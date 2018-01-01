Полуночная месса. Часть шестнадцатая

A.Norton Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:58 by

Зев чуть не свернул себе шею, наблюдая, как отец Джо скрывается под балконом.– Джо! Вернись! Пальмери снова встряхнул его.– Брось это, старик. Джозеф никогда никого не слушал, а теперь он не будет слушать тебя. Он все еще верит в добродетель, честь и преданность, в победу добра и правды над тем, что он считает злом. Он придет сюда, полный готовности пожертвовать собой ради тебя, но в глубине души он уверен, что в конце концов победит. Но он ошибается.– Нет! – вскрикнул Зев.Но он сердцем чувствовал, что Пальмери прав. Как сможет Джо противостоять Пальмери, наделенному чудовищной силой, вампиру, который может держать Зева в воздухе так долго? Неужели его руки никогда не устанут?– Да! – прошипел Пальмери. – Ему суждено проиграть, а мы победим. Мы победим по той же причине, что и всегда. Мы не позволяем такой глупой и преходящей вещи, как чувства, мешать нам действовать. Если бы там, внизу, мы побеждали, а ситуация была бы обратной, – если бы Джозеф держал одного из моих собратьев над этой деревянной палкой, – неужели ты думаешь, что я сомневался бы хоть одну минуту? Секунду? Никогда! Вот почему Джозеф и эти люди боролись напрасно.«Напрасно…» – подумал Зев. Видимо, большая часть прожитых им лет была напрасной. И все его будущее. Сегодня ночью Джо умрет, а Зев останется жить, еврей с крестом на шее; все традиции его прошлого растоптаны и преданы огню, а впереди – ничего, кроме огромной пустой бесконечной равнины, где ему суждено блуждать в одиночестве.Со ступеней балкона послышался какой-то шум, и Пальмери повернул голову.– Ах, это ты, Джозеф, – произнес он.Зев не видел священника, но все равно крикнул:– Уходи, Джо! Он обманет тебя!– Кстати, об обмане, – сказал Пальмери, перегибаясь еще дальше через перила, в качестве предупреждения для Джо. – Надеюсь, ты не собираешься натворить каких-нибудь глупостей.– Нет, – раздался усталый голос Джо откуда-то из-за спины Пальмери. – Никакого обмана. Втащи его на балкон и отпусти.Зев не мог допустить этого. И внезапно он понял, что нужно сделать. Он изогнулся, схватил Пальмери за ворот сутаны, одновременно поднял ноги и уперся ступнями в один из столбиков перил. Пальмери обратил к нему встревоженное лицо, и Зев, собрав все свои силы, судорожным рывком оттолкнулся от перил, потянув за собой Пальмери. Священник-вампир потерял равновесие. Даже его огромная сила не могла помочь ему, и ноги его оторвались от пола. Зев увидел, как расширились от ужаса его бессмертные глаза, когда нижняя часть его тела перевалилась через ограждение. Они полетели вниз, и Зев обхватил Пальмери руками и прижал к себе его холодное и странно худое тело.– Что случится со старым евреем, то случится и с тобой! – крикнул он в ухо вампиру.На мгновение перед ним возникло лицо пораженного ужасом Джо, стоявшего на вершине лестницы, он услышал его прощальное «Нет!». Этот крик заглушил раздавшийся рядом вопль Пальмери, выкрикнувшего то же слово, затем все его тело содрогнулось от удара, позвоночник сломался, и рвущая на части, не поддающаяся описанию, невыносимая боль обожгла грудь. В какой-то миг он увидел, как деревянное острие пронзило его и Пальмери тела.А потом он больше ничего не чувствовал.Пока над ним смыкалась ревущая тьма, он думал: удалась ли его попытка, этот последний отчаянный, неразумный поступок. Он не хотел умирать, пока не узнает этого. Ему необходимо было знать…Но затем все исчезло.Автор - Ф. Пол Уилсон.

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