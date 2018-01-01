Карта желаний

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:15

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:15 by

— Иринка, а вино брать? — спросила меня Света.— Брать. Я как раз сыр вкуснейший купила, побалуем свои рецепторы.— Только не с плесенью! — с ужасом воскликнула подруга на такой высокой ноте, что я невольно вздрогнула и отодвинула телефон от уха. — Я терпеть не могу эти гурманские штучки! Он мне носками воняет несвежими.— Светуль, твою бы фантазию да — в мирное русло. Писателем стать не думала? Надо же, «носки несвежие». Сравнила! — захохотала я.— Тебе весело? А меня выворачивает! Писателем? — вдруг переспросила она. — Это мысль. Вернее, мечта всей жизни. Я ведь как в детстве думала: пишу сочинения на «отлично», значит, стану известным писателем. Что-то там ваяла в тетрадочке, прятала под матрасом, чтоб никто не нашел. Судьба так крутанула, что и думать об этом забыла. Какие мечты, Ириш?Со Светой мы познакомились лет пять назад на базе отдыха, которая находилась в часе езды от нашего города. Условия, конечно, не ахти, но к морю сильно не наездишься, а покупаться и позагорать летом хочется. К тому же я была в ответе за внучку и ее здоровье. Детям вообще мало надо. Солнце, теплая вода в реке, течения нет, весь день на воздухе — чего еще желать? А, еще и кормят! Это ж рай! Я спокойна, дитё восстанавливается после первого школьного года, сын с невесткой работают и не сушат голову, куда девать ребенка.Когда мы заехали в свой домик, в соседних еще никто не жил. Блаженство! Я практически не вставала с лежака, сонно наблюдая за Верочкой и почитывая книжку, а через пару дней проснулась утром и увидела за шторками соседнего домика движение. Расстроилась. Все, кончилось уединение. Теперь придется следить за собой, краситься, здороваться с соседями. Еще их не видела, а уже злилась и чувствовала к ним неприязнь. Помешали отдыху! Решила незаметно понаблюдать. Вскоре из домика вышли две женщины с пляжными полотенцами в руках. Из-за широкополых шляп я их лиц не разглядела. Они направились на пляж. Верочка оказалась любопытнее меня и побежала знакомиться. Пришлось и мне…В результате этого знакомства я обрела верную подругу. Как оказалось, Света приехала с дочкой. Та страдала депрессией. Три года пыталась забеременеть, и все напрасно. Даже о разводе думала. Вот Светка и решила отвезти ее на природу, чтобы успокоилась. А еще через пару дней приехала семейная пара нашего возраста. Мы уже очень сдружились со Светой и новеньких восприняли настороженно. Муж оставил жену и уехал. Женщина держалась особняком, на пляж не ходила, сидела в кресле на крыльце своего дома. Была она какая-то несчастная. К нам в душу закралась жалость, и мы с подругой, прихватив арбуз, пошли к соседке знакомиться.Таня, так ее звали, болела. Постоянно. К ней липли все вирусы, инфекции, она предчувствовала перемену погоды и магнитные бури за несколько дней и умирала от мигрени. Муж, надо отметить, любил ее и не раздражался. Лечил, возил в санатории и жалел. На базу отдыха приехали, потому что денег на заграничную поездку не хватало, и к тому же, муж каждый вечер после работы мог проведывать ее.— И чем здесь хуже? — вопрошала Таня, рассказав нам свою историю. — Тем более, что я мечтаю просто путешествовать по миру, а не ездить за границу на лечение.Проведя вместе месяц, мы сдружились. У каждой были свои проблемы и мечты, каждая жила своей жизнью, но взяли за правило встречаться два раза в месяц.— Ну что, до завтра? — сказала Света. — Таньку я заберу.Я с утра ждала девчонок. Муж с сыном уехали на рыбалку, и нам никто не мог помешать. У меня было важное сообщение для подруг.— Собрались? — улыбнулась я и окинула взглядом наш женский клуб. — Слушайте, я такое узнала! Вот какие у вас мечты? Главные?Подруги молча переглянулись.— Ир, ты же знаешь все, зачем спрашиваешь? — удивилась Света.— Вот-вот! — поддакнула Таня. — За годы нашего знакомства ничего не изменилось. Я хочу перестать болеть, а Светка мечтает стать бабушкой. Ничего нового.— А ты хочешь поехать в Индию, так? — уточнила Света.— Да, — кивнула я. — Но теперь появился шанс исполнить мечты.— Ирка, мы ж вроде еще не пили, — заметила Таня.— Ай, подождите! Лучше послушайте! Я тут в журнале вычитала про визуализацию! Ну, что мысли материальны, и все такое. Короче, сейчас займемся этим вопросом.Недоверчиво переглядываясь, девчонки слушали меня.Сначала нехотя шуршали страницами старых журналов, выискивая подходящие картинки, а потом втянулись. Таня вырезала с усердием фигуры спортивных девушек и доклеивала к ним свое лицо из фото, распечатанного на моем принтере. Светка выискивала картинки милых младенцев, обкладывая ими фотографию своей дочки. А я нашла прекрасные виды Индии и с упоением наклеивала их на свой ватман. Потом мы клятвенно пообещали друг другу повесить свои творения на самом видном месте в доме…Через месяц я забыла про карту желаний, хоть она висела над моей кроватью. Но тут позвонила Света и заверещала в трубку, что карта желаний заработала — ее дочка наконец-то забеременела! Еще через какое-то время Таня сообщила, что встретила случайно на улице мужчину. Он оказался знахарем и сказал, что все ее болезни от порчи свекрови. Та сразу невзлюбила Таню, но подруга и не представляла, что дойдет до такого! Знахарь снял проклятье, и Танюша расцвела. Свекровь после этого, прямо стелилась перед ней, пытаясь угодить. Вот и не верь в магию!— Как же так? — чуть не плача, я смотрела на свою карту желаний — картинки такой прекрасной и далекой Индии. — А я?..— Мы летим на Гоа! Пакуй чемоданы! — крикнул муж из прихожей.Автор - Ирина.

Ключевые слова: Судьба база отдыха пляж знакомство мысли материальны карта желаний

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