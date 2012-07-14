Длинные ложки

Длинные ложкиВот не хотел я отправляться в этот дурацкий сплав, собирался провести законные каникулы в компании виртуальных танкистов и лётчиков. Но Макс меня уговорил оторваться от экрана ради единения с горной природой, чистым воздухом и прочим бла-бла-бла.
Острые камни в мелкой стремнине прорвали нашу лодку, как Тузик грелку, и теперь мы барахтались в холоднющей воде, дрейфуя по быстрому течению без всякой надежды выбраться на берег.
А потом я отключился.
Прежде чем открыть глаза, я с удивлением понял, что мне сухо, мягко и тепло. Вокруг ощущалась прямо природа-природа – шелест листвы, пение птичек, жужжание пчёл. Потом в эти приятные звуки вклинилось чьё-то покашливание, и меня пихнули в бок.
- Вставай! – сказал взъерошенный Макс и опять меня толкнул. – Гляди, чё. Где это мы?
- Сволочь ты, Макс – поприветствовал я старшего двоюродного брата. – Ты хоть помнишь, что мы чуть не утонули?
- Так не утонули же. Вставай давай, пошли.
- Куда?
- Куда получится. Не здесь же сидеть.
Я встал и осмотрелся. Красота! Солнце, поляна, цветы… Непонятно... как мы тут оказались, но я бы не отказался задержаться на пару-тройку часов.
- Слушай, как так получилось, что мы были в воде, а шорты и майки сухие? И куда делись жилеты?
- Серый, отвали. Какая разница, всё нормально.
- Сам отвали. В жилетах документы были. И деньги. И телефон.
- Да заплачь ещё. Выкрутимся. Первый раз, что ли? Забей и пошли на выход. – Макс беззаботно сплюнул и, насвистывая, пошёл по чуть заметной тропинке.
Через метров двадцать пришлось остановиться, потому что из-за дерева на тропинку прямо перед нами вышагнул какой-то странный бородатый чувак в холщовом балахоне.
- Тьфу ты! – Макс снова сплюнул. Вот ведь, бросил курить еще в школе, а привычка плеваться осталась.
- Слышь! Ты кто такой и чё возникаешь перед носом, как чёрт из подворотни?
Чувак перекрестился.
- Да вот, вас встретить велено.
- Хм. Кем велено, чудила? Никуда мы не пойдём. Покажи, где тут река, и вали.
Бородатый не ответил, с благостной улыбкой склонил голову и неспешно поплыл по тропинке перед нами. Макс усмехнулся и вальяжно остался стоять на месте, я топтался рядом с ним, сомневаясь – идти или не идти за бородатым.
Тот остановился в нескольких метрах, оглянулся и всё так же с улыбкой произнёс:
- Вам лучше пойти со мной, мы вам поможем.
Сам не знаю, почему, но я двинулся к бородатому, замечая боковым зрением, что Макс тоже топает позади.
Спустя минут десять вдали показались какие-то полуразвалившиеся деревянные сараи. Бородатый подвёл нас ко входу в первый из них, открыл скрипучую дверь и жестом пригласил войти. Так только вошли, дверь за нами захлопнулась. Макс попытался открыть её, но не смог.
- Вот так попадос! – развеселился кузен. – Боюсь-боюсь! Прикинь, он чё, думает, что из этой хаты реально не выбраться?
Мы посмеялись. Ну это же правда смешно – для мастера спорта по тяжёлой атлетике, жмущего без малого две сотни кэгэ за раз, и не пробить гнилые стенки трухлявого сарая?
Обошли всё помещение. В сарае было совсем пусто и не очень темно из-за света, пробивающегося между досок.
Макс стал работать. Сначала просто давил на стены всем своим весом, потом разбегался и бил ногами. Снял майку, обернул вокруг кулака и мощными ударами стал долбить в одно место.
Бесполезно. Стены остались невредимыми, даже щепки не откололось. Дверь тоже не поддалась.
Наконец Макс устал. Утёрся майкой и задумчиво сплюнул.
- Братан, по ходу мы в бункере.
- Может, подкоп сделать? – предложил я.
- Делай, - он криво усмехнулся. – Лопаты нет.
