Поток времени

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:21

Estellan Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:21 by

На инструктаже мы стояли не первые десять минут, и я откровенно скучал. Не люблю работать с военными. Сначала они по тревоге: «Аааа! Мы все умрем!» сдергивают группу посреди ночи, а потом час полощут мозг, забивая его лишней информацией. Мы все это проходили не первый десяток раз, и уже достаточно осведомлены, что никто не должен узнать о том, что мы там найдем; никто не должен выносить запрещенные предметы; никто не должен читать секретную информацию… и еще множество таких вот «никто». Да и кто в здравом уме стал бы нас нанимать, если бы мы на каждом углу трепались о своей работе или о том, что мы видим или находим? Да нас давно те же военные пристрелили бы.Если выкинуть из речи офицера все лишнее, получалась довольно привычная картина. Местные каким-то образом раскопали одну из лабораторий, созданных до войны. Да-да, той самой войны, когда северная половина полушария практически перестала существовать, а южная до сих пор никак не может оправиться от ядов и болезней. Получается, простоял комплекс законсервированным лет двести, плюс-минус.Так вот, проводя какие-то свои работы, жители местного поселения раскопали вход. Зашли внутрь и пропали. Их начальство почесало тыковку и пригласило неместных. Неместные вооружились оборудованием, переоделись в защиту «от всего», зашли и тоже пропали. Позвали военных. Те решили не рисковать и заслали исследовательского робота. Как можно догадаться, его постигла участь первых двух групп. Теперь военные, тоже почесав репу, решили пригласить нас. «Чтобы мы тоже пропали», - дополнил я мысленно. Рэд лишь неодобрительно на меня покосился. Син (сокращение от Апельсин) не обладал выдержкой шефа и позволил себе усмехнуться.Черт. Все время забываю про связь. Неплохая, на самом деле, штука, похожа на обруч из составных металлических пластинок, позволяет общаться телепатически, что весьма выручает на заданиях, где нужно соблюдать тишину. Но порой подкидывает подлянки, да и за мыслями надо постоянно следить. Как оно работает – понятия не имею. Что-то там про альфа или бета волны мозга. Ну, не ученый я.Офицер, видимо, приняв усмешку Сина на свой счет, быстро речь свернул, отметил, что без результатов мы, в принципе, можем и не возвращаться, так как больше обратиться они все равно ни к кому не смогут, оставил нас в теплой компании двух солдат, что сторожили усиленную дверь вниз.- И, что конкретно они от нас хотят? – обратился я к шефу вслух, присев и распаковывая ящик со своими вещами.- Как обычно, чтобы нашли то, что сможем найти, упаковали то, что можно вынести, и что представляет ценность для их ученых. Ну, и по возможности, узнали, что случилось с предыдущими «везунчиками».Облачались мы всегда быстро. Все было отработано уже слишком давно. Ящики хоть и выглядели большими, но все наше добро много не весило. Броня, у каждого своего отличительного цвета, знаки на которой, при необходимости, светятся в темноте. Экзоскелет. Вообще незаменимая в подобных вылазках штука. Неплохо добавляет скорости, силы и маневренности. Оружие. Ну, и обручи для связи. Броня, к сожалению, так же необходима, как и связь. Война породила многих чудовищ.Во время войны ученые не гнушались ничем. Каждая из стран (тогда еще существовали страны) думала, что победит, и в ход шло все, от смертельных, до искусственных «мы не знаем, что оно делает, но надежно» вирусов, до новых областей науки, создающих солдат из сгустков энергии, энергии из сгустков солдат (лично видел пушку, которая при наведении на группу людей определенного количества, допустим, больше десяти, заставляла их взрываться), и прочее-прочее. Кое-где еще остались города, населенные Тенями. Эти паршивцы наловчились питаться энергией, вытягивая ее из любой органики и даже аккумуляторов и батарей. Что уж говорить про прочих мутантов, и жертв разнообразных излучений. Именно поэтому сейчас такие, как мы, весьма востребованы.