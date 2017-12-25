Палец



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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 1 0 Сегодня, 14:20 by

Довелось мне как-то пить в компании медиков, и там я услышал одну интересную историю. Нет, историй, конечно, было рассказано тогда полно, врачам есть, что рассказать смешного, а иногда и отвратительного. Юмор у них грубоватый и своеобразный, но таковы издержки профессии. Без определенного чувства юмора хорошим врачом не станешь. Один медбрат рассказал историю о беременной жене лесника, анестезиолог рассказал, как он шутил над пациентами, показывая им «тот свет», а хирург один раз удалял аппендицит без наркоза, потому что наркоз забыли вколоть, и пациент просто лежал и терпел, пока его резали и зашивали.Все эти истории известны и давно выложены в сеть, найти их можно почти на любом развлекательном ресурсе или на медицинских форумах в разделе «Юмор». Но я хочу сейчас написать одну историю, которую я услышал в тот вечер в компании медиков, и я не нашел ее ни на одном сайте.В той компании был один молодой хирург из глубинки, который непонятно как с нами оказался. Не то он был чьим-то хорошим знакомым, не то чьим-то родственником – я до конца не разобрался. Но парень компанию не портил, а наоборот, поддерживал беседу, шутил и острил в тему. Вот тогда он и рассказал нам эту историю. Я ее перескажу от первого лица, так удобнее.До перевода сюда в столицу я работал в областной больнице в городе N. Больше всего среди моих пациентов было травмированных. Если не считать операций по удалению аппендицита и сложных родов, то большую часть составляли люди с ножевыми ранениями, полученными в пьяных драках, причем как среди молодежи, так и среди уже почти пожилых людей. Плюс ДТП на дорогах, плюс обгоревшие на пожарах. Еще был у меня один пациент, который приехал из деревни в нашу больницу для удаления лишнего пальца. Было у него на одной руке шесть пальцев. Я этому никакого значения тогда не придал, ну бывают люди с врожденными дефектами, ничего особенного. Ампутировал я ему лишний палец, и забыл о том мужичке, дел и поважнее хватало.А через полгода этот мужичек снова пришел и с такой же просьбой, отрезать лишний палец. Я, конечно, многое видел, но чтобы удаленная часть тела отросла – нет. Я внимательно осмотрел его руку: был на самом деле у него лишний палец между указательным и безымянным. Обычный палец, с розоватым ногтем и фалангами, вполне здоровый и рабочий палец, только лишний. Я того мужичка конечно вспомнил и точно могу сказать, что лишний палец я ему ампутировал, и других дефектов у мужика не было. Но как тогда объяснить тот факт, что этот же самый мужик сидит снова напротив меня с тем же самым лишним пальцем на руке?Я пристально посмотрел на мужика и тихо спросил:- Вы же полгода назад приходили уже сюда?– Да, - мужичок хмуро смотрел на свою руку. - Приходил, и Вы мне отрезали это…, - он помедлил, - эту гадость. А потом она выросла еще быстрее, чем в первый раз. – Он сжал кулак и снова выпрямил пальцы.– Что значит «выросла еще быстрее» - разве этот палец у вас не с рождения? – спросил я, опешив.Он помедлил с ответом: – Нет.Я стал судорожно вспоминать подобные факты в медицине, попытался проанализировать возникшую ситуацию, но не смог. Я много чего видел за свою практику – и раздробленные кости, и перерезанные артерии и фонтаны крови, и внутренности из распоротого живота, которые люди приносили сами в своих руках, но такого простого, но в тоже время пугающего своей необычностью случая – у меня не было.Я постарался задать самый умный вопрос в данной ситуации:- Когда этот палец вырос у Вас в первый раз?Мужичок молчал, а мне приходилось ждать его ответа. Наконец, он сказал: - Вы доктор, вы должны хранить тайны из-за клятвы Гиппо… как там его?- Гиппократа, - подсказал я, - но вот только, если эта тайна не связана с нарушением закона.Мужичок вздрогнул и как-то поежился, потом перевел взгляд на меня.– Мне уже все равно, если сочтете нужным, то можете сдать меня ментам, если хотите. Ведь я, и вправду, нарушил закон. – Он помолчал. - Нарушил и теперь сам страдаю. – Он снова сжал и разжал кулак с лишним пальцем.