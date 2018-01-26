Горькая свадьба

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:52

Причина: Авторская стилистика сохранена

Julia2727 Просмотров: 442 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 02:52 by

Прочитала историю о проявлении человека после его физической смерти и вспомнила похожую историю, которая случилась 25 лет назад с моей двоюродной сестрой...За три дня до свадьбы у сестры умерла ее бабушка по материнской линии. Но так как приглашения на свадьбу были разосланы, ресторан арендован и так далее, они решили торжество не переносить.Бабушку похоронили и через день...Первый день прошел нормально, а на второй осталась только молодежь. Решено было продолжить веселье в частном доме умершей бабули.Надо оговориться, что последние полгода она в этом доме не проживала (жила у своей дочери - мамы невесты), дом занимала, собственно, сама невеста. Хороший домик, с малинником на заднем дворе.Короче, молодежь продолжила веселье: жарили шашлыки, выпивали, разбрелись по всему придворовому участку. Забрались и в малинник - полакомиться ягодой.Спустя минуту идут к Марине (невесте) и говорят:- Марин, у тебя в малиннике какая-то бабушка ходит - малину собирает.И дают полное описание новопреставленной...Когда смельчаки вновь решились заглянуть за дом, там никого уже не было, хотя до этого бабулю видело человек пять. Естественно, никакого веселья уже не получалось, все потихоньку разошлись...Старики говорили, что семья вряд ли будет счастливой. Так и вышло - разошлись после смерти ребенка. А перед самыми родами Марина видела бабушку, она качала люльку с новорожденным сыном и сказала, что этого ребенка она вырастит сама.Ребенок умер сразу после родов...Наверное, нельзя веселиться сразу после похорон... А может, просто совпадение...

Ключевые слова: Похороны свадьба бабушка призрак смерть ребенка авторская история

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