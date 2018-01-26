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Истории из жизни

Горькая свадьба

Прочитала историю о проявлении человека после его физической смерти и вспомнила похожую историю, которая случилась 25 лет назад с моей двоюродной сестрой...

За три дня до свадьбы у сестры умерла ее бабушка по материнской линии. Но так как приглашения на свадьбу были разосланы, ресторан арендован и так далее, они решили торжество не переносить.
Бабушку похоронили и через день...

Первый день прошел нормально, а на второй осталась только молодежь. Решено было продолжить веселье в частном доме умершей бабули.
Надо оговориться, что последние полгода она в этом доме не проживала (жила у своей дочери - мамы невесты), дом занимала, собственно, сама невеста. Хороший домик, с малинником на заднем дворе.

Короче, молодежь продолжила веселье: жарили шашлыки, выпивали, разбрелись по всему придворовому участку. Забрались и в малинник - полакомиться ягодой.
Спустя минуту идут к Марине (невесте) и говорят:
- Марин, у тебя в малиннике какая-то бабушка ходит - малину собирает.
И дают полное описание новопреставленной...

Когда смельчаки вновь решились заглянуть за дом, там никого уже не было, хотя до этого бабулю видело человек пять. Естественно, никакого веселья уже не получалось, все потихоньку разошлись...

Старики говорили, что семья вряд ли будет счастливой. Так и вышло - разошлись после смерти ребенка. А перед самыми родами Марина видела бабушку, она качала люльку с новорожденным сыном и сказала, что этого ребенка она вырастит сама.
Ребенок умер сразу после родов...

Наверное, нельзя веселиться сразу после похорон... А может, просто совпадение...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:52
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:52 by Julia2727Просмотров: 442Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Похороны свадьба бабушка призрак смерть ребенка авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 04:34
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 468
"Наверное, нельзя веселиться сразу после похорон..."

Наверное...

А возможно ли вообще веселится когда умер близкий человек, в чьем доме ты проживаешь. А самой невесте как на душе? С одной стороны соболезнования с другой поздравления. Не, как-то это всё невесело совсем. Да и неприлично, и не по людски, даже маленько мерзковато.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 05:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 45
Ну начнём с того, что во многих религиях похороны- это повод для радости. И многое из табу в христианской религии- для других народов- обязательный ритуал. Например, откапывание умерших родственников и украшение их трупов цветами и красивой одеждой. Семья не была богатой, повторно вложиться в свадьбу, отложив ее- возможно и не могли. Смерть ребёнка- это не такая уж и редкость. И любая беда с дитём- болезнь или смерть- в 70% случаев ведёт к распаду семьи. Мужик не выдерживает такого горя, видите ли. Но единственное решение- можно было не веселиться несколько дней, а отгулять положенные 2 дня не сильно шумно и угомониться. Так что это случайность.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#3 написал: DRUID
Сегодня, 05:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 468
Цитата: МАСЯНЯ1808
Ну начнём с того, что во многих религиях похороны- это повод для радости. И многое из табу в христианской религии- для других народов- обязательный ритуал. Например, откапывание умерших родственников и украшение их трупов цветами и красивой одеждой. Семья не была богатой, повторно вложиться в свадьбу, отложив ее- возможно и не могли. Смерть ребёнка- это не такая уж и редкость. И любая беда с дитём- болезнь или смерть- в 70% случаев ведёт к распаду семьи. Мужик не выдерживает такого горя, видите ли. Но единственное решение- можно было не веселиться несколько дней, а отгулять положенные 2 дня не сильно шумно и угомониться. Так что это случайность.


Давайте только не про религию. В данной истории религия не причём.
Тут скорее суеверие и традиции.
Я думаю невеста и сама не рада была, и осадок у неё остался, не зря бабуля снилась.
Ещё этот случай в малиннике и люди сразу диагноз поставили " Счастья не видать".
Весь этот негатив который засел у молодых в душах и привёл к распаду семьи.

Итог: легче было свадьбу отложить.

Не зря же все эти традиции существуют, они как следствие жизненного опыта.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 05:43
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 654
За историю плюс.
Сразу примерил на себя, а как бы я поступил в данном случае? Всё индивидуально, не поддержать и не осудить.
А бабушка , думаю , в смерти ребёнка непричём.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:22
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 362
Цитата: ПИК НИК
бабушка , думаю , в смерти ребёнка непричём.

Она только предсказала, то что уже заложено
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: Mary3.11.
Сегодня, 08:03
+1
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Публикаций: 29
Комментариев: 83
Существуют определённые правила приличия, и мне кажется, что никто бы не обиделся, если бы второй день не проводился. Не думаю, что бабушка
не хотела счастья внучке, просто душа вернулась в любимый дом. И меня просто " убивают" предсказатели на свадьбах, зачем лезть с комментариями будут жить ,не будут. Мне первый муж не смог кольцо на палец до конца одеть- была жуткая жара и пальцы отекли. Так что, я из за этого развелась?
Зарегистрирован: 15.02.2018
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