Закончив с облачением, мы спустились вниз. Один пролет лестницы, второй. Вроде тихо. В конце лестницы нас ожидал довольно большой зал. Пока Рэд запускал излучатель, чтобы составить карту местности, удалось осмотреться. Вроде ничего особенного. Зал как зал, правда, абсолютно пустой. То ли все вывезли перед консервацией, то ли изначально он был пуст. Удивило отсутствие пыли и то, что на всем объекте, насколько я мог судить со своего места, горело освещение. Забыли выключить? Возможно, у них есть какой-то источник питания, который не выдохся за столько лет. Пока ни о чем нельзя судить наверняка. Слегка смущает, что проход к коридору перетянут сетью, в которой сделана небольшая дверь из той же металлической сети, на каком-то деревянном каркасе. Эта конструкция изрядно выбивалась из моего представления о военных лабораториях того времени.- Три этажа вниз, – выключать излучатель Рэд не стал, но небольшие карты на дисплеи нам с Сином перекинул.Если верить карте, зал, в котором мы находимся, что-то вроде предбанника, дальше коридор, кольцом опоясывающий весь уровень. Внутри кольца более мелкие коридоры, разбивающие внутреннее пространство на сектора. Все входы в помещения внутри. В самом центре этажа лифтовые шахты и лестница вниз. Довольно странная конструкция для лаборатории. Чем они тут занимались?Делать нечего, пришлось идти внутрь, держа оружие наготове и постоянно принюхиваясь и прислушиваясь. Обошли весь этаж, но «потеряшек» здесь словно и не было. Не знаю, как остальных, а меня порядком удивило количество гермодверей. С другой стороны, может, у них так было положено. Только вот сейчас все двери были открыты. А внутренние помещения встречали нас все той же пустотой. Нигде ни клочка бумажки, ни валяющегося проводка. Нет, определенно не так я себе представлял экстренные сборы.Та же картина нас встретила и на двух других этажах. Почти та же. Одна из дверей на нижнем уровне должна была вести в узел коммуникаций, своего рода подсобные коридоры, где пролегали трубы и прочее. Вот именно эта дверь оказалась наглухо заварена. Странно.Ломать гермодверь было бы слишком долго. В то, что туда как-то пробрались пропавшие, почему-то не верилось, но проверить было нужно. Пришлось делать пролом над дверью, так как сбоку было не пробиться из-за отсутствия боковых помещений, это была единственная дверь во внешнем кольце нижнего уровня, а прямой проход дверь перекрывала по всей ширине предполагаемого помещения.Перебраться через дверь было не так сложно, спасибо экзоскелету. Втиснувшись в промежуток над дверью, без брони было бы легче, я спрыгнул вниз. Снова странно. Помещение оказалось затоплено. Не слишком сильно, вода едва закрывала щиколотки. Но то ли застоялась, то ли из-за того, что была канализационной, дух в комнате стоял тот еще. За мной последовали остальные.- Ну, и что у нас тут? – Син крепче перехватил оружие, хотя необходимости в нем тут я не видел.- Похоже, у них что-то прорвало. Довольно странная причина заваривать дверь.Света в этой комнатке не было, а через пролом его попадало не так много, пришлось включить фонари на плече и осмотреться. Ничего особенного: узкое прямоугольное помещение квадратов в пятьдесят, вдоль одной из стен тянется пучок труб. У дальней стены пучок разделяется, одна часть уходит прямо в стену, вторая, загибаясь буквой Г, уходит в отверстие в противоположной. Пройдя вдоль труб, я присел у небольшого прохода, куда уходили трубы. Ну, не знаю. Средних размеров собака смогла бы там пробежать свободно. Человек… разве что на четвереньках и без брони, ясен пень. С трудом, но, наверное, смог бы. Правда, воняло в том коридоре еще сильней. От экспериментов я решил воздержаться.Как оказалось, очень вовремя, так как, вынырнув откуда-то из воды, в мою ногу вцепилась какая-то белесая, но, без сомнения человеческая рука.