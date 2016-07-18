Пленники тёмных сил

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:38 by

Честно говоря, я и раньше слышала, что покупать старинные вещи на блошиных рынках небезопасно: мало ли, какой энергетикой зарядили их предыдущие хозяева. Но на этот раз не смогла удержаться от соблазна!В тот день мы с подругой просто бродили по базару, на котором, как правило, люди пожилого возраста продают всякую утварь. Их можно понять: на пенсию выжить непросто, да и скучно бывает, а тут общение с покупателями и с продавцами — есть, чем заняться. У нас не было цели купить что-то определенное, скорее, просто поглазеть. Старик в конце ряда сразу привлек мое внимание. Выглядел мужчина неприветливо: хмурое лицо, опущенные уголки губ и глаза-буравчики. Знаете, которые словно сверлят тебя.Подошли к его импровизированному прилавку, где лежало всего несколько товаров: старинное зеркало в красивой раме и два подсвечника в том же стиле, необычайно красивые! Они будто несли на себе отпечаток чего-то романтического, необычного. Я почему-то сразу представила эти вещи у себя в квартире, как бы они выглядели?..— Берите, молодая леди, это именно то, что вам нужно! — криво усмехнулся продавец.Сама не знаю почему, спросила о цене, хотя до этого момента ничего, то есть совершенно ничего, покупать не собиралась.— Продайте подсвечники!— Все предметы идут в комплекте. Кстати, могу уступить немного! — старик не сводил с меня глаз.— Они старинные? — поинтересовалась я.— Да, их изготовили еще в начале двадцатого века по заказу одной молодой женщины, — дедок как-то непонятно усмехнулся. — Там ее душа и исчезла, как гласит предание…— В смысле, исчезла? Где — там? — удивилась Катя.— Она стала первой пленницей темных сил, — туманно объяснил продавец и снова начал уговаривать купить товар.Он говорил так настойчиво, что я приобрела весь комплект, рассчиталась, потом вызвала такси, поскольку зеркало было довольно-таки тяжелым.Через несколько секунд старик догнал нас, коснулся моей руки и виновато сказал:— Прости, девонька, не вижу другого выхода…— Вы это о чем? — поинтересовалась у него Катя.Но странный мужик ничего не ответил, развернулся и ушел. «Ненормальный какой-то! А покупка знатная, мне нравится!» — пронеслось в голове. Всю дорогу домой подруга пилила:— Ну вот на кой черт тебе эта рухлядь? Когда-то читала: в старину их называли «подарком дьявола», считалось, что с отражением можно получить порчу. Бабка рассказывала, что зеркало, которое отражает спящего, способно забрать у него жизненную энергию. Люди начинают болеть, а причин никто не находит!Ближе к вечеру я позвонила Артему, старому приятелю и тайному воздыхателю. Мне он тоже нравился, но перестроить себя и увидеть в друге детства будущего жениха пока еще не была готова.— Темка, привет! Нужна помощь! Купила одну занятную вещицу — старинное зеркало, надо бы повесить на стенку!Нужно ли говорить, что через двадцать минут он был у меня, с интересом рассматривал мои покупки, даже похвалил:— Вещь действительно раритетная! Смотри, даже имя владельца или мастера на обратной стороне рамы начертано! Кажется, Мария! Интересно, кто она? Вообще-то старинное зеркало — опасная штука! Отражающая гладь — бездна, соединяющая человеческую реальность и неких существ, живущих вне нашего понимания в загадочном тонком мире.— Вы с Катькой достали своими глубокими познаниями! Такие все из себя эрудиты и интеллектуалы! Одна ваша подруга, то есть я, тупица! — усмехнулась я.Мы выпили по бокалу вина, обмыли покупку, и Артем уехал. Мне же захотелось сделать еще несколько глотков.Установила в подсвечниках свечи, зажгла их и присела отдохнуть. В зеркале отражалась я, сидящая в кресле, часть комнаты, письменный стол. Допила вино, поставила бокал на тумбочку и сама не заметила, как задремала. Мне снились незнакомые люди разного пола и возраста, одетые по моде прошлого века. Одни были спокойны, равнодушно смотрели по сторонам, другие манили к себе. Особенно внимание привлекла молодая женщина в шляпке. В ее глазах были такая тоска и безмолвная мольба, что сжалось сердце. Другие — появлялись передо мной на пару секунд и исчезали, а она оставалась на месте. В какой-то момент около красавицы возник силуэт мужчины, но быстро растворился в темноте. Внезапно пламя свечей начало трепетать, откуда-то потянуло холодом…В ужасе я проснулась, на негнущихся ногах подошла к зеркалу и обомлела: все, что снилось несколько секунд назад, происходило там, в другом измерении. Зажгла свет, задула свечи — и жуткие видения исчезли. Еще некоторое время не могла уснуть: страшно закрыть глаза — боялась того, что призраки снова вернутся. Так и уснула с включенным торшером. Утром старалась не вспоминать о ночном кошмаре, день прошел как обычно.