Темница демона

Темница демонаТроюродная бабка моего отца — Серафима — при жизни была весьма странной особой. Ни с кем из родственников почти не общалась, была замкнутой, неприветливой, но весьма обеспеченной дамой. Люди говорили, что деньги её от любовников. Но настоящего женского счастья у неё так и не было: всю жизнь она прожила одна — ни семьи, ни детей. Я её видела всего-то несколько раз. И то, в основном на похоронах родственников. Поэтому была несказанно удивлена, когда узнала, что после смерти Серафима Викторовна оставила свой дом и усадьбу в наследство мне. Понятное дело, все наши многочисленные тётки, дядьки обзавидовались, ведь многие имели планы на старинный особняк, даже пытались ухаживать за болеющей Серафимой, льстили ей, терпели её выходки, но, увы: завещание былo на моё имя.
— Старая ведьма! Я за ней, как за малым дитём ходила, а она, зараза, всё тебе оставила! Делиться надо!
— Угу. Счас! — думала я.
Усадьба находилась в живописнейшем месте: недалеко старинный парк, за ним — река и лес. Дряхлый старичок, приятель молодости бабки Серафимы, сказал:
— Она решила оставить тебе дом, как только ты родилась, а твои родители согласились назвать тебя Софией. Помню, она тогда сказала: "Памятное это имя для нашего рода! Ох, памятное!" — почему, подробностей не знаю. А когда тебе исполнилось восемнадцать, поделилась со мной, что уж очень ты похожа на неё в юности. И она права! Ведь я в неё был влюблён ещё совсем мальчишкой, правда, гордая и неприступная красавица относилась ко мне как к другу и только, а жаль…Из-за неё я и остался бобылём! — грустно закончил старик. Он передал ключи, которые висели на старинном брелоке с изображением улыбающегося чёрта.
— Прабабка твоя часто повторяла, что это очень ценная вещь! Никогда никому в руки не давала! Я положила брелок на ладонь и внезапно ощутила лёгкое покалывание, казалось, что рука мгновенно онемела. И ещё…появился странный страх, словно предвестие беды. Знаете, как бывает: ожидаешь неприятностей, но откуда они могут прийти — непонятно…
В то время я была в отпуске, а значит, могла уделить время наведению порядка в доме, где предстояло жить. По дороге пробила колесо, до ближайшей станции техобслуживания очень далеко, сама менять не умела. Пришлось голосовать, чтобы попросить кого-то помочь. Вскоре одна из машин остановилась. Когда я присмотрелась к подходившему мужчине, то чуть не потеряла дар речи. Таких красивых я ещё никогда не видела: небрежно откинутые назад волосы, очаровательная улыбка, огромные карие глазища. Парень помог заменить колесо, мы разговорились, и он назначил свидание через пару дней. Особое его внимание привлек брелок в форме голове черта:
— Симпатичная вещица! Я коллекционирую брелоки. Может, продашь?
— Не могу. Это память о прабабке!
— Ну да, ну да…Кажется, её Серафимой звали? Или Софией?
— София — перед тобой, — я протянула ему руку. Мне даже и в голову не пришло, откуда он знает моё имя и бабкино!
— А я — Андрей! — мужчина широко улыбнулся. И снова в момент рукопожатия ощутила странные мурашки по всему телу, лёгкий озноб и страх. Рука у незнакомца была ледяной! Договорились о встрече, и я уехала по своим делам.
Вскоре мы начали встречаться, и я уже наивно считала Андрея своим женихом. Раньше я никогда не бывала в бабкином доме: старинная мебель с гнутыми ножками и причудливыми спинками диванов и кресел, бархатные тяжелые портьеры, картины в золочённых рамках начала прошлого века. Роскошь! Одна из них особенно привлекла моё внимание: бабка Серафима в юности. «А ведь и правда, она очень похожа на меня. Или я на неё?».
Не знаю, как за ней ухаживали наши родственницы, лелеявшие надежду отхватить богатое наследство, но пылища в доме лежала невообразимая. Пришлось мне закатать рукава и взяться за генеральную уборку. А ночью мне приснился странный сон: прабабка что-то прячет в потайной ящичек комода в самой маленькой комнатушке, и хитро подмигивает. А потом я словно…нет, не услышала, а почувствовала её скрипучий голос:
«Ты,София, на нашу родственницу похожа! Тебе и наследство останется! Только смотри, не прогадай, чтобы потом не жалеть, как я! Деньги и драгоценности — это не самое главное в жизни! И черта береги! Он придёт за ним обязательно!»