Я попробовал копать руками. Разгрёб приличный слой пыли и обнаружил бетонный пол.
Макс осмотрел потолок. Слишком высокий, даже если я стану ему на плечи, всё равно не дотянусь. Похоже, мы и правда попали.
Только я так подумал, как услышал звук, похожий на отдалённый шум толпы. Макс тоже услышал, поднял указательный палец и замер. Потом указал направление этим же пальцем, и мы пошли к дальней стене. В углу обнаружился узкий проход, который мы по непонятной причине не заметили, когда осматривали сарай.
Шум доносился оттуда. Я пошёл первым, следом с трудом протискивался Макс.
Вышли в странную… Комнату? Пещеру? Короче, куда-то вышли. Огромное тусклое помещение без окон, далеко впереди виднелся оранжевый свет. Подойдя ближе, мы увидели, что свет исходит из огромной круглой ямы, возле которой столпились люди.
В руках каждый из них держал большую ложку с очень длинным черенком. Толкаясь, они тянулись этими ложками к центру ямы, где на столбе-постаменте стоял котёл, наполненный кипящим мутным варевом. Зачерпнув из котла, люди подтягивали ложки к себе, явно желая поесть, но у них не получалось, ложка слишком длинная и тяжёлая, мутная жижа проливалась из ложки мимо.
- Чё за нафиг? – удивился Макс.
- Слушай… я, кажется, понял, где мы.
- И где?
- В аду. Померли мы. Утонули.
- Да ты чё! А как ты это понял?
- Мульт смотрел в сети, там ад точь-в-точь как это место. Чтобы попасть в рай, им надо кормить друг друга.
- Бред, – резюмировал Макс, - с каких это пор облизывание чужих ложек называется раем?
- При чём тут облизывание? Идея в том, что рай там, где люди помогают друг другу, а не пытаются справиться самостоятельно с безвыходной ситуацией.
Макс скептически усмехнулся.
- Братан, ты сам в это веришь? Брось смотреть мультики и повзрослей.
Мы подошли ещё ближе и одновременно споткнулись о появившиеся из ниоткуда две огромные ложки. Макс ругнулся, схватил одну ложку за черенок как дубину и направился к толпе. Я поднял вторую и пошёл за ним. Прикольно, ё-маё! Оказаться в мультике! Расскажу, не поверят. Тут же я вспомнил, что помер и рассказать никому ничего не получится... И приуныл.
Макс как ледокол прокладывал своим необъятным торсом путь к яме, народ несмело роптал, но расступался. Одна щуплая бабка замешкалась и не убралась с дороги, кузен свободной рукой поднял её за шкирку и просто отставил в сторону.
Наконец мы подошли к краю.
Макс колючим взглядом оценил обстановку и примерил длину ложки. Её как раз хватало, чтобы дотянуться до содержимого котла, но было недостаточно, чтобы перебросить мостиком через яму.
Братец обвёл притихший народ свирепым взглядом.
- Чё вы толкаетесь как бараны? Хотите жрать – давайте достанем эту похлёбку и поедим по-человечески, каждый своей ложкой.
Я так понял, что перспектива есть из чужой ложки моего кузена особенно раздражала.
Некоторые закивали. Макс воодушевился.
- Мужики есть? Подходите, потолкуем, как кастрюлю достать.
Подошло несколько парней. Я тоже шагнул поближе к брату.
- Так, мужики. Собираем все ложки. Будем строить мост.
- Не получится, - сказал один. – Крепить нечем.
Пока я чесал затылок, пытаясь придумать решение, Макс поймал какого-то парня, по виду рэпера, в вязаной шапке, широченных штанах и клетчатой рубахе, из-под которой виднелись две или три футболки.
- Раздевайся, капуста! Куда тебе столько тряпок?
Глаза парня наполнились слезами, чему я не удивился – с профессиональным тяжелоатлетическим захватом моего дорогого брата и мне доводилось несладко. Рэпер шустро стянул рубашку и две футболки и зябко скукожился в одной оставшейся майке. Макс стянул с его головы шапку, обнажив зарождающуюся плешь, отнял ложку и отпихнул в сторону.
