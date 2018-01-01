Демон по вызову

Новость отредактировал Foxy Lady - Вчера, 13:10

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 93 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:10 by

То утро я не забуду никогда, хотя порой так хочется! Я ехал в университет на первую пару. Дождь лил не переставая уже который день, но прогуливать себе дороже, поэтому, полусонный, промокший насквозь, я все-таки уместился в битком набитый автобус. Ехать целых два часа. Я воткнул в уши наушники и стал слушать музыку. Я уже практически задремал, как меня в реальность вернул звук, оповещающий о новом сообщении. Сообщение мне прислали с незнакомого аккаунта. Я обычно такие тут же удаляю. А в этот раз прочитал, — сам не знаю, почему.Во вложении была ссылка, переход по которой сулил решение чуть ли не всех моих проблем. Особых проблем, кроме злючего препода, у меня и не было. Но я кликнул по ссылке и оказался на каком-то магическом сайте. На нем свои услуги предлагают всевозможные колдуны, маги, гадалки, ясновидящие. Я в эту чушь никогда не верил, и даже ни разу меня не посещала мысль обратиться к ним за помощью. Я вообще относил всю эту братию к шарлатанам. От нечего делать я стал читать более подробный рассказ об услугах каждого мошенника. Что меня потрясло, так это суммы, которые эти люди просили за свои услуги. Трехзначные цифры с тремя и пятью нулями. Вот это аппетиты!Но один автор объявления не требовал за помощь ничего взамен. Если верить тексту его объявления, то проблемы будут решаться на раз-два, стоит только провести один ритуал. «После этого услужливый демон будет на вашей стороне! Достаточно чего-то просто захотеть, и это произойдет», — гласил текст. Я решил не вчитываться в эту чушь.После учебы я тоже добирался до дома с приключениями. На дорогу из-за непогоды я потратил чуть ли не три часа, а уже практически возле дома уронил в лужу телефон. И к гадалке можно было не ходить, чтобы понять — телефон восстановить едва ли получится. А тут еще какие-то алкаши зековского типа докопались, чуть ли не в драку полезли. Слава богу, обошлось без драки. Домой я заявился весь грязный, мокрый, уставший и злой. Тут же меня «обрадовала» мама. Папа попал под сокращение. От переживаний у него поднялось давление, вызвали скорую. Мама уже давно на пенсии, со здоровьем у нее тоже нелады. А мы недавно влезли в кредит, чтобы купить и обустроить дачу. Дождь сказался и на моем здоровье. У меня поднялась высокая температура, а ночью родители вызвали скорую помощь, на которой я уехал в больницу. Там провел три недели, после чего мне назначили кучу дорогостоящих лекарств, отказаться от которых было нельзя. Я вернулся в отвратительном настроении. Денег нет, папа никак не оправится, я сам еле хожу, по учебе хвосты, везде долги…И тут я вспомнил про объявление, которое сулило разрешение всех проблем. Я перешел по ссылке снова. Ритуал оказался несложным, а главное, никаких когтей дракона для его исполнения не требовалось. Свечи, зеркала, вода и чтение специального заговора. Я даже подумал, что это какая-то шутка, но все же в этот вечер сделал, как было написано на сайте. Ночью я проснулся от ощущения, что рядом кто-то есть. Включил свет — никого. Но, клянусь, на секунду я услышал какой-то дьявольский смех!Следующим утром, выходя из дома в университет, я думал, где бы взять денег — банки начинали угрожать. «Вот бы взять и внезапно разбогатеть», — мечтал я. Возле здания вуза я обратил внимание на бумажку. Это был лотерейный билет. Меня поразило его состояние. Накануне вновь лил дождь, который прекратился только под утро, а билет был чистым и сухим. Я засомневался, но билет поднял. Моей радости не было предела — билет оказался выигрышным! Сумма была приличная. Мы с родителями обналичили выигрыш, отдали львиную долю кредита, раздали долги и еще купили мне машину. «Вот бы еще папе такую же!» — тогда сказал я. Не прошло и пары дней, как папе позвонили и предложили хорошую должность с такой зарплатой, что он мог и не одну машину себе купить за пару-тройку месяцев.