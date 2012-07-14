Так пахнет в раю

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:16

Upadok Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:15 by

В какой момент мы свернули не туда? Человек – существо крайне любопытное, склонное к изучению незнакомого, поиска истины и ответов. Когда мы потеряли это качество? Стали потребителями, которые не видят ничего дальше “самого главного” – самого себя.Неужели страх победил? Всё сверхъестественное и необъяснимое – это то, что находится за кулисами. Это нормально, ведь тебе нужно видеть только то, что находится на сцене. Но сейчас только единицы пытаются преодолеть свой страх и эмоции, ища ответ на самый главный вопрос: "Кто мы и зачем мы здесь?"В жизни каждого человека случаются неприятности. У кого-то эти неприятности могут перерасти в беду, горе, которое его покалечит или полностью сломает. У меня как раз такой случай. Девяносто девятый год, пятнадцатое мая, одиннадцать часов вечера. Мы с родителями возвращаемся из кинотеатра. У отца сломалась машина, и это вынудило нас добираться своим ходом. Погода была прекрасная – только что закончился мелкий дождь, подарив нам свежий воздух, который ты вдыхаешь полной грудью, ловя себя на мысли, что именно так пахнет в раю. На матери был надет сарафан с цветочными узорами, который так чертовски ей шёл. Помню лицо отца – суровое, мужественное, счастливое. Несмотря на трудные времена, у нас была крепкая и дружная семья, коих единицы. Мы шли, болтали о всяком, отец, как всегда, шутил, а мама заливалась смехом, который ласкал слух. Мы редко куда-либо выбирались вместе, поэтому все понимали цену таким дням.Короткая дорога к дому лежала через гаражи – именно в таких местах школьники обычно занимаются тем, чем им заниматься крайне рано. Именно там этот ублюдок сломал нашу жизнь. Для меня всё закончилось в одно мнгновение – сильный удар по голове сзади отправил меня в забытие. Когда я очнулся, родители уже были мертвы. Ромашки на сарафане окрасились в красный. Лицо отца больше походило на мессиво. Всё по сценарию всеми любимого Бэтмена, только я не супер герой... и никогда им не был.Думаю, лишним будет говорить, что было потом. Детский дом в те года, да ещё и в таком возрасте – это дорога в один конец. Но я выжил, несмотря на все издевательства со стороны “бывалых”. Дети намного кровожаднее взрослых – отсутствие мизинца на правой руке тому доказательство. Вот такая цена за то, что я послал старшего, требовавшего отдать ему мою обеденную порцию.После совершеннолетия моя жизнь перестала быть наполнена постоянной битвой за здоровье, постоянным страхом и нервами. Она превратилась в бездну монотонности, однообразия, заполненной непроглядным туманом. Десять лет я перебивался по различным заработкам. “Вы больше не можете работать у нас. Пренебрежение коллективом отражается на работе самого коллектива”. Как-то так. Не любил я чьё-то общество, не доверял людям, избегал любых контактов. И в один прекрасный день меня осенило. Я продал всё, что нажил, купил дряхлый домик в полуживой деревушке и уехал. Послал к чёрту этот город, этих людей и эту жизнь.Домишко был не очень – дырявая местами крыша, наличие мышей, отсутствие мебели и прочие радости. Но для меня это было неважно, ведь заселение в личное убежище было единственным счастливым событием за последние годы. Я начал работу.Хлопоты по хозяйству на свежем воздухе явно пошли мне на пользу – даже появилось желание жить, желание исследовать весь местный лес, купить фотоаппарат, дабы запечатлеть самые красивые места и события в этом волшебном месте. Именно так я и поступил.В один из моих частых походов на природу я и встретил её. Прекрасная светловолосая девушка, стройная и красивая, как молодая берёзка. Такое чувство, что эти голубые глаза никогда не выражали злобу и ненависть. Не мой типаж, в общем, не тот уровень. Но она подошла и поздоровалась, мило улыбаясь, после чего я понял, что уже втрескался в неё по уши.