Санати

"Это выбор, а не случайность, определяет нашу судьбу "

Жан Нидич.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48

Причина: Авторская стилистика сохранена

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От громкого и резкого визга Санати подпрыгнул высоко в воздух и, упав на траву, быстро укатился в ближайший куст. Куст оказался колючим, и хотя колючки не могли причинить ему никакого вреда, ощущения были неприятные.Визг, беготня и крики возле стоящего в пяти метрах от колючего куста дома не прекращались. Между тем Санати оправился от неожиданного испуга. Чуть высунувшись из куста, он взглянул на источник визга - женщину лет тридцати пяти, бледную и перепуганную. Санати усмехнулся, и громким, приятным баритоном сказал:- Сама ты Чупакабра!Ответом ему стал глухой звук падения бесчувственного тела на подстриженный газон.Санати похихикал и подумал поджечь колючий куст, пусть вот полюбуются! Чего орать на всю деревню, еще и обзываться...Но вовремя вспомнив, какое его ждет наказание за поджог, Санати умерил пыл и подпалил только несколько колючек у своего носа."Ах да, дело между тем не терпит!" - подумал Санати и стал осторожно пробираться вдоль забора к нужному ему дому.Санати еще не был стабилен, поэтому его невидимость иногда давала сбои, а поручения надо было выполнять. Сначала он хотел исполнить нынешнее поручение ночью, чтобы риск быть замеченным был практически нулевым, но что-то подсказывало ему - время не ждет и ночью может быть уже поздно.Нестабильность Санати объяснялась тем, что он еще не сделал Выбор. Его Темное и Светлое еще боролись между собой, и никто из них не мог одержать верх. Сколько будет продолжаться эта борьба, Санати не знал, и, совершенно измучившись, он решил в какой-то момент - не помогать ни одной стороне, пусть всё идет само собой, ведь когда-то это должно закончиться, и наступит долгожданный Покой.На очередной подстриженной лужайке позади дома двое мальчишек играли с отцом в мяч, отчего Санати снова пришлось затаиться в большом кусте пиона - а ну как невидимость откажет посреди дворика - этак и до инфаркта можно кого-нибудь довести внепланово!Сидя в теньке, он вдруг ощутил на своей спине чей-то взгляд. Хотя Санати и был теперь невидим, он по привычке всё же слегка испугался и резко повернул голову. В метре от него сидел полосатый серый Кот с красивым белым пятном на груди. Кот пристально наблюдал за Санати.- Здравствуйте! - неслышно сказал Коту Санати. - Я прошу прощения за беспокойство, но у меня срочное дело тут, недалеко.- И вам не хворать, - так же неслышно ответил ему Кот и прищурил свои зеленые глаза. - Надеюсь, дело не к моим подопечным? А то меня не предупредил никто, и да, я - против однозначно, и потому буду вынужден доложить. Это, знаете ли, произвол - им еще детей поднимать надо! - продолжал безмолвно возмущаться Кот.- Не беспокойтесь, я не к вам, - Санати поднял голову повыше, выпрямил спину и открыто посмотрел на Кота, чтобы у того не осталось сомнений.- Ну что ж, это радует, - спокойно ответил Кот, но напряжение в его голосе не исчезло.- Позвольте откланяться, мне нужно спешить! - как можно дружелюбнее сказал Санати Коту и снова двинулся вдоль забора, выбрав момент, когда дети и их отец зашли в беседку.- Желаю удачи, - ответил Кот, но проводил Санати до края участка, видимо, чтобы удостовериться, что тот действительно ушел."Ну, надо же, какой заботливый! - думал Санати. - А ведь всем говорят, что нельзя к подопечным привязываться сильно, и не просто так это говорится. Наверное, есть в этом совете рациональное зерно. Однако окрас шерсти ему красивый достался!". Где-то внутри Санати шевельнулось что-то наподобие зависти.Санати отбросил эти мысли прочь и еще раз подосадовал на то, что плохо рассчитал длину Нити и настолько промахнулся с перемещением, что вот теперь и пришлось ползти по теньку вдоль заборов!Внезапная волна накрыла Санати, да так, что он еле перевел дух. Он понял, что добрался до нужного места.Между тем наступили сумерки, солнце скрылось за горизонтом, а вечерняя туманная дымка уже наползала с оврага на околицу, укрыв покрывалом подножья вековых дубов, обрамляющих крайние ряды деревенских домов. Санати залюбовался закатом, и внутри него вздохнуло и вздрогнуло то, что еще оставалось в нем отголоском прошлой, человеческой жизни...Темный импульс вновь накрыл волной и вырвал Санати из созерцания засыпающей природы.Он решительно направился в открытую дверь стеклянной веранды дома, смотрящего на него темными окнами. Чем ближе подходил Санати к дому, тем труднее ему становилось перемещаться - материя сгущалась, вибрировала и гудела, когда Санати протискивался сквозь нее к дому.Санати увидел Его. Он сидел на стуле у кухонного круглого стола, перед ним стоял стакан с водкой, рядом стояла бутылка, еще бутылки стояли и лежали в углу кухни. Посреди стола лежал черный табельный пистолет."М-да-а, видимо, давненько заливает! - подумал Санати. - Ну что ж, значит, так тому и быть, решил - так решил, идиот! Пить надо меньше!".