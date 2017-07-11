Вещие сны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:19

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

NataS2307 Просмотров: 35 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:19 by

Добрый день. Почитав рассказы пользователей, я решила тоже добавить свой. Это произошло со мной более двадцати лет назад.Мы жили в маленьком городке, и мои родители работали на металлургическом комбинате. Мой отец проработал на мартеновской печи почти всю жизнь и заработал себе рак кожи. Страшный диагноз ему поставили в начале января.Мы с сестрой учились тогда в техникуме и должны были в мае этого же года проходить практику на том же комбинате, где работали родители. Сестру распределили в цех, где до этого работал отец. Мама очень переживала за неё. Место, надо сказать, не самое лучшее для молоденькой девушки.Так вот, за несколько дней до начала её практики, когда вся семья сидела за столом, сестра сказала, что увидела сон. Она увидела, что стоит посредине комнаты и смотрится в большое зеркало. На ней красивое белое платье и фата, которая закрывает лицо. Она кружится перед ним, любуется отражением и откидывает фату с лица. Но как только она её откинула, платье и фата стали чёрного цвета...Мама побелела и сказала, что это очень плохой сон, и что, наверное, что-то случится с сестрой на практике. Но отец начал её успокаивать и говорить, что это глупости, что он недавно тоже сон видел, и там его какие то люди звали в День благодарения воздушные замки строить. "Ну, какой бред, - говорит, - только не приснится".Через два дня он умер, а сестру, после того как она узнала об этом, увезли в реанимацию с прободением язвы желудка. Она перенесла тогда три операции и тоже чуть не умерла от заражения крови...Вот такие вещие сны...

Ключевые слова: Отец рак завод предупреждение знаки авторская история

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