Потом он схватил за руку ближайшую девчонку.
- Как зовут?
- Алёна, - пискнула та.
- Держи тряпки. Нарезай на верёвки. И шапку распусти.
- Тут ножниц нет, чем распускать?
- Да ё-маё! – выругался братец, подошёл к какой-то тётке с пучком на голове, выдернул шпильку и вручил инструмент девице.
Парни повеселели, стали собирать ложки.
Очень скоро народ организовался, ложки стали сдавать сами, лишнюю одежду распускали на жгуты и сматывали в бухты.
Потом стали делать мост. Связывали по две ложки черенками с нахлёстом одна на другую, потом пары между собой, потом поперёк, снова парами вдоль, пока не закончились все ложки. Получился мост, похожий на длинный плот, около полуметра шириной, крепкий с виду. Двое парней схватили его с разных концов, приподняли, но тут же бросили.
- Тяжёлый, зараза, - пожаловался один. – Тут человек шесть надо, чтобы поднять.
Макс усмехнулся, перехватил мост посередине, легко поднял и понёс к яме.
Там он набросил один конец моста на постамент, наступил на другой конец.
- Кто достанет котёл? Я слишком большой.
Все молчали.
- Серый, иди. В жизни должно быть место подвигу.
Я хотел возмутиться, но потом подумал, что всё равно помер. Ну и пошёл.
Совершить подвиг оказалось несложно. Котёл оказался нетяжёлым, я без усилий перенёс его по мосту на материк.
Люди голодными глазами смотрели на похлёбку, но Макс стал между котлом и толпой и жёстко сказал:
- Теперь разбираем плот и ломаем ложки так, чтобы ими можно было есть.
Спорить не стали. Разобрали, обломали, у каждого в руке оказался черпачок.
- В очередь! – рявкнул Макс. – Сначала дети, потом бабы, потом старики, потом мужики. Серый, ты на раздаче.
Спустя некоторое время я заметил, что котёл неисчерпаемый – я раздал порции примерно половине народа, но варево не убывало, оставалось всё на том же уровне.
Последним свою порцию получил Макс. Мы с ним с аппетитом ели реально вкусную похлёбку, оказалось, что из ложек она тоже не убывает, пока не наешься.
Сытые люди довольно разлеглись на полу вокруг ямы и неспешно обсуждали последние события.
Я тоже прилёг и закрыл глаза. Странное дело, вроде помер, а спать хочется.
Мне приснился бородатый чувак в балахоне. Он с улыбкой смотрел на меня и повторял одни и те же слова: «Рано вам ещё… Рано вам ещё…»
Потом я проснулся, дрожа от холода, насквозь промокший. Рядом шумно фыркал Макс, тоже весь мокрый, в оранжевом спасательном жилете. Увидев, что я открыл глаза, братец, стуча зубами, заявил:
- Ну ты, ё-маё, даёшь! Чуть не утоп. Что б я матушке твоей сказал? Только о себе думаешь, гад!
- Макс! Макс! Ты нас спас!
- Не нас, а тебя. Я не тонул, у меня всё под контролем. А ты чуть свинью мне не подложил, урод!
Макс ругался последними словами, но мне было всё равно, я валялся на мокрых камнях и улыбался.
- Макс, ты совсем ничего не помнишь?
- А что помнить? Как я тебя за шкварник к берегу тащил?
- Ну… сарай, яму… мост из ложек… помнишь?
- Ты, Серый, головой не ударился? Какой мост? Какие ложки? Давай очухивайся уже и кончай лыбиться. Домой двинем, лодки всё равно нет.
И мы двинули домой.
Я потом целых два года верил, что всё это мне привиделось в отключке. Но вчера Макс познакомил меня со своей невестой. Ага, той самой Алёной. И пока братец отвлёкся на срочный телефонный звонок, эта Алёна наклонилась ко мне и сказала:
- Я тебя помню. Это ты перенёс котёл через мост из ложек. А Макс вообще ничего не помнит.
И улыбнулась как другу, с которым нас связывает общая тайна.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:06
Вчера, 21:06 by РанегаПросмотров: 54Комментарии: 4
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