RIP

R I P.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:11

Причина: Изменён раздел.

nemoff Просмотров: 26 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:11 by

Август месяц. Утро. Город Брянск. Сижу на кухне, пью кофе и никого не трогаю. На мобильник звонит Леха. Беру трубку.- Здорова, Серый. Не спишь?- Не. Кофе пью. Сам чего делаешь?- Да мне тут на форуме диггер один под ником RIP приглашение на коп кинул. Ему человека три нужно в помощь. Пишет, что знает, где немецкий самолет с хабаром лежит. Место глухое, за болотами, говорит, что никто не знает, и он один тропинку к нему нашел.- Леха, чего-то ник у него странный. Может, аферист какой?- Не знаю, Серый, но вроде складно все рассказывает.- А где место-то? Далеко?- Километров 50 от города. Точнее не скажет, пока не согласимся. Боится, что без него обойдемся.- Логично… Сам чего думаешь?- Думаю, бери Саню. И дуйте ко мне. Втроем все обсудим.Через полчаса звонок в дверь оторвал Леху от клавиатуры. Он открыл и впустил парней в квартиру.- Пока вы добирались, я еще пообщался с RIP-ом и выяснил подробности. Он говорит, что самолет укомплектован под завязку, и его, видать, зенитчики потрепали. Короче, рухнул он в глухом лесу, а вокруг болота. Упал аккуратно, груз почти весь целый, кроме провизии. Ее экипаж сожрал. Они на парашютах спрыгнули в том же месте. И через болото выйти не смогли, поэтому там же и загнулись.- Н-нифига себе триллер, - заикаясь сказал Саня. Он слегка заикался, особенно когда волновался. – Т-так это там еще и фашистики мертвые в-валяются?- Надо думать, - задумчиво изрек я.- А за-зачем ему мы н-нужны? - вопрошал Саня. - П-почему он весь хабар себе не з-заберет?- А давай я спрошу. Он в онлайне, - ответил Леха и, напечатав вопрос, метким ударом по энтеру отправил его новому знакомому.Ответ пришел мгновенно:«Я один почти ничего не смогу унести через болото. Там метров 500 по жиже идти, местами по грудь. Один не справлюсь. Человека три мне бы в помощь надо. Столько наберется?»«Не проблема. Мы как раз втроем на коп и ходим», -ответил RIPу Леха.- А если зимой пойти, когда болото замёрзнет? - выдал я.«А если зимой пойти?» - тут же напечатал и отправил Леха.«В том месте болото не замерзает даже в самые лютые морозы. И зимой там еще опаснее ходить,» -ответил RIP.- Т-тогда зимой не поедем, - резонно заметил Саня.- Ну что , господа-диггеры, поедем с RIPом самолет трофейный смотреть? - спросил Леха. - А то он ответа от нас ждет.- А почему он именно на нас вышел? - вопросил я.- Я уже у него спрашивал. Он говорит, что читал мои комменты на форуме и ему понравилось мое отношение к теме войны.Я там писал, что если мы наших бойцов находим, то не трогаем, а сообщаем координаты этого места военно-патриотической группе «Поиск», и они производят перезахоронение останков, – пояснил Леха.- Ясно, -ответил я. - Значит у нас с ним понятки одинаковые. Наши - это святое, а немцев сюда никто не звал. Это хорошо.- Ну так что, решаем, парни? - снова задал вопрос Леха.- Я в отпуске, могу хоть завтра ехать, а Санька вообще уволился с работы, - ответил за двоих я.- Меня шеф тоже отпустит на недельку, - подумав, сказал Леха.- Ну пиши ему, что мы согласны. Пусть говорит, куда ехать надо, и где мы его встретим.Леха отбарабанил вопрос на клавиатуре и тут же получил ответ, который гласил следующее: «Встретимся у вас. Я могу подойти завтра утром, сразу и стартанем. Ехать 50 км. До села Георгиевка. Там у меня есть избушка, от деда в наследство досталась. Оттуда едем в лес до болота. У вас машина какая?»««Нива» у нас, русский вездеход», - ответил Леха.««Нива» - это хорошо. Из снаряги возьмите с собой вейдерсы, это такие сапоги-комбинезон, если не хотите промокнуть вболотной жиже. А металлодетекторы не берите, копать не будем. Там все на поверхности лежит, прямо в самолёте. Да и, адресок чиркни, куда мне завтра подходить?» - пришло от RIPа.Леха отправил адрес, стартануть решили часиков в 9 утра. Оставшийся день посвятили подготовке.