Станция-призрак: Глава 1 - Побег (Часть 4/6)К вечеру, как и предсказывала Нюта, трезвых на станции почти не осталось. Кому-то с непривычки и кружки браги хватило, кто-то нашел, где добавить. Некоторые дремали, несколько человек у костра нестройно и невпопад пели про черного ворона. Верховный не показывался.
Еще через пару часов люди окончательно угомонились. Слышалось лишь натужное дыхание спящих, кто-то храпел, кто-то стонал во сне.
— Пора, — сказала Нюта.
Она была в белом платье, но поверх него накинула потрепанную Зоину хламиду защитного цвета, которую взяла в память. Крыся предпочла видавшие виды камуфляжные брюки и такую же ветровку, но платье свое на всякий случай сунула в рюкзак, куда уместились все ее скромные пожитки.
Они тихонько пробрались между палатками туда, где чернело жерло туннеля. Перед самым входом было навалено несколько цементных блоков, мешки с песком. На них прикорнул смазливый светловолосый подросток, прижав к себе автомат. Он даже головы не поднял при их появлении, зато встрепенулся сидевший рядом старик.
— А, кто такие, куда? Приказано не пущать, — сурово заявил он.
Нюта понимала, что все висит на волоске. Теперь все зависело от того, что в следующий момент взбредет Михалычу в голову. Вздумай он закричать, поднять тревогу — и они пропали. Второй такой возможности у них не будет.
Она решительно сбросила с плеч хламиду и шагнула вперед.
— Ты разве не узнаешь нас, Михалыч? — вкрадчиво спросила она.
— Голубоньки мои, — умилился близорукий Михалыч. — Не забываете старика, навещаете. А мне не вериг никто… счас вот Кольку разбужу, Виталика позову, чтоб тоже на вас посмотрели. Колька, хватит дрыхнуть.
Девушки вздрогнули. Подросток приподнялся, обвел всех непонимающими глазами и тут же рухнул обратно.
— Не зови никого сейчас, Михалыч, у нас к тебе дело секретное, — сказала Нюта.
— Лапушка моя! Да ведь ты меня знаешь — ни словечка никому не скажу! Могила!
— Нам сейчас уходить пора, Михалыч, но мы скоро снова придем. И Верховного заберем с собой — заждались его там, наверху.
У Михалыча отвисла челюсть и округлились глаза. Но Нюта прижала палец к губам, и он суетливо закивал, обалдев от важности доверенного ему известия. И молча проводил глазами две фигурки, скользнувшие в темноту туннеля.
— Зачем ты так! — с упреком спросила перепуганная Крыся, когда пост остался далеко позади. — Теперь Верховный еще больше обозлится.
— Может, мне надо было зайти к нему перед уходом, поцеловать на прощанье? — шепотом поинтересовалась Нюта. — Дура ты, Крыська. Тебя убивать будут, а ты еще спасибо скажешь за такую великую честь.
— А если он за нами погоню пошлет?
Нюта не ответила. Ее до сих пор била нервная дрожь. Совсем рядом вдруг послышался шорох. Крыса? Девушки сразу вспомнили, где находятся.
— Хватит ныть, — шепнула Нюта. — Не время сейчас выяснять отношения — самое страшное только начинается.
Они быстро устали и теперь брели по инерции, понимая, что останавливаться нельзя. Фонарь погасили, чтоб не сели сразу батарейки. Правда, у Крыси был с собой еще один фонарик, который приводился в действие механическим способом. Следовало постоянно нажимать на ручку, тогда каким-то загадочным образом зажигалась лампочка. Но этот процесс сопровождался таким скрежетом и шумом, что пользоваться фонарем здесь было страшновато.
До поры до времени все было спокойно. Но потом вокруг начали раздаваться странные звуки. Совсем рядом с Нютой послышался вдруг отчетливый кашель — будто кто-то прочистил горло. Девушки в ужасе прибавили шагу, не решаясь даже включить фонарик. Они боялись увидеть что-то такое, что совсем парализует их волю.
— Не бойся, Нют, это мыши летучие, наверное, — пробормотала дрожащим голосом Крыся.
— А разве они здесь водятся? — усомнилась Нюта.
И, словно в ответ на эти слова, рядом раздалось тихое, совсем человеческое хихиканье.
Тут девушки рванули вперед так, будто за ними гнались все обитатели «Спартака». Но через некоторое время все же выдохлись и опять побрели еле-еле.
— Господи, у меня даже в ушах шумит — так сердце колотится, — пожаловалась Крыся.
