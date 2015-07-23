Рассказ домушника

РАССКАЗ ДОМУШНИКА.



Вся «феня» облагорожена, все совпадения случайны.



«Мы тогда квартирами да частным сектором занимались. Нас четверо было: я и ещё трое корешей. Даже сильно сказано, так, знакомцы. Не фартило, прямо скажем, но иногда очень хорошо складывалось. Вот так вот мы ходили, ходили, всё нормально. В одной хате на девку наткнулись, школьницу. Пацаны на неё скопом навалились. Одежду рвут, а она молчит от страха, вся ватная, делай с ней, что хошь.



Я-то глаза отвёл, не за этим пришёл как бы. Но чего-то меня кольнуло изнутри. Я ж вор и на гнилое дело не подписывался. Вытащил её из-под них, даже кое-кому в ухо съездил. Думал, убьют, а нет, ссыканули. Знать бы, что, возможно, этим от себя беду отвёл.



Где-то через месяц менты на хвост упали, пришлось из города валить. Занялись дачами с коттеджами. Сигнализация не у всех стоит, дорого. Собак тоже не очень держат. Почти в каждом доме и пожрать, и выпить, и ценности кое-какие есть. В одном доме неделю жили, пока хозяева по югам раскатывали. Вот им сюрприз по приезде!



Да что об том говорить, думаю, так обстоятельства нас вели туда. На нас-то грехов ой, как много всяких, на пожизненное хватит, вот судьба и решила точку поставить на похождениях наших.



Забрались ночью в деревянный дом, как раз перед ураганом. Ну не ураган, а очень сильный ветер был. Деревья валил, крыши срывал, прохожего рекламой убило. Писали в газете ещё.



В общем, влезли, обшарили, взяли, чего надо, и уходить собрались. Как вдруг один из корешей дверь под лестницей на второй этаж увидел, которой мы поначалу не заметили, а может, её и не было тогда вовсе. Чёрт его дёрнул её взломать, ума не приложу зачем. Это ж кладовка, что там брать. Нет, замок сбил и внутрь. И зовёт нас оттуда.



Пошли за ним. Там коридорчик узкий, прошли до конца. В конце дверь, открываем и выходим обратно, откуда входили. Круг дали, хотя не припомню, чтоб поворачивали. Всё, пошли к выходу, открываем дверь, и тут я замер… Что-то не так. Вроде всё, как и было, только нутром чувствую, изменилось что-то. Где ветер? Тишина гробовая и деревьев во дворе вроде не так много было. Да и что за деревья такие? Исковерканные, скрюченные, листва крупная, сморщенная.



Вдруг в одной из комнат свет включился. Кореша бегом к машине, машут мне, мол, давай быстрей. А меня не тянет за ними. Не знаю, почему, будто кто остановил, повернул обратно к дверце. А тут свет везде включился. Подбегаю к дверце, открываю и краем глаза замечаю хозяев. Аж сумку с добром выронил.



Не знаю, что это было. Вроде люди, но не совсем. Это как манекен в магазине за продавца принять. Вроде форма одна, а содержание разное. По идее, хозяева голосить должны, ментов звать, а эти молчат и как бы рывками двигаются.



Я под лестницу, почти на карачках по коридорчику, головой дверь открываю. Смотрю, за окнами ураган, деревья самые обычные, в доме никого нет. Придвинул к дверце диван - и ходу. До машины добрался, а там ни парней, ни вещичек. Завёл тачку и подальше от этого места, но когда пацаны в течение двух дней не вернулись, поехал назад.



А на участке этом ни дома, ни сада, ни забора. Пустырь заросший. У местных поспрашивал, никто ни ухом, ни рылом. Не было тут никаких построек, всегда пустырь был. Вот и думаю, что за то, что девку уберёг, бог сжалился. А парней я так больше и не видел».



2018.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:08

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Loyd Просмотров: 37 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:08 by

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