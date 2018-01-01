Чудо обыкновенное

Чудо обыкновенноеСтудентка третьего курса, я в то лето устроилась подработать в книжную лавку. Как-то к прилавку подошел симпатичный парень:
— А у вас есть сказки Сергея Козлова? — спросил он.
«Хм… Ну еще Пушкина куда ни шло — помню со школы. А кто такой этот Козлов? Понятия не имею! Сейчас покупатель все нервы измотает!»
— Нет, — коротко ответила, так как уже складывала товар и торопилась домой.
— Жаль… А когда будут?
— Не знаю! — незнакомец начинал раздражать.
Он отошел от прилавка, а я сдала выручку хозяину и только направилась на остановку, как услышала:
— Девушка, а вы не могли бы мне позвонить, когда эти сказки появятся? Я вам телефончик оставлю…
— Да что ты привязался ко мне со своим Козленко! — попыталась его отшить.
— Козловым… Он пишет удивительно добрые и милые сказки. Не читали?
— Нет!
Потом уже Валерка признался, что просто искал повод познакомиться со мной. Надо сказать, у него это все-таки получилось. Вскоре мы стали встречаться. Полюбили друг друга. Планировали совместную жизнь. Как-то поехали в деревню. Мою бабулю родители забирали на зиму в город, и дом пустовал.
— Лиля, у меня для тебя подарок! — Валерий протянул мне какую-то книгу. — Это сказки Сергея Козлова! Я же говорил, что они очень добрые. Хочешь, почитаю?
— Давай!
Мы уселись на лежанке. Тихо потрескивали дрова в печи, и любимый начал:
«Еще совсем немного — и загорятся звезды, и выплывет месяц и поплывет, покачиваясь, над тихими осенними полями. Потом месяц заглянет в лес, постоит немного, зацепившись за верхушку самой высокой елки, и тут его увидят Ежик с Медвежонком.
— Гляди, — скажет Ежик.
— Угу, — скажет Медвежонок.
А месяц подымется еще выше и зальет своим холодным, тусклым светом всю землю. Так было каждый вечер в эту ясную холодную осень. И каждый вечер Ежик с Медвежонком собирались то у Ежика, то у Медвежонка и о чем-нибудь говорили. Вот и сегодня Ежик сказал Медвежонку:
— Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть!
Медвежонок кивнул.
— Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один, и поговорить не с кем.
— Так, а ты где?
— А меня нет.
— Так не бывает, — сказал Медвежонок…»
С той поры я влюбилась в Ежика, Медвежонка и других героев тех сказок. А одна из фраз стала нашим жизненным девизом, а может, талисманом: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда…»
За деревней, по словам старожилов, в лесу со времен монголо-татарского ига есть подземные ходы. Но я не верила в эти россказни.
Летом, незадолго до нашей свадьбы, я поехала к бабуле. Валерка остался в городе — дела.
— Ба, давай завтра за грибами сходим? — предложила старушке.
— Внученька, ноги у меня уже не те! Тяжело…
— Ну так я сама! Через четыре дня Валерка приедет! А я его удивлю пирогами с грибами!
— А не заблудишься?
— Я же здесь все тропинки знаю!
— Не нравится мне эта идея. Не надо одной идти! К тому же у тебя сегодня температура была! Чего удумала! — рассердилась бабка.
Утром приехала бабулина сестра и пригласила ее к себе в гости.
— Я поеду, а ты сама здесь побудешь денек-другой?
— Конечно! Тем более что через четыре… нет… уже через три дня…
— Да знаю, знаю, твой Валерка приедет! — улыбнулась старушка.
Они уехали, а я…
Правильно! Отправилась в лес за грибами. Корзину набрала довольно быстро. Уже хотела возвращаться домой, как увидела поляну, усеянную ягодами. Нужно сказать, что в ту сторону мы с бабушкой почему-то никогда не ходили. «Какая-то очень странная земля под ногами! Словно подрагивает слегка!» — подумала тогда. Шаг, второй, третий… Что произошло потом — до сих пор понять не могу.
Очнулась на каменном полу: «Господи! Что со мной? Где я?». Попыталась подняться и вскрикнула: упав с высоты, вывихнула ногу. Кругом темень, лишь откуда-то сверху пробивается свет. Вдруг дошло, что я провалилась в один из подземных ходов! Стало страшно. Кричала, звала на помощь, но кто услышит? Разве что грибник, который забредет сюда. Но когда это случится? Возможно, впереди и есть какой-то лаз, но в кромешной тьме ничего не видно. Ушибленная нога распухла и жутко болела. Сидела на полу и выла от отчаяния. Леденящий ужас заползал в душу. В мозгу возникло кошмарное видение, как буду умирать здесь одна от холода и голода.
Я находилась между реальностью и бредом… Вспомнилась картина: Валерка читает мне сказку. Как там?
— Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть. Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем…
— А ты где?
— А меня нет.
Я упорно про себя твердила: «Валерка, услышь! Вспомни, как Медвежонок говорил Ежику, а ты — мне: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда…». Больше ничего не помню.
Очнулась на лежанке в бабкином доме: «Какой страшный сон!». Но когда попыталась встать и взвыла от боли, поняла — это не приснилось. Рядом — Валерка и сельский фельдшер. Они обрадовались, что я пришла в себя. Уже потом любимый рассказал:
— Я как раз был в цветочном магазине, хотел приехать на следующий день и привезти твои любимые лилии. Как только дотронулся к лепестку — непонятная вспышка… Ни с того ни с сего в голове всплыла картина: я читаю тебе сказку. И слова:
— Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем…
— А ты где?
— А меня нет.
Следом осознание: ты попала в беду! Поймал попутку до села, примчался… Тебя нигде нет…
— Но как же ты нашел меня в незнакомом лесу далеко от дома? Не понимаю…
— Дед Матвей, ваш сосед, провел к тому проклятому месту. Знаешь, пока мы тебя искали, в голове настойчивым молоточком стучало: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя... — А меня нет».
— А я про себя твердила: «Валерка, услышь! Вспомни, как Медвежонок говорил Ежику, а ты — мне: «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда…»
Автор - Лилия.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:02
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 0
Ключевые слова: Студентка сказки деревня лес между реальностью и бредом