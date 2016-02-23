Шорохи в квартире

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:38

Crowned Clown Просмотров: 1 044 Комментарии: 24 +29 Вчера, 13:38 by

Я не особо хороший рассказчик, но давно читаю этот сайт и все-таки решил поделиться своим. История моя действительно реальная.Вскоре после смерти моего деда в квартире начала происходить какая-то дичь: посреди дня очень часто бывали стуки в дверь, отчетливые, я не мог списать на соседей, смотрел в глазок - никого, открывал - тоже пусто.Все началось с шорохов в коридоре, как будто кто-то в тапочках посреди ночи ходит и вздыхает постоянно. Я не из пугливых, но, когда посреди ночи такое за спиной начинается, жутковато становится. Мой кот очень плохо на это реагировал. Это успокаивало, что мне не чудится, потому что он начинал шипеть, шерсть дыбом, но ни разу даже к порогу не подошел. Дальше - интереснее. Начались шуршания на кухне, как будто кто-то роется в ящиках с ножами и вилками. Продолжалось это недолго и прекратилось после одной ночи, когда дед, который и при жизни меня не особо любил, решил напугать конкретно.Дома все уехали, и я сидел за компом. Сначала в комнату забежал кот, а потом я услышал, как дергается машинка на радиоуправлении в другой комнате - племянник игрушки свои оставил у нас. В тот момент я не испугался, зашел, посмотрел, вытащил батарейки из пульта и дальше сел за комп. Но когда она снова начала дергаться, у меня в горле ком появился. Опять шорохи и вздохи в коридоре, машинка дергается каждые пять секунд. В общем, собрался проверить и на этот раз увидел своими глазами, вытащил из нее батарейки, засунул под одеяло, кинул подушку сверху и вернулся в комнату. Ночь была веселая: кот шипел и смотрел в коридор, как будто видит кого-то и провожает взглядом, на кухне в ящиках шуршание, и слышалось, как машинка в другой комнате дергается сильнее.Все-таки с животным рядом это не так страшно. Мы так просидели часов до трех ночи, пока все не прекратилось. Свет включил везде и больше никуда не выходил. Не судите строго, история реальная и не списана.

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