Дядя пришёл попрощаться

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 11:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 955 Комментарии: 2 +5 Вчера, 11:15 by

Хочу рассказать случай, который произошел пять лет назад со мной. Так получилось, что я скептик по жизни: не верю всяким экстрасенсам, медиумам, гадалкам и т.д. (может быть, потому что по профессии психолог).Так вот, поехала я с мамой и маленьким племянником в соседний город, где жила родная сестра моей мамы. Моя тетя, несмотря на свой возраст (ей было 75 лет, она намного старше мамы), всегда отличалась трезвым умом и не верила во всякую чепуху.Жила она после недавней смерти мужа с дочерью и внучкой в пятиэтажном доме на пятом этаже. Когда мы приехали, она рассказала нам,что в последнее время чувствует присутствие своего мужа.Рассказывая нам об этом, она сама недоумевала, как такое может быть, ведь особой любви между ними не было, поженились и жили, потому что оба интеллигенты и понимали друг друга. После его смерти стала замечать, как по ночам кто-то ходит по ее комнате, дотрагивается до волос и уходит.Надо сказать, что планировка квартиры индивидуальная, в ее комнату можно попасть только через зал. Этой же ночью я легла спать в зале одна. Могу только сказать, что не видела никаких привидений, но посреди ночи ощутила чей-то пристальный взгляд, вначале почувствовала сквозняк из комнаты тети, а потом этот же сквозняк открыл дверь комнаты или зала, и этот очень тяжелый взгляд, было ощущение, как будто кто-то сканирует меня. Не знаю, сколько прошло времени, давление прекратилось и стало легко, затем, когда я подняла голову, я увидела, как шторы раскрылись и все исчезло.Когда утром я рассказала маме об этом, она предположила, что, возможно, душа дяди до сих пор не может уйти, может, что-то держит?Кто знает, думала, за тетей приходит, но она умерла спустя 4 года после мужа, перед смертью говорила своей дочери, что ей звонил на мобильный ее папа и спросил, как она живет. Но ее дочь ей не поверила, а после ее смерти вспомнила об этом разговоре.Автор: Майя.

Ключевые слова: Тётя пятый этаж тяжёлый взгляд звонок на мобильный

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