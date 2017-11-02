Запоминайте ваши сны

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Lili1478 Просмотров: 78 Комментарии: 1 +5 Вчера, 19:31 by

Запоминайте, слышите, всегда запоминайте то, что вам снится... Кто знает, где на самом деле находится ваш дух. Если это можно так назвать...Ну, что ж, а теперь по порядку...Мне часто снились кошмары, но то, что мне приснилось тогда, я бы не назвала кошмаром. Сон с продолжением... в совершенно другом месте или, если хотите, - мире, измерении. Называйте как хотите - мне все равно.Я "просыпалась" каждый раз на улице, где была зима, но было тепло. Да, лежал снег, иногда был даже снегопад, но было тепло. Даже снег был больше похож на пух, мягкий и температуры моего тела, даже немножечко теплее, однако почему-то он таял на моей ладони...Я шла по узкой улице, меж круглых маленьких домиков, что были сделаны из зеркала, их крыша была из соломы. Я пыталась кричать - просто так, без причины. Мне просто хотелось услышать хоть что-то, кроме мелодии, которую создавали вибрации ветра, но я не слышала ничего, кроме нее...Мелодия ветра - она была прекрасна, она менялась от моего местоположения. В одном месте она была одна, а в другом - совершенно другая, но всегда гармонична и приятна. Такую я никогда не слышала.Что касается снега, - он блестел, но блестел не так, как обычный снег. Он поблескивал всеми цветами радуги, при этом оставаясь белоснежным.Я "просыпалась" там в разное время суток. Днем там было все серо и уныло. Не то чтобы мрачно, нет... скорее, просто очень и очень серо, рутинно. Там были люди, идущие по своим делам: мужчины, женщины, дети. Им не было никакого дела друг до друга (гнетущая, надо сказать, атмосфера!), даже родители не разговаривали со своими детьми...Ночью же там все было иначе: блестел тот самый снег, а если выйти из поселения (или же города), то можно было увидеть деревья: черные, с причудливыми ветками, совершенно без листьев, но зато с кроваво-красными цветами, лепестки которых, падая на снег, напоминали крупные капли крови...Ночью тут было достаточно светло, светила луна на темно-синем небе, горели звезды, был виден Млечный путь... Луна тут была практически белая, отдавала фиолетовым и светила намного ярче.Впервые увидев тут ночь, услышав симфонию ветра, увидев бегающие блики от домиков, я не поняла, что происходит, а когда вышла к деревьям, я начала задыхаться от такой красоты: нет слов, чтобы описать все это...Позже я подружилась там с серым котом. Кот мог говорить, был умен, ласков. Только глаза у него были очень уж необычными для кота - они были как кошачьи, но только зрачка видно не было, а его радужка была черной. Именно он сказал мне тогда записывать все свои сны детально и стараться проснуться, как только я оказываюсь в этом месте, потому что мне нельзя тут быть. Но я была абсолютно счастлива в этом месте ночью, ощущение эйфории... Я обожала это место и жалела, что это лишь сон.Кстати, я была единственной, кто отражался в зеркальных стенах домов...Зря я тогда не послушала кота, он ведь знал все, но не мог сказать это напрямую...Однажды днем, находясь в обычном рутинном "настоящем" мире, я занималась какими-то бытовыми делами, вроде бы чистила картофель, как вдруг зазвонил городской телефон. Я подошла, звонили из какого-то банка - предлагали кредит. "И сюда добрались", - подумала я и удивилась, мельком взглянув в свое отражение в зеркальном трюмо. Отражение было немного искажено, размыто. Подумала, что зеркало запылилось, и забила на это дело.Ночью я очнулась в том же городе, долго бродила, хотела выбраться к деревьям, но никак не могла найти дорогу, будто бы все изменилось. Даже симфония ветра была какой-то... ну, совсем уж не такой, как обычно...Я шла уже не зная куда. Все было иначе, дороги никуда не вели - будто идешь по кругу.И тут меня окликнул кот:- Я предупреждал тебя, тебе здесь не место. Проснись!Я очнулась на диване. Встала попить воды - жутко хотелось пить. Пошла на кухню и мельком глянула в зеркало - отражение исказилось еще сильнее. "Помою утром",- подумала я.Так прошла неделя, в итоге в обычном мире мое отражение выглядит как какой-то туман, который еле заметен, а при свете дня незаметен и вовсе. Но и в том мире оно тоже начало понемногу исчезать, кроме того - сам тот мир изменился. Я была так невнимательна и не замечала раньше, что он меняется чуть ли не ежесекундно, в мелочах, которые приводят к чему-то глобальному.Я не помню, как именно изначально все было, только и могу сказать, что красиво и все. Дневник с записями в реальном мире я не могу открыть, я не вижу теперь даже своих рук - я туман...Кот был прав - надо было запоминать все, каждую деталь, а не восхищаться, ходя с открытым ртом. Единственное, что от меня осталось еще в реальном мире, - голос, да и тот очень тихий, словно шепот...Сегодня все случится, сегодня меня не станет в обоих мирах. Кот, рискуя своей серой шкуркой, согласился мне помочь. Именно он и пишет этот текст под мою диктовку. Мое зрение в другом мире ухудшается, самочувствие ужасное, боль невыносимая по всему телу, будто меня жгут...***

Ключевые слова: Сны миры измерения деревья исчезновение авторская история

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