так вот он мне про этот самолет и рассказал. Говорит, однажды ночью услышал гул немецкого самолета, который летел со стороны немцев в наш тыл над лесом. Он в свои года уже опытным партизаном был, различал по звуку наши самолеты от немецких.
А через несколько часов, когда стало рассветать, увидел, как этот самолет летит, что называется «на честном слове» назад.
Его, видать, наши зенитчики неслабо обработали. Из самолета выпрыгнул экипаж из 4 человек. Дед сказал, что самолет упал на Змеиный остров. Это островок среди болот, на который нет тропы. Туда никогда и никто не ходил, потому что топь непролазная, да и место то нечистым считается в народе. С тех пор самолет там и лежит. Дед говорил, что наши в войну, отправляли туда группу захвата, но те реально не смогли пробраться.
Ни местные, ни партизаны за все время так и не смогли найти туда тропу. Да и не до летчиков тогда было. Наши готовили
грандиозное наступление, и там такой кипишь был, мама не горюй. Танки, артиллерия, пехота - все куда-то ехали, бежали.
В общем, плюнули на этих фрицев и решили, что они оттуда выбраться не смогут.
- А как же ты тропу-то отыскал? - спросил Леха.
- Я месяцами ее искал, буквально жил в лесу у болота. Сам-то я давно в городе живу. Из Георгиевки молодежь вся поразъехалась, работы нет. Но я все отпуска там проводил. Много лет искал, и вот недавно повезло. Буквально на ощупь нашел тропинку. Уж больно мне хотелось увидеть, что там произошло на острове.
- Ну и как там обстановочка? - спросил я.
- Самолет я нашел не сразу. Пока добрался до острова - измотался весь. Когда отдохнул, пошел искать. Там лес густой, видимость плохая. Пришлось побродить по острову. Потом увидел его. Он когда упал, в нем горючего почти не осталось, поэтому он не взорвался, да и вообще довольно аккуратно приземлился. Крылья, конечно, поотрывало, но фюзеляж практически целый.
- А фрицы? - продолжил я.
- У них все плохо кончилось. С острова они так и не выбрались. В общем, приедем, сами все увидите.
Километров через 45 свернули с трассы, ехали по гравийке через лес. За очередным поворотом показалось село. От былой Георгиевки осталось с десяток стареньких домиков и одна-единственная улица между ними. Молодежи, естественно, тут не было, но кое-где виднелись старушки, хлопотавшие по хозяйству. Два бородатых колоритных деда сидели на скамеечке перед покосившемся домиком и провожали взглядом «Ниву» с ребятами.
Игорь попросил остановить машину на окраине села около старенькой избушки.
- Вот это и есть наследство от дедушки, - сказал Игорь, показывая на ветхий домик. - Теперь это моя база. Тут у меня все что
нужно для копа.
Парни вышли из машины. У соседнего домика копалась в палисаднике бабуля.
- Привет, баб Нюр! -крикнул Игорь. - Вижу покой вам не по душе?
- Добрый день, Игореша, - ответила бабуля.
- Да вот, захотелось немного погреть косточки на солнышке, - продолжила она, - а то дома прохладно, как в могиле. Ребята, а вы не голодные? А то я борща наварила да пирогов испекла. Заходите ко мне, я вас накормлю, - предложила радушная старушка.
Саня уже было шагнул в направлении ее дома, но Игорь, положив ему свою руку на плечо, остановил его порыв отведать
деревенского борща.
- Спасибо, баб Нюр, - громко ответил Игорь. – Как-нибудь в другой раз. Торопимся мы.
Вдруг из-за дома прямо на улицу вывернул странный всадник. Он скакал верхом на палочке. На вид взрослый такой детина,
босиком в каком-то тряпье. Скачет на палке, как на коне, да кричит на всю улицу: «Но, но! Пошла, родимая!»
Увидев ребят, этот кавалерист направил свою лошадь-палку к ним и прискакал поближе.
- Смотрите, какая у меня лошадка! - обратился он к ребятам, - а я гусар! А вы знаете что тут никого нет? Тут пусто! - продолжал
кричать возбужденный гусар.