Мы очень часто сидели у меня на крыльце по вечерам, болтая о всякой чуши. О себе она мало чего рассказывала, сказала только, что живёт недалеко по соседству. Не понимал тогда, к чему такая скрытность, но мне было плевать. Я был влюблён, как молодой пацан, сердце билось как сумасшедшее от любого случайного прикосновения. Казалось, будто я в сказке. Но у любой сказки есть конец.Рак желудка. Вот такой конец был у моей сказки. Болезнь напомнила о том, что я не могу быть счастлив. “Это не твоё, умри уже наконец, избавь эту планету от очередного неудачника”.Каждый день моя любовь навещала меня, проделывая длинный путь до городской больницы, в которой я ждал конец. Мне не хотелось, что бы она видела то, во что я превратился – скелет, обтянутый кожей, с огромными синими мешками под глазами. Но и отказаться от её общества я не мог.В последний день она сказала, что всё можно исправить. И она поможет в этом. Нежные губы коснулись щеки, после чего я ушёл туда, где мне следовало оказаться ещё тогда, вместе с моими родителями.Я проснулся. Без боли. Без рвотных позывов.Я в раю? Нет, не может быть, мне так уж точно не повезёт.- Ну и долго ты будешь валяться? Я перед учителями за твои прогулы объясняться не буду!Этот голос. Нежный, словно шёлк, проник в мою голову и отозвался эхом. Я открыл глаза, которые моментально начали заполнять слёзы. Мама. Моя мама. Живая, красивая, молодая. Она стояла в дверном проёме с недовольным взглядом, скрестив руки на груди. Я вскочил с кровати и бросился к ней, крепко обняв, уткнувшись лицом в её плечо.- Т-ты чего? Приснился плохой сон?- Нет. Просто я рад тебя видеть – провыл я, всё ещё не понимая, что происходит.Мне снова было четырнадцать. Как это получилось? Я не искал ответа. Она дала мне второй шанс, не важно как. Я был благодарен, кем бы она ни была. В тот ужасный день мне удалось прикинуться больным, тем самым сохранив жизнь родителям. Поход в кино был отменён. Знали бы они, что отменили свою смерть.Я взрослел. Родители старели. Все были счастливы. Прошло много лет, я женился, получил должность главного инженера местной АЭС, завёл детей. Время притупило воспоминания, теперь они всплывали в голове в образе плохого сна, кошмара, которого никогда не случалось на самом деле. Вот только я совершил ошибку, цена которой – огромное количество невинных жизней и здоровье матушки природы. Взрыв на станции произошёл из-за моей невнимательности.Я сидел в одиночной камере и ждал приговора, который заслужил и был полностью к нему готов. Но она прервала мои последние часы в одиночестве, появившись из воздуха.- Я зря всё исправил. Лучше бы я умер ещё тогда. Я не хотел, чтоб кто-то пострадал.- Ты ещё можешь всё исправить, – она улыбнулась, у меня пробежали мурашки, – ты прекрасно знаешь, что должен сделать.Она медленно приблизилась. Я чувствовал её дыхание, тепло прекрасного тела. Нежные губы коснулись моих, я закрыл глаза и полетел вниз.Знакомая местность, знакомые гаражи местных жителей. Земля была влажная после дождя, свежий воздух заставлял дышать полной грудью, ловя себя на мысли, что именно так пахнет в раю. “Ты прекрасно знаешь, что должен сделать”.У меня был сценарий, по которому я должен следовать. Должен, и всё тут. Я не мог противиться.Подкрался сзади. Перед глазами стояли лица родственников тех людей, кто погиб по моей вине. Жёны. Дети. Родители.Удар по голове сразу же отправил ребёнка в забвение.- Будь ты проклят! Гори в аду, – кричали они.Резкий удар ножом в живот, который окрасил в красный её сарафан.- Ты убил наших родных, Дьявол!Он был сильным, но я оказался сильнее. Бил по лицу, пока не перестал брыкаться.- ...и приговаривается к смертной казни, – судья встал и поспешил удалиться из зала.Я сам явился в полицию. Не хочу вспоминать, что со мной делали опера. Но когда я остался один, она пришла снова.- Дай мне уже закончить эту историю.- Она только началась, – девушка слегка улыбнулась, – ты же спас своих родителей тогда, помнишь? И существует ещё множество случаев, где по твоей вине случилось несчастье.- Значит...- Значит это далеко не последняя наша встреча.Наши губы соприкоснулись, и я полетел вниз.Вниз, навстречу девяносто девятому году.Пятнадцатому мая.К свежему воздуху после дождя.Который ловил на мысли, что именно так пахнет в раю.

Ключевые слова: Убийство прошлое рай авторская история

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