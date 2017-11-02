Запоминайте ваши сны

Запоминайте ваши сныЗапоминайте, слышите, всегда запоминайте то, что вам снится... Кто знает, где на самом деле находится ваш дух. Если это можно так назвать...
Ну, что ж, а теперь по порядку...
Мне часто снились кошмары, но то, что мне приснилось тогда, я бы не назвала кошмаром. Сон с продолжением... в совершенно другом месте или, если хотите, - мире, измерении. Называйте как хотите - мне все равно.
Я "просыпалась" каждый раз на улице, где была зима, но было тепло. Да, лежал снег, иногда был даже снегопад, но было тепло. Даже снег был больше похож на пух, мягкий и температуры моего тела, даже немножечко теплее, однако почему-то он таял на моей ладони...
Я шла по узкой улице, меж круглых маленьких домиков, что были сделаны из зеркала, их крыша была из соломы. Я пыталась кричать - просто так, без причины. Мне просто хотелось услышать хоть что-то, кроме мелодии, которую создавали вибрации ветра, но я не слышала ничего, кроме нее...
Мелодия ветра - она была прекрасна, она менялась от моего местоположения. В одном месте она была одна, а в другом - совершенно другая, но всегда гармонична и приятна. Такую я никогда не слышала.
Что касается снега, - он блестел, но блестел не так, как обычный снег. Он поблескивал всеми цветами радуги, при этом оставаясь белоснежным.
Я "просыпалась" там в разное время суток. Днем там было все серо и уныло. Не то чтобы мрачно, нет... скорее, просто очень и очень серо, рутинно. Там были люди, идущие по своим делам: мужчины, женщины, дети. Им не было никакого дела друг до друга (гнетущая, надо сказать, атмосфера!), даже родители не разговаривали со своими детьми...
Ночью же там все было иначе: блестел тот самый снег, а если выйти из поселения (или же города), то можно было увидеть деревья: черные, с причудливыми ветками, совершенно без листьев, но зато с кроваво-красными цветами, лепестки которых, падая на снег, напоминали крупные капли крови...
Ночью тут было достаточно светло, светила луна на темно-синем небе, горели звезды, был виден Млечный путь... Луна тут была практически белая, отдавала фиолетовым и светила намного ярче.
Впервые увидев тут ночь, услышав симфонию ветра, увидев бегающие блики от домиков, я не поняла, что происходит, а когда вышла к деревьям, я начала задыхаться от такой красоты: нет слов, чтобы описать все это...
Позже я подружилась там с серым котом. Кот мог говорить, был умен, ласков. Только глаза у него были очень уж необычными для кота - они были как кошачьи, но только зрачка видно не было, а его радужка была черной. Именно он сказал мне тогда записывать все свои сны детально и стараться проснуться, как только я оказываюсь в этом месте, потому что мне нельзя тут быть. Но я была абсолютно счастлива в этом месте ночью, ощущение эйфории... Я обожала это место и жалела, что это лишь сон.
Кстати, я была единственной, кто отражался в зеркальных стенах домов...
Зря я тогда не послушала кота, он ведь знал все, но не мог сказать это напрямую...
Однажды днем, находясь в обычном рутинном "настоящем" мире, я занималась какими-то бытовыми делами, вроде бы чистила картофель, как вдруг зазвонил городской телефон. Я подошла, звонили из какого-то банка - предлагали кредит. "И сюда добрались", - подумала я и удивилась, мельком взглянув в свое отражение в зеркальном трюмо. Отражение было немного искажено, размыто. Подумала, что зеркало запылилось, и забила на это дело.
Ночью я очнулась в том же городе, долго бродила, хотела выбраться к деревьям, но никак не могла найти дорогу, будто бы все изменилось. Даже симфония ветра была какой-то... ну, совсем уж не такой, как обычно...
Я шла уже не зная куда. Все было иначе, дороги никуда не вели - будто идешь по кругу.
И тут меня окликнул кот:
- Я предупреждал тебя, тебе здесь не место. Проснись!
Я очнулась на диване. Встала попить воды - жутко хотелось пить. Пошла на кухню и мельком глянула в зеркало - отражение исказилось еще сильнее. "Помою утром",- подумала я.
Так прошла неделя, в итоге в обычном мире мое отражение выглядит как какой-то туман, который еле заметен, а при свете дня незаметен и вовсе. Но и в том мире оно тоже начало понемногу исчезать, кроме того - сам тот мир изменился. Я была так невнимательна и не замечала раньше, что он меняется чуть ли не ежесекундно, в мелочах, которые приводят к чему-то глобальному.
Я не помню, как именно изначально все было, только и могу сказать, что красиво и все. Дневник с записями в реальном мире я не могу открыть, я не вижу теперь даже своих рук - я туман...
Кот был прав - надо было запоминать все, каждую деталь, а не восхищаться, ходя с открытым ртом. Единственное, что от меня осталось еще в реальном мире, - голос, да и тот очень тихий, словно шепот...
Сегодня все случится, сегодня меня не станет в обоих мирах. Кот, рискуя своей серой шкуркой, согласился мне помочь. Именно он и пишет этот текст под мою диктовку. Мое зрение в другом мире ухудшается, самочувствие ужасное, боль невыносимая по всему телу, будто меня жгут...
***
"Здравствуйте, тут меня упоминали как кота. Хочу представиться - меня зовут Индарьё. Я тут уже давно, и я очень часто вижу, как тут погибают люди из вашего мира. Они наивны и не видят за красотой нашего мира страшной опасности. Все эти деревья, описанные тут, - это те, кто помогал людям вашего мира. Я уже стар и порядочно устал, так что мне не так страшно и терять особо нечего.
Наш мир постоянно меняется, еще раз повторюсь - чем дольше тут человек из вашего мира, тем ему хуже. Он не найдет отсюда выхода. Это во-первых, а во-вторых, если он тут более месяца, то он зачастую растворяется. Наш мир граничит с разными другими мирами. Описанные здесь дни и люди - это другие люди из вашего же мира в их снах. Они видят другое - не то, что видела тут эта девушка, что диктовала мне текст. Будь она внимательнее, то она бы заметила, что люди шевелили губами и проходили сквозь дома и предметы...
Почему ее не смутило, что она слышит меня и свой голос? Она только минуту назад обратила внимание, что у нее голос на третьем же сне тут прорезался. Она стала частью нашего мира, но она не выживет тут, ее дух не рассчитан на проживание здесь - она мучительно умерла, как и другие. Мне жаль. В вашем мире она тоже исчезла... Ни один из миров, которые мне известны, не рассчитаны на пребывание одного и того же объекта одновременно в двух разных местах.
В нашем мире почти не осталось живых существ — они умерли, кто от голода, кто от болезней. Помогать существам из других миров нам запрещено, потому что таков закон. Скажи я ей, что она погибнет, она все равно не поверила бы мне, а я стал бы деревом еще раньше и не смог бы ничем никому помочь. Впустую, так сказать, пережил бы это болезненное превращение, а так, возможно, вы будете внимательнее и сможете избежать участи всех тех, кто сгинул в этом мире.
Я пересылаю данное письмо, за что и стану деревом. Прощаюсь с вами".
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:32
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 19:31 by Lili1478Просмотров: 78Комментарии: 1
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