Так устала, что даже ужинать не хотелось. Налила вина, выключила настольную лампу и зажгла свечи. Я даже не успела отойти к креслу: что-то заставило оглянуться. Увидела: зеркало внезапно преобразилось. В нем появились видения из моего жуткого сна! Люди из Зазеркалья манили к себе. Коснулась холодной поверхности, и вдруг почувствовала ужасную слабость, словно кто-то невидимый забрал всю энергию. Меня тянуло в их мир! И самое странное, что сил и желания сопротивляться не было. Мало того, я хотела туда!В этот момент кто-то позвонил в дверь. Думаю, это и спасло. Я коснулась холодной поверхности и вдруг почувствовала ужасную слабость. На пороге стоял Артем:— Привет, Светка! Ты чего такая бледная? — обеспокоенно спросил он. — Заболела? Или снова на работе все соки выжали? Пора их послать подальше!— Чего ты хотел? — довольно не приветливо ответила на его слова.В тот момент мне хотелось одного: еще раз заглянуть в запредельный зеркальный мир.— Просто проходил мимо, — ответил Темка. — Прости, что так поздно: уже почти десять вечера.— Ну заходи, раз пришел! Чай лень заваривать, а вот немного вина могу тебе предложить.— Светка, с тобой что-то происходит! Никогда тебя не видел такой! — никак не унимался приятель. — И с какой радости ты пьешь в одиночестве? Уж не влюбилась ли?— Если сие произойдет, тебе, как лучшему другу, сообщу первому. Темка, не обижайся, я действительно устала как собака! Шеф в конце месяца особо зверствует.Когда друг ушел, мне жутко захотелось повторить эксперимент и увидеть тех, кто жил по ту сторону реальности, но что-то сдержало. Спала я снова при включенном свете… А ночью приснился все тот же сон: люди-призраки безмолвно звали к себе…На следующий день был выходной, и я решила пойти на рынок, чтобы разыскать мужичка-продавца. На месте его не оказалось, но одна бабулька подсказала адрес, поверив в мою длинную и путаную историю, зачем мне понадобилось старика увидеть. Мужчина недовольно поморщился, когда открыл мне двери.— Ты их тоже видела? — спросил глухо он. — Это пленники темных сил. Как гласит легенда, набор сделали по заказу молодой девушки Марии. С помощью свечей и зеркала хотела приворожить возлюбленного. Видать, попала в магический тоннель, который способен соединить два мира: живых и мертвых. Обряды она проводила ночью, когда портал наиболее восприимчив к передвижениям потусторонней энергии. Около зеркала бедняжку и нашли мертвой… С тех пор заблудшая в Зазеркалье душа забирает всех, кто видит свое отражение в пламени свечи. Ты уж прости меня, что продал его тебе. Это единственный способ избавиться от желания попасть в Зазеркалье. Я тебе советую то же самое сделать. Либо продать, либо подарить… Выбросить никак не получится: они вернутся…— Но этого же не может быть! — завопила я.— Недавно ваш покорный слуга купил дом с этим чертовым зеркалом в придачу. Оно валялось на чердаке. Об остальном ты, наверное, догадываешься? Они тоже приходили ко мне… — признался продавец. — Потом я начал расспрашивать у местных жителей, кто жил в доме раньше. Они-то и рассказали о красавице Марии и ее неразделенной любви. Зеркало, подвергаясь магическим заклинаниям, пропускало сквозь себя энергию из тонкого мира и воздействовало на разум человека, сидящего перед ним в мерцающем свете свечей, вызывая галлюцинации и заставляя видеть фантомов, которых, возможно, и не было вовсе. Избавься от него, девонька…До вечера я бродила по городу, боясь идти домой, потому что точно знала: снова зажгу свечи. Становиться еще одной пленницей Зазеркалья не хотелось. Потом позвонила Артему и попросила приехать.— А ведь я тогда пришел не случайно. Странно защемило сердце, стало страшно за тебя. Вот и приперся… — сказал мой старый друг.— Спасибо тебе. Ты спас мне жизнь! — я чуть не плакала.… Под окнами у нас часто ночевал бомжик, вот ему я и предложила раритет, чтобы он его отнес в утильсырье и заработал. Через три дня мы узнали, что мужик, собиравший всякий хлам по мусоркам, бесследно исчез. В подвале, где он ночевал, обнаружили старинное зеркало и два подсвечника со сгоревшими свечами. Вот и еще один несчастный пленник темных сил… Кому достался опасный раритет после бедного мужика, не знаю…Автор - Светлана.

Ключевые слова: Мистика старинное зеркало предание жуткие видения люди-призраки неразделённая любовь

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