На следующий день, около 9 утра, экипированная и подготовленная нива стояла у подъезда. Леха загружал в нее провизию, а мы с Саньком рылись в багажнике, проверяя, не забыто ли что-нибудь из экипировки.- Привет диггерам! - раздалось за спиной у ребят.Все хором обернулись и увидели высокого худощавого парнишку, лет двадцати пяти, в камуфляжном комбинезоне.- А ты значит RIP? - спросил Леха.- Ага, он самый - Ромашов Игорь Петрович, сокращенно - RIP, – выдал новый знакомый.-Теперь ясно, откуда такой ник, - сказал Леха, и парни по очереди представились, пожав руку Игорю.- А это значит и есть ваш вездеход? - спросил Игорь.- Он самый! - гордо ответил Леха и похлопал рукой по крыше автомобиля.- Хороший конь, как раз то, что нам надо! И даже лебедка спереди есть, отличная машина! - с уважением заключил Игорь.- Это Леха у нас мастер на все руки. Техника его любит! - пошутил я.- А Ты ч-что на легке?- поинтересовался Саня, увидев ,что у Игоря ничего с собой нет.- У меня вся снаряга в Георгиевке. Так что я готов стартовать.- Тогда по коням!- сказал Леха.Парни расселись, и «Нива», урча двигателем, устремилась в сторону Георгиевки. Игоря усадили на переднее сидение рядом сЛехой. А мы с Саньком сели сзади.- Так ты говоришь, у тебя там домик есть? - спросил я, обращаясь к Игорю.- Да, избушка от дедушки. В наследство досталась. Он у меня в войну партизанил в тех местах. Ему тогда лет 16 было. Так вот он мне про этот самолет и рассказал. Говорит, однажды ночью услышал гул немецкого самолета, который летел со стороны немцев в наш тыл над лесом. Он в свои года уже опытным партизаном был, различал по звуку наши самолеты от немецких.А через несколько часов, когда стало рассветать, увидел, как этот самолет летит, что называется «на честном слове» назад.Его, видать, наши зенитчики неслабо обработали. Из самолета выпрыгнул экипаж из 4 человек. Дед сказал, что самолет упал на Змеиный остров. Это островок среди болот, на который нет тропы. Туда никогда и никто не ходил, потому что топь непролазная, да и место то нечистым считается в народе. С тех пор самолет там и лежит. Дед говорил, что наши в войну, отправляли туда группу захвата, но те реально не смогли пробраться.Ни местные, ни партизаны за все время так и не смогли найти туда тропу. Да и не до летчиков тогда было. Наши готовилиграндиозное наступление, и там такой кипишь был, мама не горюй. Танки, артиллерия, пехота - все куда-то ехали, бежали.В общем, плюнули на этих фрицев и решили, что они оттуда выбраться не смогут.- А как же ты тропу-то отыскал? - спросил Леха.- Я месяцами ее искал, буквально жил в лесу у болота. Сам-то я давно в городе живу. Из Георгиевки молодежь вся поразъехалась, работы нет. Но я все отпуска там проводил. Много лет искал, и вот недавно повезло. Буквально на ощупь нашел тропинку. Уж больно мне хотелось увидеть, что там произошло на острове.- Ну и как там обстановочка? - спросил я.- Самолет я нашел не сразу. Пока добрался до острова - измотался весь. Когда отдохнул, пошел искать. Там лес густой, видимость плохая. Пришлось побродить по острову. Потом увидел его. Он когда упал, в нем горючего почти не осталось, поэтому он не взорвался, да и вообще довольно аккуратно приземлился. Крылья, конечно, поотрывало, но фюзеляж практически целый.- А фрицы? - продолжил я.- У них все плохо кончилось. С острова они так и не выбрались. В общем, приедем, сами все увидите.Километров через 45 свернули с трассы, ехали по гравийке через лес. За очередным поворотом показалось село. От былой Георгиевки осталось с десяток стареньких домиков и одна-единственная улица между ними. Молодежи, естественно, тут не было, но кое-где виднелись старушки, хлопотавшие по хозяйству. Два бородатых колоритных деда сидели на скамеечке перед покосившемся домиком и провожали взглядом «Ниву» с ребятами.Игорь попросил остановить машину на окраине села около старенькой избушки.