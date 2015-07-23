Черные врата

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 81 Комментарии: 10 +5 Вчера, 22:01 by

Мне везет с друзьями. Нет, правда. Мало кто, в самом деле, смог бы дружить с такой инфузорией-сапогом, которой я являюсь большую часть времени. Спортсмены, походники, активисты и прочие искатели приключений. Не представляю, что их привлекает в компании человека, который всем видам активности предпочитает забеги на скорость с котом до холодильника, и из упражнений на выносливость – вылежать весь диван.Вот и сейчас, утрамбовав мою вяло сопротивляющуюся тушку в машину, меня везли куда-то активничать. Упаковавшаяся в машину компания состояла из меня, Вита, Сета, подруги Сета – Лизы, и моей сеструхи Катьки. Наличие сеструхи объяснялось Витом, который явно и давно положил на нее глаз. Зачем я был им нужен, становилось понятно из того, что просто Катьку он позвать не мог. Пришлось брать балласт. Балласт не сопротивлялся, и, перетянутый ремнем,бчтобы не сбежал, всю дорогу пялился в окно, краем уха прислушиваясь к разговорам в салоне.Долгая дорога всегда утомительна, вне зависимости от того едешь ты на машине, поезде, самолете или идешь пешком. Часы сменяли друг друга, разговоры в машине то смолкали, то возобновлялись, и в какой-то из моментов я, похоже, задремал.Машина отчетливо взбрыкнула, переваливаясь с одной кочки на другую, словно решая, куда поставить колесо. Вит выругался, все это не способствовало хорошему сну. Да и сон странный был. Вспомнить его не удавалось. Сет травил девчонкам одну из своих баек.- Так вот. Все у них было хорошо. И леса полные дичи, и болота как родные. Любой житель деревни мог пройти по болоту с закрытыми глазами. Ничего им не делалось. Грибы, ягоды, урожай всем соседям на зависть. Возможно, за это их соседи и не любили. Да и жители деревни не особо хотели знаться с другими.- Не верю. - Лиза поморщила носик и ткнула меня острым локтем куда-то под ребра. Машина на мгновение замерла, словно решая, куда дальше поставить колесо. – Если у них все было так кучеряво, почему деревня вымерла?- Надо знать историю. – Сет снисходительно посмотрел на девушку. – Уметь не только гуглить, но и рыться в архивах, читать первоисточники. Я уже сказал, что с соседями они особо знаться не хотели, и постепенно стали вырождаться. А наш бонус в том, что даже после того, как последний житель умер, соседи туда не совались, а значит, что-то и нам осталось.Цель поездки стала обретать более четкие формы. Сет с Витом подговорили девчонок на вылазку с металлоискателями. Зная всю мою любовь к черным копателям, странно, что взяли меня с собой. Оставалось надеяться, что они не совсем балбесы, чтобы лезть на кладбище. А то дело может дойти до драки.То, что мы приехали, наш штурман, он же великий владетель навигатора и карты, определил по каким-то своим признакам и скомандовал о высадке. Высадка это хорошо. Отстегнув, наконец, перетягивающий все внутренние органы ремень, я вытряхнулся из машины и оповестив своих, что пойду подышать, отошел от стоянки, чтобы не мешать выгружаться.Никогда бы не подумал, что здесь когда-то была деревня. Лес как лес, от строений осталось так мало, что догадаться о том, что находишься в чьей-то спальне, можно было лишь по гнилым бревнам, что лежали слишком правильно для случайно упавших деревьев. Некстати вспомнилось, что почти в каждом уважающем себя доме раньше были подвалы или погреба. Как минимум. Пришлось возвращаться.Вит с Катериной и одним металлоискателем куда-то пропали. Видимо, ушли копать. Лиза пыталась сообразить нехитрый ужин из наших припасов, заботливо прихваченных парнями в городе. Судя по чертыханию чуть ли не через слово, в основном парни захватили выпивку. Плохо. Я бы на какое-то серьезное мероприятие не стал бы брать алкоголь. Особенно туда, где до ближайшего признака цивилизации многие десятки километров, а до врача и того больше. А в лесу может случиться все, что угодно.Пришлось внести свою лепту в постройку лагеря. Лагерь представлял собой пару палаток, собственно машину, навес со столиком, где устроили запасы и, недалеко от столика, костер. Есть не хотелось. В машине прилично укачало и свежий воздух не особо помог. Напоследок напомнив народу, чтобы до ветру бегали в одну сторону и по возможности прикапывали свои пирамиды, а то утром неровен час проснуться посреди «минного поля», я забрался в машину, и упаковался в спальник.