- Так твою, разэдак!Я подскочил, приложившись головой о трубы, снова выругался и на карачках отполз от стены. Син и Рэд подскочили как раз к тому моменту, чтобы во всех красках увидеть, как из-под труб выползает обладатель руки. Обладательница. Если судить по остаткам формы, когда-то она работала здесь сотрудником.- Мертвячки испугался? – выплюнул Син и прицелился, но шеф успел перехватить его оружие до выстрела.- Спятил? Кто знает, что может до сих пор течь по этим трубам. И хорошо, если это будет просто газ. Тогда мы умрем быстро и безболезненно.Умирать, пусть даже быстро и безболезненно, я в ближайшее время не планировал, поэтому просто двинул мертвячку прикладом и отступил.- Ребят, а вам не кажется, что воды стало больше? – внезапно осенило меня. Если в тот момент, когда мы сюда запрыгнули, вода едва прикрывала ступни, то сейчас была уже выше колен.- Уходим, – подавая пример, Рэд первым стал карабкаться в пролом.Мы с Сином вытряхнулись за ним следом. Отдышались, прислушиваясь, как в дверь скребется мертвая бывшая сотрудница лаборатории. На самом деле, ее следовало бы допросить. Жаль только, что мертвые не умеют разговаривать. Да и вряд ли обладают памятью. А она там просидела сколько?- И что это было? Неудачный эксперимент? Тогда почему она там одна?- Не знаю., – Рэд покачал головой. – Там на стене проржавевшая лестница. Я поднялся по ней и уперся в люк. Люк тоже заварен на совесть. Причем изнутри. Кто-то там замуровался. А потом ее замуровали под люком.- Но мы не нашли ни следа пропавших. В ту комнату они не могли войти. Прятаться тут негде. Что скажем военным?- Так и скажем: ничего не нашли. Идем.Путь назад занял меньше времени уже потому, что мы не проверяли все комнаты подряд. На этажах было все так же тихо, если не считать за признаки жизни время от времени потрескивающих лампочек. Кстати, да, когда мы шли туда, я почему-то этих потрескиваний не слышал.Рэд подбирал излучатель в большом зале, когда мое внимание привлек странный шум. Больше всего этот шум был похож на звук воды, волной идущей в узком пространстве. Вспомнилось, как вода поднималась в той комнатке. Фантазия услужливо подрисовала мутные потоки, вырвавшиеся на свободу через организованный нами пролом и теперь спешно захватывающий этажи. Самым неприятным было то, что звук явно нарастал.- Вы слы… - договорить я не успел, к звуку воды добавился еще один, напоминающий визг грозящий в любую секунду перейти в ультразвук.- Наверх!Большими прыжками, но без лишней толкотни мы вбежали по лестнице, едва не выбили металлическую дверь, но выбрались из подземелья. Закрывшаяся дверь отрезала все звуки. Все еще ожидая вот-вот хлынувшей под ноги воды, мы переглянулись.- Что там по излучателю?Вряд ли даже большое наводнение сможет уничтожить настолько надежную машинку. На это и делал ставку Син.- Скажи честно, ты там что-то подкрутил с трубами?Такой грешок за Сином водился. Но после того случая с ядовитым газом мы надеялись, он научился держать свои руки при себе. Син смерил меня уничтожающим взглядом, но промолчал. Шеф недовольно морщил лоб и поглаживал вспотевшую лысину.- Там ничего.- То есть как? Вы же сами слышали.- Что бы там ни было, это не вода. Воды там нет. Нужно вернуться.«Угу. И составить компанию предыдущим потеряшкам». Оптимизма шефа не разделял никто из нас. Но отступить сейчас мы не могли потому, что это был бы однозначный провал миссии. К тому же, излучатель не потерялся. Значит, как минимум для приборов, что бы там ни было, оно не смертельно.