Черные врата. Часть вторая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:59 by

Так как проводники не удосужились запомнить дорогу, пришлось немного побродить. Пару раз под ногами хлюпало, трое из нас поочередно выражали сомнения в навигационных способностях проводников. Несколько раз обозвали Вита с Катериной Сусаниными доморощенными. Но к холму мы все же вышли. Пока остальные карабкались на холм, я остановился, чтобы вытряхнуть из ботинок успевший набиться туда мусор. Странный холм, вроде пологий, но ползут они как мухи. Где-то я уже такое видел. Правда, никак не мог вспомнить где. Пришлось догонять. Казалось странным, что холм не сползает, не противится тому, что на него лезут, и это казалось до ужаса неправильным.Добравшись до вершины, я остановился, чтобы перевести дыхание. Тут дело было не только в моей фиговой физподготовке. Казалось, что сам воздух какой-то плотный, вязкий, и противится тому, чтобы им дышали.Народ уже окружил странный сарай, и открыто выражал свое мнение увиденным в прорехе, где Вит выломал одну из досок. В основном почему-то матерно.- Что у вас там? – Я все же отдышался и решил присоединиться к развлечению хотя бы потому, что матерных выражений я знал больше, и мог существенно обогатить словарный запас компаньонов.- А ты посмотри, - Сет отодвинулся, давая и мне шанс заглянуть внутрь.Ну, по крайней мере наши запасы нашлись. Правда, нашлись почему-то внутри странного домика, заколоченного досками со всех сторон (мышь не проскочит), разложенные на камнях у матовых черных врат, в круге отчетливо светящейся в полумраке цепи. Но ведь нашлись.Сет нарезал круги вокруг здания, время от времени сверяясь с дозиметром, и хмуря лоб. Ничего хорошего такое его поведение никому из нас не сулило. Пришлось отловить его перед очередным витком.- Что скажешь?- Как эксперт по светящимся цепям, могу сказать, что оно не радиоактивно.- А почему светится? И кто это мог сделать? – Лиза почему-то казалась бледней, чем обычно. И время от времени опасливо оглядывалась.- Бурундуки-мутанты? – Вит плюнул на маскировку и принялся выламывать доски, решив спасать честно купленные харчи. – Летающие бурундуки-мутанты из другого измерения и проходящие сквозь стены. Стащили наши запасы и положили у входа в свой мир, чтобы по возвращении подкрепиться, прежде чем прийти по наши души.- Дурак! – фыркнула Катерина, и приложила Вита пониже спины, помогая пролезть в изрядно увеличившуюся прореху в стене.Сет последовал за ним. Мне, наверное, тоже следовало бы помочь, но самой мысли войти под крышу этого странного сооружения противилось все мое существо. Подавшись вперед, чтобы перехватить первую партию спасенной еды, я неловко облокотился о подгнившие доски. В то же мгновение по ним пробежала черная молния. Нечто, похожее на электричество ужалило меня. Не сильно, но достаточно для того, чтобы желание прикасаться к ним больше не появлялось. Воздух вокруг «сарая» пошел волнами. Но заметил это, казалось, я один. Девчонки перехватывали у парней еду, и не обращали внимания на происходящее. Постепенно руки оказались заняты у всех. Не знаю как остальные, а я пожалел, что мы не взяли с собой рюкзаков.Поднявшись в очередной раз, Сет неловко облокотился на ворота, и одна из их створок немного приоткрылась. Послышалось что-то похожее на легкий вздох, и изнутри почему-то отчетливо потянуло холодом. Лиза передернула плечами, парни на мгновение замерли, а потом стали поспешно выбираться наружу. Воздух вокруг «сарая» опять пошел рябью, как взволнованная поверхность озера. Возвращаться внутрь никто не захотел.Еще немного поплутав по пути назад, мы сидели у наспех разведенного костра и грелись.- Нет. Я туда больше не вернусь. Хай подавятся эти ваши бурундуки-мутанты. – Лиза снова зябко повела плечами. – Как-то там, странно. И дышать тяжело, воздух словно густой и липкий.- Да и незачем возвращаться, – Катерина покрутила в руках палочку, которой уже какое-то время тыкала угольки. – Запасы спрячем в машине на ночь. Пусть уж Марк их сторожит, если в приступе лунатизма сам не схомячит. А если схомячит, будет с кого спросить.Я презрительно показал Катерине язык и отвернулся. Больно надо их харчи сторожить. Принципиально на ночь сегодня устроюсь на самой тонкой ветке самого высокого дерева, на которое смогу забраться. Вряд ли бурундуки-мутанты так уж хорошо лазают по таким деревьям. Скорей всего, начнут трапезу они с еды, удобно расположившейся на земле и завернутой в палатки.Обед прошел спокойно. Последующая упаковка оставшейся провизии – почти спокойно. Укладывающий последнюю сумку в машину Сет вдруг подскочил, и весьма нелестно отозвался о моих умственных способностях и жажде перестраховки.- Марк ты с ума сбрендил со своими железяками? – Подошел он ко мне, уютно расположившемуся в гамаке, в компании книги, потрясая штукой, подозрительно похожей на меч.- Ты о чем вообще?- Тебе зачем с собой целая сабля? Решил нас под покровом ночи всех почикать?- Чего? Какая сабля? – Пришлось выбираться из гамака. Правда, я почти сразу же едва не схлопотал по носу той самой железякой. Со второго взгляда она была вполне однозначно похожа на меч.- Вот эта! – Оружие вонзилось в песок у моих ног. – Решил твой спальник переложить, чтобы сумка влезла, стал его вытаскивать. А эта штука как вывалится, чуть в ногу не воткнулась.- Впервые вижу, – Я выдернул оружие из земли и осмотрел. Меч как меч. Из какого-то матового металла. Заточен. Вдоль лезвия какие-то руны, или что-то похожее на руны. – Он точно не твой или Вита?- А почему в твоем спальнике?- А я почем знаю? Вы там барахла напихали – не развернуться. Может, зацепился.Сет с железякой ушел к Виту, какое-то время еще слышались препирательства и бубнеж, потом меч забросили куда-то в кусты. Брать его себе почему-то никто не захотел. Разобрав металлоискатели, четверка разбилась на пары, предварительно взяв с меня обещание орать в случае явления бурундуков-мутантов, и углубилась в лес.Наконец стало тихо. Удобней расположившись в гамаке, я попытался уделить внимание книге, но строки разбегались перед глазами.Неудачно повернувшись в гамаке, я утратил точку опоры, и выпал из него на землю. По крайней мере, мне хотелось верить, что именно это стало причиной пробуждения, а не внезапные перепады гравитации. Попытался приподняться, уцепившись за гамак, но недочитанная книга решила вдруг последовать моему примеру, и выпав, тюкнула по затылку, заставив воссоединиться с землей. Неудачно отцепившись от гамака, рука упала вперед, зацепив железяку, которая, утратив стабильность, тоже присоединилась к забаве, приложив меня рукоятью по лбу. Да что ж ты будешь делать? Полежав еще немного, ожидая падения дерева, метеорита, или хотя бы захудалого НЛО, но так не дождавшись ни того, ни другого, ни третьего, я решил, что опасность миновала, поднялся. Отряхнулся, попутно пнув в кусты наградивший меня шишкой меч. И откуда он здесь взялся? Я же видел, как Сет закидывал его в другие кусты, на совершенно другой стороне лагеря. И вообще, где мои спутники шарятся? Темнеет.

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