Чудо обыкновенное

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:02 by

Студентка третьего курса, я в то лето устроилась подработать в книжную лавку. Как-то к прилавку подошел симпатичный парень:— А у вас есть сказки Сергея Козлова? — спросил он.«Хм… Ну еще Пушкина куда ни шло — помню со школы. А кто такой этот Козлов? Понятия не имею! Сейчас покупатель все нервы измотает!»— Нет, — коротко ответила, так как уже складывала товар и торопилась домой.— Жаль… А когда будут?— Не знаю! — незнакомец начинал раздражать.Он отошел от прилавка, а я сдала выручку хозяину и только направилась на остановку, как услышала:— Девушка, а вы не могли бы мне позвонить, когда эти сказки появятся? Я вам телефончик оставлю…— Да что ты привязался ко мне со своим Козленко! — попыталась его отшить.— Козловым… Он пишет удивительно добрые и милые сказки. Не читали?— Нет!Потом уже Валерка признался, что просто искал повод познакомиться со мной. Надо сказать, у него это все-таки получилось. Вскоре мы стали встречаться. Полюбили друг друга. Планировали совместную жизнь. Как-то поехали в деревню. Мою бабулю родители забирали на зиму в город, и дом пустовал.— Лиля, у меня для тебя подарок! — Валерий протянул мне какую-то книгу. — Это сказки Сергея Козлова! Я же говорил, что они очень добрые. Хочешь, почитаю?— Давай!Мы уселись на лежанке. Тихо потрескивали дрова в печи, и любимый начал:С той поры я влюбилась в Ежика, Медвежонка и других героев тех сказок. А одна из фраз стала нашим жизненным девизом, а может, талисманом: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда…»За деревней, по словам старожилов, в лесу со времен монголо-татарского ига есть подземные ходы. Но я не верила в эти россказни.Летом, незадолго до нашей свадьбы, я поехала к бабуле. Валерка остался в городе — дела.— Ба, давай завтра за грибами сходим? — предложила старушке.— Внученька, ноги у меня уже не те! Тяжело…— Ну так я сама! Через четыре дня Валерка приедет! А я его удивлю пирогами с грибами!— А не заблудишься?— Я же здесь все тропинки знаю!— Не нравится мне эта идея. Не надо одной идти! К тому же у тебя сегодня температура была! Чего удумала! — рассердилась бабка.Утром приехала бабулина сестра и пригласила ее к себе в гости.— Я поеду, а ты сама здесь побудешь денек-другой?— Конечно! Тем более что через четыре… нет… уже через три дня…— Да знаю, знаю, твой Валерка приедет! — улыбнулась старушка.Они уехали, а я…Правильно! Отправилась в лес за грибами. Корзину набрала довольно быстро. Уже хотела возвращаться домой, как увидела поляну, усеянную ягодами. Нужно сказать, что в ту сторону мы с бабушкой почему-то никогда не ходили. «Какая-то очень странная земля под ногами! Словно подрагивает слегка!» — подумала тогда. Шаг, второй, третий… Что произошло потом — до сих пор понять не могу.Очнулась на каменном полу: «Господи! Что со мной? Где я?». Попыталась подняться и вскрикнула: упав с высоты, вывихнула ногу. Кругом темень, лишь откуда-то сверху пробивается свет. Вдруг дошло, что я провалилась в один из подземных ходов! Стало страшно. Кричала, звала на помощь, но кто услышит? Разве что грибник, который забредет сюда. Но когда это случится? Возможно, впереди и есть какой-то лаз, но в кромешной тьме ничего не видно. Ушибленная нога распухла и жутко болела. Сидела на полу и выла от отчаяния. Леденящий ужас заползал в душу. В мозгу возникло кошмарное видение, как буду умирать здесь одна от холода и голода.Я находилась между реальностью и бредом… Вспомнилась картина: Валерка читает мне сказку. Как там?— Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть. Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем…— А ты где?— А меня нет.Я упорно про себя твердила: «Валерка, услышь! Вспомни, как Медвежонок говорил Ежику, а ты — мне: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда…». Больше ничего не помню.Очнулась на лежанке в бабкином доме: «Какой страшный сон!». Но когда попыталась встать и взвыла от боли, поняла — это не приснилось. Рядом — Валерка и сельский фельдшер. Они обрадовались, что я пришла в себя. Уже потом любимый рассказал:— Я как раз был в цветочном магазине, хотел приехать на следующий день и привезти твои любимые лилии. Как только дотронулся к лепестку — непонятная вспышка… Ни с того ни с сего в голове всплыла картина: я читаю тебе сказку. И слова:Следом осознание: ты попала в беду! Поймал попутку до села, примчался… Тебя нигде нет…— Но как же ты нашел меня в незнакомом лесу далеко от дома? Не понимаю…— Дед Матвей, ваш сосед, провел к тому проклятому месту. Знаешь, пока мы тебя искали, в голове настойчивым молоточком стучало: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя... — А меня нет».— А я про себя твердила: «Валерка, услышь! Вспомни, как Медвежонок говорил Ежику, а ты — мне: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда…»Автор - Лилия.

Ключевые слова: Студентка сказки деревня лес между реальностью и бредом

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