В этот раз мы едва успели спуститься, как все повторилось. Сначала нарастающий шум, и после присоединяющийся к нему визг. Зафиксировав рядом с излучателем камеру, мы смогли насладиться зрелищем, как нечто похожее на загустевший воздух, почему-то синего цвета, волной накрыл коридор, сетка перекрывающая проход заискрила, но выдержала. Потом в этом синем воздухе появились фигуры. Гротескные, изломанные, вроде как человеческие, но огромного роста, они бежали, постоянно оборачиваясь. Похоже, что в руках у них было оружие, и они пытались отстреливаться. Двигались они как в замедленном кино, поэтому эти их действия удалось рассмотреть подробно. Через какое-то время эти фигуры скрылись из вида, и появилась другая. Нечто, похожее то ли на огромного муравья, то ли богомола, то ли их помесь, вроде как черное, ног явно больше четырех, на верхних конечностях что-то похожее то ли на оружие, то ли конечности такие. Учитывая, что видимость в синем воздухе была как в густом киселе, более детально рассмотреть не получилось. А потом раздался звук, похожий на тот, что издает лопнувший пузырь, и все исчезло.- Что это было? Что это за чудовища? – выдохнул Син почему-то вслух.- Не знаю. Но предположения есть, – Рэд привычно нахмурился. – Надо дождаться следующей волны.Я дожидаться не слишком хотел. Но опять же, вариантов у нас было не так много. Пришлось устроить базу рядом с лестницей. Отнесли запись военным, притащили еды. Установили несколько дополнительных камер. Одним словом – развлекались, как могли.К тому моменту как снова раздался уже знакомый шум, мы были готовы. И снова картина, разворачивающаяся перед глазами, казалась до ужаса невозможной. Волна синего и густого воздуха. Отстреливающиеся фигуры, и преследующая их черная. Снова звук лопнувшего пузырька. И тишина.- Ты знаешь, что это?- Знаю. Но всегда думал, что это лишь выдумки и теоретические построения, – Рэд осматривал сетку, отделяющую нас от коридора, где происходило нечто невозможное. – Вы заметили, что когда все появляется, вдоль стен стоит оборудование, лежат какие-то обломки. Эти… ученые. Они создали и закольцевали поток времени. Не представляю, как им это удалось. Но теперь они в ловушке.- Это было скорее похоже на кино, как хрономираж?- Не совсем. То, что там происходит, происходит на самом деле. И повторяется раз за разом уже неизвестно сколько времени. А если ты к ним попадешь, этот черный вполне натурально сможет разобрать тебя на запчасти.- Но почему оно тогда не выходит за пределы лаборатории?- Я об этом думал. Видимо, причина в этой сети. Она не пропускает поток времени. Наверняка она вшита и в стены.- Поэтому пропали группы? И робот? А эта штука, похожая на таракана?- Скорей всего, они тоже там, в том времени. А та штука… опять же, это лишь теория. Представь, что в живое существо врезалось концентрированное время. Это даже не радиация, не мутаген. Это нечто неизученное. Никто не сможет точно сказать, во что превратились те, кто здесь работал. А может, мы их так видим потому, что находимся вне их временного потока. Все искажено.Рев нарастал с новой силой. Надо же, мы уже так привыкли к этим проявлениям, что не сразу обратили на него внимание. Снова визг, стена синего воздуха. Рэд отступил на шаг от засиявшей сети, потом продемонстрировал нам перчатку, которой цеплялся за сеть, мы с Сином смогли увидеть, как она, мгновенно покрывшись то ли ржавчиной, то ли чем-то схожим, осыпалась с его руки.Первые фигуры побежали по коридору, а Рэд, уцепившись за сеть второй перчаткой, дернул ее, разрывая.- Что ты делаешь?!Я успел сделать к нему два шага. Шеф обернулся, и я остановился, наткнувшись на его безумный взгляд.- А ты не заметил? На башке того таракана… на нем мой обруч.Поток синего киселя вспузырился в прорехе сети, а потом в одно мгновение затопил зал, и кто знает, как далеко прошел дальше. Сбил с ног, закрутил, как самый настоящий водоворот. Оказавшись на полу, я снова мог наблюдать картину, как девушка и парень в красной униформе отстреливаются из непонятного оружия от преследующего их многоногого чего-то, в чьей верхней половине угадывался человеческий торс, а голову в самом деле, помимо фасеточных глаз, украшал красный обруч шефа.

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