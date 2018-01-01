Опустошение: Холодный блеск пустых надежд

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:21

Причина: Авторская стилистика сохранена

Fahrengeit Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:21 by

Грязные облупленные стены, ржавые двери, и лишь шаги раздаются в пустом коридоре. Трое людей - двое мужчин и женщина, вооруженные автоматами и ножами, медленно продвигались вперед, брезгливо отмахиваясь от свисающей с низкого потолка паутины.- Кишка какая-то, ну и мерзость, - заговорила женщина, срезав одну особо настырную липкую нить. - Дин, а ты точно уверен, что мы найдем ее именно здесь? Не самое подходящее место.- Можешь не сомневаться, она тут. Кара никогда не ошибается в расчетах. Шон, - Дин обратился ко второму мужчине, - свяжись с Карой, уточни координаты.Пока Шон выполнял, Дин и Лиза осматривались. Ничего особо интересного обнаружить не удалось, если не считать трещину в одной из стен, сквозь которую сочилось что-то вязкое и крайне мерзкое на вид, грязно-оранжевого цвета, медленно, едва заметно глазу растекаясь вокруг трещины и двигаясь по стене дальше. Дин подошел ближе, дав знак Лизе держаться позади. Он вытащил нож и осторожно ковырнул кончиком лезвия неведомое вещество.- Уже застывает, - сказал он и, вытерев нож об чистый участок стены, спрятал его обратно. - Похоже, вся поверхность уже покрыта Массой. Еще несколько дней максимум и... и все.Его голос дрогнул. Лиза стала рядом и успокаивающе положила ему руку на плечо. Чувствовала она себя ничуть не лучше спутника. Из челнока, благодаря утолщенным стеклам, сложно было разглядеть поверхность, но если Масса начала просачиваться в подземелья, то хотя бы небольших живых островков снаружи не найти. Очередной мир погиб, как и 95 процентов остальных миров Млечного Пути. И шансы найти здесь Марию стремятся к нулю. Если она находится под поверхностью, то, возможно, не все еще потеряно, но даже при таком раскладе у них не более нескольких часов на поиски, иначе придется улетать, потеряв последнюю надежду спасти то, что еще осталось от галактики.Шон наконец-то выключил коммуникатор и повернулся к друзьям.- Плохие новости, ребята, - упавшим голосом заговорил он. - Кара сообщает, что капсула Марии находится в дальнем отсеке. По подземельям туда около трех миль, но все проходы завалены. Попытаемся взорвать - окажемся погребены заживо.- И что же нам делать? - Лиза притворилась, будто очень заинтересована разглядыванием стены. Она уже догадывалась, каким будет ответ.- Единственный шанс - пройти по поверхности. В полумиле отсюда есть проход, который проведет нас мимо завалов, но добраться до него... сами понимаете.- Выбора у нас нет, - сказал Дин. - Придется рискнуть. По моим подсчетам, защитных комбинезонов хватит примерно на час.- Дин, а есть ли вообще в этом смысл? Сколько нас осталось? Ради кого мы так рискуем вообще? Ради горстки выживших, которые и так уже обречены?- Даже если и так. Черт побери, Лиза, не знаю, как вы двое, но я лично не собираюсь отдавать Млечный Путь в лапы этой гадости! - с этими словами Дин решительно направился в сторону видневшейся неподалеку лестнице, ведущей наверх. Лизе и Шону ничего не оставалось, кроме как последовать за ним - не могли они друга одного бросить.Подойдя к лестнице, троица достала из миниатюрных контейнеров синие защитные комбинезоны, после чего надела их прямо поверх брони - хоть какая-нибудь дополнительная защита. Они знали, что на поверхности нет ничего живого, но в условиях, которые их там поджидают, гнилые также могут быть очень опасны, даже несмотря на крайнюю медлительность.Закрыв лица шлемами, друзья поочередно уцепились за проржавевшие ступеньки и осторожно начали карабкаться к видневшемуся в потолке люку.В целом, подъем прошел без происшествий, лишь уже у самого люка одна из ступенек все же оторвалась, и Дин едва не полетел вниз, но Шон и Лиза успели его подхватить - повезло, что он последним лез, иначе рисковал бы столкнуть всех разом.В щели вокруг люка отчетливо виднелась знакомая оранжевая масса. Даже при таком обзоре можно было разглядеть, как жуткое вещество пузырится, будто закипая, обволакивая люк со всех сторон, пытаясь проникнуть внутрь. Крайне осторожно Дин убрал часть слизи с помощью мини-лазера, после чего поднял люк и отодвинул его в сторону. Все трое вышли на поверхность.Зрелище, открывшееся им, вывернуло бы наизнанку даже самого стойкого, но, к счастью, Дин, Лиза и Шон после посещения десятка планет уже были к нему привычны. Всю округу, до самого горизонта, покрывала шевелящаяся пузырящаяся грязно-оранжевая Масса. Она залепила собой все - землю, руины зданий всех размеров - от небольших до огромных небоскребов, и было слышно, как трещат и раскалываются камни и закипает стекло. Масса пожирала в том числе и растительность, и лишь в некоторых местах из-под нее торчало облепленное и дымящееся нечто, отдаленно напоминающее лишенные листьев и веток стволы деревьев. На глазах друзей три таких коряги рухнули прямо в жижу и были мгновенно ею поглощены. Над тем местом поднялся черный дымок, да так и остался висеть в воздухе, ведь не было ни малейшего дуновения ветра, который бы его разогнал. Подобные островки были везде - и попытка дыхания здесь равноценна самому болезненному самоубийству.