У всего есть своя цена

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:10 by

Я шла по тёмному переулку. Фонари нигде не горели, а слабый свет от экрана телефона едва освещал ухабистую дорогу. Моё сердце готово было провалиться в пятки, но я продолжала идти, несмотря на жуткий пронизывающий до костей холод.Наконец-то впереди над дверью маленького магазинчика показалась облезшая и вылинявшая неоновая вывеска, гласившая: «Чёрный ворон». Я быстро вошла, и странный талисман из косточек, висящий возле входа, оповестил о моём прибытии.- Я тебя ждала, — протянула тихим голосом женщина, сидевшая за столом и раскладывающая карты Таро.Я поздоровалась, всё ещё неуверенная, что правильно сделала, решив придти сюда.- Не бойся, ты пришла туда, куда нужно, — заулыбалась женщина, показав кривые зубы. На вид ей было около пятидесяти, но в волосах не было седины.- Мне нужно...А что, собственно, мне было нужно... я и сама не знала. Подруга Катя умерла вчера, по моей вине. Она позвонила, когда я была на свидании, ей нужна была помощь, но я не взяла трубку. А вернувшись, увидела её тело на полу. Меня до сих пор колотит при виде бледного лица моей мёртвой подруги.Рассказав всё женщине, добавила:- Я должна это исправить! – теперь мне было известно чего именно я хотела.- Хорошо! Для этого тебе требуется старое зеркало подруги, шесть чёрных свечей и серебряный нож. Сделай это в полночь, когда наступит пятница тринадцатого. Помни, это тёмная магия. За любое волшебство надо платить.Через два дня, в ночь с двенадцатого на тринадцатое апреля, я начала подготавливать всё необходимое для проведения ритуала. Это необходимо было сделать, иначе, мне никогда не простить себя. Пусть это и жалко звучит.Трясущимися руками я поставила зеркало на стол, а вокруг него шесть чёрных свечей. С обратной стороны зеркала положила фото моей мёртвой подруги.Часы на каминной полке показывали без пяти двенадцать. Я зажгла свечу и выключила свет. В комнате стало темно. Моё сердцебиение ускорилось. Было слышно, как капает вода в кране. Ветки царапали окно, словно что-то пыталось залезть в дом.Я зажгла остальные свечи в полночь. Влажными ладонями взяла нож. Пульс участился. Острое лезвие легко порезало палец. Кровью на зеркале я нарисовала руну смерти в кругу, шесть раз сказала дрожащим голосом:- Приди! Возьми плату! Верни душу!Внезапный порыв ветра распахнул окно. Свечи погасли. Мне стало трудно дышать, закружилась голова. В зеркале мелькнула тень. Я обернулась. Это была не Катя.Из моего горла вырвался крик. Цена за магию – моя жизнь.Уже почти наступила полночь, когда женщина закрыла магазин и, оглядываясь по сторонам, направилась к переулку. Сегодня должно случиться что-то ужасное, и она обязана помешать этому.Ветер словно пытался сбить с ног, но ведьма продолжала идти, пока не оказалась перед небольшим ухоженным домиком. Дверь была распахнута, а внутри не горел свет.Она прошла в дом. Сердце колотилось от страха, но нужно было идти.В комнате горела одна-единственная свеча. Пол и стены забрызганы кровью. Но девушки нигде не было. Женщина приблизилась к столу и увидела на зеркале надпись кровью: «Ты следующая».Она сглотнула застрявший комок в горле. Глаза в панике искали пути к отступлению. Сзади слышалось тяжёлое дыхание.Ведьма медленно повернулась и увидела девушку с окровавленным лицом и безумной улыбкой. Она сказала грубым мужским голосом:- А ты знаешь, чем нужно платить за магию?Душераздирающий крик раздался в доме. Погасла последняя свеча...Автор - Элен Черс.

Ключевые слова: Переулок магазинчик женщина мёртвая подруга магия жизнь свеча

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