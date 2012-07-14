Длинные ложки

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:06

Ранега Просмотров: 54 Комментарии: 4 +8 Вчера, 21:06 by

Вот не хотел я отправляться в этот дурацкий сплав, собирался провести законные каникулы в компании виртуальных танкистов и лётчиков. Но Макс меня уговорил оторваться от экрана ради единения с горной природой, чистым воздухом и прочим бла-бла-бла.Острые камни в мелкой стремнине прорвали нашу лодку, как Тузик грелку, и теперь мы барахтались в холоднющей воде, дрейфуя по быстрому течению без всякой надежды выбраться на берег.А потом я отключился.Прежде чем открыть глаза, я с удивлением понял, что мне сухо, мягко и тепло. Вокруг ощущалась прямо природа-природа – шелест листвы, пение птичек, жужжание пчёл. Потом в эти приятные звуки вклинилось чьё-то покашливание, и меня пихнули в бок.- Вставай! – сказал взъерошенный Макс и опять меня толкнул. – Гляди, чё. Где это мы?- Сволочь ты, Макс – поприветствовал я старшего двоюродного брата. – Ты хоть помнишь, что мы чуть не утонули?- Так не утонули же. Вставай давай, пошли.- Куда?- Куда получится. Не здесь же сидеть.Я встал и осмотрелся. Красота! Солнце, поляна, цветы… Непонятно... как мы тут оказались, но я бы не отказался задержаться на пару-тройку часов.- Слушай, как так получилось, что мы были в воде, а шорты и майки сухие? И куда делись жилеты?- Серый, отвали. Какая разница, всё нормально.- Сам отвали. В жилетах документы были. И деньги. И телефон.- Да заплачь ещё. Выкрутимся. Первый раз, что ли? Забей и пошли на выход. – Макс беззаботно сплюнул и, насвистывая, пошёл по чуть заметной тропинке.Через метров двадцать пришлось остановиться, потому что из-за дерева на тропинку прямо перед нами вышагнул какой-то странный бородатый чувак в холщовом балахоне.- Тьфу ты! – Макс снова сплюнул. Вот ведь, бросил курить еще в школе, а привычка плеваться осталась.- Слышь! Ты кто такой и чё возникаешь перед носом, как чёрт из подворотни?Чувак перекрестился.- Да вот, вас встретить велено.- Хм. Кем велено, чудила? Никуда мы не пойдём. Покажи, где тут река, и вали.Бородатый не ответил, с благостной улыбкой склонил голову и неспешно поплыл по тропинке перед нами. Макс усмехнулся и вальяжно остался стоять на месте, я топтался рядом с ним, сомневаясь – идти или не идти за бородатым.Тот остановился в нескольких метрах, оглянулся и всё так же с улыбкой произнёс:- Вам лучше пойти со мной, мы вам поможем.Сам не знаю, почему, но я двинулся к бородатому, замечая боковым зрением, что Макс тоже топает позади.Спустя минут десять вдали показались какие-то полуразвалившиеся деревянные сараи. Бородатый подвёл нас ко входу в первый из них, открыл скрипучую дверь и жестом пригласил войти. Так только вошли, дверь за нами захлопнулась. Макс попытался открыть её, но не смог.- Вот так попадос! – развеселился кузен. – Боюсь-боюсь! Прикинь, он чё, думает, что из этой хаты реально не выбраться?Мы посмеялись. Ну это же правда смешно – для мастера спорта по тяжёлой атлетике, жмущего без малого две сотни кэгэ за раз, и не пробить гнилые стенки трухлявого сарая?Обошли всё помещение. В сарае было совсем пусто и не очень темно из-за света, пробивающегося между досок.Макс стал работать. Сначала просто давил на стены всем своим весом, потом разбегался и бил ногами. Снял майку, обернул вокруг кулака и мощными ударами стал долбить в одно место.Бесполезно. Стены остались невредимыми, даже щепки не откололось. Дверь тоже не поддалась.Наконец Макс устал. Утёрся майкой и задумчиво сплюнул.