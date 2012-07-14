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Творческие истории

Последние из рода Ди Соль. Инкубус. Часть первая

Старый замок Ди Соль, бывший когда-то непреступной твердыней, давно пришел в запустение. Могильные плиты великих предков окутывала призрачная дымка упущенного времени. Дымка эта напоминала пряжу, из которой сплетена легенда.

Любой местный сказал бы вам о том, что род Ди Соль проклят. Впрочем, увидев замок Ди Соль, вы бы и сами пришли к такому мнению. У обветшалой крепости цвел запущенный сад, в котором колючие ветви боярышника заслоняли солнечный свет – стерегли мрак и туманные иллюзии. По узким тропинками сада вечерами неслышно скользили прозрачные силуэты. Поговаривали о том, что давным-давно молодой Паоло Ди Соль проиграл свою душу и честь своего рода в кости самому дьяволу, но можно ли верить в такие странные домыслы об ужасах неснятого проклятья?

Жизнь в замок возвращалась лишь в те минуты, когда вокруг него гуляла юная Беатриче. Ее красота была известна на всю округу. Непослушные каштановые локоны рассыпались по тонким плечам прелестницы, а лукавые глаза смотрели на мир победоносно – счету разбитые сердца не поддавались. Старик Паоло – отец красавицы – мечтал выдать любимую дочь замуж в хорошую семью, но независимая Беатриче и думать не желала о свадьбе. Лоренсо, на правах старшего брата, пытался образумить сестру, но она лишь звонко смеялась в ответ. Беззаботность скоро сменилась странным наваждением.

Беатриче все чаще засиживалась за окном своей спальни. Ее зачарованный взгляд выхватывал из дали смутный силуэт черного всадника, который в пасмурные дни властно объезжал окрестности. Он появлялся рядом с замком Ди Соль, но никогда не задерживался. В его изящном силуэте чувствовалось холодное спокойствие и некая таинственная сила.

Прислуга в замке перешептывалась – черный всадник выглядел дурным предзнаменованием. Встревоженный Паоло не находил себе места, то молился, то пил бургундское. Лоренсо порывался с мечем в руках встретить «чертового шутника», но никак не мог настигнуть его.

Беатриче же мечтательно улыбалась. Лишь ей в появлениях таинственного гостя виделось обретенное счастье. Она шепотом повторяла про себя:

— Его глаза темны, как древние озера, а кожа – бледный мрамор полнолуний…

— Дочка… доченька, что ты такое говоришь? — спрашивал удивленный Паоло.

Но Беатриче привыкла говорить загадками, ее мысли уже были где-то далеко.

Чувство приближающейся беды не покидало семейство Ди Соль. Колокола звонили ежедневно, а монахи монотонно распевали псалмы. Как еще добропорядочным католикам развеять страх и победить тьму?

Поздним вечером в комнате Беатриче горела толстая свеча. Простоволосая девушка в атласной белой рубашке пристально смотрела в пляшущее пламя. В нем она видела что-то понятное только ей. По стенам метались темные силуэты, загадочные тени, но Беатриче все смотрела на огонек. Ее губы что-то беззвучное шептали, а из блестящих черных глаз текли слезы. За окном тоскливо завывал ветер. Беатриче оглянулась и посмотрела на полную серебристую луну. Лунный свет был ласков и мягок. Он будто что-то нашептывал неслышимое на ухо девушке. Ее лицо просветлело. Девушка отложила в сторону перо и тихо выскользнула из своей комнаты.

Беатриче в белой рубашке, подобная неприкаянному призраку – ночной птице, медленно прогуливалась по саду. В ее руке мерцал огонек свечи. Луна указывала путь девушке, но она, казалось, и так знала, куда ей идти.

Она прошла мимо колючего куста боярышника и растворилась густой дымке тумана, чтобы никогда больше не возвращаться в отчий дом.

