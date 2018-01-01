Полуночная месса. Часть пятнадцатая

A.Norton Просмотров: 1 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:25 by

Джо преодолел половину пути через неф, когда над творившимся внизу безумием разнесся голос Пальмери:– Останови их, Джозеф! Останови их немедленно, или я сброшу твоего друга вниз!Джо, взглянув вверх, обмер. Пальмери стоял, перегнувшись через ограждение балкона, отводя взгляд от нефа и появившихся в нем крестов. В вытянутых руках он держал Зева, и старик висел в воздухе над торчащими вверх обломками скамей, как раз над особенно длинной и острой щепкой, направленной прямо ему в спину. Зев переводил испуганный взгляд с Джо на гигантское копье внизу.Джо услышал, что шум схватки вокруг него немного стих, затем бой прекратился – все взгляды были прикованы к сцене на балконе.– Человек, напоровшись на деревянный кол, умирает точно так же, как и вампир! – крикнул Пальмери. – И так же быстро, если кол пронзает ему сердце. Но если проткнуть живот, то его ждет многочасовая агония.В церкви Святого Антония воцарилась тишина; враги отступили в противоположные углы, и посредине остался один Джо.– Чего ты хочешь, Альберто?– Во-первых, уберите все эти кресты, чтобы я смог видеть!Джо обернулся вправо, туда, где столпились его прихожане.– Спрячьте их, – велел он. Поднялся недовольный ропот, и он добавил: – Не выпускайте их из рук, просто уберите из виду. Прошу вас.Медленно, сначала один, затем остальные, люди спрятали кресты и распятия за спины и под пальто.Слева послышалось облегченное шипение вампиров, вишисты радостно зашумели. Услышав эти звуки, Джо почувствовал себя так, словно ему под ногти загоняли раскаленные иглы. Наверху Пальмери повернулся лицом к Джо и улыбнулся:– Так-то лучше.– Что тебе нужно? – спросил Джо, и внутри у него все перевернулось – он отлично знал, какой последует ответ.– Предлагаю сделку, – отвечал Пальмери.– Меня в обмен на него, я так полагаю? – произнес Джо.Пальмери улыбнулся еще шире:– Совершенно верно.– Не надо, Джо! – вскрикнул Зев.Пальмери грубо тряхнул старика. Джо услышал его слова: «Сиди тихо, еврей, не то я сломаю тебе позвоночник!» Затем вампир снова взглянул вниз, на Джо.– Следующее, о чем я тебя попрошу, – вели своему сброду отпустить народ мой. – Он рассмеялся и снова обратился к Зеву: – Слыхал, еврей? Цитата из Библии – Ветхий Завет, ни больше ни меньше!– Договорились, – не задумываясь ответил Джо. Справа от него прихожане все, как один, задохнулись от изумления, и церковь Святого Антония наполнилась криками «Нет!» и «Вы не можете сделать этого!» Кто-то поблизости от него выкрикнул особенно громким голосом: «Это всего лишь вшивый еврей!»Джо резко обернулся и узнал Джина Харрингтона, плотника. Он указал большим пальцем себе за спину, в сторону вампиров и их прислужников.– Если судить по твоим словам, тебе скорее место среди них, Джин.Харрингтон отступил на шаг и уставился себе под ноги.– Простите, отец, – произнес он голосом, в котором слышалось рыдание. – Ведь вы только что вернулись к ним!– Со мной все будет в порядке, – мягко ответил Джо. И он был уверен в своих словах. Где-то глубоко в его сознании таилось убеждение, что он пройдет через это; если он сможет обменять себя на Зева и встретиться лицом к лицу с Пальмери, то выйдет победителем из этой игры или, по крайней мере, сыграет вничью. Теперь, когда он уже не был привязан, подобно жертвенному ягненку, когда он был свободен, снова мог распоряжаться своими руками и ногами, он не мог представить себе смерть в руках собратьев Пальмери.А кроме того, один из прихожан дал ему небольшое распятие. Он крепко сжимал его в пальцах.Но сначала нужно освободить Зева. Это превыше всего. Он поднял взгляд на Пальмери.– Хорошо, Альберто. Я иду к тебе.– Подожди! – остановил его Пальмери. – Кто-нибудь обыщите его.Джо заскрежетал зубами, когда один из вишистов, жирный, немытый грубиян, вышел вперед и начал рыться у него в карманах. Джо уже подумал было, что сможет скрыть распятие, но в последний момент его заставили показать руки. Вишист ухмыльнулся в лицо Джо, выхватив у него из ладони крест и пряча его в карман.– Теперь он чист! – крикнул толстяк и толкнул Джо в направлении вестибюля.Джо помедлил. Ему предстояло спускаться в змеиную яму безоружным. Взгляд в сторону прихожан показал ему, что пути назад тоже нет.Он продолжил идти, на ходу сжимая и разжимая напряженные, потные пальцы. У него есть еще шанс выбраться живым отсюда. Он слишком рассержен, чтобы умирать. Джо молился, чтобы, когда он окажется вблизи от бывшего настоятеля, тлевший внутри гнев на то, что Пальмери делал, когда еще был настоятелем, и на то, что совершил с церковью Святого Антония с тех пор, как перестал им быть, вырвался наружу и дал ему силы разорвать врага на кусочки.– Нет! – крикнул сверху Зев. – Забудь обо мне! Ты начал здесь дело, ты должен довести его до конца!Джо не обратил внимания на слова друга.– Я иду, Альберто.Отец Джо идет, Альберто. И он зол как черт. Действительно зол.

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