Салли и её чудовище

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:40

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Салли легонько стукнула чудовище по когтистой лапе. Чудовище непонимающе взглянуло на девочку, которая насупившись смотрела на него снизу вверх.- Я же тебе сто раз повторила! - возмущенно пробурчала Салли, - сначала основное блюдо, а потом уже десерт!Чудовище грустно вздохнуло, чувствуя себя ужасно неуютно. От маленьких девочек, которые больше похожи на надоедливых, ворчливых старушек, одни проблемы.Чудовище изначально хотело съесть Салли, но предприимчивая девчонка сощурилась, оглядела чудовище с ног до головы и сказала:- Вот уж дудки! Не съешь меня! Лучше пошли-ка я тебя тортом угощу. Он-то повкуснее будет.Чудовище тогда всерьез задумалось о том, чтобы сменить свое пристанище в виде просторного стенного шкафа. Прежний жилец детской тоже не слишком-то пугался шорохов, которое чудовище наводило в шкафу, а иногда вообще открывал дверь и громко просил прекратить возиться, мол, у него экзамены на носу. Чудовище тогда подумало, что вконец растеряло свой угрожающий вид, уменьшилось и перестало наводить ужас. Ну а как еще расценивать данную ситуацию? Современных детей, наверное, вообще не напугаешь. Они, вероятно, будут даже рады своему личному чудовищу.И сейчас, сидя на пикнике, чудовище задумчиво смотрело на чаинки на дне чашки. Салли с трудом уговорила свое чудовище выйти прогуляться, хотя бы на заднем дворе ноги размять. Ведь когда девочка узнала сколько лет чудовище не покидало дома, она ужаснулась.Пока Салли расстилала покрывало на траве, чудовище держало в лапах плетеную корзинку.- Вообще-то мы могли просто вынести все на тарелках, - Салли очень старалась, чтобы на покрывале не оказалось ни единой морщинки, - но зачем нам тогда эта корзинка? Без дела валяться? Ну уж нет, надо использовать.Корзинка лежала в кладовой, примыкающей к просторной кухне. Она успела покрыться слоем пыли, валяясь на самой верхней полке, куда мало кто из семьи Салли заглядывал. Пыль чудовище смахнуло кисточкой на своем хвосте, однако девочке показалось этого недостаточно, плюс негигиенично. Потому корзинку протерли и влажной салфеткой с антимикробным действием.Салли всучила чудовищу тарелку с куском пиццы, который разогрела в микроволновой печи, но он уже остыл. Это основное блюдо. Трогать лазанью, которая была приготовлена мамой еще вечером, Салли не стала. Наверняка какая-нибудь очень полезная штука и притом очень невкусная. Одно название - лазанья - наводило на определенные мысли. Салли уже несколько раз попадалась на уловку с полезностью, с тех пор она зарубила себе на носу, что брокколи и цветная капуста - враги номер один. На втором месте обычно находился сельдерей, но нередко уступал свое место шпинату. Третье место безраздельно принадлежало вареной моркови.Пока чудовище медленно жевало остывшую пиццу, оно размышляло о том, что в общем и целом ему неплохо живется и смену места жительства можно отложить на потом. Пицца, пусть и остывшая, но вполне вкусная. Салли читает ему перед сном книжки, пока чудовище не переползает из-под ее кровати в свой шкаф. Девочка расчесывала мех чудовища, заботилась о том, чтобы у него не появлялось колтунов. Салли не разрешали заводить домашних животных, ведь, оказывается, у нее была на них аллергия. Однако на чудовище аллергии не было совершенно. Салли стало интересно: на всех ли чудовищ аллергии не будет или такое работает только с ее собственным?Когда чудовище закончило с пиццей, оно указало когтем на кусочек торта, оставшегося с дня рождения папы Салли. Девочка удовлетворенно кивнула, убедившись в том, что тарелка пуста и чудовище не сжульничало. Сама девочка, вопреки своим же правилам, медленно жевала яблочную пастилу, глядя на пушистые облака, проплывающие по небу.Однажды Салли вернулась из школы ужасно расстроенная. У нее были красные глаза, потому что последние два урока она без остановки плакала в туалете. Девочка бросила рюкзак в прихожей и побежала в свою комнату, резко рванула на себя дверь стенного шкафа. Чудовище, читавшее газету, подняло на нее удивленный взгляд, мол, в чем дело?"Ребята в школе говорят, что я сошла с ума! - Салли шмыгала носом, - у них ни у кого нет своих чудовищ!".