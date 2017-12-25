Лунная дверь

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:49

Космонасть Просмотров: 62 Комментарии: 5 +5 Вчера, 20:49 by

Когда Бенджи, худой-прехудой сиротка в стареньком пальтишке и стоптанных ботиночках, только перешагнул порог своего нового дома, то сразу понял, что лучше дома во всем мире не существует. Тетушка Синица, пышная розовощекая дама, жила не слишком-то богато, однако свое обиталище обустроила просто замечательно. Видно было, что она тщательно готовилась к прибытию Бенджи. Полы начищены до блеска, на тумбочках и столах ни единой пылинки. В медленно остывающей печи ждал своего часа большой шоколадный торт, приготовленный по секретному рецепту, передававшемуся в семье тетушке из поколения в поколение. Да только вот беда, самой тетушке некому было этот рецепт передать.Отобрав небольшую сумку, куда уместились все вещи Бенджи, тетушка Синица мягко обняла мальчишку, ласково потрепала его по волосам и пригласила к столу. Ужасно стесняясь своих заплатанных носков, Бенджи побрел на кухоньку, полной грудью вдыхая запахи ванили, карамели и шоколада.- У меня для тебя подарок, Бенджи, - сказала тетушка, едва мальчишка приземлился на табуретку. Глаза его загорелись радостью, а щеки вспыхнули от смущения. Ему мало доставалось подарков за свою недолгую жизнь, потому он взволнованно заерзал на месте. Тетушка достала из кухонного шка фчика крольчонка, сшитого из плюша. Крольчонок был одет в клетчатый комбинезон, а в левой лапке он держал плюшевую морковь.- Вот это да! - вырвалось у Бенджи. Он подскочил с табуретки, бросился обнимать тетушку, которая пахла точно так же, как ее дом. Стиральным порошком, душистым мылом. Тетушка вложила игрушку в руки Бенджи и сказала, что мистер Кроль специально приехал издалека, чтобы присмотреть за Бенджи, если вдруг тетушке придется отлучиться по делам. И для помощи во всем.- А теперь садись за стол, обед тебя заждался, - мягко произнесла тетушка.Пока Бенджи расправлялся с картофельным пюре и сочным куриным рагу, тетушка достала из духовки торт, украшенный сахарными жемчужинами. На плите свистел чайник, чашки с красными цветами на своих пузатых боках уже стояли на столе.- Красотища! - восхищенно прошептал Бенджи, наблюдая за тем, как тетушка нарезает торт.- Если ты хочешь, то я могу научить тебя готовить торты, - улыбаясь, сказала тетушка. В уголках ее глаз появились морщинки.- Конечно хочу! - выпалил Бенджи, торопливо набивая рот пюре, чтобы побыстрее с ним разделаться. Пюре это, вообще-то, очень здорово, особенно если вспомнить еду в том месте, где последние годы провел Бенджи. И куриное рагу тоже замечательно. Но разве что-то может сравниться со сладким шоколадным бисквитом, с его нежной легкостью? Тем более, запивать торт предлагалось отменным чаем.- Идем, покажу твою комнату.Тетушка Синица вытирала влажные руки о фартук, закончив с мытьем посуды. Бенджи стало немного стыдно, ведь она приготовила обед, накормила его, а мальчишка даже не предложил свою помощь. Заметив, что Бенджи загрустил, тетушка легонько похлопала его по плечу.- Зачем печалишься?- Давайте я буду теперь мыть посуду, - пробормотал Бенджи.- Это всегда успеется, милый. Не переживай из-за пустяков, - тетушка Синица подмигнула ему, - пустяки, которые нас расстраивают, накапливаются и получается огромный ком, что может раздавить всю радость.Она взяла крохотную руку Бенджи в свою чуть шершавую, теплую ладонь и повела мальчишку знакомиться с домом. У камина в гостиной, на мягком ковре обнаружился упитанный рыжий кот, который мирно дремал, повернувшись брюшком к желто-оранжевому огню.- Это Янтарь, - тетушка Синица подвела Бенджи к спальному месту кота. Услышав шаги, кот лениво приоткрыл глаза и зевнул. Мальчишка протянул руку и погладил Янтаря по голове, отчего кот довольно замурлыкал.- Янтарь, это Бенджи. Надеюсь, что вы станете хорошими друзьями.Янтарь ткнулся мокрым носом в ладонь Бенджи, мол, конечно же станем, разве это проблема?Бенджи огляделся по сторонам. На стенах - множество полок с книгами, перемежающимися небольшими фарфоровыми статуэтками. Бенджи любил книги, вернее, любил книгу. Одну-единственную, которая лежала в его сумке. Книга пестрила картинками, забавными стишками. Их Бенджи перечитывал каждый вечер перед тем, как отправляться спать. Он знал, что эта книга осталась ему от его мамы. На одной из истрепанных страниц была надпись, сделанная аккуратным почерком.