- Вот это и есть наследство от дедушки, - сказал Игорь, показывая на ветхий домик. - Теперь это моя база. Тут у меня все чтонужно для копа.Парни вышли из машины. У соседнего домика копалась в палисаднике бабуля.- Привет, баб Нюр! -крикнул Игорь. - Вижу покой вам не по душе?- Добрый день, Игореша, - ответила бабуля.- Да вот, захотелось немного погреть косточки на солнышке, - продолжила она, - а то дома прохладно, как в могиле. Ребята, а вы не голодные? А то я борща наварила да пирогов испекла. Заходите ко мне, я вас накормлю, - предложила радушная старушка.Саня уже было шагнул в направлении ее дома, но Игорь, положив ему свою руку на плечо, остановил его порыв отведатьдеревенского борща.- Спасибо, баб Нюр, - громко ответил Игорь. – Как-нибудь в другой раз. Торопимся мы.Вдруг из-за дома прямо на улицу вывернул странный всадник. Он скакал верхом на палочке. На вид взрослый такой детина,босиком в каком-то тряпье. Скачет на палке, как на коне, да кричит на всю улицу: «Но, но! Пошла, родимая!»Увидев ребят, этот кавалерист направил свою лошадь-палку к ним и прискакал поближе.- Смотрите, какая у меня лошадка! - обратился он к ребятам, - а я гусар! А вы знаете что тут никого нет? Тут пусто! - продолжалкричать возбужденный гусар.- Ну хватит уже, Борька, людей пугать! Скачи давай к мамке, она тебя, наверное, обыскалась! - строго скомандовал Игорь.Гусар развернул своего коня и поскакал прочь.- Это наш деревенский дурачок Борька, не обращайте на него внимания, - пояснил Игорь. - Он в соседней деревне живет, километров пять отсюда. Ну и к нам иногда заскакивает, лошадь-то у него вон какая, ему пять верст не крюк, - открывая старый навесной замок на двери избушки, шутил Игорь.Когда замок поддался, Игорь жестом пригласил всех внутрь. Внутри обстановка была аскетичной: сени, пара комнат и русская печка. Из мебели кровать, стол, несколько стульев и старенький сервант.Зато буквально везде лежали найденные Игорем военные трофеи: на стене висели немецкие каски и несколько сабель, на полках лежали ножи, пряжки от ремней, гильзы от патронов, фляжки и металлические кружки с орлами, а также медали и знаки отличия.Находки были в разном состоянии. На полу стоял ржавый пулемет «Максим». Парни кинулись рассматривать коллекцию.- Вы пока тут осмотритесь, а я соберу свое снаряжение, - сказал Игорь.- Неслабая у тебя коллекция! - заметил Леха, - не боишься, что украдут в твое отсутствие?- Самое ценное я храню в надежном месте, а здесь так-себе вещички.Игорь вышел из дома и вернулся через пару минут, в руках он держал две добротные раскладные лопаты.- З-зачем лопаты? Ты в-ведь сказал, что к-копать не придется, - спросил Саня.- Потом расскажу, - загадочно ответил Игорь.Игорь закрыл дом, все сели в машину и поехали в лес. Игорь показывал дорогу. Километра три удалось проехать, а дальше такие заросли пошли, что машину пришлось оставить. Еще около километра прошли пешком и вышли к болоту. У болота устроили привал, немного перекусили. Потом каждый срубил себе по длинному шесту - в болотах без шеста никак. И натянули вейдерсы поверх одежды. Игорь же остался в своем комбинезоне.- А ты чего, свои вейдерсы дома забыл? - обратился я к Игорю.- У меня комбез из водоотталкивающего материала, не промокает, - ответил тот.Мы недоверчиво переглянулись.- Видите, вот первая вешка, а вон вторая? - указал Игорь на длинную палку, торчащую на берегу, и на следующую, торчащую из болота метрах в пятидесяти от неё.- Друг за другом идем точно к ней. Будьте очень аккуратны, идите строго за мной. От одной вешки к другой. Ни шагу в сторону.- Каждый неверный шаг может стоить вам жизни, - продолжал он.- Не усугубляй, а то передумаем, - буркнул Леха.- Хорошо. Погнали, -скомандовал Игорь и полез в болото.Все шли цепочкой, сначала по колено, затем по пояс в жиже. Прошли несколько вешек — жижа по грудь. Вокруг плавают какие-то моховые кочки, коряги, осока. Летает какой-то гнус и мухи.Болото пузырится и воняет какой-то тухлятиной. Плутать приходилось то вправо, то влево. Но все сошки были расставленыаккуратно, и Игорь шел очень уверенно, что вселяло в нас оптимизм.