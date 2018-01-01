Чёрный маг

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:38

Причина: авторская стилистика сохранена, изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:38 by

На лестничной площадке у нас две квартиры: одну уже четыре года снимала я, во второй жила милейшая старушка. Я частенько ходила ей за продуктами, когда она уезжала — кормила кошку и поливала цветы. А иногда Анна Марковна приглашала меня на чай. Квартира ее похожа на музей: старинная мебель, книги в позолоченных переплетах, картины… По словам хозяйки, все это осталось ей от деда.Я уже закрывала дверь, когда услышала:— Танечка? Куда-то собралась?— Прогуляться решила, а вам что-то купить нужно? Молока или, быть может, хлеба?— Нет, ничего. Может, отложишь прогулку? Не ровен час метель начнется, — ответила она.— Вот и прекрасно! Все мои глупые мысли выдует снегом и ветром!Соседка еще раз попыталась меня уговорить остаться дома, но я — упрямая — все равно пошла! А потом показалось, что за мной все время топает какой-то мужик. Несколько раз оглянулась назад: фигура в старомодном плаще и, как ни странно для нашего времени, в шляпе, маячила вдалеке. Вышла на центральную улицу, внимание привлек яркий плакат, сообщающий о том, что в этот день в городе гастролирует театр чародеев. Ну надо же! Какое нас всех развлечение ожидает! «Доморощенная свита Воланда пожаловала. Маги из Задрыпинска!» — хихикнула про себя, а потом, не знаю зачем, вошла в здание маленького театра, где должно состояться представление.В фойе было многолюдно. Честное слово, сама не понимаю, на кой черт встала в очередь и купила себе билет. Казалось, какая-то неведомая сила толкала на это. Место оказалось прямо напротив сцены в третьем ряду. Началось представление. Прямо скажем: так себе, ничего интересного. Потом в зале приглушили свет, помещение окутали клубы дыма, и появился какой-то мужчина. «Кого он мне напоминает?» — задумалась я, и только потом поняла, что именно этот человек топал за мной по пятам целый день. Незнакомец со сцены что-то вещал о силе гипноза, затем пригласил желающих испытать это на себе.Пока люди поднимались, он направился ко мне. Протянул руку и улыбнулся. В голове возникла мысль: «Никуда я не пойду! Оно мне надо?», — но при этом покорно потопала за ним. Маг-иллюзионист не отрывал от меня взгляда. Да и я не отводила от него глаз: импозантный кареглазый мужчина лет шестидесяти, очень красивый. И еще… от него веяло силой. Я даже объяснить этого не могу. Последнее, что запомнила, были слова: «А теперь послушай меня…», — голос хриплый, но приятный. Пришла в себя, когда раздался всплеск аплодисментов.— И что мы на сцене вытворяли? — поинтересовалась у женщины, сидевшей рядом.— Все по-разному. А ты — ничего! Ходила, как лунатик, кругами, и все. Не берет тебя гипноз, наверное…Когда возвращалась после представления, уже смеркалось. И снова показалось, что все тот же мужик идет следом. Стало не по себе: к дому нужно идти или через пустырь, или темными дворами. Но, слава Богу, добралась нормально, без приключений. На душе было как-то странно: словно предчувствие грядущих неприятностей. Звонок в дверь. Глянула в глазок — Марковна:— Танечка, ты уже вернулась? Все в порядке? А я … зашла попросить… сахара одолжить… Ты дверь никому не открывай, мало ли кто по ночам шастает, — предупредила она.Дома я достала из бара бутылку вина, выпила пару бокалов и легла спать. Уснула быстро. Снились какие-то кошмары: то словно наяву появлялось из темноты лицо мага, и снова слышались его слова: «А теперь послушай меня…». Затем я ломилась зачем-то к соседке, пытаясь открыть двери ее квартиры ключами, которые у меня хранились уже пару лет. К горлу подступала тошнота, я явно ощущала запах крови… От этого кошмара пришла в себя. И скорее почувствовала, чем услышала голос гипнотизера: «Ты все равно поступишь так, как я решил. Ты в моей власти! Старуху нужно убить и пустить меня в квартиру!».Села на кровати и обнаружила, что одета в джинсы и футболку, а не в пижаму, в которой ложилась спать. Значит, я куда-то выходила? В кармане лежали ключи от квартиры Марковны, а на полу валялся кухонный нож. Мне стало дурно: неужели это был не сон? Я помчалась к соседке. Она пристально посмотрела мне в глаза, спросила тихо:— Он приходил к тебе во сне?— Откуда вы знаете? — удивилась я такому повороту.— Проходи… Расскажу…От ее рассказа становилось жутко.— Это Альберт — мой дальний родственник, — сказала мне соседка. — Он действительно обладает даром. После смерти деда-ювелира мне достался набор: кольцо, цепочка и кулон. На них старинные руны, дающие большую силу человеку. Альберт давно охотится за ними, но ничего не может поделать. А сейчас он нашел слабое звено: я очень привязалась к тебе, Танечка, ведь других близких людей у меня нет. И именно через тебя негодяй может творить зло… Я ничего не боюсь. Опасность грозит тебе. Он заставит тебя убить меня, — Анна Марковна слегка улыбнулась. — Завладеет драгоценностями, а тебе светит дорога в казенный дом…Забыла сказать, что во время рассказа соседка раскладывала карты — гадала.— Ты должна съехать с этой квартиры… Иначе случится беда…— А как же вы?— Не переживай, справлюсь. За мной — сила предков. Но с тобой мы больше не должны встречаться, это очень опасно…Я не знала, что ответить. Но когда на следующую ночь сон повторился, зашла к Марковне, попрощалась с ней и переехала к подруге.Как сложилась судьба хранительницы древних рун в дальнейшем, я не знаю.Автор - Татьяна.

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