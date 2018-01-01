Пылающий призрак

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:18 by

— Наташа, я не буду пока бросать эту работу. Мы уже говорили об этом не раз, — сказал мне муж.— Ты просто трус! — выкрикнула я в сердцах. — На такую зарплату…— На «такую» зарплату мы все живем и помогаем твоим родителям, — перебил он меня, не повышая голоса. — Наташ, я все понимаю. Мне тоже хочется чаше бывать с семьей и больше зарабатывать, но бросать реальную работу ради призрачных перспектив я не буду. Точка.— Нет, не точка, не точка! — я кипела от негодования. — Признайся, что ты боишься рискнуть!— И пожертвовать вами? — спросил муж. — Что ты предлагаешь?— Просто все надоело. Я хочу другой жизни. Ну, не знаю… Командировки твои по несколько суток… Бояться за тебя — доедешь или нет. А сын? Он ведь растет без отца! Я ему и за папу, и за маму.— Что ты предлагаешь? Идти в … торговлю?— А почему нет?! — взорвалась я. — Это прибыльное дело.— Спорный вопрос. И ты не учитываешь многих факторов, как и форс-мажоров.— Но ведь у мужа Алки получилось! Вон какой магазин уже построили. А начинали с палатки на рынке.— Наташ, ты прикидываешься или всерьез говоришь про Аллу?— А что? Хороший пример.— Вообще-то мужу Аллы помог папа Аллы. И ты об этом знаешь.— Так ты меня обвиняешь в том, что у меня нет такого папы, да?— Наташенька, я ни в чем тебя не обвиняю. По-моему, ты сама себя опять накрутила. Я жутко устал с дороги. И оставим пока этот разговор. В ближайшее время ничего не изменится. Не повезло тебе с мужем. Нужно было за богатого выходить, — усмехнулся Витя.— Я и вышла за богатого, — буркнула я, продолжая злиться.— Ну да, — кивнул он с улыбкой. — Недвижимость я имею. Дом хоть и небольшой, зато свой. На жилье мое польстилась? Признавайся!Муж шутливо погрозил мне пальцем, но я видела, что буря прошла. Что со мной происходит? Злюсь на него — убить иногда готова! А он все так перекрутит, в шутку переведет, и я уже смеюсь. Но это до следующего приступа…Ссоримся мы часто. Я не так мечтала жить в браке, и меня это выводит из себя. С мужем не поспоришь. Он тысячу раз прав. В душе я согласна, просто мне надоели его поездки. Я устала быть дома все время одна с ребенком. Участь жены дальнобойщика — не сахар. Его отъезды изматывали морально и физически. Постоянный страх за мужа, необходимость принимать решения самостоятельно. Потому и ссоры…— Кушать будешь? — уже спокойно спросила я его.— Нет пока, подожду Славку. Он скоро придет? — спросил Витя.— Да. Я ненадолго его отпустила. Обещал к ужину вернуться.Славик был в гостях у соседей. Молодая пара с двумя мальчишками всего месяц назад купила этот дом, и мой сын сдружился с их детьми.— Кстати, вот и он! Уже бежит, — выглянув в окно, я увидела сына. — Славик, папа приехал! — крикнула, чтобы придать ему ускорение.На улице уже темнело, и я видела лишь силуэт сына.Вдруг меня привлекла вспышка света у соседей во дворе. Я подумала, что они включили фонарь. Но вспышка снова осветила все вокруг, и я увидела на крыльце соседского дома девушку в белом платье невесты. В руках у нее была какая-то горящая тряпка. Я сильно испугалась.— Славик! — кинувшись к сыну, который как раз вошел в дом, я расцеловала его, а потом обратилась тихо к мужу: — Витя, там странное что-то происходит у соседей. Девушка в белом платье и в руках у нее что-то горит…— Огонь, да?! — он вскочил, не дослушав меня. — Опять невеста…Я не успела даже удивиться, как услышала с улицы крики людей:— Пожар! Пожар! Помогите! Там мои дети! Спасите их, умоляю!Мы выбежали на улицу и увидели, что огонь пылает внутри соседского дома. Вокруг него бегала обезумевшая мать мальчишек.— Ира! — крикнула я и подбежала к ней. Прижала к себе, что было сил. — Сейчас, сейчас. Их спасут. Пожарные уже едут.— Я вышла на минутку во двор… Всего на минутку… Дверь захлопнулась… А дети стали кричать… — стуча зубами, еле говорила она, не отрывая глаз от горящего дома. — Нет! Я должна их спасти!Ира побежала к окну, намереваясь его разбить, но ее опередил мой муж. Я увидела, что он влезает в пылающее пекло и закричала:— Витя! Не-е-ет! Остановись!Но он меня не слышал. Окаменев от ужаса, я ждала его и шептала молитву. Снова и снова повторяла: «Спаси его, Господи! Прости меня, глупую!» Сразу отчетливо всплыло в памяти: «Ты трус!» Как я могла? Он не трус, он герой. Мой любимый герой. Только бы с ним ничего не случилось. Не прощу себе!…Через час мы сидели во дворе, обнявшись. Витя кашлял, а я рыдала и оттирала его от копоти. Бог услышал мои молитвы, сохранил мужу жизнь. Он отказался ехать в больницу, а мальчиков забрали. Нос ними тоже все в порядке, мой Витя успел их вынести до того, как обрушилась крыша дома.— Скажи, почему ты сказал: «Опять невеста»? — вспомнила я то, что меня тогда насторожило.— Когда мне было семь лет, нас с родителями пригласили соседи на свадьбу сына. Я помню невесту. Красивая. В разгар веселья у нее загорелась фата. Ее не спасли…Я молчала, переваривая историю.— Игорь, сын соседей, спился с горя и погиб в пьяной драке. Соседи уехали, продав дом. А спустя полгода я увидел ту невесту. Я сразу ее узнал, но думал, показалось. И в тот же вечер случился пожар в доме. Потом его снова продали… — То есть невеста, которую я видела, — это та невеста? Ее призрак? — недоверчиво переспросила я.— Можешь не верить, Наташ. Я бы тоже не верил, если бы сам не видел. Мне кажется, ее душа никак не успокоится… А у соседей еще и дети, которых у погибшей уже никогда не будет. Я верю в это.— А я верю в тебя, — заливаясь слезами, я обняла Витю крепко-крепко. — Прости. Забудь все, что я тебе говорила. Ты мой герой, и я очень тебя люблю…Он улыбнулся и спрятал улыбку в моих волосах. А потом сказал:— Я тебя тоже. Сходим в церковь? Может, тогда она успокоится…Автор - Наталья.

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