- Что же за Ящик Пандоры они открыли? - еле слышно проговорила Лиза.- Нет времени предаваться сентиментам, - голос Дина был решительным, как никогда. - Веди нас, Шон.Тот послушно повертел несколько секунд головой, после чего, активировав гравиботы, "поплыл" на север. Дин и Лиза последовали его примеру.Впереди показались странные, будто одеревеневшие фигуры, отдаленно напоминающее человеческие. Они были по пояс погружены в Массу, пальцы почти касались ее поверхности, темно-желтые лица, лишенные любых органов чувств, смотрели вперед, на макушках торчали редкие волоски, совершенно не шевелясь, при этом будучи направленные по ветру.- Рэйганы... То, что от них осталось. Обращенные в гнилых, - Шон не спускал со статуй ствол автомата. - Идем как можно тише, не стоит их будить.Везение троицы продолжалось еще на протяжении сотни метров, потом фигуры зашевелились. Запеченная Масса трескалась, обнажая ужасную, красно-коричневую от ожогов кожу. Передние конечности с трудом задвигались и вытянулись вперед. Носы, глаза, рты - все было намертво "зацементировано", одна способность рэйганов улавливать тепловое излучение сохранилась, и жуткие фигуры одновременно направились в сторону друзей, продвигаясь сквозь Массу, будто чудовищные призраки, издавая хрипло-кряхтящие звуки. Шон хотел было нажать на спуск, но Дин резко остановил его:- Сдурел? Ты представляешь, сколько вокруг горючих газов? На мили все адским пламенем полыхнет. Нужно двигаться, игнорирую их.- Зараза, ну какого хрена наши комбинезоны не экранируют тепловое излучение? - Шон в ярости закинул оружие за спину и повел друзей дальше сквозь то, что с уверенностью можно было назвать настоящим адом - даже через комбинезоны ощущался жар, исходящий от кипящей Массы, выжигающей землю и воздух; они "проплывали" мимо фигур, будто бы запеченных в огромной печи, некоторые из которых "стряхивали" с себя корку и двигались к троице, не замечая ничего вокруг себя. Все трое ощущали себя так, будто действительно проходили один из серединных кругов ада. К счастью, гравиботы действовали безукоризненно, и гнилые не могли достать друзей.Неизвестно, могут ли эти изуродованные создания существовать вне Массы; у каждого, кто их видел, создавалось впечатление, что они произрастают прямиком из этого смертоносного вещества. Лишь исследования одного из гнилых показало, что эти твари на самом деле - результат влияния Массы на организм разумных существ. Цена данного исследования оказалась чересчур высока - несмотря на все меры предосторожности, совсем, казалось бы, небольшая капля вещества попала наружу, и уже через несколько дней планета Эдора вскипела, а при попытке эвакуации Масса проникла сначала на корабли, а позже распространилась по всей системе, выкосив в ней все живое и лишив Млечный Путь важнейшего научного центра. После этого никто даже не задумывался о каких-либо повторных исследованиях, просто пытаясь выжить, в то время, как зараза медленно, но настойчиво расползалась по галактике, оставляя за собой смерть и безмолвие.Десять минут спустя Шон остановился и сверился с навигатором.- Здесь, - сказал он, указывая на торчащую из-под Массы канализационную трубу. - Отсюда до сектора двести метров через коллекторы. Вот только... - он на миг запнулся, - мощности комбинезонов на обратный путь может не хватить.- Мы что-нибудь придумаем, - ответил Дин и первым полез внутрь.Оказавшись в коллекторе, друзья как можно прочнее закрыли за собой проход и с облегчением сняли комбинезоны. Какое же это было блаженство - вдохнуть пусть и спертый, но настоящий воздух, который все еще не успел выгореть в подземельях.Атмосфера планеты рэйганов, так и не получившей официального названия у Комитета, состояла из азота и кислорода и еще совсем недавно была полностью пригодна для человека и большинства остальных рас Млечного Пути. Комитет долгое время пытался наладить с воинственными рэйганами дипломатические отношения, и три года назад это почти удалось. Переговоры были сорваны террористической атакой, после чего рэйганы прогнали послов со своей планеты и объявили полную изоляцию. И не отступили от своего решения даже в момент прихода Массы. Эвакуационный челнок, отправленный Комитетом, был сбит, и никто больше на связь не вышел. Теперь же нет ни рэйганов, ни большинства остальных. И в холодной пустоте космоса висят серо-оранжевые громадины, давно остановившие свое движение и освещаемые лучами звезд - единственным, что не подвластно влиянию Массы.Шон по-прежнему шел впереди, не сводя глаз с передатчика. По данным прибора, до цели оставалось полторы сотни метров, но в этот момент группа внезапно уперлась в разбитую лестницу, ведущую вниз. Спуститься по ней, не переломав все кости, было невозможно. Передатчик показывал на самое дно.