- Ну хватит уже, Борька, людей пугать! Скачи давай к мамке, она тебя, наверное, обыскалась! - строго скомандовал Игорь.
Гусар развернул своего коня и поскакал прочь.
- Это наш деревенский дурачок Борька, не обращайте на него внимания, - пояснил Игорь. - Он в соседней деревне живет, километров пять отсюда. Ну и к нам иногда заскакивает, лошадь-то у него вон какая, ему пять верст не крюк, - открывая старый навесной замок на двери избушки, шутил Игорь.
Когда замок поддался, Игорь жестом пригласил всех внутрь. Внутри обстановка была аскетичной: сени, пара комнат и русская печка. Из мебели кровать, стол, несколько стульев и старенький сервант.
Зато буквально везде лежали найденные Игорем военные трофеи: на стене висели немецкие каски и несколько сабель, на полках лежали ножи, пряжки от ремней, гильзы от патронов, фляжки и металлические кружки с орлами, а также медали и знаки отличия.
Находки были в разном состоянии. На полу стоял ржавый пулемет «Максим». Парни кинулись рассматривать коллекцию.
- Вы пока тут осмотритесь, а я соберу свое снаряжение, - сказал Игорь.
- Неслабая у тебя коллекция! - заметил Леха, - не боишься, что украдут в твое отсутствие?
- Самое ценное я храню в надежном месте, а здесь так-себе вещички.
Игорь вышел из дома и вернулся через пару минут, в руках он держал две добротные раскладные лопаты.
- З-зачем лопаты? Ты в-ведь сказал, что к-копать не придется, - спросил Саня.
- Потом расскажу, - загадочно ответил Игорь.
Игорь закрыл дом, все сели в машину и поехали в лес. Игорь показывал дорогу. Километра три удалось проехать, а дальше такие заросли пошли, что машину пришлось оставить. Еще около километра прошли пешком и вышли к болоту. У болота устроили привал, немного перекусили. Потом каждый срубил себе по длинному шесту - в болотах без шеста никак. И натянули вейдерсы поверх одежды. Игорь же остался в своем комбинезоне.
- А ты чего, свои вейдерсы дома забыл? - обратился я к Игорю.
- У меня комбез из водоотталкивающего материала, не промокает, - ответил тот.
Мы недоверчиво переглянулись.
- Видите, вот первая вешка, а вон вторая? - указал Игорь на длинную палку, торчащую на берегу, и на следующую, торчащую из болота метрах в пятидесяти от неё.
- Друг за другом идем точно к ней. Будьте очень аккуратны, идите строго за мной. От одной вешки к другой. Ни шагу в сторону.
- Каждый неверный шаг может стоить вам жизни, - продолжал он.
- Не усугубляй, а то передумаем, - буркнул Леха.
- Хорошо. Погнали, -скомандовал Игорь и полез в болото.
Все шли цепочкой, сначала по колено, затем по пояс в жиже. Прошли несколько вешек — жижа по грудь. Вокруг плавают какие-то моховые кочки, коряги, осока. Летает какой-то гнус и мухи.
Болото пузырится и воняет какой-то тухлятиной. Плутать приходилось то вправо, то влево. Но все сошки были расставлены
аккуратно, и Игорь шел очень уверенно, что вселяло в нас оптимизм.
Наконец дошли до суши. Берег Змеиного острова резко поднимался из болота. Игорь развернулся и стал помогать нам выбираться. Затем забрался сам. Когда он вслед за нами взобрался на бережок, мы, глядя на него, рты по открывали. Он был совершенно чистым и сухим. На нас резиновые вейдерсы по самую грудь, и мы стоим все в грязи и тине. А Игорь вылез из болота совершенно чистый и сухой.
- Н-нифига с-себе комбез в-водооталкивающий, - еще сильнее заикаясь от увиденного, произнес Санек. - М-мы, как с-свиньи, грязные, а он, г-гляньте — к-как ангел с-сияющий вылез из б-болота, - указывал Саня на Игоря.
