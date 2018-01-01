Идущий по стене

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:18

Pmariam Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:18 by

Было это давным-давно, когда меня ещё на свете не было, — в 1977 году, в Азербайджанском городе Гянджа. Мой муж, которому в те незапамятные времена было всего 10 лет, жил там со своей бабушкой в пятиэтажном доме на пятом этаже. А в соседней квартире проживала семья: мама, папа, дочь и сын лет тридцати, про которого, собственно, и пойдёт рассказ.Как-то раз родители этого молодого человека пришли к бабушке моего мужа и попросили её о помощи. А бабушка была знающей женщиной, лечила людей молитвами, привораживала, отвораживала, в общем — была местной знахаркой. Так вот, соседи рассказали ей, что с их сыном случилась беда, и он по ночам ходит во сне. И не просто ходит, а вылезает в окно и идёт вниз перпендикулярно стене, совершенно нарушая все законы гравитации, спускается на землю и уходит в местный парк, расположенный примерно в шестистах метрах от дома. В этом парке было красивое двухэтажное кафе, построенное из бутылок из-под шампанского. Спящий парень каким-то образом без ключа открывал дверь, заходил в это кафе и сидел там 2-3 часа, до утра. Потом, уже под утро, он возвращался обратно домой. И по пути проделывал всё то же самое: поднимался по стене, нарушая законы земного притяжения и до смерти пугая соседей, которые специально выходили на улицу, чтобы посмотреть на это чудо. Но близко подходить боялись. Времена тогда были тёмные, люди — суеверные. А парень спокойно поднимался по стене, залезал в окно на пятом этаже и укладывался спать. Проснувшись утром, он рассказывал, что беседовал с необычными людьми и был в невероятных мирах и других измерениях. В течение полугода продолжалось это хождение.Если бы я так хорошо не знала своего мужа, что он не склонен выдумывать, то не поверила бы в такое ни за что. Но он видел это 3 раза собственными глазами. И все соседи тоже выходили из любопытства, посмотреть на это незабываемое зрелище. Бабушка моего мужа не смогла ничем помочь бедному парню, так как он был одержим очень сильной сущностью. Он сам осознавал это, и говорил, что никто ничего тут поделать не сможет. К слову сказать, одержимый молодой человек был невероятно умным и изобретательным. Но совершенно не уделял внимание своему внешнему виду. Одевался неряшливо, выглядел неопрятно, что вызывало отвращение у окружающих. Несчастного парня постоянно преследовали насмешки и издевательства. Его с детства обижали, дразнили, и в школе ему пришлось вытерпеть много мучений от ровесников. И, хотя он был невероятно умён, его внешний вид говорил об обратном. При взгляде на этого человека возникала мысль, что он умственно отсталый. По воспоминаниям моего мужа, парень был замкнут и нелюдим, и никогда первым ни с кем не заговаривал. А если его спрашивали о чём-то, отвечал на вопрос односложно и сразу же убегал. Он был спокойным и не агрессивным человеком, но люди дразнили его и обзывали дураком. К слову сказать, люди в те времена, в том месте были жестокими и безжалостными, и обижали даже друг друга, что уж говорить про так отличавшегося от них индивидуума.Времена были древние, даже цветного телевизора там ещё не было. Но наш герой его смастерил сам, на зависть всем соседям. Машины тогда тоже были допотопные. У дома долго стоял попавший в аварию и почти совсем разбитый «Москвич». Из него парень сделал настоящий суперкар. Он придумал сигнализацию, которая на свист определённой тональности открывала капот машины. На другой набор звуков открывались передние двери, и на третий — задние. Кто в те времена мог знать о голосовом управлении? Но он, по-видимому, знал. И машина заводилась на определённую голосовую команду. Наш герой установил ещё какие-то примочки, которые изобрели только полсотни лет спустя. Мой муж всё это видел своими глазами. Ну, конечно, после всего этого парня боялись и ненавидели, жить ему было очень непросто. Он по развитию намного опережал своё время. И это вызывало неприязнь и ненависть со стороны отца, который бил своего сына нещадно, обзывал уродом и издевался над ним как только мог. Отец никогда ничего ему не покупал, вещи и одежду дарили соседи, и выглядел наш герой очень непрезентабельно: полноватый, среднего роста парень, одетый кое-как и вдобавок похожий на идиота. Все издевательства родного отца и чужих людей были подробно описаны в дневниках юноши, которые нашли после его смерти.Однажды отец во время очередного снохождения сына положил мокрую тряпку к его кровати. Парень наступил на неё, так как ходил босиком, резко проснулся, и от такого потрясения сошёл с ума. А спустя немного времени несчастный выстрелил из двухстволки себе в голову. Его нашли на полу у стены, рядом с охотничьим ружьём, которое он упёр в стену прикладом, стволы направил себе в горло и ногой нажал на курок. Дуплетом ему снесло полголовы. Сказать, что все были в ужасе, значит ничего не сказать. У милиции возникли подозрения, не убийство ли это, подстроенное под самоубийство. Ведь парня многие ненавидели, включая и родного отца. Но все сомнения развеялись после прочтения дневников бедного молодого человека. Дневники нашли в комнате покойного. И мой муж тоже читал их.Там было написано о переживаниях и страданиях несчастного. О том, что он не может больше жить среди таких людей. Его считали дураком и он обижался на всех за это. Писал о том, что мог бы ответить на агрессию людей так, что они не выдержали бы этого. Он не хотел причинять никому зла и поэтому убегал от людей. И, обладая невероятной силой, не использовал её (как я понимаю, не палил из пушки по воробьям). Высокодуховное развитие не позволяло ему отвечать злом на зло. Так же молодой человек подробно писал о ненависти к нему родного отца, который хотел сделать из него «мужика», хотел, чтобы он учился драться, а не занимался всякой ерундой. Парень выплеснул на бумагу всю свою горечь и обиды, писал, что только одна сестра его понимает и любит, а больше никому он такой не нужен. Его мать была задавлена деспотом-отцом и он не позволял ей выражать свои чувства и заботиться о сыне (сразу много непечатных слов приходит на ум про такого отца). В общем, парень был спокойным, тихим и необщительным человеком, немного не от мира сего. Не таким, как все. И по этому поводу социум его загрыз. А отец хотел, чтобы сын был «нормальным», не витал в облаках и не был размазнёй и тряпкой. Также в дневниках парень описывал свои другие воплощения в других мирах. Там было много интересных и невероятных записей, непостижимых и запредельных для человеческого понимания.Все эти записи конфисковала милиция для расследования, да так и не вернули. А вскоре мой муж с бабушкой переехали оттуда. И зная, как я люблю читать страшные истории на сайте «RealFear.ru», муж предложил мне написать этот трагический рассказ, в память о жизни и гибели непостижимого и талантливого, непринятого и непонятого людьми несчастного существа.Автор - Allazyar.

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