- И что теперь будем делать? - спросил Шон.Дин осматривал стены, но выступы на них были слишком маленькими, и никто из них не смог бы уцепиться, разве что совсем уж кончиками пальцев. Лиза тем временем отошла вправо. Внезапно ей на глаза попалась дверца подъемника, но самое удивительное было то, что датчик рычага вызова светилась зеленым, а значит, подъемник работал.- Дин, Шон, идите сюда! - радостно крикнула она и потянула рычаг вниз. Через минуту дверца со скрипом отворилас, и троица вошла в тесную пыльную кабинку. На панели были доступны еще четыря уровня, еще шесть были неактивны.- Кто бы мог подумать, - изумленно произнесла Лиза. - Мы-то рэйганов чуть ли не за дикарей считали.- Да уж, может, мы мы здесь даже выживших встретим, - Шон в очередной раз сверился с передатчиком и потянул рычаг к четвертому уровню. Дверца закрылась, друзья начали медленный спуск.- Как же она попала сюда? - Лиза крепко сжимала в руках автомат, то и дело вытирая выступавший на лбу пот - в кабинке было довольно-таки жарко.- Сложно сказать, - ответил Дин. - ее след обнаружил последний поисковой импульс Ордена. Кара позже подтвердила местоположение капсулы. Возможно, корабль Марии по каким-то причинам потерпел крушение здесь еще до начала Опустошения, а рэйганы нашли капсулу и забрали ее на нижние уровни. Кто знает, зачем. Может, чувствовали что-то.- А кто она хоть такая? Что вообще мы о ней знаем? И каким же образом она способна остановить Темных и Массу?- Вы слишком много вопросов задаете, у меня голова уже раскалывается, - раздраженно отрезал Дин. - Послушайте, мне не больше вашего известно.Импульс выявил в ней невероятную энергетическую мощь. Но при этом неизвестно даже, к какой расе она принадлежит. Мария - кодовое имя, думаю, понимаете, по какой аналогии. А теперь давайте не отвлекаться, мы, кажется, на место.Подъемник остановился. Дверца открылась, и друзья оказались в огромном помещении, потолок которого подпирали массивные гранитные колонны. Стены покрывали изображения звездных систем, от каждого из которых вверх лучи, которые были направлены к изображению неизвестной молодой женщины, нарисованной с таким мастерством, что от живой ее отличала лишь двухмерность.- Святилище, - прошептала Лиза. - А это, по-видимому, их богиня.Но ей никто не ответил. Внимание Дина и Шона было обращено к центру помещения, где в окружении трех согнутых столбов находилась пресловутая капсула. Верхняя часть ее крышки оказалась прозрачной, и взору друзей предстала необычайно красивая девушка. Ее белоснежное лицо с тонкими чертами обрамляли локоны золотистых волос. Глаза были закрыты, и при всем при этом от нее исходила столь мощная энергетика, что ее практически не в состоянии были сдержать крепкие, на первый взгляд, стенки капсулы. И не могла троица не отметить очень сильное сходство девушки с изображенной богиней.Дин подошел к капсуле, не сводя глаз с прекрасного лица Марии.- Просто невероятно, - шептал он. - Они знали... все это время знали... и не сказали никому... так и не сказали... - он на мгновение кинул взгляд на женщину на стене. - Если бы не этот чертов террорист.И тут его осенило.- Террорист! - воскликнул он.- Что? - разом переспросили Шон и Лиза.- Сорванные переговоры между Комитетом и рэйганами. Это не может быть простым совпадением. Рэйганы сами все подстроили, а это значит, что они знали про Массу, поэтому решили оставить Марию у себя. А это может означать только одно.- И что же?- Они и есть Темные.Наступило тягостное молчание. Столь внезапное открытие ошеломило всех троих, и это еще очень мягко сказано.Темные... Условное обозначение могущественной армии, тысячи лет назадразорявшей все, что им на пути попадется. Сотни погибали, будучи не в состоянии противостоять такому врагу. За собой Темные, ведомые загадочным Келлобом, оставляли лишь выжженные пустоши. Кто они, откуда взялись - неизвестно. Ясно было лишь одно - это не люди, ведь никто из людей обладать такой силой не мог. Казалось, что нет спасения, и вот-вот все придет к своему логическому завершению, и лишь голодные ствервятники будут кружить над остывающими телами, и ветер будет разносить запах гнили между молчаливых руин.Но на пути армии Келлоба стал сформированный воином Сиином Орден. Оба войска сошлись в масштабном сражении, которое продлилось почти двое суток, и ни одна сторона не могла победить. И тогда в бой один на один сошлись предводители. Ходили слухи, что грохот их оружия был слышен на сотни миль вокруг, заставляя скот впадать в панику, а собак срываться с цепей и с бешеным лаем носиться по округе.Несколько часов схватка продолжалась, и в результате Келлоб и Сиин нанесли друг другу смертельные ранения, и одновременно жизнь покинула их. Видя, что дальнейшее сражение бессмысленно, Орден и Темные заключили перемирие, которое длилось тысячелетия. Но Орден не сомневался, что его противник готовит месть. Однако прошедшее время притупило внимательность, и момент, когда потомки Темных обнаружили на задворках Вселенной "Ящик Пандоры", был упущен. А потом стало уже поздно.