Я, конечно, понимал, что на Змеином острове нас ждали всякие новые впечатления. Самолет немецкий, находки разные. Но то, что произошло дальше, просто повергло нас в шок, и мы в секунду забыли про чудесный непромокаемый комбез Игоря.
Из-за кустов прямо на нас выскочил здоровенный фриц, при полном обмундировании. Глаза бешеные. Орет что-то по-немецки. Мы поняли только :«Хенде хох!». Вскидывает автомат и дает очередь над нашими головами.
Я почувствовал, как пули просвистели прямо по моим волосам. Страх пронзил нас до самого костного мозга, и мы как по команде (впрочем так оно и было) вскинули руки. Все оцепенели от ужаса. Все, кроме Игоря.
А дальше началось такое! В общем, от каждого нового акта этого жуткого представления наши челюсти отвисали все ниже и
ниже.
- Пошел отсюда, придурок! - заорал на весь лес Игорь. Затем рванул к фрицу и со всего маху пнул его под зад. Его нога
пролетела сквозь фигуру этого головореза, и немец испарился на наших глазах, как легкая дымка.
- Достал он меня, бегает по лесу, орёт на всех! - возбужденно пояснял нам Игорь, возвращаясь.
Вернувшись, он окинул нас взглядом. Мы застыли грязные с поднятыми руками, открыв рты и выпучив глаза.
- Можете опустить руки, - медленно произнес Игорь.
Мы синхронно опустили руки.
- И закрыть рты, - так же спокойно продолжил он.
Мы так же синхронно выполнили и эту команду.
- Пацаны, их бин кирпичей отложил, прямо в вейдерсы! - без заикания произнес Санек.
- Ого, а фриц-то целебный оказался! - удивился Игорь. - Сашку от заикания вылечил.
- Игорёк, дорогой, что это мы сейчас все видели? - наконец обрел дар речи я.
- Сейчас все поясню, не переживайте, - начал Игорь.
- Снимайте с себя вейдерсы и пошли за мной, по пути буду рассказывать, - продолжил он.
Мы так и сделали. И он повел нас к самолету.
- В общем, как я уже говорил, в самолете было четыре немца. Все они удачно приземлились на этот островок. Самолет тоже
более-менее нормально присел. Запас консервов, сух. пайков да коньяка в самолете солидный. Но вот выбраться с острова они не могли. Какое-то время они тут жили, а потом у них стали сдавать нервишки. Стали они ругаться да ссориться. А под коньячок еще и стрелять друг в друга начали. В общем, одичали они тут совсем.
Тем временем, пока Игорь рассказывал, мы подошли к трем холмикам.
- И, как результат их одичания, мы имеем четыре могилы, - продолжил он, указывая рукой на эти самые холмики, - но прошу вас обратить внимание на то, что одна могила не засыпана, и в ней лежит как раз тот бандит, что перепугал вас на местном «пляже». Поскольку в завершении естественного отбора он остался в гордом одиночестве, то ему пришлось самому копать себе могилу и пускать себе пулю в голову. А вот присыпать его уже было некому. А так, как он не захоронен, как положено, то его мятежная душа бегает по окрестностям, ходит прямо по глади болота на ту сторону, орет по-немецки всякие гадости и пугает редких тут грибников и прочих туристов.
- Обалдеть, это что, нас призрак так напугал? - произнес Леха.
- Совершенно верно. На то он и призрак, чтобы пугать, - ответил Игорь. - И, как только вы закопаете его бренные останки, он сразу же покинет этот мир и больше не будет бегать по лесам нашей необъятной родины, пугая людей, - завершил он.
Мы подошли к последней могиле. На дне действительно лежал скелет в лохмотьях. В его черепе зияла аккуратная дырочка, а в правой руке был ржавый пистолет. Я не особо то верил в призраков, но после того, что я видел своими глазами, мне нечего было возразить.
- Блин, остров сокровищ какой-то. Стивенсон просто отдыхает, - глядя на скелет, таинственно произнес Леха.
- Да, кстати, а где сами сокровища? До самолета-то далеко еще? - спросил я у Игоря.