Крик настиг снова, но, если судить по крыше машины над головой, я уже не спал. Новый крик заставил подорваться. Что-то случилось. Пока сонное сознание пыталось понять кто именно и что кричал, выпутав руку из спальника, я открыл дверцу и, запутавшись, крупным червяком шлепнулся на землю. Довольно чувствительно, даже зубы клацнули. Следом что-то твердое догнало по хребту и затылку. Так как из такого положения не представлялось возможным вскочить и оценить масштабы проблемы, пришлось потратить какое-то время на то, чтобы выпутаться из жарких объятий спальника, подняться, пинком закинуть его в машину вместе с тем, что в него запуталось, как я до этого, обменяв на нож, который я всегда носил с собой. И уже после всего этого броситься на крик.Кричала Лиза. Судя по тому, что печатными в ее крике были только предлоги, кричала она скорее от злости, нежели от страха.- Какого дьявола? – Из палатки высунулось заспанное лицо Вита, своим вопросом полностью продублировав мои мысли.Лиза, уже набравшая воздуха в легкие для второго витка воплей, посмотрела сначала на него, потом на меня, прочитала на наших лицах суровую решимость, и скрытое желание умертвить ее прямо сейчас и довольно болезненно, выдохнула.- Нас ограбили.- Как? – Вит, смирившись с тем, что поспать уже не получится, сейчас выползал из палатки, и одновременно пытался попасть ногой в ботинок.- Молча, Вит, молча. – Лиза выдохнула, и с размаху опустилась на складной стульчик. Стульчик такого отношения к себе терпеть не стал, и сложился, обездвижив недовольную Лизу в крепких металлических объятиях. Пришлось сложить оружие и отложить расправу на следующий раз. – Я встала пораньше, понимаешь, завтрак вам, обормотам, приготовить. А тут… вон.Освобожденная от стула девушка обвела широким жестом наш стол с припасами который сейчас походил на театр военных действий по завершении. Сумки были распотрошены, большая часть припасов пропала. Под ноги попалась банка тушенки. Пустая. И без обоих донышек. Донышки были аккуратно вырезаны чем-то смахивающим на обыкновенную открывашку. Абсолютно ровные металлические срезы. Вряд ли бы медведь, если тут водятся медведи, стал бы так церемониться.- И кто мог такое сделать? – Я продемонстрировал Виту банку.- Птички?- Вряд ли в этой глухомани водятся такие птички. Скорее, новая порода медведей.- Если вас там убивают, пусть убивают быстрее. Дайте нормальным людям поспать. – Из палатки высунулось еще одно недовольное лицо. На этот раз оно принадлежало Катерине. – А если не убивают, зачем так орать?- Не убивают. Не дождешься. – Лиза покосилась на стул, но предпочла ему бревно. - Нас ограбили.- Как? – Катерина тоже стала выбираться из палатки. Сет не проснулся. Его могла разбудить только атомная война в непосредственной близости. А девичьи связки изрядно не дотягивали до нее.Не дожидаясь нового витка рассказа о ворах, я решил пройтись вокруг, и осмотреться. Следов было много. Правда, только наших. Ни следов птицы-людоеда, ни медведя с открывашками вместо когтей почему-то не попадалось. Как, впрочем, и следов других людей. Что и неудивительно в такой глуши. Отсюда до ближайшего жилья изрядно топать. Не заметить другую машину мы не могли. Так что, или этот кто-то освоил левитацию. Или?Еще пару раз обойдя лагерь, и даже немного углубившись в лес, я не нашел ничего нового, и никаких подозрительных следов. Все это было довольно странно.- А там ворота. И вроде как металлические, и вместе с тем вроде как и нет. Матовые, выглядят как кованые, красивые такие в листик и цветочек. Жаль, получше рассмотреть не удалось. - Сеструха что-то увлеченно рассказывала Лизе и Сету.- Погоди. Ты о чем?Катька смерила меня взглядом недовольной пантеры, но до ответа снизошла.- Я рассказываю, мы вчера с Витом нашли странный сарай. Даже не сарай. Не знаю, странное строение. На холме стоит. Даже удивительно, что сохранилось. Квадратное, вроде как на каменных столбах, только полностью закрыто досками. Ни входа, ни окон. Но доски местами раскрошились, мы одну отковыряли. А там, прямо посреди этого сарая стоят ворота. Черные такие. На полу какая-то подгнившая солома и цепь лежит. И в темноте светится. Я еще Виту говорю – иди, глянь, то ли там цепь какая-то лежит и светится, то ли у меня глюк. А ворота красивые такие, и листочки и цветочки. Жаль только, что толком не рассмотрели, темнеть стало а фонарик один был.Дальше я ее уже не слушал. Развернулся к Сету.- У тебя дозиметр с собой? А то как бы эти товарищи тоже светиться не стали?Сет кивнул. В принципе, я и не сомневался. Отсюда до Китая, конечно, ближе, чем до Чернобыля, но в радиоактивную руду я верю больше, чем в светящиеся сами по себе цепи. Чем черт не шутит.После завтрака, который представлял собой заваренную лапшу быстрого приготовления, решено было пройтись и посмотреть на тот сарай. А заодно выражено общее пожелание найти вора и казнить его. Пару раз.

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