- Это не имеет смысла, - прервал молчание Шон. - В твоих рассуждениях определенная логика есть, но что-то все равно не сходится. Если рэйганы - потомки Темных, то зачем им Мария? И почему она так на их богиню похожа? И, в конце концов, зачем Темным самих себя уничтожать?- Возможно, они не ожидали, что Масса затронет и их самих. На природу свою понадеялись. Что же касается схожести, - Дин подошел к стене с изображениями, - то кто тебе сказал, что она богиня, а это место на самом деле святилище?- Что ты имеешь в виду? - встрепенулась Лиза. - Где это я ошиблась?- Не злись, - Дин примирительно поднял руку. - Я сам вначале подумал так же, как и ты. Но после всех размышлений пришел к выводу, что первое впечатление весьма обманчиво.- Ну и что же это за место? И кто эта девушка?- Присмотритесь к изображениям. Ничего интересного не замечаете?Лиза и Шон послушались. И действительно обнаружили то, что изначально не бросилось в глаза.Все лучи исходили от трех моделей планет каждой из изображенных систем. Сходились все они в одной точке - в районе сердца женщины.- Это... схема! - воскликнула Лиза.- Верно, - подтвердил Дин. - А данное помещение, по-видимому, когда-то служило лабораторией. Марие же... она - своеобразное универсальное создание. Если верить схеме, в ней присутствуют гены большинства наиболее развитых рас Млечного Пути. Дитя Вселенной, создание света... Знаешь, Лиза, пожалуй, ты была права. Она и правда богиня.- Но... кто же ее создал? Чья это лаборатория? Сильно сомневаюсь, что она Темным принадлежит - слишком уж древней выглядит. Еще и ни одного прибора...Дин задумчиво почесал подбородок.- Скорее всего, когда-то эта планета принадлежала какой-то неизвестной нам расе. Судя по проведенным ими опытам, их даже можно назвать серхрасой. Сотворение подобного... никто не способен на такое, никогда подобных технологий на наше время не существовало. Но что же стало с ними? Как здесь в последствии Темные появились и планету заняли? Вот на эти вопросы мы вряд ли найдем ответы.Шон вернулся к капсуле и положил ладонь на стеклянную поверхность.- Разбудить-то мы ее сможем? - спросил он. - И как она на это отреагирует? Ведь, судя по твоим словам, на самом деле никакого крушения не было, и она, возможно, тысячи лет провела в этом своеобразном анабиозе.Дин подошел к столбам и внимательно оглядел их со всех сторон. На каждом из них он обнаружил неизвестные символы, похожиен на руны. Их было разное количество, изображены они оказались спирально, окольцовывая столбы в разных местах - сверху, посредине и снизу.- Похоже на какой-то код, - сказал Дин, проводя пальцами по символам. - Но что это за язык?- Дай-ка мне, - неожиданно Лиза подошла и решительно отодвинула Дина в сторону. Около минуты она изучала символы, после чего нажала в трех местах на крайнем столбе.Все три пришли в движение, и из их изогнутых верхушек выдвинулись металлические трубки и с разных сторон обхватили переднюю часть капсулы.- Как ты это сделала? - в один голос спросили шокированные Дин с Шоном.- Историю надо было изучать, мальчики, - с усмешкой ответила крайне довольная собой Лиза. - Это язык Беаноров, ему не один десяток тысяч лет, но он, тем не менее, очень похож на древнескандинавский, но, похоже, одна я помню, что это слово означает.Она нажала еще одну кнопку, и обхваченная трубками дверца капсулы с шипением отъехала в сторону.Веки Марии затрепетали, но глаза так и остались закрытыми. Она повисла в воздухе, и Дин бросился к ней, подхватив в последний миг.Друзья молча смотрели на девушку. Она не двигалась, но грудь ее вздымалась, а значит, она была в относительном порядке, хоть и без сознания. И сейчас было заметно, насколько перед ними совершенное создание - она выглядела будто сам ангел - белое аки мрамор лицо чуть ли не излучало вокруг себя сияние, идеальная утонченная фигура. Несмотря на сходство, все трое в самом деле не верили, что перед ними человек. Таких людей просто не бывает.- Надо доставить ее на челнок, - отогнав наваждение, произнес Дин и поднялся, держа Марию на руках. Девушка оказалась легкой, как перышко. - В убежище, надеюсь, смогут привести ее в чувства.Ни у кого не нашлось слов возражения, и теперь уже четверо отправились в обратный путь.Капсула в это время бесшумно уехала вниз и исчезла под полом. От стены отделилась человеческая фигура. На тонких губах высокого темноволосого незнакомца заиграла торжествующая улыбка.- Скоро все закончится, - тихим вкрадчивым голосом сказал он.