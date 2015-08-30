В стране злых чудес

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 94 Комментарии: 1 +1 Вчера, 16:04 by

С раннего детства меня завораживали высокие здания. Хотелось знать, почему они не падают. Почему окна такие ровные-ровные. Ведь когда я рисую дом напротив, окна получаются ужасно кривыми! Чтобы узнать, как все-таки строятся дома, после школы я поступила на архитектурный факультет. Через пять лет могла ответить на любой вопрос из моего детства и чувствовала, что нельзя останавливаться на достигнутом. С дипломом в крепко сжатом кулаке я побежала искать работу в проектном бюро, где фантазируют, придумывают, рисуют, а потом чертят… Воплощают в реальность самые смелые идеи. Но без опыта работы меня, разумеется, никуда не взяли. То есть не взяли туда, где создаются города будущего, а посоветовали начать с контор, где клепают в основном однотипные многоэтажки для спальных районов.Лет через пять работы в такой конторе я перестала фантазировать, строить планы и придумывать замысловатые фасады. Превратилась в серую мышь, каких много в любой архитектурной конторе. А через десять лет почти не помнила о своих грандиозных планах и мечтах, только чертила, чертила и чертила, все на той же должности и с зарплатой, проиндексированной в соответствии с инфляцией. А еще через два года со мной случилось то, что перевернуло жизнь даже не с ног на голову, а устроило полную промывку мозгов…Мне исполнилось тридцать пять, и я уже вышла замуж. Муж мой Андрей в молодости был тощим и нескладным. Сутулился, словно пытался скрыть что-то внутри себя или за пазухой. Но годы шли, и вдруг в один прекрасный день я заметила, что мой благоверный распрямил плечи, чуток подтянулся, слегка нарастил мышцы. В общем, стал вполне интересным мужчиной в самом расцвете сил. Одновременно с этим открытием я обнаружила в зеркале мелкое, безгрудое, бесполое существо с кожей, как старая затасканная купюра. Волосы истончились до паутины и липли к черепу, будто я в бане месяц не была. И если представить это существо рядом с моим мужем… Нет, как-то не получается представить. Неудивительно, что он стал от меня как-то отдаляться.Все чаще благоверный говорил, что мне пора что-то изменить в себе. Но что и когда? В конторе только и делают, что загружают работой. Начальник берет проекты со стороны и скидывает их на меня, а деньги забирает себе, выделяя мне сущие гроши, помпезно называемые премией. А я, безвольная, не могу потребовать свою долю. А Андрей вспоминал, как любовался мной до ЗАГСа и не мог представить, что я превращусь в старую тетку, не дожив до сорока лет. Изредка упрекал за то, что у нас нет и не будет детей, что я отказываюсь усыновить и не понимаю, как это — воспитывать чужого ребенка. Я не спорила, по большому счету, он был во всем прав. Приближалась годовщина нашего первого свидания. Когда-то же он влюбился в меня, не верю, что нельзя все возродить!В очередной раз критично осмотрев себя в зеркале, я решила, что для начала изменю прическу и покрашусь. Потом приготовлю обалденный ужин и встречу мужа во всеоружии. Отпросилась с работы пораньше, накупила продуктов, провела пару часов у плиты, и — вуаля! — стол по-праздничному накрыт и ждет нас. Надела новое платье и накрасилась. Андрей должен был вот-вот прийти с работы. Вместо этого он позвонил:— Я не приду.— Работы много? А я тут…— Ты не поняла — я не приду. Не вернусь. Вообще.— Как это?..— Ну как-как?! Больше не могу так жить. Ухожу от тебя.— Я не понимаю…— Мне все равно, - и муж бросил трубку.У этого негодяя не хватило смелости прийти домой и все сказать мне в глаза!Я съела праздничный ужин. Сначала свою порцию, а потом и его. Выпила бутылку вина. А по щекам, не переставая, лились слезы. Как вообще можно уйти от жены по телефону?! Прийти и все сказать в лицо смелости не хватило? Это же подло, гнусно и гадко! Особенно в такой день. Смесь злости, обиды, бессилия и уверенности, что жизнь кончена, бросила меня в спальню. Я выгребла из шкафа всю одежду предателя и раскидала по полу, прыгала по ней и кричала. Трудно сказать, сколько минут или часов я бесилась и ревела, уткнувшись в диванную подушку, но скоро опьянение от вина выветрилось, и реальность навалилась с новой силой.