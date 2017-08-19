Преследующая тень

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Типичный Мистик Просмотров: 20 Комментарии: 1 0 Сегодня, 19:38 by

Работаю допоздна каждый день, сначала добираюсь на метро, а потом иду пешком километра четыре, потому что автобусы уже не ездят. В эту ночь я вышел очень уставший, дошёл до станции, дождался свою электричку, сел вдали от народа и стал читать книгу. Через какое-то время начал боковым зрением замечать тень на полу возле меня, подумав, что мест свободных нет, значит, кто-то встал рядом.Выйдя на своей станции и приближаясь к эскалатору, вновь увидел тень на стене, идущую прямо за мной, остановился, обернулся - никого нет. Странно. Оказавшись уже наверху, я насладился летним воздухом и продолжил путь. Думая о том, как поскорее поужинать и лечь спать. Идя вдоль зданий, мне казалось будто за мной следят, но шагов не слышно, а тень была, причем необычная, длинная и пальцы как ветки. Деревьев рядом нет, откуда отбрасывает, непонятно. Преодолев полпути, на меня накинулась паника, тень преследовала, и становилась четче. Ускоряю шаг, она тоже, торможу, и она следом. Человек не успел бы так быстро спрятаться, да и некуда. Простояв пять минут и осматриваясь, я, на удивление для самого себя, неожиданно рванул, поглядывая на стену, на ней тянулась тень из жутких рук, пытаясь поймать. Впереди был фонарный столб, не думая, забежал в освещенный периметр, отдышался. Что же это за ерунда? Вокруг ни души, а тень есть.До дома оставался ещё квартал, набравшись сил, что есть мочи махнул галопом, а позади раздались уже шаги, она тоже бежала и увеличивалась в размерах. Ноги подкашивались, что же происходит? Мерещится? Нет, она реальная. Увидев свой подъезд, на ходу достал ключи, ловким движением открыл дверь. Лифт как назло сломан, пришлось подниматься на седьмой этаж, утомленность сказывалась. Перепрыгивая каждые две ступени, удивляясь себе, добрался до своей двери. Нервно стал втыкать ключи в замок, снизу начали топать. "Хоть бы соседи, - подумал я. Вот уже, повернув ключ, и переступая порог, меня хлопнули по плечу. Пулей влетел в квартиру, захлопнул дверь и, тяжело дыша, снимал ботинки. "Что это было?" - задавался вопросом. В звонок позвонили, нехотя взглянул в глазок, на стене была тень. Неожиданно постучали, я отпрянул и потерял сознание.

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