Друзья без приключений добрались до выхода из подземелий. Теперь им предстоял наиболее трудный отрезок - Мария могла сильно усложнить путь к челноку. Хоть она и была совсем легкой, гравиботы в любом случае рассчитаны только на вес одного человека. Малейший перегруз - и последствия могут быть самыми кошмарными. Комбинезоны при непосредственно прямом контакте с Массой выдерживали лишь около десяти-пятнадцати минут, после чего начинали плавиться под воздействием чудовищной температуры. Поэтому было принято решение распределить вес - Дин и Шон будут держать ее вместе; Дин со стороны головы, Шон - ног, Лиза же будет с ножом их прикрывать - все трое хорошо помнили об опасности применения огнестрелов. Ситуацию осложняло в том числе и то, что гнилые, потеряв потенциальную добычу в прошлый раз, вновь застыли, но находились довольно близко к трубе, и была немалая вероятность того, что теперь порождения Массы их все же достанут, а ускоряться нельзя из-за возможного воспламенения испарений.Но опасения оказались напрасными. Как только четверка оказалась снаружи, от Марии начал исходить столь яркий свет, что если бы не защитные стекла шлемов, Дин, Лиза и Шон мгновенно бы ослепли. Неожиданно Масса начала отступать, обнажая под собой выжженную потрескавшуюся землю. Гнилые же в буквальном смысле рассыпались в прах, который поглощали трещины мертвой поверхности. Вокруг группы образовалась свободная от вещества зона, диаметром около двадцати метров.- К челноку, быстро! - крикнул Дин, и друзья, все же решившись включить ускорение, ринулись к видневшемуся впереди зависшему над поверхностью челноку. Масса по-прежнему расступалась перед ними, а гнилые продолжали рассыпаться, даже островки горючих газов рассеивались, будто от ветра. Если бы они обернулись, то увидели бы незнакомца, совершенно бесшумно следовавшего за ними, на нем не было никакого защитного комбинезона, а ноги ни на миллиметр не проваливались в Массу.Им удалось без проблем добраться до челнока. К их ногам спустился трап, и они запрыгнули на него, и в этот момент наконец заметили преследователя.- Это еще кто такой? - Шон снял с плеча автомат, Дин к этому моменту уже держал Марию в одиночку.Незнакомец остановился в десяти метрах от челнока и обратил свой взгляд на друзей. Он ухмылялся, а зрачки его глаз были столь расширены, что сами глаза казались почти полностью черными. Помимо полного невосприятия Массы, было в нем еще что-то зловещее, будто плохо скрываемая злоба исходила из его нутра.Со всех сторон от незнакомца начали подыматься только что рассыпавшиеся в прах гнилые. Они становились рядами, образуя странный противоестественный строй. Самое жуткое было то, что вокруг царила полнейшая тишина - даже звуки кипящей планеты стихли. Да и сами гнилые заметно преобразились - на запеченных лицах открылись глаза, появились очертания ртов, а осанка стала более прямой.- Келлоб, - выдохнул Шон.- Что? - Дин с Марией на руках стал рядом. - Как такое возможно? Столько времени ведь прошло!- Вспомни, что мы на занятиях проходили. Только он способен на такое.- Ладно, потом это обсудимю. Давай убираться с этой планеты, - и все трое быстрым шагом направились внутрь челнока. Странно, но Келлоб даже не попытался их остановить, лишь водил глазами по челноку, будто сканируя его.Дин, положив Марию на койку, бросился в кабину пилоту.- Кара, орудие заряжено на полную мощность? - дрожащим голосом спросил он.- Да, капитан, - прозвучал женский голос.Дин включил двигатель и, ухватившись за штурвал, развернул челнок. Потом он занес руку над кнопкой включения гипердвигателя.- Кара, огонь! - заорал он.- Что ты?.. - воскликнула Лиза, но в этот момент синий плазменный луч вырвалсяиз главного орудия.Пораженная выстрелом Масса вспыхнула сильнее любого известного горючего вещества. Пламя с невероятной скоростью разнеслось вокруг, пожирая все на своем пути. С орбиты можно было увидеть, как огненная волна, не замечая никаких преград, распространяется по всей планете, превращая ее в огромный пылающий шар.Дин успел нажать на кнопку, и за мгновение до того, как планета вспыхнула, челнок исчез в темноте космоса.Через несколько минут Дин вывел корабль из гиперпрыжка. Спина все еще болела из-а перегрузки, но настроение все равно было не самое плохое - им удалось уйти, так и еще Мария с ними. Цель достигнута, а что касается Келлоба, если это был действительно он, то вряд ли ему удалось выжить после подобного. Темные, хоть и обладали колоссальной силой, бессмертными не были. Возможно, они ошиблись, и загадочный незнакомец был каким-нибудь потомком предводителя Темных, а не им самим. Сейчас же главное - доставить Марию в убежище, а там уже поймут, как использовать ее способности.К нему, пошатываясь, подошел Шон:- Зачем ты это сделал?- А что еще оставлось? - огрызнулся Дин. - Я не мог рисковать, вдруг он решил бы напасть, а ты уже видел, на что он способен. Да и планете в любом случае уже был конец. Скажи лучше, как там наши девчонки.- Я попросил Лизу посидеть с Марией до конца полета, и та ее в свою каюту отнесла. Состояние Марии неизменно.- Любишь ты лаконичность, - вздохнул Дин. - Что ж, лететь нам несколько часов. Не стоит повторно использовать гипер, топлива не хватит.Шон кивнул и направился к себе. Дин повернулся обратно и всмотрелся вдаль, в темноту, еле-еле рассеиваемую местной звездой - желтым карликом, и слабым сиянием редких далеких светил.