Глаза Санати налились красным огнем, горячее приятное тепло разлилось внутри него и заиграло, как хорошее вино в крови.Он присел на корточки рядом с Ним и зашептал на ухо:- Давай, чего ты! Покончи с этим один разом, и брело оно всё к чертям! - тут Санати нехорошо усмехнулся и ощутил, как клыки удлинились до его бестелесной нижней губы.Человек протянул руку к пистолету, но в последний миг передумал и взял в руку недопитый стакан, в один мах выпил остаток. Зажмурил на мгновение глаза и вновь пустым взглядом уперся в пистолет.А Санати сидел и шептал, шептал Ему на ухо, обещал и сулил желанное..."Слишком долго!" - подумал Санати и усилил свои увещевания.Человек вновь протянул руку и взял холодную смертоносную железку в руку.- О да! Давай! - взвился Санати и ощутил, как его окутала тьма, будто черным шелком оборачивая его очертания.Санати уже осязал приятное предвкушение и, подняв руки, положил их на плечи Человеку, чтобы уж наверняка убедить, завлечь...Как только невидимые руки Санати коснулись вздрагивающих нервных плеч молодого человека, сознание Санати едва не взорвалось!Боль! Боль! БОЛЬ! Билась и пульсировала в каждой клеточке, каждом уголке сознания Санати, от этого он охнул, и ноги его подогнулись. Однако оторвать рук от плеч Человека он не смог. Боль лилась в него, перед глазами мелькали картины, делая эту боль еще сильнее и явственнее: смех, солнце, пахнущие ванилью руки красивой молодой женщины... мама. Мамочка! Школьный портфель, смеющиеся дети, зима, хоккейная клюшка в руках отца... Вика. Серые глаза, теплые как море… Русые прядки, непослушная челка... Прохладный ветер и синяя даль... Дашка. Смешное розовое существо, нос кнопочкой... И… БОЛЬ, боль безмерная, бесконечная, нет ей края, нет дна! От этой боли счастливые картины жизни били еще сильнее, остриями тысяч игл втыкаясь в сознание...Нет больше Вики, нет Дашки, никого нет - только он один и БОЛЬ! Никого и ничего вокруг, боль везде, в пустом воздухе, в высоком небе...Санати с трудом поднял взгляд и увидел, что Он уже приставил дуло к голове, палец дрожал на курке.- Нет! - Санати ухватил дуло обеими руками, изо всех сил дернул пистолет на себя.Слабая рука Человека дернулась и выпустила смертоносное железо, пистолет отлетел в угол.Санати обнял Человека, укрыв собой - он хотел впитать в себя всю Его боль, пусть всё ему, Санати - он справится сам. Только бы Он... только бы не Ему...Если бы Санати мог плакать, наверное, ему было бы легче. Но за него заплакал Человек. Слезы текли по небритым щекам, капали на белую столешницу...Санати обнимал Человека и говорил, говорил без остановки, безмолвно и уверенно находил слова и образы...***Санати вышел из дома Человека на рассвете. Солнце еще не взошло, только первые проблески зари загорались на востоке.Человек спал. Пистолет валялся в углу дома, но он больше был не нужен. Санати знал, что пистолет не опасен теперь для Человека.На этот раз без приключений Санати шел по дворам к Нити, по пути кивнув сидящему на окне своего дома Коту, который с великим изумлением смотрел на Санати.Постояв у начала Нити, Санати вдруг передумал перемещаться и направился к приоткрытому окну дома. Санати сел на подоконник и заглянул в комнату.В глубине тускло горел ночник и пахло лекарствами. В кресле, неловко свесив голову, дремал мужчина, а на кровати беспокойно спала женщина. Та самая, которая накануне днем обозвала Санати чупакаброй, и которую он после так здорово напугал.Санати подошел к кровати, провел рукой по чуть тронутым ранней сединой волосам женщины, нагнулся и поцеловал ее в лоб. Женщина вздохнула и заулыбалась во сне.Санати удовлетворенно улыбнулся и направился к концу Нити...***- А, вот и ты. Наконец-то, входи же, - улыбнувшись, сказала ОНА.Санати нерешительно вошел, еще полный переживаниями, и от этого его немного трясло. Опустившись на колени, он не решался поднять взгляд на НЕЕ.- Я вижу, ты сделал выбор. И очень этому рада, - Санати услышал улыбку в ЕЁ голосе.- Ты понимаешь, ЧТО тебя ждет? Еще есть время передумать, - мягко сказала ОНА и положила ему на голову свою теплую ладонь.- Нет. Я не могу передумать! - тихо, но твердо сказал Санати и почувствовал, как исчезают длинные клыки под его губой и два чуть наметившихся нароста на голове.- Что ж... Иди, Санатаниэль, и отныне и до века это есть имя твоё! - гулкий и глубокий ЕЁ голос разнесся и отразился эхом со всех сторон.Санати... Хотя нет, уже - Санатаниэль, шел к Хранителю Нити, и на душе его был долгожданный Покой.- Здравствуй, Санати, ну, как оно прошло... - Хранитель осекся на полуслове, увидев Санатаниэля, спохватился тут же и опустился на колено, склонив голову.- Здравствуй, Хранитель. Встань, друг, и дай мне Нить, время идет, а ОНИ не дремлют, ты знаешь... - ответил Санатаниэль и ощутил, как у него за спиной с легким шелестом раскрылись большие и ослепительно-белые крылья. Его крылья.

Ключевые слова: Ангел демон выбор боль жизнь помощь свыше авторская история

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