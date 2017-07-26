Темница демона

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:43 by

Троюродная бабка моего отца — Серафима — при жизни была весьма странной особой. Ни с кем из родственников почти не общалась, была замкнутой, неприветливой, но весьма обеспеченной дамой. Люди говорили, что деньги её от любовников. Но настоящего женского счастья у неё так и не было: всю жизнь она прожила одна — ни семьи, ни детей. Я её видела всего-то несколько раз. И то, в основном на похоронах родственников. Поэтому была несказанно удивлена, когда узнала, что после смерти Серафима Викторовна оставила свой дом и усадьбу в наследство мне. Понятное дело, все наши многочисленные тётки, дядьки обзавидовались, ведь многие имели планы на старинный особняк, даже пытались ухаживать за болеющей Серафимой, льстили ей, терпели её выходки, но, увы: завещание былo на моё имя.— Старая ведьма! Я за ней, как за малым дитём ходила, а она, зараза, всё тебе оставила! Делиться надо!— Угу. Счас! — думала я.Усадьба находилась в живописнейшем месте: недалеко старинный парк, за ним — река и лес. Дряхлый старичок, приятель молодости бабки Серафимы, сказал:— Она решила оставить тебе дом, как только ты родилась, а твои родители согласились назвать тебя Софией. Помню, она тогда сказала: "Памятное это имя для нашего рода! Ох, памятное!" — почему, подробностей не знаю. А когда тебе исполнилось восемнадцать, поделилась со мной, что уж очень ты похожа на неё в юности. И она права! Ведь я в неё был влюблён ещё совсем мальчишкой, правда, гордая и неприступная красавица относилась ко мне как к другу и только, а жаль…Из-за неё я и остался бобылём! — грустно закончил старик. Он передал ключи, которые висели на старинном брелоке с изображением улыбающегося чёрта.— Прабабка твоя часто повторяла, что это очень ценная вещь! Никогда никому в руки не давала! Я положила брелок на ладонь и внезапно ощутила лёгкое покалывание, казалось, что рука мгновенно онемела. И ещё…появился странный страх, словно предвестие беды. Знаете, как бывает: ожидаешь неприятностей, но откуда они могут прийти — непонятно…В то время я была в отпуске, а значит, могла уделить время наведению порядка в доме, где предстояло жить. По дороге пробила колесо, до ближайшей станции техобслуживания очень далеко, сама менять не умела. Пришлось голосовать, чтобы попросить кого-то помочь. Вскоре одна из машин остановилась. Когда я присмотрелась к подходившему мужчине, то чуть не потеряла дар речи. Таких красивых я ещё никогда не видела: небрежно откинутые назад волосы, очаровательная улыбка, огромные карие глазища. Парень помог заменить колесо, мы разговорились, и он назначил свидание через пару дней. Особое его внимание привлек брелок в форме голове черта:— Симпатичная вещица! Я коллекционирую брелоки. Может, продашь?— Не могу. Это память о прабабке!— Ну да, ну да…Кажется, её Серафимой звали? Или Софией?— София — перед тобой, — я протянула ему руку. Мне даже и в голову не пришло, откуда он знает моё имя и бабкино!— А я — Андрей! — мужчина широко улыбнулся. И снова в момент рукопожатия ощутила странные мурашки по всему телу, лёгкий озноб и страх. Рука у незнакомца была ледяной! Договорились о встрече, и я уехала по своим делам.Вскоре мы начали встречаться, и я уже наивно считала Андрея своим женихом. Раньше я никогда не бывала в бабкином доме: старинная мебель с гнутыми ножками и причудливыми спинками диванов и кресел, бархатные тяжелые портьеры, картины в золочённых рамках начала прошлого века. Роскошь! Одна из них особенно привлекла моё внимание: бабка Серафима в юности. «А ведь и правда, она очень похожа на меня. Или я на неё?».Не знаю, как за ней ухаживали наши родственницы, лелеявшие надежду отхватить богатое наследство, но пылища в доме лежала невообразимая. Пришлось мне закатать рукава и взяться за генеральную уборку. А ночью мне приснился странный сон: прабабка что-то прячет в потайной ящичек комода в самой маленькой комнатушке, и хитро подмигивает. А потом я словно…нет, не услышала, а почувствовала её скрипучий голос:Я проснулась со странным чувством страха и любопытства. Уснуть до рассвета уже не смогла: то мне скрип какой-то слышался, то звуки странные — толи смех, толи плач. Утром наспех перекусила и пошла в ту маленькую комнатушку. Ничего особенного. Старый стол, около него кресло, чуть поодаль — комод. Я порылась в одном из ящиков, надеясь обнаружить что-то интересное. И снова разочарование: несколько листков бумаг, исписанных разными почерками, небольшая шкатулка с засохшим букетиком полуразвалившихся от старости цветов, альбом с фотографиями. И всё. Никаких несметных сокровищ или драгоценностей! Я взяла один из листков и начала читать. Это было письмо Серафимы, написанное в год моего рождения и обращённое именно ко мне!«Бредятина какая-то!»- пронеслось в голове, но дневник я всё же открыла.«18 сентября.Сегодня на прогулке я нашла прелюбопытную вещицу: брелок в форме головы демона. Интересно, кто его потерял? Оставила у себя. Мне он нравится! А потом…потом я встретила его. И влюбилась. Ах, Андре, как же ты чертовски красив! Никто бы не устоял против твоих чар!24 октября.Я не могу понять, что происходит! Мой любимый бросил меня. Кажется, его интересую не я, а тот чёртов брелок, который я нашла, но ему не отдала.Апрель.На меня свалилось неожиданное богатство: дальняя родственница отписала наследство. А я вспомнила сон, который приснился мне в тот день, когда я нашла брелок. Какая-то старуха говорила мне:Последняя запись не датирована никак: «Я знаю, кто станет следующим обладателем брелока — это Серафима. Она похожа на меня. Пусть же будет богатой и успешной. А любовь, счастье — это не так уж и важно…»Я взяла в руки альбом, и мне стало плохо: с двух разных фотографий на меня смотрели одни и те же люди: София со своим Андре и Серафима с Андрианом. Но самое страшное, что женщины на снимках как две капли воды похожи на меня, а их молодой человек на Андрея, парня, которого я уже считала своим женихом. «Жених из иного мира? Такого быть не может…Но, с другой стороны — всё сходится…»…С тех пор прошло некоторое время. Я богата, успешна, но несчастлива. Понимаю, что не умею любить. Брелок всегда при мне. Выбросить его я боюсь, а вдруг это принесёт мне раннюю смерть?Автор - София.

Ключевые слова: Наследство усадьба брелок чёрт душа демона письмо альбом жених из иного мира

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