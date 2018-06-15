Пора?

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:37

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- Смерть?- Агасики.- Ты за мной?- Да вроде, здесь и нет никого больше.- Что ж… ты должна была прийти рано или поздно.- Должна, должна… Никому я ничего не должна! Вставай давай, пора нам.Мужчина с трудом поднялся, оглянулся по сторонам: на больничную палату, койку, свое измученное тело. Вздохнул и подошел к высокой фигуре в длинном черном балахоне. Смерть, опираясь на косу, пристально смотрела на него, сверкая огненными глазами с белого голого черепа.- Вот всегда хотел тебе вопрос задать? Ты косу эту с собой просто как символ носишь? Или голову мне ею будешь… того… сносить? – мужчина провел ребром ладони по шее.Смерть удивленно подняла надбровные дуги – ее мимика была удивительно живой для мертвого черепа.- Нет, для красоты! Ты что, пословицу не слышал – «Коса – девичья краса!»?У мужчины расширились глаза.- Ну… не хотелось бы, конечно, тебя разочаровывать. Но…- Что «но»?- Как бы, не о том пословица. Не о той косе…- Да? Уверен?Он кивнул.- Вот блин! – Смерть досадливо стукнула длинной рукоятью об пол. - А я старалась, точила. Еще и отсрочку два года дала тому кузнецу, который мне эту косу впарил. «Возьми, мол, красавица, не пожалеешь».Помолчали.- Я тебя уже два года жду, - сказал мужчина.- Что, правда?- Да. Мне врач тогда сказал, что я больше месяца не протяну, а я живу все, живу… И тебя все нет и нет.- Ну задержалась немножко. А что? Девушка должна сломя голову в домашних тапочках на встречу бежать? Мне как с тобой свидание назначили, так я сразу решила себя в порядок привести. Душ принять, зубы почистить, череп наполировать. Мантию вот все выбрать не могла. Одна была, черненькая такая, парчовая, так она меня полнит.Мужчина недоверчиво покосился на скрытый балахоном скелет собеседницы.- А другая – тоже черненькая, полиэстер сто процентов. Ну куда такое надевать? А если вспотею?Взгляд мужчины стал еще более недоверчивым и озадаченным.- Шелковая хороша, но недостаточно черненькая. Хлопок – без капюшона. На свою любимую (в прошлом веке на распродаже отхватила) пятно посадила. Забирала как-то одного художника, а он пьяный был и краской белой мне на мантию – ляп! Вот эту надела. Как тебе?- Хо…рошо, - тихо и неуверенно вымолвил мужчина, не переставая удивляться.- Атлас. Красивая, мягонькая. Не полнит же? Нет?- Не…нет…- Ну вот. Потом маникюр, педикюр…Он тщетно попытался рассмотреть на костяшках ее рук и ног ногти.- Потом аксессуары.- Коса?- Пояс! – Смерть продемонстрировала грубую веревку, свободно висевшую в петлях в районе талии. – Эксклюзив – с висельника одного. Собиралась и время как-то незаметно пролетело. Да не обижайся ты. Подумаешь, всего-то на два года опоздала.- Я и не обижаюсь… Ты что, для меня старалась?- Нет конечно. Для себя. Я же сама себя уважать перестану, если начну к вам, смертным, как попало являться.- И за два года у тебя разве других… эмм… клиентов не было?- Почему, были. Полно. Мрете вы как мухи.«Логика где?» - думал мужчина, все больше и больше запутываясь.- Так к ним ты в чем попало приходила? В тапочках? Или тоже опаздывала?- Тебе лишь бы ворчать! Они срочные были. Там хочешь не хочешь, косу в руки – и бегом забирать. Иначе влетит от начальства по черепушке.- А я не срочный? – мужчина разволновался.- А ты в руках Болезни. Как она с тобой закончит, так и мне можно приходить. А твоя Болезнь – та еще стерва. Крутит, вертит, то зажмет, то отпустит. Не люблю таких.Смерть огляделась.- Кстати, а где эта холера?Мужчина сам принялся с интересом осматриваться.- Так не холера же, - возразил он.- Не важно, язва бородавчатая.- Да нет!..- Не суть! Обзываю, как хочу!Сквозь стену в палату вынырнула бледная тощая девица с впалыми чахоточными щеками в истрепанном платье, глаза были жуткими, с огромными черными кругами вокруг, а наведенные губы выделялись болезненно-красным пятном.- Забирааааешь? – зашипела она. Ее длинные седые волосы развивалась, словно под водой.- Ну а что? – ответила Смерть. - Сколько можно? Ты его и так два года уже изводишь, курва сифилисная.- На себя посссмотриии, безнооосссая. Я еще не все сдееелалааа, - противно шипела девица, протягивая к мужчине костлявые руки с длинными ногтями.Мужчина поморщился и отступил от нее, ближе к Смерти – та казалась ему более симпатичной.- Сделала, не сделала. Мне-то что? Мое дело маленькое.- Разззве у тебя уже получееено разрешееениеее?- А когда я без разрешения приходила? – хмыкнула Смерть и со строгой серьезностью бросила мужчине: - Идем!Они шагнули прямо в окно и тут же окно и палата исчезли, а вместо этого открылся длинный темный туннель с округлыми мягкими стенами, словно сшитыми из плотного черного бархата.- Постоооой! – послышалось у него за спиной. – Подождииии! Ты ещееее недостааааточно страдаааал! Моооой!Синюшная рука вынырнула из темноты и схватила его за запястье. Мужчина испуганно дернулся – болезнь изводила его уже два года невыносимыми болями, тошнотой, слабостью, головокружением… Не жил, а мучился. Смерть резко обернулась, отточенным движением взмахнула косой, отсекая конечность навязчивой Болезни.- Не для красоты, значит…, - уважительно сказал он, потирая запястье и глядя на сверкающий серп косы.- Нет, - ответила Смерть. – Шутила я.- И про долгие сборы шутила?- Естественно. Да троллила я тебя.Он ухмыльнулся и вздохнул.- Так значит… пора?В ответ Смерть тихо хихикнула, с ловкостью джедая крутанув косу, сделала в ткани туннеля надрез, сквозь который засочился слабый свет.Она обернулась к мужчине.- Ты как очнешься, не делай резких движений. Там Михалыч дежурит, хоть и алкаш последний, а забирать еще рано. Смотри, чтобы сердце не схватило.- Где? Кто?.. О чем ты вообще? – опешил он.- В морге.- Так… я же в палате…, - Смерть ведь с больничной койки его забрала всего пару минут назад.- Нет. Умер ты, - пояснила она. Озорная улыбка смотрелась на голом черепе достаточно зловеще. – И в морг тебя отправили. Так что поспеши, пока не закопали.- Но… минута всего…- Тут время по-другому течет.- Так… Ты меня отпускаешь, получается?..- Получается. Не настало еще твое время. Живи пока.- А Болезнь?- Отцепится. Ты ведь умер.- Но почему тогда?- Уж больно Болезнь эту твою терпеть не могу. Ей лишь бы живого помучить. Злобная тварь. А ты иди-иди. Живи, радуйся.Мужчина оторопело полез в разрез. Он видел лежащие на столах тела, и хотя все они были прикрыты простынями, а надписей на бирках отсюда не разглядеть, свое узнал сразу. Уже ступив в помещение морга, он обернулся.- Не думал, что ты… такая…- Какая такая?- Ну… человечная, что ли…- Иди уже! И смотри мне Михалыча раньше времени не пришли. А то окочурится еще, а я не накрашенная!..Автор - Владислав Скрипач

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