Утром безутешный отец читал короткую записку, написанную знакомым почерком. В записке не было, и не могло быть, ничего определенного. Словами не скажешь самого главного, а смысл всегда проступает лишь между строк и прячется в многоточии: «…я не знаю, ничего не знаю, я еще так молода…».
Вчера, 18:37 by МатвеевскийПросмотров: 71Комментарии: 13
+6

Ключевые слова: Замок проклятие Инкуб любовь луна авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 18:43
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (681|0)
Публикаций: 253
Комментариев: 2 126
Чего-то не хватало, многое додумывать надо, а так хорошо написано, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (953|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 809
Вроде красиво, но внезапно оборвано. Может оно так и задумано: таинственный открытый финал. Но, на мой взгляд это не совсем тот случай
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Матвеевский
Вчера, 19:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 59
Цитата: Qusto
Чего-то не хватало, многое додумывать надо, а так хорошо написано, +++

Цитата: зелёное яблочко
Вроде красиво, но внезапно оборвано. Может оно так и задумано: таинственный открытый финал. Но, на мой взгляд это не совсем тот случай

Да, это первая часть двойного повествования. Будет продолжение
Зарегистрирован: 5.03.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (953|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 809
Цитата: Матвеевский
Будет продолжение

Тогда будем ждать. Я уж представила себе эту красавицу Беатриче. Сочувствую ей.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#5 написал: Матвеевский
Вчера, 19:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 59
Цитата: зелёное яблочко
Сочувствую ей.

Кто знает, мб она она счастлива
Зарегистрирован: 5.03.2018
#6 написал: Qusto
Вчера, 20:17
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (681|0)
Публикаций: 253
Комментариев: 2 126
Цитата: Матвеевский
Цитата: Qusto
Чего-то не хватало, многое додумывать надо, а так хорошо написано, +++

Цитата: зелёное яблочко
Вроде красиво, но внезапно оборвано. Может оно так и задумано: таинственный открытый финал. Но, на мой взгляд это не совсем тот случай

Да, это первая часть двойного повествования. Будет продолжение


Понятно, тогда указывайте, пожалуйста, какая это часть, чтоб не вводить редакторов и читателей в заблуждение.
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#7 написал: Летяга
Вчера, 20:17
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9919|-4)
Публикаций: 538
Комментариев: 7 377
Цитата: Матвеевский
Будет продолжение

Тогда хорошо) А то финал-то я придумала, но не уверена, что он совпадает с задуманным))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:20
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (953|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 809
Цитата: Летяга
финал-то я придумала,

А можно поделиться в личку? Потом сравним…
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#9 написал: Матвеевский
Вчера, 20:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 59
Цитата: Летяга
Цитата: Матвеевский
Будет продолжение

Тогда хорошо) А то финал-то я придумала, но не уверена, что он совпадает с задуманным))
+++

Я считаю, что литература и нужна для того, что бы у читателей максимально ярко играло воображение

Цитата: Qusto
указывайте, пожалуйста, какая это часть

вторая часть будет называться: "Последние из рода Ди Соль. Суккубус". Думаю, что их можно читать в любом порядке
Зарегистрирован: 5.03.2018
#10 написал: Tigger power
Вчера, 21:34
+1
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Репутация: (1548|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 736
Буду ждать продолжение про сурового всадника) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#11 написал: Матвеевский
Вчера, 21:59
0
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 59
Цитата: Tigger power
Буду ждать продолжение про сурового всадника)

думаю, что он предстанет в нестандартном обличье
Зарегистрирован: 5.03.2018
#12 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:52
+1
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Публикаций: 747
Комментариев: 6 976
Начало хорошее, ждём продолжение! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
#13 написал: Матвеевский
Сегодня, 00:01
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Публикаций: 9
Комментариев: 59
Цитата: Сделано_в_СССР
Начало хорошее, ждём продолжение! +++

Спасибо. Надеюсь, что читатели разгадают линии и пасхалки в диптихе
Зарегистрирован: 5.03.2018
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