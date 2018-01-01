Чёрный хрусталь. Часть третья

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:07

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 8 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:07 by

На сотой ступеньке Криаль подумал, что лестницу можно было бы сделать и покороче. В огромных вазах, установленных на площадках, вместо цветов кустилась Ведьмина прялка, спуская в проход свои длинные ветки, облепленные седым липким пухом.Криаль извивался змеей, лишь бы не коснуться их. Если подцепишь такую пушинку, идти дальше можно не пытаться - каждая тварь будет ловить твой след, земля перестанет держать, даже дышать будет труднее.Но вот и верхняя площадка. Криаль постучался в двери. Здесь все должно быть по правилам. Если входишь в дом - постучи. Конечно, когда Они внутри, тёплого приёма не жди, но если не постучать...Створка двери отворилась. На пороге стоял высокий мужчина в чёрном фраке с серебряной цепочкой. Он радостно-зловеще улыбался в два ряда стальных заклепанных зубов.- Я - Абрахам, дворецкий замка Чёрного хрусталя, - театрально объявил он.Голос его напоминал звучание надтреснутой шарманки, что играла по праздникам у ратуши.- Можно войти? - осведомился Криаль.Если эти твари хотят играть в такую игру - надо принять её правила.- Да-да, конечно... - пробормотал дворецкий. - Стюард, ознакомьте гостя с меню!Почти уже проскочив в темноту холла, Криаль почувствовал, что Абрахам ухватил его за локоть.Раздалось шипение:- Вас нет в списке приглашённых!В следующую секунду громыхнул выстрел, и карабин выплюнул в пространство пулю. Чёрный фрак расцвел лоскутками разорванной ткани, затем вспучилась обшивка механизмов, и, наконец, где-то в глубине шестеренок и винтов, из которых состоял дворецкий, глухо скрежеща, распустился свинцовый цветок.Абрахам замер, хватка его ослабла. Теперь он даже не мог говорить, лишь издавал глухие лязгающие звуки. Криаль высвободил руку и сделал несколько шагов вперёд, в темноту холла.Внезапно где-то в дальнем углу вспыхнули два мертвенно-блистающих красно-зелёных глаза.Криаль торопливо забормотал:- Что потрачено - вернись, что ушло, то воротись.Здесь, на перекрёстке мощных потоков энергии, даже такие простые фразы могли сработать как заговоры. В обойме что-то гулко стукнуло - отстреленные два патрона вернулись назад. Глаза твари были уже на мушке, но в этот миг метнулась черная даже для темноты тень, и длинные, словно проволока, когти вспороли ткань и кожу. Руку жгло как огнём."Хорошо хоть, что я правша, а он зацепил левую..." - подумал Криаль.Прицел спусковой крючок, выстрел. Из дула вырвалось пламя, и холл на несколько мгновений озарился светом. Теперь Криаль увидел "стюарда". То был огромный двухметровый упырь. Из под спутанных длинных волос пространство сверлил полубезумный, будто скребущий самую душу, взгляд. Бледная, покрытая струпьями кожа, длинные чёрные когти и зубы, вытянутые и тонкие - прямо как гвозди.Криаль выстрелил снова, ещё и ещё раз. Он чувствовал, что пули нашли свою цель, но упырь и не думал униматься. Его тень металась и плясала во вспышках пламени.Он зловеще хохотал, насмехаясь над этими попытками.- Ты не убьёшь меня так! - рычал упырь - Я уже мёртв... Сколько раз я уже умирал? Десять? Двадцать? Может быть, сто? Не помню... Я бессмертен, как эта тьма, как сама смерть... Так стань таким, как я, жалкий человек...Упырь подходил все ближе, для него это была лишь игра, но Криаль не любил игры. И вот, когда чудовище подошло совсем уж близко, он ударил его штыком прямо в глотку.Упырь опешил от такого выпада, но Криаль не стал дожидаться, пока он очнется, и, выпустив в рану все оставшиеся пули, кинулся по едва различимому коридору - в самую глубь дворца.На первой развилке он повернул направо и, с размаху стукнув в дверь прикладом, скрылся в одной из комнат.Впрочем, если бы он на минуту задержался, то смог бы различить в полумраке холла фигуру, облаченную в красный плащ, проскользнувшую в темноту, ступая по кровавым следам.

Ключевые слова: Замок упырь дворецкий воин выстрелы авторская история

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