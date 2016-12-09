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Истории из жизни

Андрюша

Всем давно известен тот факт, что маленькие дети видят и слышат больше, чем взрослые, и об этом уже было рассказано много историй, но все же именно так началось мое знакомство с мистикой и чем-то непонятным и потусторонним.
Родители с моих малых лет замечали, что я рассказываю довольно странные истории про "дяденек и тетенек", которых вижу только я, и особо не обращали на это внимания, списывая на бурную детскую фантазию. Но, как рассказывала мне мама после, когда я уже выросла, одна из таких россказней заставила моих родителей начать волноваться за меня.
Дело было в 1999-м году, когда мне было 3 года. Я поведала маме, что ко мне ночью приходит некая женщина, которая рассказывает о своем сыночке Андрюше, сетуя на его баловство и ребячество. Мальчик, как я поняла, был примерно моего возраста и перепутал день с ночью - днем спал, а ночью игрался. Женщина эта меня не пугала, мы говорили о ее сынишке, и она рассказывала мне сказки на ночь. Поначалу родители подумали, что это просто воображаемый друг, пока эта женщина не стала пугать меня по ночам.
Она горько плакала и говорила, что Андрюша вот уже несколько дней не приходит домой - вышел за дворик погулять с ребятами и пропал. Я выросла в поселке, и в конце 90-х люди еще без страха отпускали детей гулять за двор, но недалеко - это было обязательным правилом. Как и водится в поселках и пригородах - почти все друг-друга знают. Как звали эту, безутешную в своем горе, женщину я не знала, но однажды она показала мне фотографию своего сынишки во сне и слезно просила помочь его отыскать.
Я каждое утро рассказывала маме, что вижу ее и описала внешность паренька, что пропал. В какой-то момент родителям надоели мои "сказки" и они строго запретили мне фантазировать о таком. Буквально на следующую ночь женщина пришла вновь и сказала, что ее сыночку очень жарко и он не может дышать. На свой страх и риск я снова рассказала маме о ночном "видении", и тут мама, как она сама утверждает, постарела на несколько лет...
Дело было в том, что в ту ночь на окраине поселка горел заброшенный дом, в котором уже долгое время жили бездомные. Тушили всем селом, как говорится. И что вы думаете? В доме, еще не успевшем сгореть дотла, нашли мальчика, примерно 4 лет, обгоревшего, но все еще узнаваемого... И то, что еще можно было опознать, очень совпадало с моим описанием сынишки моей ночной гостьи. Когда начали проводить расследование, оказалось, что мать ребенка погибла при родах и воспитывался он отцом и бабушкой. И все бы ничего, но он действительно пропал несколько дней назад - ушел гулять с соседской ребятней и не вернулся. Об этом знали в поселке, но не понимаю, почему моя мама не заметила связи между этим происшествием и тем, что рассказывала я.
По версии правоохранительных органов, мальчонку просто заманила в этот дом "семья" бездомных (у которых тоже был ребенок) и оставила мальчика себе. Следов насилия над ним не обнаружили, но в ту ночь неаккуратные "жители" устроили пожар, в попытке обогреть жилье, и уснули. Когда дом загорелся, они просто сбежали, оставив свои жалкие пожитки, а на мальчонку забили. Действительно, кто он им такой, чтобы спасать его? Непонятно было только то, что они скрывали его присутствие столько дней. Они хотя и были бездомными, но не буйными, даже подрабатывали за бутылку или еду, у местных. Мальчишка просто не смог выбраться. Смерть установили - удушье угарным газом, а ожоги он получил уже будучи мертвым, потому его крики никто не мог слышать, когда постройку тушили... Мальчика звали Андрей.
Это был первый случай, когда я стала неким "проводником" информации с того света, но к ней, к несчастью, не прислушались...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:55 by asya_romanov21Просмотров: 650Комментарии: 7
+15

Ключевые слова: Женщина сынок пожар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 19:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (507|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 307
Какая действительно страшная история!. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:39
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 519
Да и как бы прислушались?....ведь взрослые по большому счёту не верят малышам,списываю всё на бурные детсткие фантазии.Что собственно и было с вами. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#3 написал: asya_romanov21
Вчера, 21:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: Tigger power
Какая действительно страшная история!. Плюс

Спасибо за положительный отзыв?

Цитата: Сделано_в_СССР
Да и как бы прислушались?....ведь взрослые по большому счёту не верят малышам,списываю всё на бурные детсткие фантазии.Что собственно и было с вами. +++

Да,Вы правы, взрослые,порой,не замечают или не хотят замечать подобные вещи.. Спасибо за плюс?
Зарегистрирован: 28.09.2017
#4 написал: Nadezhda9
Вчера, 22:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 142
Страшная смерть малыша.... мальчонку жалко. А автору за историю ++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#5 написал: asya_romanov21
Вчера, 22:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: Nadezhda9
Страшная смерть малыша.... мальчонку жалко. А автору за историю ++++++++++

Жалко очень, Вы правы.. И до сих пор понять не могу за что такое ребёночку.. Спасибо за плюс!)
Зарегистрирован: 28.09.2017
#6 написал: Arhip
Вчера, 22:53
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 52
Первый случай? Значит были еще другие? Хотелось бы про них почитать. Плюс
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: asya_romanov21
Вчера, 22:56
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 17
Цитата: Arhip
Первый случай? Значит были еще другие? Хотелось бы про них почитать. Плюс

Да, первый.. Я уже отправила на модерацию ещё две истории, ещё две уже опубликованы - можете прочесть их в моем профиле. Спасибо за плюс) Я буду публиковать истории из жизни по мере возможности, так как хочу поделиться с миром тем, что обременяет меня всю жизнь, но не все могут понять.
Зарегистрирован: 28.09.2017
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