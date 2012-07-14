Последние из рода Ди Соль. Инкубус. Часть первая

Матвеевский Просмотров: 71 Комментарии: 13 +6 Вчера, 18:37 by

Старый замок Ди Соль, бывший когда-то непреступной твердыней, давно пришел в запустение. Могильные плиты великих предков окутывала призрачная дымка упущенного времени. Дымка эта напоминала пряжу, из которой сплетена легенда.Любой местный сказал бы вам о том, что род Ди Соль проклят. Впрочем, увидев замок Ди Соль, вы бы и сами пришли к такому мнению. У обветшалой крепости цвел запущенный сад, в котором колючие ветви боярышника заслоняли солнечный свет – стерегли мрак и туманные иллюзии. По узким тропинками сада вечерами неслышно скользили прозрачные силуэты. Поговаривали о том, что давным-давно молодой Паоло Ди Соль проиграл свою душу и честь своего рода в кости самому дьяволу, но можно ли верить в такие странные домыслы об ужасах неснятого проклятья?Жизнь в замок возвращалась лишь в те минуты, когда вокруг него гуляла юная Беатриче. Ее красота была известна на всю округу. Непослушные каштановые локоны рассыпались по тонким плечам прелестницы, а лукавые глаза смотрели на мир победоносно – счету разбитые сердца не поддавались. Старик Паоло – отец красавицы – мечтал выдать любимую дочь замуж в хорошую семью, но независимая Беатриче и думать не желала о свадьбе. Лоренсо, на правах старшего брата, пытался образумить сестру, но она лишь звонко смеялась в ответ. Беззаботность скоро сменилась странным наваждением.Беатриче все чаще засиживалась за окном своей спальни. Ее зачарованный взгляд выхватывал из дали смутный силуэт черного всадника, который в пасмурные дни властно объезжал окрестности. Он появлялся рядом с замком Ди Соль, но никогда не задерживался. В его изящном силуэте чувствовалось холодное спокойствие и некая таинственная сила.Прислуга в замке перешептывалась – черный всадник выглядел дурным предзнаменованием. Встревоженный Паоло не находил себе места, то молился, то пил бургундское. Лоренсо порывался с мечем в руках встретить «чертового шутника», но никак не мог настигнуть его.Беатриче же мечтательно улыбалась. Лишь ей в появлениях таинственного гостя виделось обретенное счастье. Она шепотом повторяла про себя:— Его глаза темны, как древние озера, а кожа – бледный мрамор полнолуний…— Дочка… доченька, что ты такое говоришь? — спрашивал удивленный Паоло.Но Беатриче привыкла говорить загадками, ее мысли уже были где-то далеко.Чувство приближающейся беды не покидало семейство Ди Соль. Колокола звонили ежедневно, а монахи монотонно распевали псалмы. Как еще добропорядочным католикам развеять страх и победить тьму?Поздним вечером в комнате Беатриче горела толстая свеча. Простоволосая девушка в атласной белой рубашке пристально смотрела в пляшущее пламя. В нем она видела что-то понятное только ей. По стенам метались темные силуэты, загадочные тени, но Беатриче все смотрела на огонек. Ее губы что-то беззвучное шептали, а из блестящих черных глаз текли слезы. За окном тоскливо завывал ветер. Беатриче оглянулась и посмотрела на полную серебристую луну. Лунный свет был ласков и мягок. Он будто что-то нашептывал неслышимое на ухо девушке. Ее лицо просветлело. Девушка отложила в сторону перо и тихо выскользнула из своей комнаты.Беатриче в белой рубашке, подобная неприкаянному призраку – ночной птице, медленно прогуливалась по саду. В ее руке мерцал огонек свечи. Луна указывала путь девушке, но она, казалось, и так знала, куда ей идти.Она прошла мимо колючего куста боярышника и растворилась густой дымке тумана, чтобы никогда больше не возвращаться в отчий дом.Утром безутешный отец читал короткую записку, написанную знакомым почерком. В записке не было, и не могло быть, ничего определенного. Словами не скажешь самого главного, а смысл всегда проступает лишь между строк и прячется в многоточии: «…я не знаю, ничего не знаю, я еще так молода…».

Ключевые слова: Замок проклятие Инкуб любовь луна авторская история

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