Звон (дневник путешественника)День первый.
Девушка с красными глазами
Еду в общественном транспорте. Напротив меня сидит девушка с красными глазами. Невольно закрываю свои глаза, словно чувствую её боль. Было ли у меня так?! Если глаза красные, значит это кровь слишком сильно подступает к ним. Возможно, это от напряжения. Я как будто всё чувствую. Мне её жалко. В голове мысли, что она не спала всю ночь. Или сидела за компьютером, тоже всю ночь. Сейчас 8 утра. У неё красные глаза. Она посматривает на меня. Ох, лучше бы она закрыла свои глаза и дала им возможность немного отдохнуть, а мне не думать о них! Если я не буду их видеть какое-то время, я забуду о них. Но о них я не забуду! Сегодня уж точно. Надо мне самому пораньше начинать ложиться спать. А может быть, она не спит, потому что даёт задания злым духам, чтобы они её не беспокоили. Где-то слышал, что таких людей можно вычислить по красным глазам, так как они не высыпаются из-за этого. Они и отдают приказы своим духам и сами являются их рабами. Духи же постоянно требуют работы от того, кто их вызвал, и тогда эти люди смешивают разные крупы, заставляя духов их перебирать. Духи заняты работой, а люди, отдавшие им этот приказ, высыпаются. Девушка с красными глазами опять посмотрела на меня. Как будто узнала то, что я думаю. Но злые духи не могут слышать человеческие мысли. Я улыбаюсь.
День второй.
В ожидании.
Странное это место, Печоры. Православие соседствует с сатанизмом. Видел чёрных людей на мотоциклах и в рогатых шлемах (рога на немецко-фашистских касках). И это в каком-то километре от монастыря.
Пучок света, разрывающий пространство вокруг себя.
Со слабым звоном точки жёлто-красного цвета движутся в пространстве, сталкиваясь друг с другом и натыкаясь на предметы. Если их не смахнуть, остаются на предметах. Притягиваются новые, собираются в один пучок. Их звоны усиливаются, точки света ускоряют движение, ограниченное сужающейся невидимой сферой. Свет сливается воедино, становится ярче. Звон становится протяжённее и резче. Хлопок, - и света нет, а вместо него пустота. Словно чёрная клякса разлилась в разных направлениях. Без теней и фактуры, без отражения и глубины. Держимся как можно дальше от таких пучков света. А лучше скрываться от них за предметами.
Мимо меня пролетал очень большой комар. Летел он низко над землёй. Низко и медленно. Из его головной части выходили полоски тускло-красного света. Я спрятался за дерево, комар, по-моему, меня не увидел.
Погостить при монастыре у меня не получилось. Не приняли. Монах, распределяющий, узнав, что я последний раз посещал исповедь год назад, был нескрываемо удивлён. И дал понять, что мне остаться при монастыре не получится.
Остановился у пожилой женщины. Монахи сами посоветовали, сказали, что жить у неё в послушании всё равно, что жить при монастыре. Когда её нашёл, оказалось, что я не первый, кто просился к ней. Я занял очередь. Прошёл быстрое собеседование с ней, отвечал на вопросы честно. Основной аргумент у меня был - это уже купленный билет на поезд в обратную сторону, который будет здесь проходить через две недели, а до этого мне нужно где-то жить. Меня приняла, а других нет. Денег с меня не взяла.
День третий.
Туман.
Слышал, что старец не принимает уже никого. Я в негодовании: как же так?! Я к нему приехал, а он меня не примет! Хотя, возможно, это только слухи.
Весь день пилил с каким-то мужиком дрова. Распилили всё, что было. Было в общей сложности два КАМАЗа брёвен. Говорят, что это много, и мы всё это за один день распилили двуручной пилой. Я не знаю, много это или нет, мне сравнивать не с чем.
Решил поститься, так как моя хозяйка сама не принимает животную пищу. Оказалось, что она всю жизнь постится строгим постом. Посчитал, что мне будет так даже легче. (Через несколько дней понял, что не испытываю голода как такового. А запахи еды вызывают раздражение. Почувствовал себя свободным от одной зависимости. При этом чувствовал себя лучше, чем раньше. Ещё через несколько дней совсем перестал понимать, как я мог раньше есть мясо?! Как его вообще можно есть?)
