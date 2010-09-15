Хроники Харона. Часть 3

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 01:19

Sorto Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:19 by

Снова этот мерзкий смех…Молодая девушка испуганно озирается по сторонам, пока не встречается со мной взглядом.- Кто ты?! Как ты попал ко мне в квартиру?!Опять двадцать пять… Интересно, все живые настолько однообразны?- Это не твоя комната. И это не твой мир… - вздохнув, я подошёл к испуганно смотрящей на меня девушке. - Я называю это место адом. Добро пожаловать!- Не трогай меня! Ты врёшь, это просто кошмар, и я скоро проснусь!- Я часто слышу это. Ты испугана, я это понимаю, – я старался говорить как можно спокойней, хотя и понимал, что это не играло большой роли. - Я не трону тебя, но ты должна успокоиться, ибо каждая минута отчаяния, проведённая здесь, губительна для тебя. Я отойду в угол и не буду трогать тебя. Как будешь готова – задай мне вопрос.Сказав это, я отошёл к входной двери и сел у её порога. Что бы ни случилось, нельзя, чтобы девушка выбежала в коридор. Я, кажется, начинал понимать правила этого мира, и по его законам выход из комнаты можно было сравнить с чистилищем… в каком-то извращённом смысле…Пока я рассуждал о строении этого мира, незнакомка сидела на кровати, испуганно смотря на меня и ожидая окончания своего кошмара. Хотел бы я её успокоить, но увы… Она должна была сама принять происходящее.- Помогите! – решив позвать на помощь, новоприбывшая подбежала к стене и отчаянно заколотила в неё. - У меня в комнате незнакомец! Он хочет меня убить!Не обращая внимания на истошный крик, я продолжал сидеть и спокойно следить за незнакомкой. Однако не всем её крик был безразличен, и когда девушка практически охрипла от крика, а из глаз брызнули слёзы, стены комнаты вновь разразились издевательским смехом. Так хорошо знакомым мне скрипучим смехом.Но на этот раз Весельчак не ограничился смехом. Мерзко хихикая, из стены выползло тощее, горбатое существо с довольно длинными костлявыми руками, волочащимися по полу, и встало напротив девушки. Игнорируя моё присутствие, оно какое-то время разглядывало испуганную жертву пустыми глазницами на сморщенном старческом лице, после чего, оскалившись, медленно заговорило: "Парень прав..." – его скрипучий голос не оставлял сомнений, что это и есть тот самый Весельчак. – Ты умерла и сейчас находишься в загробном мире, полном отчаяния и страха!".Надо было помешать ему, но я с удивлением понял, что не могу ни закричать, ни встать с места. Существо повернуло голову ко мне и, мерзко хихикнув, издевательски подмигнуло, после чего вернулось к своей жертве.- Ты больше не человек, девочка, ты теперь загробная тварь. – существо явно получало удовольствие от нагнетания страха. - Но это можно исправить…Незнакомка подняла на него заплаканные глаза и с надеждой посмотрела на этого уродца.- Я могу вернуть тебя в твой мир, соединив твою душу с телом. И ты снова будешь дышать.- Правда? Я могу отсюда выбраться? Что я за это буду должна?!- Девочка, ты ждёшь договора с дьяволом на продажу души? Зряяяяя, зряяяя… - медленно проговорило существо, смотря на бледную от страха жертву. - Я просто могу помочь тебе, но ты должна сама согласиться на это и дать мне руку.Сказав это, оно протянуло новоприбывшей свою длинную костлявую руку, мерзко ухмыльнувшись.Посмотрев на меня, девушка перевела взгляд на монстра и, немного поколебавшись, уверенно кивнула ему, протянув свою руку. Существо погладило её по голове второй рукой, после чего сущность девушки растворилась… Растворилась так, как растворялся Странник, возвращаясь с мир живых!- Что ты сделал? – я с удивлением понял, что голос и возможность двигаться вернулись ко мне. - Ты правда помог ей?- Я сделал то, чего желало это ангельское создание! – разразившись своим мерзким смехом, сущность отошла в угол и уставилась в ту точку, где только что стояла девушка.- Чего ты ждёшь?- Как чего? – существо, довольно облизнувшись, посмотрело на меня. - Я жду эту милую девочку.