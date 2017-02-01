Честный приговор или Висельник

Честный приговор или ВисельникПомню спор, их ложь и обвиненья,
Приговор, палач и эшафот...
Всё ушло тогда по мановенью,
И ничто вновь к жизни не вернёт.
Труп в петле раскачивает ветер,
Расклевали вороны глаза.
Запах тленья - липкий запах смерти.
Верьте, верьте люди в чудеса...
Я гнию народу в назиданье,
На груди висит табличка - вор.
Преступленье, вот и наказанье -
Пусть все видят "честный" приговор.
Ребятня кидает камни в тело -
Выражает ненависть свою.
Он же вор - кому какое дело?
Он преступник, на таких плюют.
Вроде всё, злодей висит наказан,
По заслугам воздаётся злу.
Люди верят, крепко верят в сказки,
Верят в ложь, добро и клевету.
Этот труп, моё гнилое тело...
Бросить всё, уйти в покой, на свет.
Всё простить. Душа огнём вскипела.
Не уйду, я не оставлю, нет!
Труп сорвался, дёрнулся, поднялся,
Дети с визгом покидают двор!
Люди верят, крепко верят в сказки...
Пусть увидят честный приговор!
Висельник АУДИО
Озвучка немного отличается с моим видением, но всё же...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35 by VoladПросмотров: 7Комментарии: 0
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