Наконец дошли до суши. Берег Змеиного острова резко поднимался из болота. Игорь развернулся и стал помогать нам выбираться. Затем забрался сам. Когда он вслед за нами взобрался на бережок, мы, глядя на него, рты по открывали. Он был совершенно чистым и сухим. На нас резиновые вейдерсы по самую грудь, и мы стоим все в грязи и тине. А Игорь вылез из болота совершенно чистый и сухой.- Н-нифига с-себе комбез в-водооталкивающий, - еще сильнее заикаясь от увиденного, произнес Санек. - М-мы, как с-свиньи, грязные, а он, г-гляньте — к-как ангел с-сияющий вылез из б-болота, - указывал Саня на Игоря.Я, конечно, понимал, что на Змеином острове нас ждали всякие новые впечатления. Самолет немецкий, находки разные. Но то, что произошло дальше, просто повергло нас в шок, и мы в секунду забыли про чудесный непромокаемый комбез Игоря.Из-за кустов прямо на нас выскочил здоровенный фриц, при полном обмундировании. Глаза бешеные. Орет что-то по-немецки. Мы поняли только :«Хенде хох!». Вскидывает автомат и дает очередь над нашими головами.Я почувствовал, как пули просвистели прямо по моим волосам. Страх пронзил нас до самого костного мозга, и мы как по команде (впрочем так оно и было) вскинули руки. Все оцепенели от ужаса. Все, кроме Игоря.А дальше началось такое! В общем, от каждого нового акта этого жуткого представления наши челюсти отвисали все ниже иниже.- Пошел отсюда, придурок! - заорал на весь лес Игорь. Затем рванул к фрицу и со всего маху пнул его под зад. Его ногапролетела сквозь фигуру этого головореза, и немец испарился на наших глазах, как легкая дымка.- Достал он меня, бегает по лесу, орёт на всех! - возбужденно пояснял нам Игорь, возвращаясь.Вернувшись, он окинул нас взглядом. Мы застыли грязные с поднятыми руками, открыв рты и выпучив глаза.- Можете опустить руки, - медленно произнес Игорь.Мы синхронно опустили руки.- И закрыть рты, - так же спокойно продолжил он.Мы так же синхронно выполнили и эту команду.- Пацаны, их бин кирпичей отложил, прямо в вейдерсы! - без заикания произнес Санек.- Ого, а фриц-то целебный оказался! - удивился Игорь. - Сашку от заикания вылечил.- Игорёк, дорогой, что это мы сейчас все видели? - наконец обрел дар речи я.- Сейчас все поясню, не переживайте, - начал Игорь.- Снимайте с себя вейдерсы и пошли за мной, по пути буду рассказывать, - продолжил он.Мы так и сделали. И он повел нас к самолету.- В общем, как я уже говорил, в самолете было четыре немца. Все они удачно приземлились на этот островок. Самолет тожеболее-менее нормально присел. Запас консервов, сух. пайков да коньяка в самолете солидный. Но вот выбраться с острова они не могли. Какое-то время они тут жили, а потом у них стали сдавать нервишки. Стали они ругаться да ссориться. А под коньячок еще и стрелять друг в друга начали. В общем, одичали они тут совсем.Тем временем, пока Игорь рассказывал, мы подошли к трем холмикам.- И, как результат их одичания, мы имеем четыре могилы, - продолжил он, указывая рукой на эти самые холмики, - но прошу вас обратить внимание на то, что одна могила не засыпана, и в ней лежит как раз тот бандит, что перепугал вас на местном «пляже». Поскольку в завершении естественного отбора он остался в гордом одиночестве, то ему пришлось самому копать себе могилу и пускать себе пулю в голову. А вот присыпать его уже было некому. А так, как он не захоронен, как положено, то его мятежная душа бегает по окрестностям, ходит прямо по глади болота на ту сторону, орет по-немецки всякие гадости и пугает редких тут грибников и прочих туристов.- Обалдеть, это что, нас призрак так напугал? - произнес Леха.- Совершенно верно. На то он и призрак, чтобы пугать, - ответил Игорь. - И, как только вы закопаете его бренные останки, он сразу же покинет этот мир и больше не будет бегать по лесам нашей необъятной родины, пугая людей, - завершил он.