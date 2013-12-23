Деревенская зарисовка. Жар-птица

Lynx Просмотров: 24 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:06 by

Венюшка - так его кликала мать - был, что называется, лесным пареньком. Деды в шутку называли его Мужичок-боровичок, а было, за что: как лето наступает, да даже весна ранняя, тут же Венька в лес шарабошится - то трав матери на заваривание, то по маслята, то по ягоды. Любил он лес, каждый куст, каждое дерево миловал, паутинку не дай бог ненароком собьет - уже сокрушается. Птичек слушал, на полянке под солнышком грелся, мечтал... И все так хорошо, да сладко на душе было, пока не увидел он далече яркий свет...Прищурился, присмотрелся - солнца блик, не иначе. Махнул рукой, поднялся отряхнулся, кузовок приладил на плечо и домой отправился.А через день опять не то. "А как жо солнце-то? - думает Веня. - Солнца-то нет ужо, облаками затянуло". Решил на блики пойти, интересно стало, а сердцу тревожно.Пошел по знакомой тропочке, петляя через молодые березки да сосенки, уж и не примечает он, что под ногами делается. Так огоньки-блики впереди Веньку очаровали, что топает он аки кабан - все стаптывает: вот муравьишка с веточкой; вот ящерка изумрудная. Не видит ничего Веня.А как дальше заплуталось, так и тропка знакомая заросла - там уже места дикие, Вене неведомые, но того он не заметил - пошел наперед, а там гора крутая. Под горой пещера небольшая - полезай, согнувшись да по сторонам смотри, чтобы не зашибло. Веня и полез, а блики все переливаются, не ближе и не дальше - словно играются, за собой ведут. Но вдруг как теплом лицо Венькино обдало, а огоньки слились в единый свет, как от огня или костра в ночи.И видит он: посреди пещеры деревца сказочные растут, на них яблоки золотые переливаются, а с ветки на ветку птица диковинная прыгает..."Ото ж чудеса-а-а, - подумал Веня. - Откуда то?..". Стоит, дышать забыл, глаза - блюдца, а птица все прыгает, из хвоста перья огненные летят - земли коснувшись, вспыхивают. Вот что за огоньки переливчатые - перышки то птичьи, а сама птица и впрямь чудная. Огненная.Вдруг черт Веньку дернул - изменился в лице парень - в глазах блики заиграли, но не от птичьих перьев... Кинулся он наперед-то, порыву странному поддался. "А схвати птичку-то! Никто отродясь такого чуда не видал! Посадишь ее в клеть, а клеть всем показывать - богатства несметные соберешь! - в голове голос сладко зашептал. - А яблочки-то! Яблоки смотри! Маминька твое одно скушает - и трав не надо будет, еще век проживет! Хвата-ай, бери-и-и!". И так томно и спокойно Веньке стало, но лишь на мгновенье, потом застучало сердце, запрыгало. Сжал он кулаки, да и побежал к птице той.А она испугалась, закричала, задергалась. Наловчился Венька - внизу ветка толстая, не раздумывая долго, ступил и прыгнул, а холодные цепкие пальцы за пышный огненный хвост ухватились... Задичилась птица, от боли вскрикнула.Загорелись Венькины пальцы, зауглилась, запузырилась кожа бледная.И вспыхнул Веня... Как факел вспыхнул. Только резкий крик слился с птичьим и оборвался в горстке пепла. Пепел тот на землю и ссыпался...И птицы диковиной не стало - превратилась она в огонь жаркий, да спалила деревья с яблоками золотыми.Сколько то в диком огне горело - никто не знает, только дым сельчане видели, прямо как ниточка, тянулся он к облакам, да значения они тому не придали - мало ли, какой путник в лесу остановился и костер развел? Пещера-то в горе высокой, вверх дымок маленький тянется - издалека и не увидишь толком, а места тут дикие, никто и не шастал, а Веня на свою беду и забрел в глушь, да только кого теперь искать?А потом Венюшкина мать спохватилась, убивалась плакала. Сельчане на поиски кинулись, только следов не нашли, травой поросло, животина лесная потоптала, а по осени всем селом поиски бросили. Бабки сердобольные мать поутешали, да и забыли все, а вот ей как забыть? Сын единственный, да в доме-то подмога. Сжимается сердце материнское, верит неустанно, что вернется Веня. И вроде и жмется внутри, и вроде и шепчет душа: "Пропал твой Венька, пропал, родненький".Сидит матушка Венькина как-то под вечер на лавке, в лес все взор устремляет - ждет, а тут глядит - с неба что-то падает, под ветерок кружится.Вытянула она ладонь-то - а туда перышко огненное упало, да так вспыхнуло - руку обожгло и пеплом тихонько рассыпалось...

Ключевые слова: Жар-птица огонь блики лес перо авторская история

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