В данной системе было шесть планет, и ни одна из них не двигалась и не оберталась. Все они были одинакового, грязно-желтого цвета, и несложно было разглядеть, что все они покрыты уже застывшей Массой.Дин почувствовал сильнейшую усталость, поэтому передал управление Каре и, дав указ лететь к убежищу, позволил себе наконец сомкнуть веки и погрузиться в долгожданный сон.Когда Дин проснулся, челнок уже подлетал к небольшой станции, одиноко висевшей посреди пустоты. На первый взгляд она казалась необитаемой, и лишь несколько еле заметных огоньков указывали на наличие внутри жизни. Сама станция выглядела просто, без каких-либо излишеств - однотипные серые тона, несколько окон и стыковочный шлюз. Ничего лишнего или выделяющегося.Спустя несколько месяцев после начала Опустошения остатки Ордена нашли данную станцию на самом краю системы, в "двух шагах" от Темного космоса - пустого пространства, разделяющего галактики. Кто ее построил, неизвестно - на тот момент она уже была заброшена. Задаваться этим вопросом тогда никто не стал - не до того было. Представители Ордена перетащили внутрь все оставшееся оборудование, и незаметная станция взяла на себя роль последнего убежища когда-то могущественной организации, которая тысячелетия следила за порядком в мире. Теперь же от Ордена практически ничего не осталось, а Масса подбирается к нескольким последним незараженным планетам, и Мария, обнаруженная поисковым импульсом, прозванным импульсом отчаяния, - сейчас единственная надежда спасти то, что осталось.Встречающих не было, что неудивительно - мало кто решается высунуть нос дальше столовой. К счастью, стыковочный шлюз работал автоматически и отлично распознавал своих, поэтому, как только челнок приблизился, он выдвинулся навстречу, и стыковка прошла успешно, и шлюз перетянул челнок прямиком в ангар - система сработала, как всегда, безотказно.Станция встретила прибывших тишиной, лишь за толстыми стенами едва слышался шум механизмов жизнеобеспечения.Друзья проследовали мимо деактивированных роботов-погрузчиков и поднялись на второй ярус к лифту, который доставил их к научной лаборатории.- Фрэнки, мы нашли ее! - прямо с порога крикнул Дин.Молодой человек, до этого, не двигаясь, сидевший за компьютером и отслеживающий возможные перемещения судов, резко повернулся и, увидев четверку, тут же бросился к ним с объятиями.- Вы вернулись! - восклицал он. - А я говорил, я же говорил! Остальные-то, небось, изначально в эту вашу авантюру не верили. А это... это она? - Фрэнки наконец обратил внимание на Марию, которая по-прежнему была без сознания. - Она... прекрасна... нет, она идеальна!- Потом повосторгаешься, - оборвал его Дин. - Ты придумал, как использовать ее способности? Боюсь, времени намного меньше, чем мы изначально предполагали.- С чего ты взял? - техник осторожно забрал у Дина девушку. - Да она же легче перышка!- Знаю. Так вот, на планете рэйганов мы встретили Темного, которому плевать было на воздействие Массы, - и Дин пересказал Фрэнки все, что произошло с ними. - Нам кажется, это был Келлоб, - закончил он.- Окстись! - собеседник аж назад отпрыгнул. - Он не может быть жив. Сиин ему голову снес тысячелетия назад.- Это по легендам так. Мы не можем знать наверняка, что там на самом деле произошло. Но теперь это уже неважно. Планету мы подожгли, но чувства победы у меня почему-то нет.- Ладно-ладно, - сдался техник. - Идите за мной.Они проследовали к дальнему отделению, в котором находился медотсек. Обставлен он был просто - несколько металлических коек, застеленных простынями, три компьютера, один из которых - центральный - отвечал за работоспособность миниатюрных аппаратов жизнеобеспечения, которые стояли возле каждой койки, а также за гордость станции и лично Фрэнки - собранный вручную аппарат регенерации. Он был представлен техником три месяца назад и уже успел достойно себя зарекомендовать, буквально вытащив с того света троих следопытов Ордена, когда те отправились на одну из тогда еще не зараженных планет в поисках припасов. Приход Массы застал их врасплох, и они успели получить серьезные ожоги как кожи, так и внутренних органов, прежде чем покинули закипающий мир. Аппарат привел их в относительный порядок всего за полдня, чем вызвал неописуемый восторг у обитателей убежища. То, что техник сотворил подобное чудо едва ли не из воздуха, выглядело особенно удивительно. Как тогда сказал Фрэнки, он когда-то видел фильм, в котором член команды звездолета собрал из подручных материалов прибор слежения, дабы поймать пробравшегося на корабль монстра. "Так чем я хуже?" - подумал техник и приступил к прототипу уже в то время. Правда, закончить работу ему удалось только на станции. В другой жизни это могло бы сделать из него знаменитость.