Идти в магазин за следующей бутылкой с опухшим лицом было стыдно. Я вспомнила, что это и не потребуется. На прошлый день рождения Андрею подарили литровую бутылку 12-летнего виски. Мои слезы тут же высохли. Я уже не жалела себя, а строила план мести. Нарезала лимончик кружками, достала низкий стаканчик, накидала в него льда и доверху налила янтарной жидкости. Жизнь показалась прекрасной, пусть и слегка кисловатой, как лимон. Сначала я смаковала каждый глоточек, пытаясь разобраться, что же такого в этом виски. Когда сознание слегка помутнело, я бросила это бессмысленное занятие и стала просто напиваться. Методично, основательно, в хлам…Проснулась в самый разгар следующего дня. В правой руке пустой стакан, ноги частично высовываются на балкон, где их припекает весеннее солнышко. И тут мой затылок пронзила острая боль. Я застонала и попыталась сесть, но не тут-то было. Боль стремглав проникла в виски и заставила снова лечь. А когда боль притупилась, я все вспомнила…Сесть мне удалось, а потом пришлось и встать, потому что начал трезвонить мобильный. Пока я ползла в прихожую, на том конце передумали ждать, и телефон затих. «Какая же все-таки несправедливость!» — подумала я, с трудом поднимаясь с пола. Машинально взглянула в зеркало. И не поверила отражению и своим глазам. На меня смотрела слегка помятая красотка, и я быть ею никак не могла.Кожа женщины в зеркале будто светилась изнутри, ровная и гладкая, как только что из спа-салона. Стрижку она (я) вчера сделала, и волосы ей (мне) красиво уложили, но я и представить не могла, что распушенные они так изящно крупными кудрями упадут на плечи и завитками украсят лицо. Бретелька платья сползла с плеча и соблазнительно слегка приоткрывала грудь, а тонкая ткань подчеркивала узкую талию и изгиб бедра. Я повернулась боком и обнаружила, что сзади у меня все на месте, если не сказать — стало больше. Кто из нас двоих вчера упился вусмерть — я или зеркало? Определенно я. Чудес ведь не бывает! И как это все понимать?Суббота прошла под знаком бодуна. Душевная боль притупилась. Обижаться, истерить или душить себя слезами сил не остаюсь никаких. Словно органы чувств атрофировались, и мне стаю абсолютно все равно, что будет дальше. В воскресенье зеркало все еще показывало новую меня. Чудеса все-таки случаются, иначе как объяснить такое кардинальное преображение? Я пощупала шишку на затылке, и меня осенило: а что, если удар по голове как-то по особому встряхнул мозги, гематома давит на определенный участок мозга, и я кажусь себе иной, чем была раньше? Тогда знакомые не увидят изменений, и все встанет на свои места.Побежала к шкафу, но вся одежда смотрелась на моей новой фигуре ужасно. Когда-то мне все эти кофточки и джинсики нравились, и не хотелось носить ничего иного. А вот сегодня я их попросту возненавидела, потому что это старушечье барахло теперь совершенно мне не шло. Определенно мне был необходим новый гардероб. Где завалялась кредитка? Андрей оформил ее для меня на всякий случай. Деньги списывались с его счета. Вот он, час сладкой мести! Самое главное, чтобы карта еще действовала, чтобы мой уже экс-муж ее не заблокировал.В магазине я поняла, что, по видимому, вчера пьянствовало не только зеркало, но и продавцы. Они охотно помогали мне выбирать легкомысленные платья и деловые костюмы. В общем, прикупила я себе обновки в одном магазине, обнести второй не успела, потому что эсэмэска о списании с кредитки заставила Андрея тут же ее заблокировать. Идиот, в следующий раз будет умнее!В понедельник утром я тщательно уложила волосы, легонько тронула глаза и губы косметикой. Надела неброский, но элегантный костюм и отправилась на работу с твердым намерением выбить у начальства прибавку к зарплате. А если откажется, порву почти готовый к сдаче проект и уволюсь к чертям собачьим.Увольняться мне не пришлось. Начальник наш, Николай Павлович, как мы его ласково зовем в кулуарах Палкович, как меня увидел, челюсть на стол уронил и лишь ыгыкал, пока я сообщала, на каких условиях теперь будет продолжаться наше сотрудничество. Не только он заметил во мне перемены, но и все наше проектное бюро. Мужики, которые раньше не удостаивали меня даже приветственным кивком, косяками поползли в наш отдел под видом спросить то, узнать это. Я не стала им мстить за былое пренебрежение, говорила с ними ласково, парочке даже было благосклонно отвечено «да» на предложение выпить как-нибудь кофейку.Жизнь круто изменилась. Палкович оценил мою новую внешность, а главное — мои способности. Теперь я хорошо зарабатывала, новые проекты щелкала как орешки, словно всю жизнь только этим и занималась. И когда освободилось кресло заместителя шефа, я точно знала, кто его займет. Личная жизнь напоминала взрыв бутылки шампанского. То есть — била ключом. Голова кружилась, ни дня без новых знакомств, приглашений приятно провести вечер. Вертихвосткой я рождена не была, поэтому вскоре надоело менять любовников, как перчатки, захотелось чего-то для души.