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Лучшие друзья

Аристарх Соколов Просмотров: 37 Комментарии: 0 -1 Вчера, 21:40 by

И так случилось что Макс проснулся не у себя дома, а около бара. "Опять нажрался"-Подумал он, и встав на ноги, побрел в сторону своего дома.Он шел и рамышлял, куда пропал Саня, ведь насколько он помнил, Санек, его друг детства, был весь вечер с ним. Макс , углубленный в свои мысли увидел на дороге черную кошку, перебегающую ему дорогу. «Вон от сюда!»-крикнул Макс и сплюнул через левое плечо. Макс повернул голову вперед и увидел Саню,смотрящего на него. «Саня!»-прокричал Макс, но Александр не шелохнулся. Он стоял обсалютно неподвижно, казалось что его глаза светились в темноте. «Саняя!»-окликнул он друга еще раз. В одно мгновение друг Макса переместилсяметров эдак на 10 в противоположном направлении от Макса. «Что происходит?»-только успел сказать макс как потерял сознание.Очнулся Макс уже в какой-то старой и грязной комнате, нет, не связанный или избитый, но у него был зашит рот. Макс не мог ничего сказать, и нитки, что сдерживали его губы были невероятно прочные, словно медецинские, снять или порвать он их не смог. Мысли попавшего в капцкан парня были спутанны, он сильно хотел пить, но если бы даже нашел источник воды, ему пришлось бы освободится от нитей.Макс встал с пола комнаты и огляделся: все что его окружало это дверь, забитая досками, окно 7 этажа и стол со стулом, над которыми висила веревка. «Что это все значит?». Он не мог отойти от шока, он до сих пор чувствовал острую боль в районе губ и кисловатый привкус крови, словно кислоты, дающую ему осознание реальности.Парень взял стул и выкинул в окно, надеясь что кто-то заметит что что-то не так. Он смотрел как подает стул, и стоило ему только моргнуть как стул пропал из виду. Парень подумал что стул возможно упал на дерево и висит там, но повернувшись обратно в сторону комнаты, он чуть не упал. Стул стоял на прежнем месте. Проделав эту операцию еще раза три, Макс понял что это сон, это все просто сон.Он повторял и повторял эту фразу себе под нос, совсем не разборчиво, казалось он сошел с ума, с н чувства его привел дикий стук в дверь. Он понял что то что за дверью, совсем не человек и оказался прав, ведь спустя мгновение начался дикий рев, мудто бы медведь и волк в одном существе страдали от боли. Рев стих, но не надолго, последующее заставило кровь в жилах Макса окаченеть. Нечто, отдаленно напоминающее Саню, но продолжая так же хреперь как Волко-медведь сказало: «Мне так жаль, мне очень жаль дружище, никто не знал что все так обернется, я так хочу что бы ты снова жил так как все». В этот момент Макс все вспомнил, он не терял сознание, он не был пьян и не видел он никакого Саню ночью.Друзья возвращались домой с очередной пьянки, Саня решил поржать над своим другом и как следует толкнуть его в сугроб, но было одно НО, пьяный Санек не ожидал что машина будет ехать именно в их сторону. Машина сбила на полной скорости Макса и скрылась. Саня не медля вызвал скорую и их повезли в больницу. Оказалось что Макс в коме.После этого Макс встал, вырвал нитки из свих губ и закричал: «Думаешь я просто так тебе дамся, ну попробуй!» Монстр выбил дверь и полетел на Макса, Макс разбежался и стулом проломил голову этому демону. Тут же Макс очнулся, Саня, который Который ревел на стуле не мог поверить что это правда, он начал рассказывать как переживал, как все случилось и так далее. Но Макс и так все знал, и даже слова Сани он запомнил, то как он хотел, что бы его лучший друг жил, что бы он был счастлив. Но остался неприятный осадок. Не сходились некоторые вещи: как Саня не заметил что едет машина, и зачем он толкнул его не в сугроб, а под колеса?

Ключевые слова: Истории про друзей истории кома долгий сон попал под машину мистика монстры

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