Спустя пару мгновений на том месте, где стояла незнакомка, появилась уродливая сущность. Оно было голое, с грязными патлами, изломанные в нескольких местах руки его были в крови, на лице застыла гримаса ужаса, и оно издавало хрип, похожий на попытку дышать. Оно кинулось на стену и принялось царапать её тем, что когда-то было её пальцами, оставляя на стене кровавые следы.Подойдя поближе, я понял, откуда на руках этого создания кровь: пальцы на руках были стёрты практически наполовину. По всей видимости, существо изуродовало их в попытках процарапать себе ход через какую-то поверхность. Повернувшись ко мне, существо открыло пасть и, смотря на меня, попыталось что-то сказать:- Я… - звуки давались ему с трудом, видимо, свои связки оно порвало довольно давно. – Я… живааая… Я… дышать…Обернувшись, я уставился на довольного собой Весельчака.- Что ты сделал с ней?!- Я сделал лишь то, чего она хотела: вернул её душу в её тело, – ухмыльнулся монстр, потирая свои уродливые руки. - Кто же знал, что время тут течёт иначе, и она уже давно похоронена.Мне оставалось лишь ужаснуться, представив, через что прошла эта несчастная. Оказаться в загробном мире, получить надежду на спасение, вернуться в мир живых, осознать, что ты похоронена заживо, бороться за жизнь, молясь о том, чтобы не вернуться в тот мрачный мир.Она потеряла рассудок задолго до того, как вернулась сюда во второй раз, и, попав в этот мир, уже не могла сохранить ни свой человеческий вид, ни разум. Спасти её я уже не мог: безумие полностью поглотило её душу, и потому мне оставалось лишь покинуть это здание под звуки довольного чавканья Весельчака…Этот мир представал передо мной в ещё более уродливом виде. Кем бы ни был Весельчак, он явно владел большой силой, раз мог так просто лишить меня действий и голоса. Но кто он? Дьявол этого мира? Его надсмотрщик? Кем бы он ни был, мои намерения его мало интересовали. Но даже если сейчас он меня не тронул, нет гарантии, что в следующий раз он не станет моим палачом. Нужно повнимательнее изучить данного персонажа.Очередной всплеск смеха я услышал ещё на улице и незамедлительно кинулся на звук, поняв, что появилась новая жертва. Влетев в комнату, я столкнулся с довольно высоким молодым человеком, примерно моего возраста. Он удивлённо уставился на меня и отступил в глубь комнаты.- Что за хрень тут происходит? Это ты смеялся?- Нет. Тот, кто смеялся, может показаться в любой момент. Что бы он ни говорил – его нельзя слушать!Последние слова я кричал в полный голос, пытаясь переорать новую вспышку веселья у своего знакомого. Когда смех закончился, парень, болезненно морщась, встал с пола и довольно спокойно уставился на меня.- Кем бы ты ни был, ты явно понимаешь больше меня. Что тут творится?- Как бы грустно это не звучало, но ты умер. Ты покинул свой мир, и теперь этот мир станет твоим домом навсегда. Добро пожаловать…Парень побледнел и, подойдя ко мне, внимательно посмотрел мне в глаза. Не знаю, чего он ожидал увидеть в них, но увидел лишь равнодушие. Да, я не мог сочувствовать тем, кто оказался тут, хоть и желал этого всей душой. Когда-то и я так же попал в этот мир… потеряв… потеряв… Кого я потерял? Были ли у меня родные? Или я так спокоен тут, потому что был сиротой и никого не потерял? Странно.Из раздумий меня вывел голос новоприбывшего.- И? Что дальше? – бледный парень осматривал комнату, пытаясь скрыть свой страх и волнение. – Это же моя комната? Или нет?- Нет, она лишь внешне похожа на твою. Сейчас нам надо её покинуть, но не через дверь. Она ведёт в ещё более ужасное место… Поверь мне, я там был… Пойдём через окно!- Ты дурак? – он скептически посмотрел на окно. – Мы на пятом этаже!- И что? Неужели, ты боишься умереть?- Резонно… - осторожно открыв окно, словно боясь рушить то небольшое, что связывало его с прошлой жизнью, парень посмотрел вниз. – Ну давай, ты первый.