Я вспомнила, что лет семь назад в финансовом отделе заприметила скромного молодого человека по имена Вова. Всего один раз мелькнула мысль: «А что, если бы…» Тогда мысль я тут же прогнала, потому что была замужем. Но теперь она вернулась и уже не казалась неправильной. Теперь я была уверенной в себе и могла без причины зайти в финансовый, чтобы сказать всем парням «привет». При виде меня Вова расплылся в улыбке. Чары действуют! Я заговорила с ним о чем-то по работе, потом мы плавно перешли к тому, что можно продолжить общение по дороге домой.А через несколько дней я вдруг поняла, что мне, кроме него, никто не нужен. И оказалось, что ему — никто, кроме меня. Он признался, что давно хотел со мной познакомиться поближе, но не решался подойти, потому что я всегда слишком увлечена работой, чтобы его замечать. И что он не видит каких-то особых изменений во мне с тех пор, разве что я стала чаще улыбаться, а глаза по особому светились. Жизнь сделала крутой поворот туда, куда я так стремилась попасть, — к счастью, успеху и уверенности в себе. Теперь я была уверенной в себе красоткой, лишенной комплексов и страхов.На улице становилось теплее, и в одно солнечное утро по дороге на работу я решила прогуляться до метро пешком. И надо же было такому случиться, что мимо проезжал мой бывший муж. Обиду я давно забыла, но что-то кольнуло в груди, и я подумала ему вслед, что было бы здорово, если бы он сейчас в столб врезался. Сделала всего два шага, и в следующий миг автомобиль Андрея круто свернул с дороги и сильно ударился о высоченный тополь на обочине. Из-под капота повалил дым, только меня это волновало мало, я легкой походкой прошла мимо, даже не посмотрев в его сторону.Далеко не ушла. Меня догнал Андрей, остановил. Понес какую-то сумбурную околесицу:— Ты… ты стала такой… Как ты изменилась! Никогда не видел тебя такой красивой. Я болван, идиот и вообще просто даун! Как я мог тебя бросить! Давай пойдем…— Ты точно даун, если думаешь, что теперь мне есть до тебя дело, — холодно ответила я.— Ты меня забыла?— Я тебя и не вспоминала с того звонка, — вырвала руку.Мне было абсолютно все равно, что он теперь будет делать. Просто обошла препятствие и гордой уверенной походкой пошла дальше.На работе Палкович вдруг вздумал ко мне приставать. Я от неожиданности дар речи потеряла. Как только его липкие пальцы коснулись моей руки, мысленно приказала шефу от меня отвалить. Он отскочил в сторону, будто увидел змею, и, бормоча извинения, сбежал из собственного кабинета. Я не на шутку испугалась такой своей силы. Сначала утром разбивается машина Андрея, а теперь начальник выполняет мою волю. Совпадением здесь и не пахло. Получается, силой мысли я заставляю предметы и людей мне повиноваться? Я перестала дышать. Пулей выскочила из кабинета и понеслась по коридору, не особо понимая, куда и зачем.За поворотом меня поймала Вероника, жена Палковича, которая числилась у нас в отделе рекламы. Разумеется, она не напрягалась на рабочем месте, хотя зарплату получала исправно. Я так и сяк пыталась ее обойти, но женщина перекрыла все пути:— Куда бежишь, красотка? — спросила она. — Притормози.— Мне надо… — только и смогла пробормотать я.— Никуда тебе не надо. Не убегай, хочу с тобой поговорить.Эта фифа стала меня раздражать. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не влепить ей пощечину. Разве она не понимает, что я хочу побыть одна?! И тогда я призвала на помощь свои чары. Но ничего не получалось. Я пробовала еще и еще. На пятый раз я уже никуда не торопилась, а таращилась на Веронику и задавалась вопросом: все, мои силы иссякли? Или их и не было вовсе?— Идем-ка со мной, — Вероника взяла меня под руку и повела в кафе на втором этаже.Мы взяли по чашечке кофе и устроились в самом дальнем углу зала.— Ты ведь тоже?..— Что — тоже? — переспросила я.— Тоже очаровываешь, заставляешь слушаться и влюбляться…Я уже собралась отнекиваться, как вдруг поняла, что бесполезно. Самое важное для меня сейчас не сохранить тайну, а разобраться, что со мной происходит.— А происходит с тобой простая вещь — ты, как и я, заключила контракт с дьяволом.— Я не… не заключала… — ошарашенно заявила я.