Мы подошли к последней могиле. На дне действительно лежал скелет в лохмотьях. В его черепе зияла аккуратная дырочка, а в правой руке был ржавый пистолет. Я не особо то верил в призраков, но после того, что я видел своими глазами, мне нечего было возразить.- Блин, остров сокровищ какой-то. Стивенсон просто отдыхает, - глядя на скелет, таинственно произнес Леха.- Да, кстати, а где сами сокровища? До самолета-то далеко еще? - спросил я у Игоря.- Самолет метрах в ста отсюда. Но я настоятельно рекомендую сначала засыпать могилу, чтобы этот бармалей не портил намнастроение, выскакивая из кустов в самые неподходящие моменты, - ответил он.Действительно, встречаться с этим «бармалеем» больше не хотелось. И мы с Саньком, взяв те самые лопаты, которые захватил Игорь, стали резво закапывать останки оккупанта. Почва была песчаной, и мы управились очень быстро. Теперь холмиков стало четыре. Три старых и заросших и один новенький.- Ну вот, каждому фашисту по могиле, - произнес надгробную речь Леха.- Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, - продолжил Саня, совершенно не заикаясь.На тот момент мы получили столько впечатлений, что не успевали их переваривать и удивляться череде новых. Но, когда Игорь привел нас к самолету, это было что-то.Помятый, но довольно целый фюзеляж, покрытый мхом, лежал в конце заросшей от времени борозды, которую он пропахал,приземляясь. По бокам борозды росли молодые деревья, так как старые были срезаны крыльями. Сами крылья тоже не выдержали схватки с деревьями, и их обломки валялись где-то в зарослях. Картина была завораживающей. Необитаемый остров со скелетами и призраком, густой лес, старый разбитый самолет и четверо кладоискателей - чем не тема для романа?Около самолета были видны следы жизнедеятельности, ведь четверо немцев жили тут какое-то время. Разжигали костер,заготавливали дрова, готовили пищу. Внутри самолета же был просто Клондайк. Куча ящиков с фашистскими орлами, большая часть еще не вскрытых. В одних - оружие, в других - провизия, обмундирование - чего там только не было. Даже аккуратные пачки дойч марок. И главное, все в отличном состоянии. Мы были в полном восторге, глаза горели, когда мы брали в руки эти предметы.- Парни, у нас с вами мало времени, вы должны сделать еще одно очень важное дело, – как-то скорбно произнес Игорь.Мы насторожились. В тот момент нам казалось, что все приключения уже позади. Но мы ошибались.- Я хочу вам кое-что показать, тут недалеко, - очень серьезно продолжал Игорь.Оторвав от сокровищ, он отвел нас к небольшому оврагу метрах в пятидесяти от самолета. Мы подошли к краю и глянули в низ.- Охренеть! - испуганным голосом произнес Санек.На дне оврага, на спине, лежал Игорь, из его груди в области сердца торчал острый корень дерева. Было видно, что его телолежит так уже несколько дней. Мы смотрели то на тело в овраге, то на рядом стоящего Игоря. Картина просто шокировала. В необитаемом лесу на дне оврага лежит мертвое тело, а его живая копия стоит на краю этого оврага и смотрит на нас.- Это кто? -прохрипел Леха, хотя было и так понятно, что это Игорь.- Это я, - подтвердил наши самые кошмарные догадки Игорек.- Как? - снова прохрипел Леха.- Когда я нашел тропу к острову и влез на берег, то стал искать самолет. Но первое, что увидел - это могилы немцев, -медленно, как бы медитируя, стал вещать рядом стоящий Игорь. - Проходя мимо, я плюнул на могилы и сказал: «Так вам и надо». Потом я нашел самолет. Был вечер. Смеркалось. Я, как Али-Баба в пещере с сокровищами, восторгался находкам в недрах самолета. И тут выскочил тот гад с автоматом, которого вы закопали.Вы не представляете, как я перепугался, ведь тогда еще я не знал, что он призрак. Хотя, думаю, что от этого легче бы мне нестало. В общем, я побежал так, как никогда еще не бегал. Фриц за мной. Бежит, орет и стреляет. В темноте я споткнулся,залетел в этот овраг и напоролся прямо на корень. Вот так я и настигла меня смерть.- Так ты чего!? Призрак!? - прохрипел теперь уже Саня, глядя огромными глазами на Игоря.