- Братан, по ходу мы в бункере.- Может, подкоп сделать? – предложил я.- Делай, - он криво усмехнулся. – Лопаты нет.Я попробовал копать руками. Разгрёб приличный слой пыли и обнаружил бетонный пол.Макс осмотрел потолок. Слишком высокий, даже если я стану ему на плечи, всё равно не дотянусь. Похоже, мы и правда попали.Только я так подумал, как услышал звук, похожий на отдалённый шум толпы. Макс тоже услышал, поднял указательный палец и замер. Потом указал направление этим же пальцем, и мы пошли к дальней стене. В углу обнаружился узкий проход, который мы по непонятной причине не заметили, когда осматривали сарай.Шум доносился оттуда. Я пошёл первым, следом с трудом протискивался Макс.Вышли в странную… Комнату? Пещеру? Короче, куда-то вышли. Огромное тусклое помещение без окон, далеко впереди виднелся оранжевый свет. Подойдя ближе, мы увидели, что свет исходит из огромной круглой ямы, возле которой столпились люди.В руках каждый из них держал большую ложку с очень длинным черенком. Толкаясь, они тянулись этими ложками к центру ямы, где на столбе-постаменте стоял котёл, наполненный кипящим мутным варевом. Зачерпнув из котла, люди подтягивали ложки к себе, явно желая поесть, но у них не получалось, ложка слишком длинная и тяжёлая, мутная жижа проливалась из ложки мимо.- Чё за нафиг? – удивился Макс.- Слушай… я, кажется, понял, где мы.- И где?- В аду. Померли мы. Утонули.- Да ты чё! А как ты это понял?- Мульт смотрел в сети, там ад точь-в-точь как это место. Чтобы попасть в рай, им надо кормить друг друга.- Бред, – резюмировал Макс, - с каких это пор облизывание чужих ложек называется раем?- При чём тут облизывание? Идея в том, что рай там, где люди помогают друг другу, а не пытаются справиться самостоятельно с безвыходной ситуацией.Макс скептически усмехнулся.- Братан, ты сам в это веришь? Брось смотреть мультики и повзрослей.Мы подошли ещё ближе и одновременно споткнулись о появившиеся из ниоткуда две огромные ложки. Макс ругнулся, схватил одну ложку за черенок как дубину и направился к толпе. Я поднял вторую и пошёл за ним. Прикольно, ё-маё! Оказаться в мультике! Расскажу, не поверят. Тут же я вспомнил, что помер и рассказать никому ничего не получится... И приуныл.Макс как ледокол прокладывал своим необъятным торсом путь к яме, народ несмело роптал, но расступался. Одна щуплая бабка замешкалась и не убралась с дороги, кузен свободной рукой поднял её за шкирку и просто отставил в сторону.Наконец мы подошли к краю.Макс колючим взглядом оценил обстановку и примерил длину ложки. Её как раз хватало, чтобы дотянуться до содержимого котла, но было недостаточно, чтобы перебросить мостиком через яму.Братец обвёл притихший народ свирепым взглядом.- Чё вы толкаетесь как бараны? Хотите жрать – давайте достанем эту похлёбку и поедим по-человечески, каждый своей ложкой.Я так понял, что перспектива есть из чужой ложки моего кузена особенно раздражала.Некоторые закивали. Макс воодушевился.- Мужики есть? Подходите, потолкуем, как кастрюлю достать.Подошло несколько парней. Я тоже шагнул поближе к брату.- Так, мужики. Собираем все ложки. Будем строить мост.- Не получится, - сказал один. – Крепить нечем.Пока я чесал затылок, пытаясь придумать решение, Макс поймал какого-то парня, по виду рэпера, в вязаной шапке, широченных штанах и клетчатой рубахе, из-под которой виднелись две или три футболки.- Раздевайся, капуста! Куда тебе столько тряпок?Глаза парня наполнились слезами, чему я не удивился – с профессиональным тяжелоатлетическим захватом моего дорогого брата и мне доводилось несладко. Рэпер шустро стянул рубашку и две футболки и зябко скукожился в одной оставшейся майке. Макс стянул с его головы шапку, обнажив зарождающуюся плешь, отнял ложку и отпихнул в сторону.