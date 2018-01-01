Полуночная месса. Часть шестая

A.Norton Просмотров: 22 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:20 by

Остаток ночи Джо бодрствовал, давая Зеву поспать. Старику нужен отдых. А Джо все равно не смог бы уснуть. Он был слишком возбужден. Он просидел до утра, глядя на церковь Святого Антония.Они ушли перед рассветом – темные фигуры показались из парадных дверей и спустились по ступеням, словно прихожане после ранней службы. Джо заметил, что скрежещет зубами, разыскивая среди них Пальмери, но в полумраке не смог найти его. Когда солнце показалось над крышами домов и верхушками деревьев на востоке, улица внизу была уже пуста.Он разбудил Зева, и они вместе направились к церкви. Тяжелые дубовые, окованные железом двери, каждая из которых представляла собой половину остроконечной арки, были закрыты. Джо распахнул их и закрепил крючками, чтобы они не закрывались. Затем он, пройдя через вестибюль, очутился в центральном нефе.Несмотря на то что он был готов к зловонию, миазмы заставили его отшатнуться. Когда судороги в желудке прекратились, священник заставил себя идти дальше, между двумя кучами разломанных и разнесенных в щепки скамей. Зев шел рядом, прижав ко рту носовой платок.Прошлой ночью Джо понял, что церковь превратилась в руины. Теперь он увидел, что все гораздо хуже. Дневной свет, заглянув во все уголки, осветил то, чего нельзя было разглядеть при слабом мерцании свечей. Полдюжины разлагающихся трупов свисало с потолка – прошлой ночью он не заметил их, – еще несколько валялось на полу вдоль стен. Некоторые тела были разрублены на куски. За алтарной оградой, поперек кафедры свешивалось обезглавленное женское тело. Слева от алтаря возвышалась статуя Девы Марии. Кто-то прилепил на нее резиновые груди и огромный пенис. И у задней стены санктуария стоял крест, с которого вверх ногами свисал безрукий Христос.– Моя церковь, – шептал Джо, проходя там, где когда-то был центральный проход, по которому отцы вели к алтарю своих дочерей. – Посмотри только, что они сотворили с моей церковью!Джо приблизился к массивному каменному блоку, который когда-то был алтарем. Раньше алтарь стоял у дальней стены санктуария, но отец Джо передвинул его вперед, чтобы служить мессу, находясь лицом к прихожанам. Сейчас нельзя было узнать алтарь, вырубленный из цельного куска каррарского мрамора. Он был так густо запятнан засохшей кровью, спермой и фекалиями, что под слоем этого вполне мог быть и пенопласт.Отвращение Джо постепенно ослаблялось, таяло в разгоравшемся огне ярости, тошнота проходила. Он хотел очистить помещение, но здесь было слишком много работы, слишком много для двух человек. Безнадежно.– Одец Джо?При звуке незнакомого голоса он обернулся. В дверном проеме неуверенно маячила тощая фигура. Человек примерно пятидесяти лет робко двинулся вперед.– Одец Джо, эдо вы?Теперь Джо узнал Карла Эдвардса. Подергивающийся всем телом человечек, который помогал носить корзину для пожертвований во время воскресной мессы в 10.30. Выходец из Джерси-Сити – почти все местные жители были оттуда родом. Он уставился на Джо; лицо его сильно исхудало, глаза лихорадочно блестели.– Да, Карл. Это я.– О, благодаредие Богу! – подбежав, он упал перед Джо на колени и заплакал. – Вы вердулись! Благодаредие Богу, вы вердулись!Джо поднял его на ноги.– Ну-ну, хватит, Карл. Возьми себя в руки.– Вы вердулись дас спасти, правда? Бог послал вас сюда покарать его, да?– Покарать – кого?– Одца Пальмери! Од один из их! Од замый худжий изо всех! Од…– Я знаю, – прервал его Джо. – Знаю.– О как хорошо, что вы здесь, одец Джо! Мы здадь не здали, что дедадь, с тех пор как эди кровососы пришли. Мы все молились, чдобы кто-то вроде вас пришел, и вот вы здесь. Эдо чудо, черт возьми!Джо хотел было спросить Карла, где был он и все эти люди, которые теперь так нуждались в нем, когда его выпроваживали из прихода. Но это была старая история.– Это не чудо, Карл, – возразил Джо, мельком взглянув на Зева. – Равви Вольпин привел меня сюда.Когда Карл и Зев пожимали друг другу руки, Джо прибавил:– Вообще-то я просто проходил мимо.– Проходили мимо? Дет. Эдого не можед быдь! Вам дада остаться!Джо увидел, как гаснет огонек надежды в глазах маленького человечка. Что-то сжалось, перевернулось у него внутри.– Что я могу сделать здесь, Карл? Я всего лишь человек, и я один.– Я помогу! Сделаю все, что ходиде! Только скажиде!– Ты поможешь мне убраться здесь?Карл огляделся и, по-видимому, впервые заметил трупы. Он съежился и заметно побледнел.– Да… кодечно. Все, что надо.– Ну? Что скажешь? – обратился Джо к Зеву.– Почему я должен говорить тебе, что делать? Это не моя церковь.– И не моя.Зев махнул подбородком в сторону Карла.– Думаю, он другого мнения.Джо медленно обернулся. В сводчатом нефе царило полное молчание – лишь жужжали мухи вокруг мертвецов.Огромная уборка. Но если работать целый день, они смогут многое сделать. А тогда…А тогда – что?Джо не знал. Он соображал на ходу. Он подождет и посмотрит, что принесет ночь.– Можешь достать нам что-нибудь поесть, Карл? Я бы продал душу за чашку кофе.Карл взглянул на него как-то странно.– Это просто такой оборот речи, Карл. Нам нужно подкрепиться, если мы хотим поработать здесь.Глаза человечка снова загорелись.– Дак, здачит, вы осдаедесь?– Ненадолго.– Я добуду поесть! – возбужденно крикнул Карл и побежал к двери. – И кофе. Я здаю кое-кого, у дее еще есдь кофе. Она поделидся с одцом Джо. – У двери он остановился и обернулся. – А, и еще, одец, я дигогда не верил дому, чдо говорили про ваз. Нигогда.Джо попытался сдержаться, но не смог:– Было бы гораздо лучше, если бы ты сказал это год назад, Карл.Тот опустил взгляд.– Да-а. Думаю, лудьше. Но я все изправлю, одец. Обязадельдо. Можеде на медя положидься.И он исчез за дверями. Обернувшись к Зеву, Джо увидел, что старик закатывает рукава.– Nu? – произнес Зев. – Тела. Прежде всего, думаю, следует убрать отсюда тела.Автор - Ф. Пол Уилсон.

Ключевые слова: Церковь вампиры осквернение трупы священники творческая история

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