С тех пор я понял, что все, чего бы я ни пожелал, сбывается. Моей дальнейшей победой стало завоевание девушки. Я давно вздыхал о своей одногруппнице Марине. О своих чувствах я не решался ей сказать по той причине, что она не была свободна. Марина встречалась с парнем с потока — Кириллом. Появление автомобиля и денег вселило в меня уверенность. Если раньше я и мечтать не смел о Марине, то теперь считал себя вполне достойной заменой Кириллу. Я только пожелал, и уже через месяц они расстались, а новым парнем Марины стал я. Красивая девушка, крутая иномарка, деньги…Но они все равно имеют свойство заканчиваться, поэтому мне нужна была работа. Причем такая, которую можно было совмещать с учебой — осталось до выпуска совсем немного. Как только я задумался о поиске работы, как она меня сама нашла. Мне предложили работу руководителя отдела. Сразу руководителя! Я согласился… Но все эти мои победы не приносили мне ровным счетом никакого удовлетворения. Скорее, наоборот. Я чувствовал себя гораздо лучше раньше, до того, как нашел на улице лотерейный билет. Меня не покидало ощущение, что я занимаю не свое место. Будто я заперт в чужом теле. Меня стали посещать кошмары. Их содержание я вспомнить не мог, но меня трясло от ужаса только при одном упоминании о сне. Что интересно, в каждом моем видении был мужчина в черном плаще и с бледной кожей. Он улыбался мне, по-отечески приобнимал. Просыпался я в холодном поту. Я был уверен, что этот мужчина вовсе не плод моего воображения, что я его периодически встречаю где-то. Но вот где, вспомнить никак не мог.Я стал пить снотворное, чтобы хоть несколько часов проспать спокойно. Но и это мало помогало. Моя «сладкая» жизнь стала постепенно рушиться. У папы начались проблемы на работе — его замучили проверками, нашли такие нарушения, за которые светит как минимум уголовный срок. Папа снова слег с сердцем, на этот раз серьезнее. Мама тоже здорово сдала. Не получал я никакого удовлетворения и от своей руководящей должности. Мои подчиненные меня ненавидели. Я старался быть самым лучшим боссом — все бесполезно. Постоянные сплетни, скандалы, интриги.Да и моя зарплата неизвестно куда стала деваться, но впрок точно она не шла. Вещи, которые я покупал на эти деньги, долго не служили, походы в клуб и рестораны до хорошего не доводили. Что ни попытка пойти расслабиться — то обязательно какие-нибудь приключения, последствия которых потом еще месяц приходилось расхлебывать. В последний из таких загулов я вдребезги разбил машину. Диплом я не написал, заветные корочки не получил. Самую большую боль мне причиняла Марина. В мой день рождения она объявила мне, что уходит обратно к Кириллу. А я ее не устраиваю по всем пунктам, особенно в постели. Я не мог понять, что я делаю не так. Но все встало на свои места.Как-то мне в социальной сети вновь пришло сообщение с того же аккаунта, от которого я получил когда-то ссылку на сайт с тем ритуалом. В сообщении было лишь одно слово: «Расплатись!». Неужели это объявился услужливый демон, которого я привлек на свою сторону? И тут я взглянул на аватарку автора сообщения. На фотографии красовался бледнолицый мужчина в черном плаще…Тогда-то я понял, где его мне уже приходилось видеть, кроме своих снов. Он сидел на мокрой лавочке, в нескольких метрах от которой валялся выигрышный лотерейный билет, он был в коридоре фирмы, когда я пришел туда устраиваться на работу, сидел за соседним столиком в кафе в тот вечер, в который мы стали встречаться с Мариной. Он почти каждый день был со мной рядом! Это мой «верный» спутник сделал меня таким! Я забыл, когда засыпал без таблеток. Я стал пить, потому что невозможно выдержать то, что я испытываю сейчас. Но как вернуть все назад, — я не знаю. И от этого мне становится еще страшнее.Автор - Ильдар.

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