“Бенджи от мамы. Пожалуйста, много читай”.Бенджи не скучал по маме, потому что он практически ее не помнил. Но проваливаясь в дрему, мальчишка то и дело видел, как бежит через вересковое поле к молодой женщине в нарядном платье. Бенджи говорили, что его мама умерла от чахотки, а папа просто пропал. Потому он жил с другими детьми, чьи родители исчезли из их жизней или из этого мира.Поднявшись вместе с тетушкой на второй этаж, Бенджи увидел, что на каждой из деревянных дверей красуется рисунок. На двери, ведущей в ванную комнату, была нарисована тучка, на двери спальни тетушки - цветущая вишня. На двери спальни, что теперь принадлежала Бенджи, было нарисовано солнце. А на самой дальней, в конце небольшого коридора, изображена полная луна.- Что там, за лунной дверью?- спросил Бенджи, указывая пальцем на луну. Тетушка расплылась в улыбке.- Секрет, - она распахнула дверь в спальню Бенджи, - когда ты подрастешь, то обязательно расскажу. Только не пытайся открыть ее сам.- Страшный секрет? - округлил глаза мальчишка. Тетушка покачала головой.- Просто пока не время.Бенджи был послушным ребенком, потому он кивнул и пообещал ни за какие сокровища мира туда не ходить. Ведь тетушка говорила, что научит его печь торты, а если Бенджи ее расстроит, то она может передумать.Лежа в кровати ночью, прижимая к себе мистера Кроля, Бенджи все никак не мог уснуть. Он представлял, что за лунной дверью находится какое-нибудь волшебное место. Откроешь ее и увидишь бескрайние морские просторы, корабли с серебристыми парусами. Или же окажешься в дивном саду. А вдруг попадешь на оживленную улочку сказочного города? Мальчишка натянул одеяло до подбородка, представляя, какие существа могут попасться в сети, если выйти в море на одном из тех кораблей. Бенджи провалился в сон, в котором видел себя взрослого, заворачивающего клубничные пирожные в хрустящую бумагу.Лунная дверь все не давала Бенджи покоя, но он не задавал тетушке никаких вопросов. Нескладный мальчик-подросток иногда шептался с котом, рассказывая ему о своих догадках. Янтарь щурил желтые глаза, внимательно слушал, неизменно тыкаясь носом в ладони Бенджи.Тетушка Синица замечала их разговоры и спрашивала, тепло улыбаясь:- О чем шепчетесь, ребята?- Я рассказываю Янтарю о том, что находится за лунной дверью.Тетушка смотрела на Бенджи поверх очков, откладывала вязание. В ее каштановых волосах появились серебряные нити седины, но это нисколько ее не волновало. Как не волновало и Бенджи, который искренне полагал, что тетушка стала только красивее.- И что же там, как думаешь?Глаза Бенджи неизменно светились восторгом, когда он рассказывал тетушке про солнечные поля пшеницы, ожидающие за дверью, про диковинных зверей, населявших бескрайние леса. Про заросли малины, про виноградники, про кипарисовые рощи. Тетушка радовалась тому, как складно Бенджи говорит. Радовалась тому, что книги, прочитанные ею не по одному разу, не пылятся на полках.- Мне кажется, ты станешь путешественником, Бенджи, - замечала тетушка, выслушав подростка.- Нет, тетушка, я мечтаю совсем не об этом. Мне хочется открыть кондитерскую.С того самого момента, как тетушка Синица начала учить Бенджи печь торты, готовить пирожные, украшать их кремовыми цветами и шоколадными бусинами, он только и думал о том, что у него будет небольшая кондитерская. В ней Бенджи всегда видел огромную витрину, возле которой станут собираться толпы покупателей, восхищающихся его умением и изделиями. Ему больше не виделось вересковое поле перед сном, он все чаще представлял, как раскладывает по блюдам готовые кексы и эклеры, чтобы потом упаковать их по аккуратным коробочкам. Бенджи перевязывал бы их лентами и клеил сверху ажурную открытку с названием кондитерской.Янтаря уже не стало, голова тетушки полностью посереребрилась, когда Бенджи приехал с радостной новостью: у него получилось найти подходящее местечко для кондитерской. Там была та самая огромная витрина, которую он не раз воображал себе.- Я так счастлива за тебя, Бенджи! - тетушка искренне обрадовалась, обняла молодого человека. Но понимала, что теперь будет все реже и реже видеть Бенджи.