– Расскажите, - просто сказал я. – А потом я приму решение.И он рассказал.Мужик этот работал трактористом в ближней деревне и имел какие-то отношения с местной бабкой, уж какие это были отношения, я не знаю, и уточнять не стал, но мужик частенько бывал в ее доме и хорошо был осведомлен о ее жизни. Бабка та была из простых, из деревенских и как таковых сбережений-то у нее не было. Но была у нее одна реликвия в виде золотого кольца с бриллиантом.Как-то бабка обмолвилась мужику, что кольцо это в свое время принадлежало русской императрице и стоит уйму денег, вот только как оно к этой бабке попало, мужик не знал. Кольцо бабка всегда носила на пальце и никогда не снимала, говорила, что оно ей очень дорого и что снять его невозможно, и что похоронят ее вместе с этим кольцом.Через какое-то время бабка померла, и похоронили ее с этим кольцом, может, не заметили, а может, и не придали значения. Так или иначе кольцо никто с ее пальца не снял. Тракторист это видел, и решил завладеть драгоценной вещью. Тем более, что делать практически ничего не надо, и вреда никому не будет. Только выкопать бабку, снять кольцо и все.Сказано-сделано.Пришел он вечером к могиле, выкопал землю до крышки гроба, кое-как потом эту крышку снял (я верю, что очень неудобно стоять в яме на крышке гроба и пытаться ее же и открыть). Мужик нащупал скрещенные руки бабки и стал искать кисти рук. Нащупал их, и на одном из пальцев он нашел кольцо. Мужик дернул рывком кольцо, но оно осталось на пальце у мертвой бабки. Он стал крутить кольцо в разные стороны, но крутилась только рука мертвеца, а само кольцо крепко сидело на пальце и даже на миллиметр не сдвигалось.Он дернул еще раз почти изо всех сил, и услышал, как внутри гроба что-то хрустнуло. Может, связки или хрящи мертвой бабки, а то и просто рукав ее одежды. Мужик склонился над мертвой старухой, почти полностью забравшись в гроб, и положил ее палец с кольцом себе в рот, чтобы смочить слюной, потом еще раз резко дернул, но кольцо оставалось на пальце. Тогда он поднялся, протянул руки к краю могилы и взял лопату. Острием лопаты он стал бить по пальцу бабки. На десятом замахе палец был отсечен. Тракторист получил наконец свою реликвию.После этого мужик очень долго искал нужного покупателя. Он понимал, что такую уникальную вещь просто так в ломбард не заложишь, и на общедоступный аукцион не отнесешь. Поэтому он почти год искал и подбирал человека, который, в итоге, свел его с покупателем, который, в свою очередь, не просил никаких объяснений, а просто заплатил наличными неимоверную для мужика сумму.Дело было сделано.Мужик оказался «с головой», и не стал пропивать и проматывать вырученные от продажи кольца деньги, а стал акционером одного из ведущих машинно-тракторных заводов.А потом он стал ощущать у себя на руке между указательным и безымянным пальцем легкий зуд. Сначала зуд был еле заметным, он просто не обращал внимания, почесывал это место и все. Потом чесаться стало сильнее, еще через неделю стала проявляться косточка под кожей или нарост, еще через месяц этот нарост вытянулся на пять сантиметров, а еще через 3 месяца он по длине почти сравнялся с указательным пальцем и на нем проявился ноготь. Потом мужик пришел ко мне в больницу, где я, не задумываясь, и ампутировал ему лишний палец. А через месяц этот палец снова вырос у него на том же месте.Я сидел с раскрытым ртом, наподобие малолетнего ребенка, который с жадностью слушает рассказ про войну, индейцев и шерифов. Вот только логики в таких рассказах было больше, чем в истории мужика-тракториста. Мужик замолчал, молчал и я. Я пытался найти хоть какое-то внятное объяснение появления лишнего пальца, и не находил.Тракторист первый прервал молчание.– Сдадите меня ментам? – он покачал головой. - Или просто отрежете еще раз палец? – Правда, он, скорее всего, отрастет у меня теперь в течение недели. – Он потупился и глядел в пол, а я задумался. Сдавать? Незачем. Дело давно сделано, все равно никто никаких прав на кольцо не предъявляет. Сдавать мужика, чтобы у него все отобрали, оставили без копейки и засудили? Зачем? По большому счету, бог ему судья. При этой мысли я улыбнулся – я-то врач, и в Бога не верю.