- Самолет метрах в ста отсюда. Но я настоятельно рекомендую сначала засыпать могилу, чтобы этот бармалей не портил нам
настроение, выскакивая из кустов в самые неподходящие моменты, - ответил он.
Действительно, встречаться с этим «бармалеем» больше не хотелось. И мы с Саньком, взяв те самые лопаты, которые захватил Игорь, стали резво закапывать останки оккупанта. Почва была песчаной, и мы управились очень быстро. Теперь холмиков стало четыре. Три старых и заросших и один новенький.
- Ну вот, каждому фашисту по могиле, - произнес надгробную речь Леха.
- Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, - продолжил Саня, совершенно не заикаясь.
На тот момент мы получили столько впечатлений, что не успевали их переваривать и удивляться череде новых. Но, когда Игорь привел нас к самолету, это было что-то.
Помятый, но довольно целый фюзеляж, покрытый мхом, лежал в конце заросшей от времени борозды, которую он пропахал,
приземляясь. По бокам борозды росли молодые деревья, так как старые были срезаны крыльями. Сами крылья тоже не выдержали схватки с деревьями, и их обломки валялись где-то в зарослях. Картина была завораживающей. Необитаемый остров со скелетами и призраком, густой лес, старый разбитый самолет и четверо кладоискателей - чем не тема для романа?
Около самолета были видны следы жизнедеятельности, ведь четверо немцев жили тут какое-то время. Разжигали костер,
заготавливали дрова, готовили пищу. Внутри самолета же был просто Клондайк. Куча ящиков с фашистскими орлами, большая часть еще не вскрытых. В одних - оружие, в других - провизия, обмундирование - чего там только не было. Даже аккуратные пачки дойч марок. И главное, все в отличном состоянии. Мы были в полном восторге, глаза горели, когда мы брали в руки эти предметы.
- Парни, у нас с вами мало времени, вы должны сделать еще одно очень важное дело, – как-то скорбно произнес Игорь.
Мы насторожились. В тот момент нам казалось, что все приключения уже позади. Но мы ошибались.
- Я хочу вам кое-что показать, тут недалеко, - очень серьезно продолжал Игорь.
Оторвав от сокровищ, он отвел нас к небольшому оврагу метрах в пятидесяти от самолета. Мы подошли к краю и глянули в низ.
- Охренеть! - испуганным голосом произнес Санек.
На дне оврага, на спине, лежал Игорь, из его груди в области сердца торчал острый корень дерева. Было видно, что его тело
лежит так уже несколько дней. Мы смотрели то на тело в овраге, то на рядом стоящего Игоря. Картина просто шокировала. В необитаемом лесу на дне оврага лежит мертвое тело, а его живая копия стоит на краю этого оврага и смотрит на нас.
- Это кто? -прохрипел Леха, хотя было и так понятно, что это Игорь.
- Это я, - подтвердил наши самые кошмарные догадки Игорек.
- Как? - снова прохрипел Леха.
- Когда я нашел тропу к острову и влез на берег, то стал искать самолет. Но первое, что увидел - это могилы немцев, -медленно, как бы медитируя, стал вещать рядом стоящий Игорь. - Проходя мимо, я плюнул на могилы и сказал: «Так вам и надо». Потом я нашел самолет. Был вечер. Смеркалось. Я, как Али-Баба в пещере с сокровищами, восторгался находкам в недрах самолета. И тут выскочил тот гад с автоматом, которого вы закопали.
Вы не представляете, как я перепугался, ведь тогда еще я не знал, что он призрак. Хотя, думаю, что от этого легче бы мне не
стало. В общем, я побежал так, как никогда еще не бегал. Фриц за мной. Бежит, орет и стреляет. В темноте я споткнулся,
залетел в этот овраг и напоролся прямо на корень. Вот так я и настигла меня смерть.
- Так ты чего!? Призрак!? - прохрипел теперь уже Саня, глядя огромными глазами на Игоря.
- Да, я призрак.
- Но мы ведь тебя осязаем... - начал было я.