— Это не в ушах, — через некоторое время сказала Нюта. — Это за нами кто-то идет.
Через некоторое время все сомнения отпали — сзади действительно слышались осторожные, шаркающие шаги. Нюта, собравшись с духом, решительно посветила фонариком и увидела, как отпрянула от них в чернильную темноту тварь размером с собаку, но с чешуйчатой мордой. Желтые глаза злобно блестели из-под костистых выростов.
— Что там? — спросила Крыся.
— Не знаю. Помнишь, нам баба Зоя показывала в какой-то книжке крокодила. Ну вот, очень похоже, только лапы длиннее.
В глубине души Нюта даже испытала облегчение оттого, что их преследует не человек. Ей казалось, что от встречи в таком месте с человеком ничего хорошего ждать не приходится. Она помнила рассказы про мутантов, которые собирались в шайки и нападали на людей, мстя им за свою ущербность. В рассказы о призраках она не слишком верила, но одно дело — слушать их у костра на станции, и совсем другое — вспоминать в туннеле, где с перепугу за любым выступом мерещится притаившийся убийца или кто-нибудь пострашнее.
— Что нам делать? — спросила Крыся.
— Пойдем дальше, может, сама отвяжется.
Они пошли, иногда оборачиваясь и светя назад фонариком. Тварь все так же плелась за ними, потихоньку сокращая расстояние. От луча света она каждый раз отпрыгивала, но недалеко. Больше того — им показалось, что сзади за ней бредет еще одна. Видимо, животные дожидались, пока девушки выбьются из сил и станут легкой добычей.
— Черт, ногу сводит, — простонала вдруг Нюта.
Она еще в детстве прихрамывала, потом это почти прошло. Но стоило ей перенервничать или переутомиться, и нога вновь начинала ныть.
— Не могу больше. Иди вперед, Крыська, я эту гадину здесь дождусь.
— Ну уж нет, — сказала бледная от страха Крыся. — Вместе дождемся.
Тварь попыталась обойти их сбоку. Вторая держалась сзади и не предпринимала попыток напасть.
Крыся с ножом в руке следила за ее маневрами. Тварь почему-то больше интересовалась ею, чем Нютой.
В тот момент, когда тварь бросилась, Крыся попыталась отпихнуть ее ногой. На ней были настоящие, хотя изрядно потрепанные, сталкерские ботинки, предмет ее гордости и зависти окружающих. Массивные, тяжелые, добротные, из настоящей кожи. Хотя ходить в них было тяжелее, чем в кирзовых сапогах, например. Наверное, поэтому бывший владелец и уступил их Крысе. И хотя под них приходилось наматывать кучу тряпок, чтобы ботинки не сваливались, Крыся считала, что ей повезло. И не ошиблась. Зубы твари намертво увязли в ботинке, она не сумела даже прокусить его.
Нюта вдруг стремительно нагнулась и ловким движением перерезала твари горло. Брызнула кровь, животное засучило лапами и издохло. Вторая тварь тут же попятилась назад, в темноту.
— Ну, ты даешь, — пробормотала Крыся. — Ботинок-то помоги освободить.
— Да брось его здесь, — сказала Нюта. Глаза ее возбужденно блестели.
— Ты с ума сошла? Как я в одном ботинке дойду? Да и не собираюсь я первой встречной зверюге такую обувь уступать.
Нюта, не слушая, наклонилась и провела ножом по чешуйчатой шкуре.
— Что ты делаешь?
— Надо мяса с собой взять. Про запас.
Крыся подумала, что подруга спятила на нервной почве. Ей опять пришли в голову рассказы о том, как нашли в туннеле маленькую Нюту. Может, это там она научилась сырым мясом питаться? Может, и кровь пить, чего доброго? Она, отгоняя дурные мысли, шагнула к подруге, обняла ее, удерживая.
— Нюточка, какое мясо? У нас с собой есть кое-что, я тебя покормлю, если ты голодная. Мы уже скоро на Тушинской будем, там и люди, и еда есть. Ты ведь не знаешь, что это за зверь, может, у него мясо ядовитое? Да и уходить надо, пока не поздно, помнишь, что баба Зоя говорила? О тварях, которые собираются на запах свежей крови?
Упоминание о бабе Зое Нюту вроде бы отрезвило. Она как будто успокоилась и покорно позволила себя увести. Благо Крысе удалось, наконец, освободить из зубов твари свой растерзанный ботинок.
Они побрели дальше. До Тушинской, по мнению Крыси, оставалось не так уж долго идти.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25 by Lex__BluntПросмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: Побег тоннель твари девушки