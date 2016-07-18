Валечка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:14

Olga_29 Просмотров: 62 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:14 by

Произошла эта история в послевоенные годы в небольшом поселке. На окраине поселка жила вдова, женщина средних лет Матрена с дочерью Валей. Муж Матрены и отец Вали погиб на фронте еще в 1943 году, и женщина сама воспитывала дочь. Замуж она не выходила, хотя несколько раз ее и звали под венец. Местные сплетницы причиной считали дочь женщины.Валечка была хорошенькой, ее можно было даже назвать симпатичной, но было одно «но». Взрослая по возрасту и внешне вполне сформировавшаяся Валентина по уму была равна десятилетним детям и часто играла с ними. Таких в народе называют дурочкой. Видимо, Матрена побаивалась, как новоиспеченный отчим будет относиться к не совсем нормальной падчерице. Вдруг будет обижать?Валя была вполне безобидной, очень любила малышей, и частенько молодые мамы просили присмотреть ее за детьми. Валя была хорошей нянькой – играла с детьми, кормила их, пела какие-то незатейливые песенки. Иногда Валю просили сходить в магазин, зная, что девушка принесет всю сдачу до копейки, ее так приучила мать – не брать чужого. Еще Валечка очень любила животных и частенько бегала на луг, где пас стадо коров хромой Андрей.Несмотря на то, что Валентина была спокойной, она вполне могла сама себя обслужить, ее матери приходилось нелегко, она даже как-то сказала соседке:- Все боюсь, помру я – как же Валя тогда? Кто приглядит?Сказала – и как чувствовала. Через несколько дней Валя пропала. Искали ее долго. И милиция, и местные жители прочесывали лес, реку – ничего! Девушка словно сквозь землю провалилась. Милиционеры допрашивали и местных, и саму Матрену. Но никто не мог сказать что-либо вразумительного. Все сходились в одном: Валя не сбежала бы никогда из дома, да и куда ей бежать было. Дальше райцентра, да и то с матерью, она никогда не была.Кто-то из соседей даже показал местной знахарке фотографию Валентины. Старуха повертела маленький прямоугольничек фото, сделанного на какие-то документы, и решительно произнесла:- Я ее не вижу среди живых.Со временем даже Матрена, мать Вали, стала верить в то, что ее дочь погибла. Валя пропала в июне, и к августу поиски были прекращены. Но история на этом не закончилась.Как-то уже в сентябре, вечером, к участковому прибежал хромой Андрей, пастух. Выглядел мужчина так, словно не мог сомкнуть глаз уже неделю, был каким-то испуганным, всклоченным.- Митрич, арестуй меня, арестуй! — вцепился он в участкового.- Кабы я арестовывал за то, что водку пьете, так почти весь поселок сидел бы!— хмыкнул Митрич. Хромой пастух тоже грешил выпить лишнего. Неужели допился до белой горячки?- Арестуй меня, она мне покоя не дает! Все ходит за мной и ходит, песенку поет, а на руках – дите. Она с пузом была!- Кто?- Валька, которая дурочка. Это я ее, — хромоногий Андрей рухнул на колени и завыл, обхватив голову руками.Участковый отпоил Андрея успокоительным и смог из его сбивчивой речи вычленить главное. Валентина частенько приходила на пастбище, очень уж любила теляток, гладила их, разговаривала с ними. Да и с хромоногим пастухом заговаривала приветливо. Поначалу Андрей гнал прочь дурочку от себя, но потом посмотрел на общение с Валечкой под другим углом. Валентина отставала по уму от сверстников, но внешне это была симпатичная девушка с женственными формами. Поначалу Андрей отгонял от себя такие мысли, но потом они стали привычными, а затем пришел черед мысли, что ничего дурного в этом ведь нет, кому он плохо-то сделает? Вальке хуже не будет, хоть мужика попробует… И он стал усердно угощать Валечку конфетами.Склонить Валю к интимному делу было несложно. Он убедил дурочку, что ничего дурного в этом нет, они просто играют, но рассказывать об этом нельзя никому, иначе Андрей больше «играть» с Валей не будет. Самое интересное, что все было легко в тайне держать. Валечке, видать, их «игра» понравилась, потому как она даже матери не обмолвилась ни словом. А кто видел, как она бегает на пастбище, считал, что она так и ходит к теляткам, никаких скабрезных мыслей у окружающих не возникало. Кому придет в голову соблазнять дурочку, когда полно нормальных женщин и девушек? Да и как можно обидеть юродивую?Со временем девушка стала надоедать Андрею, и он заявил, что больше с ней «играть» не будет. Но оказалось, что Валечка успела в мужчину влюбиться, и отделаться от нее было делом непростым. Может, Андрей сумел бы как-то убедить Валентину не приходить к нему более, но случилась напасть. Валечка рассказала однажды, что ей тошнится по утрам часто и голова болит, а еще она часто хочет спать. Здесь не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Валечка забеременела.Пастуха охватил ужас. Очень скоро Матрена, мать Вали, догадается обо всем, а фельдшер местный подтвердит факт беременности, девушка под напором признается, что они с пастухом Андреем «играли». Масштабы скандала лучше было себе не представлять. Местные жители вполне могут устроить ему самосуд, и будет хромать он и на вторую ногу. В лучшем случае.Надо было что-то решать. Но что? Все варианты были либо глупыми, либо фантастическими. Даже если он уедет, все равно его найдут. Вот если бы Валька пропала, это было бы самое то. Нет человека – нет и проблемы. Мысль об убийстве пугала, но потом показалась самым правильным решением.В очередной раз, когда Валя прибежала к любимому, Андрей позвал ее посмотреть «что-то интересное» на краю луга. Валя доверчиво пошла с мужчиной, и, пока вглядывалась в воды реки, он с силой ударил ее поленом по затылку. Удар был сильный, и его вполне хватило. Андрей забросал ветками тело, а когда стемнело, перетащил к заброшенному колодцу у фермы и сбросил вниз, прикрыв деревянной крышкой. Он вздохнул с облегчением, когда поиски Вали прекратили, а зря.В скором времени мертвая Валя стала преследовать мужчину. Сначала во снах, затем он стал видеть ее и днем. Она всегда ему улыбалась, как при жизни, держала на руках младенца и пела какую-то песенку. Что самое интересное, видел только он ее, окружающие люди призрак не видели. Он пытался не замечать ее, но ничего не получалось, Валя преследовала его и днем и ночью. В итоге довела едва ли не до безумия, и хромоногий Андрей решил сдаться милиции.Дело было недолгим – расследовать было нечего: убийца сам во всем сознался и указал место, где спрятал тело. Останки извлекли и захоронили. До суда убийца не дожил, повесился в камере, не выдержав издевательств сокамерников.

Ключевые слова: Призрак убийство смерть признание авторская история

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