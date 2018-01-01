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Творческие истории

Чёрный хрусталь. Часть первая

"Черт, ветер дует наискось, со свистом... Зря я сегодня пошёл... Хотя, как откажешься, когда такая добыча. Говорят, если думать, зачем идёшь - не вернёшься. Но люди вообще много чего говорят, и те, кто претворяются ими тоже..." - мысли хаотически кружилась в голове Криаля. Пост на границе Мрака он прошёл хорошо. Две монеты - и гвардеец забудет, что ты был здесь. Запрет окружного комиссара давно уже никого не останавливает.

Для многих Мрак - это способ заработка. Да, конечно, раскол мира - это не шутка, но если есть шанс получить больше, чем вообще можно получить, то люди способны побороть страх. В этот момент Криаль почуял, именно почуял, что кто-то видит его, и уже приклеился к следу. Значит, башмачник соврал, что гвозди на сапогах железные. Криаль мысленно пообещал поговорить с ним как следует, когда вернётся. Если вернётся, конечно...

Скорее всего, эта тварь отсюда, с Медного луга, значит, нужно добраться до Изгороди, там не её территория, и охотиться там она уже не будет. Главное не бежать, если побежишь, значит, признаешь, что ты её добыча, а добычу Они настигают быстро - только хрустнет хребет, и тишина. Жаль, что сюда нельзя прийти с оружием. Можно брать только то, что найдёшь здесь. Оно уже достаточно пропиталось тьмой и перестаёт привлекать Их внимание.

Криаль прислушался. Тварь была где-то рядом, чувствовалось, как медная, похожая на проволоку трава вибрирует и чуть гнется под её лапами. До Изгороди осталось совсем немного. Вон уже виднеется старый карабин со штыком, оставленный кем-то. Ведь унести его с собой тоже нельзя - Мрак не отпустит.

Ну вот, луг кончился, слава Собору, на Изгороди никто не прячется, хотя кто знает... Карабин на месте, не мираж. Магазин полный. Теперь можно, пожалуй и обернуться. Криаль аккуратно достал из кармана увесистый оплавок свинца и кинул его за спину - мало ли что. Раздался обиженный оклик:
- Эй, мужик, ты чего кидаешься?

Криаль обернулся. Среди проволочной травы стоял Ланка ... Нет, не Ланка. Тот вчера слег с сумрачной горячкой. Видимо тварь с луга срисовала случайный образ из его памяти.

Двойник приближался. Криаль передернул затвор и рассмеялся твари в лицо:
- Прощай, отродье!

Ланка стремительно преобразился - его тело заклубилось, как туман, искажая человеческие черты. Руки вытянулись до земли, обнажая кости и сухожилия, череп сплющился, превращая глаза в отвратительные щели, во рту зашипела, кипя вокруг огромных, длинной в локоть клыков. "Вурдалак" - пронеслось в голове Криаля. Тварь рванулась вперёд на облезших, но всё же невероятно сильных ногах, протягивая вперёд лапы со слизистыми отправленными когтями, но Криаль успел выстрелить - серебро здесь не поможет, но Свинцовый цветок никто не отменял... Пуля застряла где-то среди изгнивших органов, и секунду помедлив, словно бутон, раскрылась в теле вурдалака, вспарывая его изнутри. Чудовище зависло в гротескном прыжке, захлебываясь фиолетовой кровью и ядом, и рухнуло, корчась в страшной судороге. Криаль отер брызги рукавом и, стараясь, не бежать, пошёл прочь. Вурдалака он, разумеется не убил, однако теперь тот, хоть привязку и сделал , но по следу не пойдёт...

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:22 by Капитан-командорПросмотров: 35Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ночь воин вурдалак схватка творческая история авторская история

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