Потом он схватил за руку ближайшую девчонку.- Как зовут?- Алёна, - пискнула та.- Держи тряпки. Нарезай на верёвки. И шапку распусти.- Тут ножниц нет, чем распускать?- Да ё-маё! – выругался братец, подошёл к какой-то тётке с пучком на голове, выдернул шпильку и вручил инструмент девице.Парни повеселели, стали собирать ложки.Очень скоро народ организовался, ложки стали сдавать сами, лишнюю одежду распускали на жгуты и сматывали в бухты.Потом стали делать мост. Связывали по две ложки черенками с нахлёстом одна на другую, потом пары между собой, потом поперёк, снова парами вдоль, пока не закончились все ложки. Получился мост, похожий на длинный плот, около полуметра шириной, крепкий с виду. Двое парней схватили его с разных концов, приподняли, но тут же бросили.- Тяжёлый, зараза, - пожаловался один. – Тут человек шесть надо, чтобы поднять.Макс усмехнулся, перехватил мост посередине, легко поднял и понёс к яме.Там он набросил один конец моста на постамент, наступил на другой конец.- Кто достанет котёл? Я слишком большой.Все молчали.- Серый, иди. В жизни должно быть место подвигу.Я хотел возмутиться, но потом подумал, что всё равно помер. Ну и пошёл.Совершить подвиг оказалось несложно. Котёл оказался нетяжёлым, я без усилий перенёс его по мосту на материк.Люди голодными глазами смотрели на похлёбку, но Макс стал между котлом и толпой и жёстко сказал:- Теперь разбираем плот и ломаем ложки так, чтобы ими можно было есть.Спорить не стали. Разобрали, обломали, у каждого в руке оказался черпачок.- В очередь! – рявкнул Макс. – Сначала дети, потом бабы, потом старики, потом мужики. Серый, ты на раздаче.Спустя некоторое время я заметил, что котёл неисчерпаемый – я раздал порции примерно половине народа, но варево не убывало, оставалось всё на том же уровне.Последним свою порцию получил Макс. Мы с ним с аппетитом ели реально вкусную похлёбку, оказалось, что из ложек она тоже не убывает, пока не наешься.Сытые люди довольно разлеглись на полу вокруг ямы и неспешно обсуждали последние события.Я тоже прилёг и закрыл глаза. Странное дело, вроде помер, а спать хочется.Мне приснился бородатый чувак в балахоне. Он с улыбкой смотрел на меня и повторял одни и те же слова: «Рано вам ещё… Рано вам ещё…»Потом я проснулся, дрожа от холода, насквозь промокший. Рядом шумно фыркал Макс, тоже весь мокрый, в оранжевом спасательном жилете. Увидев, что я открыл глаза, братец, стуча зубами, заявил:- Ну ты, ё-маё, даёшь! Чуть не утоп. Что б я матушке твоей сказал? Только о себе думаешь, гад!- Макс! Макс! Ты нас спас!- Не нас, а тебя. Я не тонул, у меня всё под контролем. А ты чуть свинью мне не подложил, урод!Макс ругался последними словами, но мне было всё равно, я валялся на мокрых камнях и улыбался.- Макс, ты совсем ничего не помнишь?- А что помнить? Как я тебя за шкварник к берегу тащил?- Ну… сарай, яму… мост из ложек… помнишь?- Ты, Серый, головой не ударился? Какой мост? Какие ложки? Давай очухивайся уже и кончай лыбиться. Домой двинем, лодки всё равно нет.И мы двинули домой.Я потом целых два года верил, что всё это мне привиделось в отключке. Но вчера Макс познакомил меня со своей невестой. Ага, той самой Алёной. И пока братец отвлёкся на срочный телефонный звонок, эта Алёна наклонилась ко мне и сказала:- Я тебя помню. Это ты перенёс котёл через мост из ложек. А Макс вообще ничего не помнит.И улыбнулась как другу, с которым нас связывает общая тайна.

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