Читали всю ночь молитвы. Утром был сильный туман.
День четвёртый.
Туман продолжается.
Хозяйка рассказала, как защищаться от всякого зла. Подкрепила рассказ свой на примере. Рассказывая, что от сатанистов она защищается только так. Она крестное знамение накладывает на всякое «потенциально опасное» перед тем, как использовать или применить. Будь то электрическая плитка, выключатель, розжиг огня, подъём по стремянке и так далее. При выходе из дома она настоятельно рекомендовала православному человеку с верою наложить перед собой крест, потому что невидимый, созданный человеком крест будет двигаться перед ним, отгоняя всякое зло.
В утреннем тумане на пустынной грунтовой дороге стоял на обочине автомобиль. Возле него находились два молодых человека в чёрном. Один смотрел на нас, другой стоял в полупрофиль и курил. Хозяйка окрестила перед собой воздух и сразу двинулась вперёд (по направлению к ним). «Курящий» повернулся к нам спиной, а другой стал заваливаться в канаву с криком: - Что вы нас крестите! Мы не одержимые!
Мы прошли мимо них, хозяйка шла уверенной походкой, не разглядывая этих людей. «Курящий» всё время был обращён в нашу сторону спиной и не сходил с места, и даже, когда мы поравнялись с ним, он так и не дал возможности посмотреть на своё лицо. Сам он также не поворачивал голову в нашу сторону.
В церкви видел стоящего на молитве богатыря! Человека, точно из сказки, в старой выцветшей зелёной рубашке с закатанными порванными рукавами. Возраст его был не ясен. Волосы его были пострижены, как будто под горшок. От его могучего тела словно исходила энергия. Глазу казалось, что мышцы его сделаны из камня. Я в смущении отвёл глаза, зная, что сюда пришёл не разглядывать посторонних, но весь вечер «богатырь» теперь занимал мои мысли.
День пятый.
У старца.
Старец меня принял, выслушал мой вопрос. Я сразу озвучил решение, которое принял ответственный за этот вопрос человек, но, поскольку я здесь от имени этого человека, то буду внимать всем своим существом то, что скажет старец. Старец сказал, что раз «ответственный» человек уже принял своё решение, то он не посмеет вмешиваться, так как это его личное решение (решение «ответственного» свободного человека). Потом показал книжку, где на обложке была фотография молодого солдата. Его, как мученика за веру, канонизировала русская православная церковь. Старец сказал, что этому пленённому в Чечне молодому человеку предложили снять с шеи крест и принять другую веру. Он отказался, и ему отпилили голову двуручной пилой. Зачем он мне это рассказал? Мои руки ещё чувствовали деревянные рукоятки двуручной пилы, которой мы пилили дрова во дворе. Я подумал, что не осознаю важности того, за что человек отдал свою жизнь. И устыдился своих мыслей. Он же мог снять крест, сказать, что принял другую религию, а потом, если бы его отпустили, опять надеть на шею крест и стать тем, кем он был раньше. Вот только не стал бы он тем, кем был раньше. Каждый сам определяет степень своего лицемерия перед Богом.
Вечером, 28 августа, возвращался под затяжной колокольный звон. Небо при этом всё озарялось светом сквозь чёрные тучи. Грома слышно не было.
День последний.
Секта.
По приезде случайно встретил на улице одну знакомую. Узнав, что я имею опыт работы с видеокамерой, попросила меня снять их мероприятие. Я согласился. Позже выяснилось, что монтаж отснятого видеоматериала тоже им нужен. Монтировал с товарищем. В отведённый хронометраж не укладывались, тогда приняли решение убыстрить последний эпизод мероприятия, когда все участники в шуточном конкурсе получают подарки. Убыстрили, сократив время видеофайла. На «конкурс» я наложил песню Loose in my religion. Получилось смешно и грустно (но всем понравилось).
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47
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Сегодня, 13:47 by СтигандрПросмотров: 61Комментарии: 0
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