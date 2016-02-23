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Истории из жизни

Шорохи в квартире

Я не особо хороший рассказчик, но давно читаю этот сайт и все-таки решил поделиться своим. История моя действительно реальная.

Вскоре после смерти моего деда в квартире начала происходить какая-то дичь: посреди дня очень часто бывали стуки в дверь, отчетливые, я не мог списать на соседей, смотрел в глазок - никого, открывал - тоже пусто.

Все началось с шорохов в коридоре, как будто кто-то в тапочках посреди ночи ходит и вздыхает постоянно. Я не из пугливых, но, когда посреди ночи такое за спиной начинается, жутковато становится. Мой кот очень плохо на это реагировал. Это успокаивало, что мне не чудится, потому что он начинал шипеть, шерсть дыбом, но ни разу даже к порогу не подошел. Дальше - интереснее. Начались шуршания на кухне, как будто кто-то роется в ящиках с ножами и вилками. Продолжалось это недолго и прекратилось после одной ночи, когда дед, который и при жизни меня не особо любил, решил напугать конкретно.

Дома все уехали, и я сидел за компом. Сначала в комнату забежал кот, а потом я услышал, как дергается машинка на радиоуправлении в другой комнате - племянник игрушки свои оставил у нас. В тот момент я не испугался, зашел, посмотрел, вытащил батарейки из пульта и дальше сел за комп. Но когда она снова начала дергаться, у меня в горле ком появился. Опять шорохи и вздохи в коридоре, машинка дергается каждые пять секунд. В общем, собрался проверить и на этот раз увидел своими глазами, вытащил из нее батарейки, засунул под одеяло, кинул подушку сверху и вернулся в комнату. Ночь была веселая: кот шипел и смотрел в коридор, как будто видит кого-то и провожает взглядом, на кухне в ящиках шуршание, и слышалось, как машинка в другой комнате дергается сильнее.

Все-таки с животным рядом это не так страшно. Мы так просидели часов до трех ночи, пока все не прекратилось. Свет включил везде и больше никуда не выходил. Не судите строго, история реальная и не списана.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:38
Вчера, 13:38 by Crowned ClownПросмотров: 1 044Комментарии: 24
+29

Ключевые слова: Квартира шорохи умерший родственник страх ужас кот радиомашинка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 13:45
+6
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3268|0)
Публикаций: 356
Комментариев: 1 933
Верится.
Но все равно жутко, когда кот видит то, чего не можешь видеть ты.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: ZelD
Вчера, 13:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 195
Это не дед, это барабашка без него заскучал.+
Зарегистрирован: 17.02.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 14:18
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1224|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 309
Цитата: ZelD
Это не дед, это барабашка без него заскучал.+

Скорее всего. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Balzac
Вчера, 14:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 117
Я тоже как-то сомневаюсь, что это дедушка.
Думаю, не помешает по квартире с церковной свечой пройтись.
Плюс.
Зарегистрирован: 22.05.2016
#5 написал: Fleur Delacour
Вчера, 15:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Чем больше читаю подобные истории, тем больше понимаю, что мне... ну, я не знаю, какое слово подобрать, "повезло" в данном случае не слишком подходит. В общем, не было у меня такой дряни. Ни когда бабушка умерла, ни когда дедушка (с ним немистических страхов хватило, когда он умирал). Вот нервы были натянуты, конечно, вплоть до страха засыпать и включенного света с теликом.
На поминках только бабульки друг друга стращали историями про свою умершую родню. Но тут ничего особого - примерно то же, что и у автора, но с маленькими изменениями.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#6 написал: Crowned Clown
Вчера, 15:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: Lynx
Верится.
Но все равно жутко, когда кот видит то, чего не можешь видеть ты.
Плюс.

спасибо)коты вообще чудесные создания)
Зарегистрирован: 5.03.2018
#7 написал: Lynx
Вчера, 15:15
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3268|0)
Публикаций: 356
Комментариев: 1 933
Цитата: Crowned Clown
Цитата: Lynx
Верится.
Но все равно жутко, когда кот видит то, чего не можешь видеть ты.
Плюс.

спасибо)коты вообще чудесные создания)


Знаю не понаслышке) дома двое пушистых "кабанчиков")))
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#8 написал: Crowned Clown
Вчера, 15:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: ZelD
Это не дед, это барабашка без него заскучал.+

не знаю что это но желания еще раз встретиться нету
Зарегистрирован: 5.03.2018
#9 написал: conjure one
Вчера, 15:36
+7
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4259|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 919
Всё-таки не нужно было дверь открывать, когда за ней никого нет. Наверное, впустили нечто, что теперь хозяйничает в квартире. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#10 написал: Talisha
Вчера, 15:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1266|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 579
Цитата: Lynx
Верится.
Но все равно жутко, когда кот видит то, чего не можешь видеть ты.
Плюс.

А может и к лучшему, что ты не видишь. Мало ли что там...
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#11 написал: Schwindler
Вчера, 15:52
+2
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Репутация: (71|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 151
Я часто вижу здесь много откровенно неправдоподобных и списанных историй.


