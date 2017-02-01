Честный приговор или Висельник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:35

Volad Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:35 by

Помню спор, их ложь и обвиненья,Приговор, палач и эшафот...Всё ушло тогда по мановенью,И ничто вновь к жизни не вернёт.Труп в петле раскачивает ветер,Расклевали вороны глаза.Запах тленья - липкий запах смерти.Верьте, верьте люди в чудеса...Я гнию народу в назиданье,На груди висит табличка - вор.Преступленье, вот и наказанье -Пусть все видят "честный" приговор.Ребятня кидает камни в тело -Выражает ненависть свою.Он же вор - кому какое дело?Он преступник, на таких плюют.Вроде всё, злодей висит наказан,По заслугам воздаётся злу.Люди верят, крепко верят в сказки,Верят в ложь, добро и клевету.Этот труп, моё гнилое тело...Бросить всё, уйти в покой, на свет.Всё простить. Душа огнём вскипела.Не уйду, я не оставлю, нет!Труп сорвался, дёрнулся, поднялся,Дети с визгом покидают двор!Люди верят, крепко верят в сказки...Пусть увидят честный приговор!Озвучка немного отличается с моим видением, но всё же...

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