Я проснулась со странным чувством страха и любопытства. Уснуть до рассвета уже не смогла: то мне скрип какой-то слышался, то звуки странные — толи смех, толи плач. Утром наспех перекусила и пошла в ту маленькую комнатушку. Ничего особенного. Старый стол, около него кресло, чуть поодаль — комод. Я порылась в одном из ящиков, надеясь обнаружить что-то интересное. И снова разочарование: несколько листков бумаг, исписанных разными почерками, небольшая шкатулка с засохшим букетиком полуразвалившихся от старости цветов, альбом с фотографиями. И всё. Никаких несметных сокровищ или драгоценностей! Я взяла один из листков и начала читать. Это было письмо Серафимы, написанное в год моего рождения и обращённое именно ко мне!
«Итак, тебя назвали Софией. Радоваться мне или огорчаться? Пока не знаю, но так или иначе, я обязана передать тебе своё знание, ты унаследуешь мой дом и самое ценное, что у меня есть — брелок. Если сейчас ты читаешь эти строки, значит, всё уже свершилось. Я в мире ином, а ты в моём доме. Что ж, пришло время тебе узнать правду. Можешь меня считать сумасшедшей, но в брелоке на ключах заключена страшная сила. Тот, кому он принадлежит, будет всегда иметь много денег, красивые вещи, достаток и благополучие, но не будет у него семьи, детей, да и любви тоже.
В брелоке заключена душа демона. Рано или поздно он захочет забрать эту вещицу у тебя. Отдашь — беда будет: умрешь молодой, выбросишь — то же самое, не отдашь — одинокой, как и я останешься! Тебе решать, как поступать правильно! В своё время я встретила молодого человека. Звали его Андриан. Только со времен поняла, что ему была нужна не я, а брелок, который мне передала София, моя двоюродная бабка. Прежде, чем посмотреть альбом, прочитай её дневник. Тогда тебе всё станет ясно. И будь осторожна: он уже охотится на тебя! Можешь посчитать меня ненормальной, но это правда. Демон захочет забрать у тебя свою темницу!»
«Бредятина какая-то!»- пронеслось в голове, но дневник я всё же открыла.
«18 сентября.
Сегодня на прогулке я нашла прелюбопытную вещицу: брелок в форме головы демона. Интересно, кто его потерял? Оставила у себя. Мне он нравится! А потом…потом я встретила его. И влюбилась. Ах, Андре, как же ты чертовски красив! Никто бы не устоял против твоих чар!
24 октября.
Я не могу понять, что происходит! Мой любимый бросил меня. Кажется, его интересую не я, а тот чёртов брелок, который я нашла, но ему не отдала.
Апрель.
На меня свалилось неожиданное богатство: дальняя родственница отписала наследство. А я вспомнила сон, который приснился мне в тот день, когда я нашла брелок. Какая-то старуха говорила мне: «В брелoке заключена душа дьявола. Или то, что у него вместо души. Он приносит богатство, но отнимает обычное счастье. Демон будет охотится за ним. Брелок нужно передать по наследству. Выбросить нельзя, это сулит раннюю смерть его хозяину!»
Последняя запись не датирована никак: «Я знаю, кто станет следующим обладателем брелока — это Серафима. Она похожа на меня. Пусть же будет богатой и успешной. А любовь, счастье — это не так уж и важно…»
Я взяла в руки альбом, и мне стало плохо: с двух разных фотографий на меня смотрели одни и те же люди: София со своим Андре и Серафима с Андрианом. Но самое страшное, что женщины на снимках как две капли воды похожи на меня, а их молодой человек на Андрея, парня, которого я уже считала своим женихом. «Жених из иного мира? Такого быть не может…Но, с другой стороны — всё сходится…»
…С тех пор прошло некоторое время. Я богата, успешна, но несчастлива. Понимаю, что не умею любить. Брелок всегда при мне. Выбросить его я боюсь, а вдруг это принесёт мне раннюю смерть?
Автор - София.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:43
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 1
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