Обычно такими словами предваряются самые котоламповые истории из котоламповых.
Но тут, вроде, у автора всё действительно было. Плюс.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#12 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:54
+1
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Репутация: (624|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 301
Я тоже не думаю,что дедушка шалил. Нечисть залеттная
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#13 написал: rakyshka
Вчера, 17:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Интересная история. Плюс
Зарегистрирован: 25.02.2018
#14 написал: Pmariam
Вчера, 18:17
+1
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Репутация: (613|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 340
можно вопросы?
1. сколько времени прошло после похорон деда до всех этих событий?
2. когда они прекратились? (через сколько дней после смерти деда)

на счет машинки мне с трудом верится, что после того как вы вытащили батарейки она продолжала дергаться
у меня были случаи, когда машинки ребенка издавали характерное поскрипывание и дерганье, когда баттарейки садились. стоило вытащить и все гуд.
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#15 написал: Helldog
Вчера, 19:08
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Публикаций: 636
Комментариев: 1 275
Вот, кст, с оратором о нежелательности открывания дверей в таких случаях, согласна. А так, добавить больше и нечего. Просто плюс за правдивость.
Зарегистрирован: 7.02.2012
              
#16 написал: kas11
Вчера, 19:58
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Комментариев: 262
Цитата: conjure one
Всё-таки не нужно было дверь открывать, когда за ней никого нет. Наверное, впустили нечто, что теперь хозяйничает в квартире. +++

согласен... тоже об этом подумал
Зарегистрирован: 16.03.2013
#17 написал: Crowned Clown
Вчера, 20:30
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: Lynx
Цитата: Crowned Clown
Цитата: Lynx
Верится.
Но все равно жутко, когда кот видит то, чего не можешь видеть ты.
Плюс.

спасибо)коты вообще чудесные создания)


Знаю не понаслышке) дома двое пушистых "кабанчиков")))

Ого...у меня был перс)умер к сожалению недавно,больше 15 лет было

Цитата: Pmariam
можно вопросы?
1. сколько времени прошло после похорон деда до всех этих событий?
2. когда они прекратились? (через сколько дней после смерти деда)

на счет машинки мне с трудом верится, что после того как вы вытащили батарейки она продолжала дергаться
у меня были случаи, когда машинки ребенка издавали характерное поскрипывание и дерганье, когда баттарейки садились. стоило вытащить и все гуд.

почти сразу и начало и до 40 дней прекратилось,я не старался написать какой то преукрашеный рассказ,все как есть)

Цитата: kas11
Цитата: conjure one
Всё-таки не нужно было дверь открывать, когда за ней никого нет. Наверное, впустили нечто, что теперь хозяйничает в квартире. +++

согласен... тоже об этом подумал

я уже потом понял что с дверью протупил и впустил кого то
Зарегистрирован: 5.03.2018
#18 написал: ана аю
Вчера, 21:45
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1393|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 359
Сразу после слов, что здесь истории "откровенно неправдоподобные" и "списанные" расхотелось читать историю. Пересилила себя. Прочитала. Да, история точно произошла в жизни человека. Кто ж такое копировать будет?
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#19 написал: Лесная ведьма
Вчера, 22:33
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Комментариев: 66
Жуть, конечно...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#20 написал: qqq666
Вчера, 22:37
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запустил злого духа +
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#21 написал: Космонасть
Вчера, 23:24
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 0
Комментариев: 684
После слов « читаю здесь много неправдопобных историй « подумала :уф,щас про домового будет душераздирающая история)) хз,про домового ли,но не оч душераздирающая -похоже , что правда.Плюс,автор
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#22 написал: unknown06
Сегодня, 01:43
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 328
у меня вон кот спит спокойно)вообще,он от соседей ко мне переметнулся)значит хорошо ему у меня)недаром же есть такой обычай запускать в новую квартиру или дом кота)они ни за какие коврижки не зайдут,если дрянь какую-то почуют)
Зарегистрирован: 21.03.2011
 
#23 написал: Crowned Clown
Сегодня, 02:09
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: unknown06
у меня вон кот спит спокойно)вообще,он от соседей ко мне переметнулся)значит хорошо ему у меня)недаром же есть такой обычай запускать в новую квартиру или дом кота)они ни за какие коврижки не зайдут,если дрянь какую-то почуют)

Мегакошки)мне интересно откуда теория что они могут быть одновременно в нескольких реальностях)
Зарегистрирован: 5.03.2018
#24 написал: unknown06
Сегодня, 02:30
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 328
Цитата: Crowned Clown
Цитата: unknown06
у меня вон кот спит спокойно)вообще,он от соседей ко мне переметнулся)значит хорошо ему у меня)недаром же есть такой обычай запускать в новую квартиру или дом кота)они ни за какие коврижки не зайдут,если дрянь какую-то почуют)

Мегакошки)мне интересно откуда теория что они могут быть одновременно в нескольких реальностях)

действительно есть такая теория)не на пустом месте им египтяне поклонялись)всегда было интересно,когда кошки ночью где-то гуляют...где они ходят?что они видят?)
Зарегистрирован: 21.03.2011
 
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