Чёрный хрусталь. Часть пятая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:31

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:31 by

Чёрный хрусталь был легендой, появившейся после первого похода во Мрак. Будто бы где-то в глубине Дворца есть чёрный камень, дающий человеку необъяснимое могущество. Якобы, обладая осколком Чёрного хрусталя, можно было подчинить себе Мрак.Никто точно не знал, где спрятан этот камень. Некоторые утверждали, что видели его и даже как будто откалывали кусочки. Такие "хрусталинки", сделанные из обычного черненого хрусталя, продавались в темных подворотнях за баснословные суммы. Естественно, что пользы от них не было никакой, а потому легенду постепенно стали считать просто беспочвенным мифом, впрочем, не забывая о ней.Но дня три-четыре назад в Сен-Риальде явился некий человек, представивший новейшие научные факты, доказывающие существование Чёрного хрусталя и даже за скромную сумму в пятьдесят серебряных лун (за эти деньги можно было купить небольшой дом) указывал его местоположение, правда, всем разное.Но Криаль твёрдо решил найти камень, если он вообще существует, и потому выложил целых сто лун, благо после недавнего удачного похода во Мрак деньги были. Тогда приезжий, клянясь всем, чем можно и нельзя, доверительно сообщил, что кристалл Чёрного хрусталя невероятных размеров давно уже пророс в тронном зале Дворца, хотя показывается он не всякому. Для того, чтобы кристалл уж наверняка показался, Криалю был также вручен не то оберег, не то талисман, в общем - маленькое латунное колечко с гравировкой из спиралек и треугольников.И вот теперь Криаль стоял в тронном зале Дворца, сжимая в руке заветное колечко. "А приезжий-то не соврал... - думалось ему. - Вон ведь, сколько здесь этого хрусталя, иди да бери...". И он шагнул к кристаллу.В тот же миг чернота по углам закопошилась, заворочалась, будто разбуженный зверь в своей берлоге. Тысячи голосов зашипели: "Не тронь! Оставь! Прочь, прочь, человек!". Но Криалю было не до них. Он выстрелил в самый центр кристалла, заставив содрогнуться древний зал. Свинцовый цветок расколол гладкую поверхность Хрусталя, и тонкая пластинка, мертвенно тусклая и, вместе с тем, неуловимо живая, неестественно плавно опустилась в протянутую руку.Кровокусы, Скитальцы, Курукусты, было повылезшие из своих потайных нор, дабы полакомиться плотью и кровью чужака, склонились в уродливом поклоне, признавая власть нового господина.Как во сне, Криаль прошел к выходу из зала. Твари расступались перед ним, что-то угодливо шепча. Коридор больше не казался таким темным - клубящаяся чернота пропала вместе с шорохами и топотом. Криаль чувствовал силу, какой доселе не испытывал никогда. Теперь для него не было ни одного скрытого места во всем Мраке. Он мог заглянуть в самую темную щель, тайники сами раскрывали свои сокровища, как бы говоря: "Возьми!". Он видел как на ладони каждое чудовище - со всеми его помыслами. Их серые и почти бесцветные ауры суетливо копошились во Мраке.Впереди уже был виден просвет дверей, когда поперёк дороги возникло странное существо, каких Криаль не видел раньше. То был человек, весь будто облитый кровью. Всё его одеяние было окрашено в багрово-красные тона. Алый цилиндр, красная мантия, багряные туфли с каблуком. В Сен-Риальде так одевались лет двести назад.- Прочь с дороги! - приказал ему Криаль.Но существо не шелохнулось. Криаль попытался прочесть его ауру, но взгляд застилала багровая пелена.Бесчисленные тени, желая угодить повелителю, устремились на незнакомца, скрежеща зубами, облепили его и тут же опали, как сухая листва.Криаль побледнел и крикнул ему:- Кто ты такой?Незнакомец чуть помедлил с ответом и отчеканил:- Мое имя - Кахурдук. Впрочем, вероятно, тебе оно ничего не скажет, ведь вы, люди, привыкли называть меня иначе - Красный человек...При этих словах пол заходил ходуном, будто силясь стряхнуть незваного гостя, двери отчаянно заскрипели, весь Мрак выл, стонал, ревел от какой-то нестерпимой боли. Красный человек неторопливо вытянул откуда-то из воздуха длинный тонкий кинжал...Криаль быстро выставил вперёд свою пластинку. Ответом ему был лишь громкий и раскатистый смех. Кахурдук взмахнул кинжалом, и пластинка, лениво хрустнув, рассыпалась в мелкую пыль. Ещё взмах - и Криаль, истекая кровью, рухнул на колени. С трудом он направил на врага карабин. Спустил курок... Тело Красного человека полыхнуло кровавой вспышкой. Снова выстрел... Кахурдук продолжал стоять, не двигаясь. Снова, всего лишь на долю секунды, мелькнул в воздухе кинжал, и карабин, стремительно ржавея, истлел в руках Криаля. В это же время, где-то позади, послышался гул.Криаль потерянно обернулся - по коридору неслась река крови. Крови алой, багровой, бурой, розоватой и даже черной... Она сочилась отовсюду: из комнат, из щелей в стенах и полу... С потолка шел кровавый дождь.Что был человек в этом потоке? Лишь часть его, такая же кровь... Криаль захлебывался в этой крови, она обволакивала разум, как дурман. И только в висках стучал холодный железный голос - голос, в котором смешались голоса приезжего, вурдалака, Карлеонне, самого Мрака... Голос, который гремел:" Я - Кахурдук, порождающий смерть и пожирающий её... Я - убийца миров... Я - чистильщик... Я..."."Какой это всё бред... - подумал Криаль. - И Мрак, и Кахурдук, и этот Чёрный хрусталь... А ветер-то дует наискось, со свистом, - пронеслось напоследок в его голове. - Зря я сегодня пошёл...".

Ключевые слова: Мрак Кахурдук хрусталь кровь воин смерть

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