Прибор был выполнил в виде большого стеклянного цилиндра, на три четверти заполненного смесью из планеты Фаэтон, вывезенной оттуда до пресловутой бомбардировки, которая разнесла планету на куски. Благодаря своим свойствам с огромной скоростью заживлять почти любые раны эта смесь не так давно крайне высоко ценилась на различных рынках. Воссоздать данную смесь так и не получилось - аналогов ингредиентов не нашлось, а уникальные флора и фауна Фаэтона сгинули вместе с планетой, и тайна столь ценного вещества была навсегда утеряна. Немногочисленные выжившие фаэтонцы, успевшие покинуть гибнущий мир, ничего об ингредиентах не знали, либо не желали делиться. Со временем она ассимилировали с другими, и одна из наиболее развитых и загадочных рас Млечного Пути исчезла навсегда, оставив лишь немногочисленные записи да слухи.Орден был единственным, с кем Фаэтон некоторое время поддерживал дипломатические отношения, благодаря чему небольшое количество смеси попало во владения Сиина. Единственным условием фаэтонцев был отказ от поисков рецепта, и Сиин это требование выполнил, о чем он, если бы был жив, сейчас, без сомнения, сильно бы сожалел.Фаэтон оказался первой точкой удара вторгшихся Темных, и войска Ордена не успели вовремя прийти на помощь. Сиин еще долго наблюдал, как орудия врага разносят планету в клочья. Это уничтожение и положило начало войне.Построенный Фрэнки аппарат, помимо усиления свойств смеси, позволял контролировать ее уровень подачи и направление, благодаря чему ее удавалось хорошо экономить, что крайне важно, учитывая, что запасов больше нет.Хоть видимых повредлений на Марии не было, кто знает, в каком состоянии ее кости и внутренние органы после явно крайне длительного анабиоза. Она однозначно была жива, что повышало уверенность в благоприятный исход.Передав Марию Дину, техник быстро набрал на клавиатуре центрального компьютера нужную комбинацию, и трубки аппарата втянули смесь. После второй комбинации аппарат открылся, и Дин, следуя указаниям Фрэнки, поместил девушку внутрь. Стенки снова сомкнулись, у техника на лбу выступили капли пота.- Момент истины, - сказал он, и смесь вновь начала наполнять аппарат. Фрэнки остановил поток на середине, так, чтобы его уровень доходил до подбородка Марии.Несколько секунд Фрэнки не сводил глаз с показаний на мониторе, потом внезапно откинулся на спинку стула и всплеснул руками.- Невероятно! - воскликнул он и, не дав остальным опомниться, вскочил на ноги и принялся расхаживать из стороны в сторону.В этот момент глаза Марии открылись, и немигающим взором она уставилась перед собой. Смесь вокруг нее начала менять цвет, будто сливаясь с самой девушкой.- Основа ее ДНК - фаэтонцы, - пояснил взволнованный Фрэнки. - Но вот все остальное... Для исследования понадобятся годы, но у нас ни времени, ни средств для этого нет.- Нам нужен ответ лишь на один вопрос - она может остановить Массу? - раздался в медотсеке голос генерала Бэйкона - предводителя того, что осталось от Ордена.- Учитывая то, как Масса реагирует на нее... и то, как на нее реагирует смесь, то, думаю, мне удастся соорудить что-то вроде энергобомб. С их помощью мы сможем очистить множество планет. Да, не все, но для начала очень неплохо. Со временем я мог бы синтезировать смесь, благодаря биосоставу самой Марии, что даст нам шанс на возрождение Млечного Пути! - возбуждению Фрэнки не было предела.- Отличная работа, друг, - улыбнулся Бэйкон и внезапно, без какого-либо предупреждения нанес технику удар кулаком в грудь. Раздался треск, и кулак вышел между лопаток. Смерть наступила мгновенно, и бедняга, истекая кровью, сначала повис на руке генерала, а потом просто сполз на пол. Бэйкон обернулся к шокированным остальным. В глазах Дина, Шона и Лизы читался смертельный ужас и вместе с этим понимание.Волосы генерала потемнели, кожа на лице стала похожа на чешую, а зрачки расширились почти до самого упора. На губах играла едва заметная ухмылка.- Келлоб, - еле выдавил из себя Дин и вскинул ствол автомата. Друзья последовали его примеру.- Все равно не убъете, - равнодушным тоном заговорил Темный, брезгливо вытирая ладонь об пальто генерала. - Тело пострадать может, душа никогда. Сиин всегда глупцом был.- Так вот, почему ты жив, - Дин сделал едва заметный знак рукой, и друзья как бы невзначай начали очень медленно отодвигаться друг от друга, не сводя глаз с Келлоба. - Постоянное перерождения.- Именно. Довольно разумный вывод для столь примитивной расы. Хотя, будто мы умнее оказались. Думали, Масса нам не страшна - тела сожрет, так переродимся, но эта зараза еще и души жрет, если рядом с ней долго находиться. Я успел это понять, большинство остальных - нет.- Вы ее создали? - друзья уже почти были готовы атаковать, осталось занять наиболее удобную позицию. Шон двигался к небольшому терминалу в стене, позволяющему запустить механизм самоуничтожения станции. Всего таких терминалов было три, в разных отсеках. Если душа Келлоба и выживет, перерождаться ему было не в кого. Сам же Темный либо вообще не замечал движений троицы, либо просто не обращал на них внимания.