- Нет, сказал я, - сдавать вас не буду, а вот попробовать кое-то можно. - У меня давно мелькала какая-то призрачная мысль, но только в этот момент эта мысль сформировалась в голове. – Вы бросили отрубленный палец женщины в гробу?- Да, - мужик посмотрел на меня настороженно.– А что, если мы пришьем ей палец? - продолжил я, смотря на мужика. - Отроем еще раз могилу и пришьем, может тогда все закончится?Мужик ошарашено глядел на меня.– Вы хотите влезть в гроб? - Его губы стали слегка дрожать.– Не хочу, - промолвил я. - Но надо же что-то делать. У меня вдруг появилось стойкое ощущение, что с открытием гроба все решится само собой. Страшно мне не было, мертвецов я повидал за свою жизнь больше, чем Ганнибал Лектор.В ближайшие выходные я приехал к мужику, и ближе к вечеру мы вдвоем пришли на кладбище к могиле старухи. Мы эксгумировали тело, и я скрепил ее палец специальным штифтом, который позаимствовал из больницы. Я-то знал, что пришивать там будет уже не к чему, за столько лет тело полностью разложилось, и остались только кости. Потом мы закопали могилу, и я уехал домой, договорившись, что тракторист обязательно уведомит меня о каких-либо изменениях с его рукой.Примерно через месяц ко мне в больницу влетел этот мужик. Он был радостно возбужден, схватил меня за рукав и потащил в мой кабинет.– Вот, полюбуйтесь! - крикнул он, и вытянул руку. Я уже знал, что увижу, но все равно внимательно посмотрел.Лишнего пальца у мужика не было. Была ровная кожа, я пощупал места между его пальцами, и никаких патологий не нашел.– Видите? Сработало! – возбужденно крикнул тракторист.Я радостно закивал.– Вы гений! – Выпалил он. – Сработало! Он стал яростно трясти мою руку.Потом мы выпили неразбавленного спирта прямо в моем кабинете, но говорить нам было не о чем. Мы просто крепко обнялись на прощание.- Это все? – почти разом спросили мы.- Хорошая байка, - протянул анестезиолог.- Складно врешь, - согласился медбрат. – Складно врешь.Все засмеялись.Молодой хирург в задумчивости обвел нас взглядом.- Нет, это не конец, - сказал он. - К сожалению.Медбрат, воспользовавшись паузой, долил нам всем водки, и уставился на хирурга:– Тогда заканчивай свою историю! Что там случилось еще?Хирург вздохнул.- Примерно через полгода тот тракторист снова пришел ко мне в больницу. Но был он совсем невеселый. Я без лишних слов провел его в свой кабинет, и тут же осмотрел его руку. – Хирург помолчал. – На его кисти не хватало четырех пальцев, а большой, пятый палец был уменьшен ровно на одну фалангу. Помню, от неожиданности я брякнулся на стул, но промахнулся и больно ударился об пол.– Они сами отвалились? – прошептал я.– Да, - чуть не плача, ответил тракторист.У меня немного помутнело в глазах, я поднялся на ноги и все-таки сел на стул.– Вы меня извините, - начал он, - что потревожил, но мы договаривались и… вы ведь хотели быть в курсе?– Да, хотел, - ответил я хрипло, - но никак не ожидал такого.– Я сам не ожидал, думал все уже позади. Чертово кольцо, да гори оно в огне! - выкрикнул он яростно.В этот момент я заметил у него в глазах нездоровый блеск.– Я знаю, что мне делать, - проговорил мужик уже более ровным голосом. Он немного подумал, а потом похлопал меня по плечу, и ушел, аккуратно закрыв дверь.Больше я его не видел. Вернее, живым не видел. Вернее… зимой его привезли в больницу при смерти от переохлаждения. Он всю ночь провалялся на улице, окоченевшим от мороза. Диагноз был простым – он был пьян в стельку и уснул в сугробе. Один раз, при мне, он пришел в сознание, но меня не узнал. Он все время бредил и повторял: «Гори в аду», «Гори в аду».Только позже я узнал, что в его деревне какие-то вандалы вскрыли могилу какой-то старой бабки, облили ее бензином и сожгли прямо в гробу.Хирург оглядел нас, но больше ничего не добавил.Мне тоже нечего добавить, кроме того, что мы молча допили свою водку в рюмках, и стали расходиться по домам.Автор - Murzak.

Ключевые слова: Старуха смерть могила гроб кладбище кольцо расплата творческая история

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