Чудовище махнуло лапой, мол, не обращай внимания, зачем их слушать? Они же просто завидуют. Проще же сказать другому человеку, что он не такой, плохой, даже сумасшедший, чем признать собственную несостоятельность и неполноценность. Салли вытерла нос рукавом форменного пиджака."Там еще кекс с вишней остался. Будешь?".Чудовище пожало плечами, кивнуло, мол, почему бы и нет, не откажусь.Однажды Салли вернулась домой из университета страшно злой. Она не стала заглядывать в шкаф к чудовищу, лишь плюхнулась на кровать и принялась вновь и вновь прокручивать в голове сцену того, как ее первая любовь ее бросает. Хорошо хоть лично это сделал, а не через сообщения. Чудовище осторожно приоткрыло дверь шкафа, выглянуло из-за нее, шевеля огромными ушами на макушке."Представляешь! - Салли резко вскочила с кровати, - он меня бросил!".Весь вечер они просидели на небольшом балконе, любуясь звездами. Салли говорила о том, что ей больно и грустно, что она, скорее всего, никого так не полюбит. Да и зачем ей кто-то другой, ведь тот, что оставил девушку, был лучше абсолютно любого человека на земле. Салли не садилась за задания, даже не стала включать ноутбук. Ближе к рассвету девушке сделалось куда легче и спокойнее. Пусть чудовище молчало, иногда разводило лапами, согласно кивало, но от него поддержки было больше, чем от болтливых подруг."Нужно возобновить наши пикники" - задумчиво сказала Салли, глядя на то, как небо начинает алеть перед рассветом. Чудовище было с ней полностью согласно. Раньше ему пикники казались чем-то не очень занятным, но когда Салли стала стремительно расти и превращаться во взрослого человека, оно поняло всю прелесть пиццы на свежем воздухе, остатков торта и чая из термоса. Дело как раз-таки не в самом пикнике, а в том, чтобы просто поболтать с Салли, которая ворчит больше, чем старая бабушка чудовища. Ну и пусть, что чудовище чаще слушает, нежели говорит.Однажды Салли, которая долго-предолго болела, вернулась из больницы без волос, ресниц и бровей. Она теперь просто лежала на кровати. В ее спальне не открывали штор и там пахло чем-то едким, неприятным. Салли почти все время спала, но когда она просыпалась, чудовище читало ей сказки. Получалось не очень-то хорошо и складно, но Салли слабо улыбалась. Чудовище слышал, что мама Салли часто плачет."Я, наверное, на скелет стала похожа" - прошептала как-то Салли, пока чудовище пристраивало у нее под боком плюшевого медведя. Чудовище мотнуло головой, мол, неправда, вовсе ты не скелет. В прорезь между плотных штор в спальню заглядывала улыбка полумесяца и застенчивые звезды."В холодильнике есть немного пиццы" - слабо произнесла Салли. Чудовище задумчиво почесало за ухом, потом принесло клетчатое покрывало и расстелило его прямо на полу в спальне Салли. Затем на цыпочках спустилось на первый этаж, разогрело пиццу. Чудовище много раз видело, как Салли управляется с микроволновой печью, что само научилось.Чудовище вернулось в комнату и увидело, что Салли крепко спит. Так крепко, что даже не проснулась, когда чудовище аккуратно коснулось мягкой лапой ее руки.Салли легонько стукнула чудовище по когтистой лапе. Чудовище непонимающе взглянуло на девочку, которая насупившись смотрела на него снизу вверх.- О чем задумался? - спросила Салли, протягивая чудовищу тарелку, на которой лежал разогретый кусок пиццы. Чудовище растянуло широкий рот в улыбке. Девочка округлила глаза.- Ты что, не надо так некрасиво улыбаться! У тебя же вон какие клычищи! А если кто увидит?Третий год уж минул, как Салли заснула крепко-крепко. А ей все снится пикник, пушистые облака и что она сама - маленькая девочка, водящая дружбу с огромным чудовищем, которое с трудом в стенной шкаф помещается. Дом продали, родители развелись, чудовище сгинуло во тьме ночной, твердо для себя решив, что больше незачем оставаться на насиженном месте.Но иногда чудовище все же приходит к Салли поболтать ни о чем, да убрать настырный вьюнок, который увивает оградку могилы. Пожалуй, чудовище радовалось тому, что не съело Салли в первую же встречу, а познакомилось с ней получше. Пусть она и была похожа на ворчливую старушку.Автор - LostSummoner.

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