- Нет, - ответил он, - мы лишь нашли ее на орбите Черной Дыры, в самом сердце вашей галактики. Забавно было слышать, как вы рассуждаете о каких-то там задворках Вселенной. Там же мы нашли обломки гигантского корабля. Даже мы никогда не видели ничего подобного, чего уж о вас говорить, если при всех ваших технологиях вы не способны хотя бы подлететь к Черной Дыре, а этот корабль у самого Горизонта Событий столетия провел, и его не затянуло.Баллоны с Массой мы обнаружили в уцелевшем отсеке. По-видимому, хозяева корабля, кем бы они ни были, поняв, чем их творение грозит, пытались его уничтожить, но часть их изобретения уцелела и досталась нам.- Зачем же ты сюда пришел? - спросил Дин, дав знак Лизе остановиться. Та послушалась и как можно тише сняла автомат с предохранителя. Шон был уже совсем рядом с терминалом.- Некоторое количество душ уцелело все ж таки, - Келлоб расплылся в улыбке, - и им как раз нужны тела.Он неожиданно с огромной скоростью бросился вперед, но Дин, будучи готовым к чему-то подобному, тут же встретил его ударом приклада в лицо, заставив отшатнуться. Лиза и Шон открыли огонь. Келлоб взмахнул рукой, и все пули, сменив траекторию, ушли в стороны и, срикошетив от стен, разлетелись. Несколько попало в компьютеры, включая центральный, разом выведя их из строя. Еще две попали в аппарат с Марией, к счастью, не задев саму девушку, но драгоценная смесь начала вытекать наружу.- Шон, запускай! - крикнул Дин и, отбросив автомат, схватил нож и ринулся с ним на Келлоба. Тот небрежно отмахнулся, и Дин отлетел к стене; нож остался у Темного. Ладонь Шона была в сантиметре от рычага, когда брошенный Келлобом нож прошел сквозь его запястье, как сквозь масло, и Шон с криком рухнул на пол, держась за кровоточащий обрубок.Лиза оказалась более удачливой. В тот момент, когда Келлоб метнул нож, она прыгнула в его сторону и, не дав возможности вовремя отреагировать, нанесла удар своим ножом ему в грудь. Келлоб зарычал и, резко схватив девушку за горло, поднял ее к своему лицу, а потом над головой.Дин едва пришел в себя и бросился на помощь. Раздался полный боли крик, затем отвратительный треск, и тело Лизы буквально сложилось пополам в противоположную сторону. Келлоб отбросил искалеченную девушку и обернулся к Шону, когда Дин подхватил автомат и дал очередь ему в спину. Темный пошатнулся, и вторая очередь ударила по ногам, заставив упасть на колени.- И что? - спросил Темный. - Все равно в теле твоей подружки поднимусь. Хотя, вынужден признать, тебе удалось застать меня врасплох. Но вы через несколько минут присоединитесь к остальным на этой станции- Ты ничего уже не успеешь, - сквозь зубы процедил Дин и выпустил две оставшиеся пули в лоб Келлобу. Тот опустился на пол, вокруг него образовался переливающийся ореол.Дин, не теряя ни секунды, бросился к терминалу самоуничтожения, когда яркая вспышка ослепила его.Фаэтонцы были удивительной расой во всем - от изобретений до всего, что касалось природы и генетики. В свое время часть ДНК одного из их представителей попала в руки Беаноров - расы, чей язык Лиза узнала на столбах активации на планете рэйганов. Беаноры обнаружили, что ДНК фаэтонцев каким-то сказочным образом сочеталась с генами большинства рас Млечного Пути. И Беаноры, обладая передовыми технологиями, создали на основе полученного ДНК и генов самых развитых в то время рас галактики совершенное существо, обладающее безграничной силой. Силой, которая может как разрушать, так и творить что-то новое, неповторимое. Но использовать ее они так и не успели - помешало вторжение Темных. Не ожидавшие нападения Беаноры не успели организовать достойную оборону, и им пришлось бросить капсулу на планете, предварительно спрятав ее под поверхностью. Именно с останков Беаноров Сиин сформировал Орден.Сейчас Мрия впервые за много столетий очнулась, и вновь первое, что она увидела - это смерть, жестокость и убийства. То, для предотвращения чего она и была создана. Дитя света не было обучено контролировать свою силу. И увиденное вызвало столь сильную бурю эмоция, что сила, сфокусировавшись в мощнейший импульс, вырвалась наружу, растворяя почти все, что встречалось на пути.- Это конец, - прошептал все еще живой Шон, за миг до того, как импульс поразил его.***В мрачной холодной пустоте космоса висят мертвые, остановившиеся планеты, угрюмо освещаемые светом звезд - единственны, что осталось от Млечного Пути. Не видно во тьме ни единого искусственного огонька, который бы намекал на наличие жизни. Со временем, благодаря тому, что импульс Марии, снабженный целебной смесью, сорвал с поверхностей Массу и растворил ее, планеты возобновят свой ход, и, возможно, на них зародится новая жизнь. Но до тех пор заселять миры некому.И лишь одна планета, единственная в своей системе, покрытая снегом и льдом, продолжает жить. Ее немногочисленное население и не подозревает о случившемся апокалипсисе, и просто пытается выжить в суровых условиях холода, голода и метелей.

Ключевые слова: Масса рэйганы орден корабль авторская история

Другие, подобные истории: