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Творческие истории

Дух отомстил за убитого кота

Дух отомстил за убитого кота

Все началось с того, что мы купили старый дом в глухой деревушке. Уж больно понравились те живописные места: густой лес, могучие ели вперемешку с березняком. Ягоды, грибы, зверье здесь — всех мастей. Окна дома смотрят прямо в лес. Постройка 1947 года. Под одной крышей — жилое помещение, крытый двор и хоздвор для скота. Получив от уже бывшей хозяйки ключи, мой муж решил переночевать в теперь уже нашем доме. Была зима...

Заполночь вдруг раздался громкий стук в стену. Подумав, что кто-то хочет зайти, муж вышел из дома в заснеженный двор, но никого не увидел. Следов на снегу тоже не было. Он удивился, но не испугался. Вернулся в дом и лег спать. Муж был не из пугливых и не верил в чертовщину. Поначалу он даже мне не рассказал об этом случае. Знал, что я бы переживала, поскольку просто так ничего не случается.

Дух отомстил за убитого кота

И точно! Потом мы узнали, что когда-то в доме повесился старший брат хозяйки. Рассказывали, что после этого в углу замироточила икона Божией Матери. Вызвали священника. После освящения комнаты мироточение прекратилось. Но с той поры в северную стену каждую ночь стал кто-то стучать.

В тот год, когда мы окончательно переехали в новый дом, зима была очень суровой. Морозы до -30°. У нас на хоздворе жили кролики. Мы стали замечать, что кто-то душит молодняк — новорожденных крольчат, отсаженных с самкой в клетку с крупной ячейкой. Муж пожаловался соседу. Тот ответил, что, наверно, хорь завелся.

И вот однажды ночью муж взял ружье и пошел подкарауливать преступника. Ждал довольно долго. Вдруг смотрит, с чердака, из дыры для сена, кто-то спрыгнул. Не раздумывая, выстрелил на шорох в темноту, а когда посветил фонариком, то увидел, что застрелил кота, который остался еще от старой хозяйки. Пожалел, что так получилось, расстроился, но что поделаешь!

Дух отомстил за убитого кота

И главное, могилку не выкопаешь — земля промерзла. В снег зарыть — при оттепели всплывет. В лес не унесешь — там снегу по грудь. Думал, думал и решил его, уже окоченевшего, кремировать. Принес в комнату, положил у печки.

Когда разгорелся огонь, открыл дверцу, взял кота за лапы и приготовился предать огню. Вдруг в тишине раздался мужской голос:
— Ты за это поплатишься своей дочерью!
Муж застыл от неожиданности. Стал озираться — но нет, в комнате никого не было. «Показалось», — подумал муж и все-таки бросил кота в печь. С этого момента голоса преследовали мужа постоянно.

Дух отомстил за убитого кота

Наступила весна. Занимался муж на огороде своими делами. Мимо калитки шла соседка баба Таня. Поздоровались, муж спрашивает:
— Почему никого не видно? Где весь народ?
— Да ведь сегодня Троица, все ушли на кладбище.
Когда старушка скрылась из виду, опять раздался мужской голос:
— Не поехал на кладбище — силой придешь!
Муж подумал: видно, хоронить кого-то придется. В голове в ответ раздалось:
— Дочь похоронишь.

В июне муж правил калитку, вдруг неожиданно из Санкт-Петербурга приехала дочка Наташа. Была она очень грустная. Отец спросил:
— Что случилось?
Она ответила:
— Соскучилась.

Когда дочь вошла в дом, в голове у моего мужа опять раздался тот же голос:
— Последний раз приехала - прощаться.
И действительно, больше отец не видел ее до самых похорон.
Умерла Наташа довольно странно: не смогли вывести из глубокого обморока. Помогали соседи по дому — врач и медсестра. А скорая приехала через 40 минут. Но Наташу спасти не удалось. Выходит, отомстил самоубийца за гибель своего кота...

Дух отомстил за убитого кота

Автор - Marv25.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:20
Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория
Сегодня, 07:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 92Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Старый дом деревня стук в стену мироточащая икона самоубийца кот голоса дочь похороны

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 09:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (1027|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 217
хм.... видимо не простой кот это был... но все равно как то уж жестоко с обеих сторон...
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:40
0
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Репутация: (439|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 471
Цитата: Pmariam
как то уж жестоко с обеих сторон...

Согласна. И кота жалко, и девушку жалко... Только смерть девушки за смерть кота... не слишком ли круто?
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
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