Пожав плечами, я спокойно выпрыгнул в окно, уверенно приземлившись на две ноги. Спустя какое-то время парень последовал за мной, но приземлился не он. Большая туша, мерзко хлюпнув, упала на асфальт и, довольно заурчав, принялась жадно изучать этот мир, клацая двумя рядами зубов. Встав на четвереньки, оно поползло в мою сторону, а я смотрел на эту тварь, чувствуя, как отчаяние накрывает меня.Не осознавая свои действия, я набросился на него и принялся рвать этого уродца, игнорируя истошный вой, который раздавался из его недр. Оно пыталось спастись бегством, но я был быстрее этого жирдяя и, нагнав, принялся снова и снова бить его. Это безумный мир с безумными правилами! Я всего лишь хотел помогать прибывшим! Почему?! Почему я всегда проигрываю?Отбросив существо, я снова было кинулся на него, но путь преградила другая сущность. Тот, кто не так давно был со Странником и помогал ему, стоял передо мной и грустно смотрел на меня.- Что?! Что тебе надо?! – я смотрел в грустные глаза парня, готовый в любую секунду кинуться на него. – Почему ты мешаешь мне?!- Успокойся, Харон. Зачем ты это делаешь?- Что делаю? Что?! – упав на асфальт, я заколотил его руками. – Какая разница, что я делаю? Это невозможно! Посмотри на него, он же монстр! Он всё равно стал сущностью! Что бы я ни делал, как бы ни пытался спасти его! Их невозможно спасти, твой друг был прав!- Мой друг слишком мало знает об этом мире, – парень грустно взглянул на подвывающего монстра. – Он не был сущностью, когда покинул комнату. Сущностью его сделал ты…- Что? – я замер на миг, шокированный услышанным. - Но… Как?!- На этого парня накинулось единственное существо, которому он доверился в этом мрачном мире сразу же после осознания своей смерти. Это ли не повод для отчаяния?- Он же уже был…- Нет, не был. Этот мир не такой, каким мы его видим. Особенно если кто-то заинтересован в его искажении, - парень поднял взгляд на окно, из которого мы выпрыгнули несколько минут назад, и из которого, искривив свою пасть в мерзкой ухмылке, на нас глазел так хорошо знакомый мне монстр. - Тебе ещё многое предстоит узнать, Харон…- Выходит, на этот раз жертвой этого мира был я… - поднявшись, я посмотрел на парня сверху вниз. – Не только жертвой, но и оружием.- Это не последнее твоё поражение, Харон. Прими его и иди дальше. Надеюсь, ты всё таки сохранишь себя.С этими словами парень растворился на месте, оставив меня наедине с существом, в превращении которого был виноват я. Не сводя с меня затравленного взгляда, оно попятилось назад, а я побрёл дальше, понимая, что здесь я также ничего не смогу сделать для спасения этой души.Позади меня раздался истошный крик, который вскоре замолк. Уверен, вслед за ним можно было бы услышать и довольно чавканье, но мне было не до этого. Надо было найти место, где можно было бы спокойно всё обдумать, и ближайшее полуразрушенное здание отлично для этого подходило. Заходя в него, я ударился головой о косяк, с удивлением отметив, что он находится гораздо ниже, чем обычно. Нагнувшись и войдя в заброшенное здание, я быстро покинул его, недовольно отмечая, что комнаты в нём, похоже, строили для низкоросликов. Таких, как этот парень, который помог мне и перед которым я теперь в долгу. Не помню, что бы он и раньше был сильно низким, но в этот раз я определённо смотрел на него сверху вниз… Стоп!Остановившись, я напряг память, которая так быстро покидала меня, и попытался вспомнить нашу первую встречу. Странник с горящими глазами и парень… его было плохо видно… но он был примерно моего роста… Почему же он стал меньше… Или я...Подняв руку, я уставился на свои костлявые пальцы. Один сустав, два, три, четыре… На моих неестественно длинных пальцах было четыре сустава! И мой рост…Осознание было болезненным, и я, обхватив голову руками, дико заорал от боли и отчаяния… Это не парень, друг Странника, стал меньше ростом, это я изменился! Произошло именно то, чего я так боялся - я стал полноправным жителем этого мира! Теперь я – один из них!Поднявшись с земли, я вновь побрёл в никуда по пустынным улицам. Мне осталось лишь идти вперёд, надеясь никогда в жизни не увидеть зеркала…

Ключевые слова: Загробный мир чудовища призраки Харон монстры авторская история

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