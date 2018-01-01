Чёрный хрусталь. Часть вторая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:33 by

За Изгородью начинался Сад. Точнее то, что когда то было садом... Раскол действует на все по-разному. И сад превратился в металл. Это был причудливый лабиринт заржавленных деревьев и кустов. Если приглядеться, можно было различить каждую прожилку на листьях. Но у Криаля не было на это времени. Нужно было пройти Сад как можно быстрее.Эта часть Мрака была самой обширной и изношенной. При ходьбе ты рисковал попасть в трещину раскола. А это даже не смерть, это хуже. Впрочем, как и остаться здесь, на поверхности. Впереди послышался стон. Криаль поднял карабин, но тут же опустил. Впереди было то, точнее тот, о ком ходили слухи по всему посаду.Это был Райд Карлеонне. Он был, по сути, первым, кто решил, что во Мраке можно добыть немало полезных вещей. Он стал первопроходцем этого странного места, где Вселенная, забыв про свои же законы, заигралась в каком-то бреду. И вот теперь... Он стал жертвой своей самонадеянности. Криаль слышал о том, что случилось ещё два дня тому назад.Суть заключалась в том, что старик, то ли по гордости, то ли из старческого маразма, решил, что можно нарушить главное правило Мрака: кто бы ты ни был, зачем бы ты ни пришёл, помни, нельзя принести во Мрак оружие. Не важно, будь то новомодные скорострелы, или простой нож, Мрак не простит. И не отпустит.Эту ошибку допустили вояки, когда пришли сюда - они принесли оружие. А потому из десятитысячного легиона назад не вернулся никто. Кому-то посчастливилось, и он погиб сразу, пока Раскол ещё не окреп. Но большинство, более тренированные, живучие, продержались дольше. Они выкосили сотни тварей, пока тех ещё можно было убить. Спасибо и на том. Но потом Мрак взял свое, и те, кто сражался с тьмой, сами стали её частью. И вот, карабины, ружья, просто палаши, хранятся где-то в зарослях металла и берегут память о тех, кому принесли лишь вечные муки.Теперь перед Криалем был Карлеонне, то что осталось от него. Он почти весь врос в огромную, заржавевшую от искривленного времени ель. Он не мог говорить, а лишь с мольбой указывал взглядом на свою правую руку. Криаль понял этот взгляд. Рука была с секретом. Хитроумный протез, превращающийся в кинжал. Металл ещё не успел срастись, и клинок достать было довольно легко. Теперь осталась лишь последнее - самое горькое. Но закон лучше не нарушать - если твой товарищ по ремеслу попал в ловушку и помочь больше нечем, оборви его страдания, пока можешь ... Карлеонне умер тихо, без хрипа и крови...Старика было жаль. Хотя у него не было настоящей родни, каждый, кто хоть раз ходил во Мрак, был его братом или сыном. Но здесь нет времени на горе. Здесь вообще нет времени. А потому не стой на месте, только вперёд, вперёд, и ни шагу назад.Ржавые струпья сада остались позади. И хотя Криаль и чувствовал чей-то взгляд на своих плечах, он больше не решился обернуться.Пройдя через вычурные и неестественно вывернутые ворота Сада, он ступил на парадную лестницу Дворца, лестницу, ведущую к смерти или к богатству...Странный выбор. Но весь Раскол - одна большая странность...

Ключевые слова: Ночь воин сад смерть творческая история авторская история

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