- Все верно, - прервал меня Игорь. Пока мое тело не предано земле, я нахожусь как бы в двух мирах одновременно. Я могу
исчезать, перемещаться в пространстве, ходить по воздуху, но в то же время я могу взаимодействовать и с предметами из вашего — материального мира. А как только вы похороните тело, мой дух окончательно покинет этот мир. Собственно для этого я вас сюда и привел. Вы должны похоронить мое тело, а то я как бы застрял между мирами.
- А почему ты сам... - снова начал я.
- Сам я не могу, -опять прервал меня Игорь. - Мертвых должны хоронить только живые. Такие тут правила.
- Так этот фриц, получается, мог и настоящий автомат взять и всех нас тут положить? - испуганно выдал Санек.
- Нет, он не мог. Во-первых, на его совести много невинных жертв, а во-вторых- он самоубийца. В загробном мире у него незавидная участь. И с предметами из вашего мира он взаимодействовать не может, - пояснил Игорь.
- От тех мук, что он испытывает, его разум совершенно осатанел, и если бы он мог, то уничтожал бы все на своем пути, но
тяжесть его грехов ограничивает возможности. Поэтому он мог только выскакивать из того мира, как джинн из бутылки, и пугать людей. Но после погребения он и этого не сможет, - продолжал пояснять Игорек.
- А как ты нас нашел? -обратился к Игорю Леха.
- После того, как я понял, что мое тело умерло, я мгновенно вернулся в свою квартиру в Брянске, сел за комп и стал шарить по
форумам, искать тех, кто поможет мне захоронить фрица и мое тело. Вот так и вышел на тебя. А приманкой был самолет, -пояснил он.
- Ребят, у нас мало времени, скоро начнет темнеть, а оставаться с ночевкой на этом острове, думаю, вам не захочется, -
забеспокоился Игорь.
- Это точно, - подтвердил Санек.
Пока мы копали могилу, Игорь стоял рядом и инструктировал нас.
- В кармане моих брюк возьмите ключи от гаража. Адрес я уже скинул Лехе по электронке. Сходите туда. Там в углу стоят два
черных чемодана, в них все самое ценное, что я находил. Это все ваше.
Аккуратно все заберите, без следов и не привлекая внимания, а то по полициям затаскают. Все, что тут в самолете - тоже ваше. Но сегодня много не берите, вам еще через болото переправляться. Идите по сошкам. А дальше сами знаете.
Когда дело было сделано, то в свежий холмик вместо креста мы воткнули уцелевший пропеллер от самолета. Игорь с
благодарностью обнял каждого из нас, мы попрощались, и он растворился в воздухе... как туман.
Захватив понемногу самых ценных вещей из самолета, мы успешно переправились через болото, двигаясь точно по сошкам. Когда мы дошли до машины, начинало смеркаться. Мы спешно выдвинулись к Георгиевке.
При въезде в село нас ожидало еще одно потрясение. Село выглядело так, как будто тут лет десять не ступала нога человека.
Вместо домиков - заросшие развалины. Улица покрыта травой. Один только дом Игоря был в более-менее жилом состоянии.
Но дом бабы Нюры - это просто куча заросшего хлама, как впрочем и все остальные. В вечерних сумерках это зрелище произвело на нас удручающее впечатление.
- Сегодня утром тут люди жили! — со страхом в голосе произнес Санек.
Леха включил фары и поддал газку. Подпрыгивая на кочках, мы быстро проскочили заброшенное село.
- Похоже, не было тут людей, одни покойнички. Я боюсь представить каким борщом хотела нас накормить баба Нюра, - еще больше испугав парней, произнес я.
- А помните, как Борька дурачок говорил, что пусто тут, никого нет! А мы стоим такие среди призраков, улыбаемся! - уже кричал от страха на всю машину Леха, поддавая газу.
Наконец мы выскочили на асфальт и рванули домой на всех парах. Больше мы к тому самолету не ездили, страшновато как-то. Может, когда-нибудь и соберемся. Но пока что-то не тянет. А Саня с тех пор больше не заикается.
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Автор - Георгий Немов.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:11
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:11 by nemoffПросмотров: 26Комментарии: 1
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