За обедом молодой человек осторожно спросил:- Тетушка, а почему у тебя не было детей?В глазах пожилой женщины на мгновение мелькнула тоска.- Почему же не было,- она устало улыбнулась, подкладывая на тарелку Бенджи немного картофельного пюре. С самого первого дня в доме тетушки пюре стало самым любимым блюдом Бенджи. За исключением шоколадного торта, разумеется. Бенджи было немного обидно, что тетушка не спешила раскрывать ему секретный рецепт. Впрочем, обида быстро забывалась, когда он вспоминал насколько добра была к нему тетушка, скольким вещам Бенджи у нее научился.- У меня была дочь. С такими же карими глазами, как у тебя, милый. И такими же непослушными кудрявыми волосами. Только вот цвет у них был другой. Золотистый, как те поля пшеницы, о которых ты мне рассказывал, - тетушка Синица налила Бенджи чаю, пододвинула поближе горшочек с томленой телятиной.- Где же она?- Уехала далеко-далеко, вместе со своим папой. Мне кажется, вы бы с ним подружились. Он побывал во многих странах. И из каждой у меня есть открытка от него, - тетушка мечтательно вздохнула, глядя куда-то вверх. Пока тетушка говорила про жаркие южные страны и пронизывающий ветер стран северных, Бенджи позабыл про пюре. Он сидел, подперев голову рукой и слушал, слушал. Воображение рисовало ему снежные пустыни, побережья, залитые солнечным светом. Муж тетушки Синицы представлялся человеком с добрым сердцем и душой, открытой нараспашку, потому что тетушка говорила о нем с любовью и нежностью. Так она говорила и о Янтаре, похороненном под одинокой грушей на холме за домом. А Янтарь безусловно был добрым и славным.Тетушка Синица тихо умерла во сне. В день похорон не переставая лил дождь. Беджи горько плакал, долго стоя над могилой. Он промок до нитки, продрог, но никак не хотел уходить. Его, взрослого мужчину, за руку уводили с кладбища, как маленького мальчишку. Бенджи, забывший, что такое быть круглым сиротой с помощью тетушки Синицы, никак не мог справиться с собой. Ему все вспоминался он сам, худой-прехудой мальчишка в обносках, впервые переступивший порог дома тетушки. Вспоминались воскресенья, когда они ходили на тот самый холм с одиноким грушевым деревом, чтобы устроить пикник. Вспоминались безмятежные вечера у камина, когда Янтарь сладко посапывал на своем любимом месте, а тетушка читала вслух.Вернувшись в тетушкин дом, Бенджи все никак не мог заставить себя пойти хоть куда-то кроме кухни. Он сидел там, глядя на резные шкафчики, рассматривая чашки на подносе у мойки. Бенджи вспомнил про лунную дверь и подумал, что было бы так здорово открыть ее и увидеть расстеленное на траве покрывало, плетеную корзинку. Бенджи встал с табуретки. Ноги сами понесли на второй этаж. Мужчина оказался у лунной двери, повернул ручку. Она, к его изумлению, поддалась. Бенджи охнул: неужели все эти годы тетушка даже не запирала дверь, поверив мальчишке, пообещавшему не входить туда?Бенджи зажмурился, распахнул дверь. Вдруг действительно он ничего не воображал и там на самом деле окажется нечто волшебное?Он вошел в небольшую спаленку, стены которой были выкрашены в персиковый цвет. На маленькой кровати лежали куклы и плюшевые игрушки. У окна стоял книжный шкаф. За его стеклянными створками аккуратно расставлены фотографии в рамках. Со снимков на Бенджи смотрела молодая тетушка Синица, поджарый мужчина и очаровательная девчушка лет пяти в смешном платье с рюшами. Ее непослушные кудри торчали в стороны. Там же обнаружилась и стопка пожелтевших открыток, перевязанных бечевкой. Короткие тексты неизменно начинались со слов “моим дорогим и любимым”. Рядом лежала вырезка о крушении поезда и записанный от руки рецепт шоколадного торта.У огромной витрины кондитерской всегда толпятся и взрослые, и дети, с восхищением разглядывая всевозможные пирожные, кексы, отлитые из шоколада фигурки кроликов и котов. Если открыть дверь в кондитерскую, на которой нарисована полная луна, на самом видном месте разглядишь плюшевого кролика в клетчатом комбинезоне. Он сидит на полке, держа в левой лапке морковку. К вам выйдет пожилой мужчина, залихватски подкрутит усы и скажет:"Добро пожаловать к “Тетушке Синице”".Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: Сирота тетушка дом кот счастье мечта творческая история

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