— Заключила-заключила, будь уверена, — хмыкнула она. — Просто ты этого не осознавала, а он тебя услышал и сделал все так, как ты и хотела. Я ведь помню тебя: серая мышка, страшненькая, бледненькая дурочка, которая и слова поперек никому не скажет. И муж тебя бросил, так?— Так, — вздохнула я. — Потом напилась. и… Я не хотела, чтобы так все было. Не хочу, чтобы люди меня слушались, будто я какая-то ведьма…— А ничего уже не поделаешь, ты такой и останешься. И если захочешь, то и навечно.— Как это навечно?— А так, как я когда-то. Сделай последний шаг и будешь вечно молодой, успешной и богатой. И весь мир ляжет у твоих ног.— А если я не хочу, чтобы у ног?— Сколько ты уже так?— Пару месяцев.— Через пару лет, когда у твоих ровесниц прибавится морщин, ты передумаешь. Так что мой совет — закрепи договор сейчас, чтобы больше никогда не думать о болезнях и старости.— И что я должна сделать?— Муж к любовнице небось сбежал? — прищурилась Вероника.Я пожала плечами.— Пожелай ей смерти. Можешь мгновенной, чтобы не мучилась. И тогда… Это и будет договор.— Нет, что вы!— Что я? Это не так уж сложно, как ты думаешь. Знаешь, что стало с первой женой Палковича? Слышала о ней?— Да, она умерла… Это все вы?..Вероника молча улыбнулась и оставила меня переваривать полученную информацию.Как зомби, я шла домой. Меня не радовали ни теплый вечер, ни заманчивое бессмертие. Что ж это получается? Моя душа принадлежит дьяволу или станет принадлежать потом? Но если я буду вечно молодой, то как дьявол получит мою душу, ведь я не умру? От всех этих вопросов дико разболелась голова. Огляделась по сторонам, пытаясь понять, где я вообще нахожусь. Оказалось, возле своего дома, у двери в аптеку. Меня тошнило, вот-вот вырвет.Я влетела внутрь и попросила хоть что-нибудь, чтобы снять приступ тошноты, неважно что. Фармацевт критически осмотрела меня и без лишних слов предложила купить тест на беременность. Эта новость меня добила.— Но у меня не может быть детей, — выдавила я.Женщина за стеклом не стала спорить, молча пробила чек и протянула мне коробочку с тестом. Я послушно оплатила. Забыв про тошноту, пришла домой и сделала все по инструкции. Тест оказался положительным. Это меня окончательно добило. Я упала на кровать и мгновенно заснула.Всю ночь снились кошмары. Ребенок внутри быстро рос и давил на внутренние органы. Это было чудовище, напоминающее черта из советского фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», где черта играл смешной такой курносый актер. Мне казалось,что я слышу его адское хихиканье и вижу, как он поигрывает своим хвостом. Проснулась я с криком и быстро начала собираться к врачу. Сегодня же избавлюсь от этого дьявольского отродья, или не жить нам обоим!В платной клинике согласились все устроить быстро и без лишних вопросов. Под наркозом мне привиделось, что в операционную пришел Вова и молча, с осуждением, покачал головой. И эта картинка повторялась снова и снова, пока я не открыла глаза. Я была в палате одна, слушала рвущееся из груди сердце, потому что понимала, что только что убила своего ребенка, а значит, договор с дьяволом мне уже никогда не разорвать.В эту минуту в палату вошла медсестра и очень обрадовалась, что я уже проснулась:— Вы нас сильно напугали…— Мой… — начала было я и приложила ладонь к животу.— Нет-нет, не беспокойтесь, операция не состоялась. Под наркозом вы стали кричать и требовать отпустить вас. Отказывались от аборта, говорили, что не подпишете договор. В общем, доктор приказала вернуть вас в палату до выяснения вашего решения. Знаете, нам тоже не нужны неприятности и судебные разбирательства. Было уже такое…Я подтвердила, что действительно передумала, не стала даже забирать аванс. Главное — что я сохранила жизнь внутри себя, и мой контракт с дьяволом пусть отправляется к дьяволу. Не нужна мне вечная молодость ценой чьей-то смерти. Тем более — смерти моего ребенка.Вова был вне себя от счастья, узнав, что у нас будет ребенок. Я не стала рассказывать ему о том, что чуть было не совершила самую большую в своей жизни ошибку. И пусть за время беременности волосы мои истончились, кожа снова стала бледной и неровной, фигура слегка заплыла, главное — я осталась для него той самой, которую он когда-то встретил на работе, но за семь лет так и не решился подойти и заговорить. Теперь мы вместе, и нас уже трое. А красота — дело наживное. Я, как Алиса, побывав в стране злых чудес, попала наконец в страну настоящего доброго чуда, которое называется Любовь.Автор - Олеся.

Ключевые слова: Фантазия реальность зеркало работа контракт с дьяволом любовь ребенок счастье

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