- Да, я призрак.- Но мы ведь тебя осязаем... - начал было я.- Все верно, - прервал меня Игорь. Пока мое тело не предано земле, я нахожусь как бы в двух мирах одновременно. Я могуисчезать, перемещаться в пространстве, ходить по воздуху, но в то же время я могу взаимодействовать и с предметами из вашего — материального мира. А как только вы похороните тело, мой дух окончательно покинет этот мир. Собственно для этого я вас сюда и привел. Вы должны похоронить мое тело, а то я как бы застрял между мирами.- А почему ты сам... - снова начал я.- Сам я не могу, -опять прервал меня Игорь. - Мертвых должны хоронить только живые. Такие тут правила.- Так этот фриц, получается, мог и настоящий автомат взять и всех нас тут положить? - испуганно выдал Санек.- Нет, он не мог. Во-первых, на его совести много невинных жертв, а во-вторых- он самоубийца. В загробном мире у него незавидная участь. И с предметами из вашего мира он взаимодействовать не может, - пояснил Игорь.- От тех мук, что он испытывает, его разум совершенно осатанел, и если бы он мог, то уничтожал бы все на своем пути, нотяжесть его грехов ограничивает возможности. Поэтому он мог только выскакивать из того мира, как джинн из бутылки, и пугать людей. Но после погребения он и этого не сможет, - продолжал пояснять Игорек.- А как ты нас нашел? -обратился к Игорю Леха.- После того, как я понял, что мое тело умерло, я мгновенно вернулся в свою квартиру в Брянске, сел за комп и стал шарить пофорумам, искать тех, кто поможет мне захоронить фрица и мое тело. Вот так и вышел на тебя. А приманкой был самолет, -пояснил он.- Ребят, у нас мало времени, скоро начнет темнеть, а оставаться с ночевкой на этом острове, думаю, вам не захочется, -забеспокоился Игорь.- Это точно, - подтвердил Санек.Пока мы копали могилу, Игорь стоял рядом и инструктировал нас.- В кармане моих брюк возьмите ключи от гаража. Адрес я уже скинул Лехе по электронке. Сходите туда. Там в углу стоят двачерных чемодана, в них все самое ценное, что я находил. Это все ваше.Аккуратно все заберите, без следов и не привлекая внимания, а то по полициям затаскают. Все, что тут в самолете - тоже ваше. Но сегодня много не берите, вам еще через болото переправляться. Идите по сошкам. А дальше сами знаете.Когда дело было сделано, то в свежий холмик вместо креста мы воткнули уцелевший пропеллер от самолета. Игорь сблагодарностью обнял каждого из нас, мы попрощались, и он растворился в воздухе... как туман.Захватив понемногу самых ценных вещей из самолета, мы успешно переправились через болото, двигаясь точно по сошкам. Когда мы дошли до машины, начинало смеркаться. Мы спешно выдвинулись к Георгиевке.При въезде в село нас ожидало еще одно потрясение. Село выглядело так, как будто тут лет десять не ступала нога человека.Вместо домиков - заросшие развалины. Улица покрыта травой. Один только дом Игоря был в более-менее жилом состоянии.Но дом бабы Нюры - это просто куча заросшего хлама, как впрочем и все остальные. В вечерних сумерках это зрелище произвело на нас удручающее впечатление.- Сегодня утром тут люди жили! — со страхом в голосе произнес Санек.Леха включил фары и поддал газку. Подпрыгивая на кочках, мы быстро проскочили заброшенное село.- Похоже, не было тут людей, одни покойнички. Я боюсь представить каким борщом хотела нас накормить баба Нюра, - еще больше испугав парней, произнес я.- А помните, как Борька дурачок говорил, что пусто тут, никого нет! А мы стоим такие среди призраков, улыбаемся! - уже кричал от страха на всю машину Леха, поддавая газу.Наконец мы выскочили на асфальт и рванули домой на всех парах. Больше мы к тому самолету не ездили, страшновато как-то. Может, когда-нибудь и соберемся. Но пока что-то не тянет. А Саня с тех пор больше не заикается.---Автор - Георгий Немов.

Ключевые слова: Призрак копатели приключения самолёт заброшенная деревня ужас клад страх авторская история

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